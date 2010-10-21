[Индекс номера 169 (19.10.2017)]



Человек родился

Даниил КОСТЕРОВ

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 53 малыша: 19 девочек и 34 мальчика. В их числе — Даниил Костеров.

Родился 14 октября в 07.25 Рост — 51 см Вес — 3340 г Родители новорожденного Даниила, Руслан и Анастасия, познакомились на производстве. Оба — и 31–летний Руслан, и 25–летняя Настя — трудятся в ООО «Норильский промышленный транспорт»: наш герой — водитель грузовой машины, перевозит руду, а его супруга — диспетчер. Руслан приехал в Норильск из Красноярска к брату, который расписал ему все прелести и возможности Севера. Настя — из Омска, прилетела сюда к подруге — счастья искать. Нашла довольно быстро. А именно: в базе данных своего предприятия. Просматривая ее с дальним прицелом, она сразу же выделила для себя мужчину: молодого, стабильного, положительного, не имевшего ни семьи, ни детей, то есть холостого и по всем статьям перспективного. О, женский ум, он вовсе не коварство, в нем соль земли... Если так до сих пор не писал какой–нибудь поэт, то обязательно напишет... Что самое интересное: эта простая, но очень дальновидная схема, разработанная предприимчивой Настей, сработала: Руслан, как и хотела девушка, действительно стал ее мужем! 28 апреля этого года, когда маленький Даня уже был у мамы в животе, ребята сыграли свадьбу. Руслан Костеров: — Я какое–то время «держал броню», свободу свою оберегал, сопротивлялся немного, не скрою. Но потом сдался и угомонился. Пришло понимание нужности семьи. И любовь пришла, а как же! Теперь, когда Настя подарила мне продолжателя рода, она мне тем более дорога... — Он избаловался, засиделся в женихах, а тут появилась настойчивая, целеустремленная девушка, и слава богу, ведь в результате получилась хорошая крепкая семья, — добавляет мама Руслана, Надежда Михайловна, которая специально приехала из Красноярска на выписку внука. Пожелаем этой замечательной семье всего самого хорошего. В том числе исполнения желаний.

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Родители новорожденного Даниила, Руслан и Анастасия, познакомились на производстве. Оба — и 31–летний Руслан, и 25–летняя Настя — трудятся в ООО «Норильский промышленный транспорт»: наш герой — водитель грузовой машины, перевозит руду, а его супруга — диспетчер.Руслан приехал в Норильск из Красноярска к брату, который расписал ему все прелести и возможности Севера. Настя — из Омска, прилетела сюда к подруге — счастья искать. Нашла довольно быстро. А именно: в базе данных своего предприятия. Просматривая ее с дальним прицелом, она сразу же выделила для себя мужчину: молодого, стабильного, положительного, не имевшего ни семьи, ни детей, то есть холостого и по всем статьям перспективного. О, женский ум, он вовсе не коварство, в нем соль земли... Если так до сих пор не писал какой–нибудь поэт, то обязательно напишет... Что самое интересное: эта простая, но очень дальновидная схема, разработанная предприимчивой Настей, сработала: Руслан, как и хотела девушка, действительно стал ее мужем! 28 апреля этого года, когда маленький Даня уже был у мамы в животе, ребята сыграли свадьбу.— Я какое–то время «держал броню», свободу свою оберегал, сопротивлялся немного, не скрою. Но потом сдался и угомонился. Пришло понимание нужности семьи. И любовь пришла, а как же! Теперь, когда Настя подарила мне продолжателя рода, она мне тем более дорога...— Он избаловался, засиделся в женихах, а тут появилась настойчивая, целеустремленная девушка, и слава богу, ведь в результате получилась хорошая крепкая семья, — добавляет, которая специально приехала из Красноярска на выписку внука.Пожелаем этой замечательной семье всего самого хорошего. В том числе исполнения желаний.

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