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[Индекс номера 169 (19.10.2017)]

 От сердца к сердцу 
На коне

Маленькая норильчанка Маша Стаханова стала участницей фестиваля конного спорта для детей с ограниченными возможностями «Золотая осень», который прошел в подмосковных Котельниках, и заняла четвертое место.
С Илоной Броневицкой
Маше Стахановой пять лет. При рождении девочке был поставлен диагноз «парез верхних и нижних конечностей». Говоря простым языком, это расстройство, которое выражается в снижении или полной потере мышечной силы вследствие нарушения нормальной работы нервной системы. Ребенок не мог ходить, почти не говорил.
В 2015 году мама девочки Надежда Стаханова обратилась в благотворительный фонд «Территория добра» за помощью в организации лечения Маши в крымском реабилитационном центре. В этом центре, помимо традиционных способов восстановительного лечения, используют иппотерапию (реабилитация с помощью верховой езды), дельфинотерапию и так далее. Помощь была оказана, курс реабилитации прошел успешно — врачи говорили о положительных прогнозах на будущее. С того времени у сотрудников фонда завязалась тесная дружба с Машей и ее мамой Надей.
Перед стартом
– В 2016 году Маша съездила на реабилитацию в казанский центр «Атлант» — и снова положительный результат, – рассказывает Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». — На средства, вырученные во время благотворительной акции «Норильск, беги со мной!», для Марии был приобретен нейроортопедический реабилитационный пневмокостюм «Атлант». Занятия в нем очень помогают девочке на ее непростом пути к выздоровлению.
Весной этого года Маша с мамой уехали в Казань. Пока они живут там, но с Норильском расставаться не спешат. Надежда говорит: «Поживем — увидим!». В Казани Маша открыла для себя мир лошадей и увлеклась конным спортом, который хорошо помогает в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мама говорит, что общение с лошадьми и увлечение конкуром буквально преобразили Машу. Прямо на глазах она превратилась в ловкую и уверенную в себе наездницу. И эти изменения заметили тренеры и сотрудники конной школы. Девочке предложили поучаствовать в соревнованиях по конкуру. В начале октября эти состязания прошли в Подмосковье в рамках Всероссийского фестиваля конного спорта «Золотая осень» под патронажем актрисы и эстрадной певицы Илоны Броневицкой. В фестивале приняли участие почти 300 человек из многих российских городов. Маша очень хотела поучаствовать в этих соревнованиях и тщательно к ним готовилась. «Территория добра» поддержала активную девочку, и в итоге Маша заняла почетное четвертое место. Ее тренеры говорят, что у девочки есть все шансы выйти в лидеры. По телефону Надежда Стаханова сказала, что их с дочкой счастью не было предела...
Конкур (конные состязания) — соревнования по преодолению препятствий в определенном порядке и определенной сложности и высоты, проходящие на конкурном поле.

Наталья Черкашина
Фото из архива семьи Стахановых
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