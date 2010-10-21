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[Индекс номера 169 (19.10.2017)]

 Выставки 
И юный Октябрь впереди

Музей Норильска представил новый выставочный проект «Россия. 1917» из собрания «Мультимедиа Арт–музея/Московского дома фотографии».
Напомним, «Норильский никель» является партнером данного музея, первый совместный проект был представлен у нас в музее в канун 80–летия Норильского комбината. Новая выставка посвящена переломному году в истории нашей страны: народным волнениям, Февральской и Октябрьской революциям, отречению Николая II от престола, бегству Владимира Ульянова в Финляндию и т. д.
Очень ценно, что в Норильске появилась возможность выставить столь качественный музейный продукт и что у нас, так же как и везде в России, неоднозначная революционная тема станет источником для новых раздумий и дискуссий.
Фотоматериалы экспозиции — черно–белые свидетельства событий 1917 года — без преувеличения уникальны. Благодаря снимкам мы становимся в какой–то степени очевидцами происходящих тогда событий. Уличное движение на набережной Невы, проводы в армию в мае 1917–го, войска на Дворцовой площади в июне 1917–го... Кровь и трагедия страны — все еще впереди, но дома, люди, обстановка — все уже начинает жить и дышать по–новому. Стык старого и нового мира налицо: вот еще безмятежные «Дамы в кафе» и тут же — трагические кадры «Манифестации бежавших из плена» или «Приема Георгиевских крестов, пожертвованных солдатами на нужды революции в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов»... Вот мы видим в руках у солдата газету «Без лишних слов» — тогда все слои населения интересовались политикой... Имея даже чуточку фантазии, можно легко представить себя стоящим в одном строю с кадетами на плацу или в толпе на отпевании в Никольском храме в Кронштадте.
Мы спросили у знающих людей, насколько это реально — вот так снимать в ТО (!) время, бежать с фотоаппаратом впереди революционеров, документируя эпоху?
Алексей Арлюков, фотохудожник:
– Да, вполне реально, ведь это всего лишь сто лет тому назад было. А фотографии — почти двести! Так что процесс этот я очень хорошо себе представляю. К этому моменту уже даже любители от фотоискусства были вполне серьезные, а уж профессионалы — тем более. Многих авторов выставки я знаю — их изучают в институте по моей специальности. Что касается постановочной фотографии, которая тут присутствует, она и сейчас никуда не исчезла.
Неизвестный автор Первые известия о революции в Москве. Ноябрь 1917
Александр Александров, фотограф, дизайнер:
– Представьте, была такая будка фотографическая большая, с ней и передвигались. И с места снимали много, а как же, причем это ведь не стиль ателье, излюбленный в то время. К этой выставке испытываю большой исторический и профессиональный интерес. Особенно удивили объемные фото: там видны другой фотоаппарат и другая пленка, и по картинке кажется, будто бы объектив другой... Хожу, всматриваюсь, наслаждаюсь...
– Я благодарна «Мультимедиа Арт–музею» и лично Ольге Свибловой, с которой мы накануне обсуждали возможности и способы совместной работы, — сказала на открытии экспозиции директор музея Норильска Наталья Федянина. — Общие выставки еще впереди, притом что межмузейный обмен достаточно сложно организуется.
Надо отметить, что для новой выставки наши музейщики нашли оптимальные решения по обустройству пространства. Узкий зал рекреации в левом крыле музея, с его шестью окнами и пятью дверями, благодаря реконструкции полностью преобразился и теперь вполне подходит для подобных показов. В целом выставка получилась плотная, объемная и более чем информативная.

Марина Хорошевская
Фото Юлии Римской
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