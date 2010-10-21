На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 53 малыша: 19 девочек и 34 мальчика. В их числе — Даниил Костеров.
|Родился 14 октября в 07.25 Рост — 51 см Вес — 3340 г
Родители новорожденного Даниила, Руслан и Анастасия, познакомились на производстве. Оба — и 31–летний Руслан, и 25–летняя Настя — трудятся в ООО «Норильский промышленный транспорт»: наш герой — водитель грузовой машины, перевозит руду, а его супруга — диспетчер.
Руслан приехал в Норильск из Красноярска к брату, который расписал ему все прелести и возможности Севера. Настя — из Омска, прилетела сюда к подруге — счастья искать. Нашла довольно быстро. А именно: в базе данных своего предприятия. Просматривая ее с дальним прицелом, она сразу же выделила для себя мужчину: молодого, стабильного, положительного, не имевшего ни семьи, ни детей, то есть холостого и по всем статьям перспективного. О, женский ум, он вовсе не коварство, в нем соль земли... Если так до сих пор не писал какой–нибудь поэт, то обязательно напишет... Что самое интересное: эта простая, но очень дальновидная схема, разработанная предприимчивой Настей, сработала: Руслан, как и хотела девушка, действительно стал ее мужем! 28 апреля этого года, когда маленький Даня уже был у мамы в животе, ребята сыграли свадьбу.Руслан Костеров
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— Я какое–то время «держал броню», свободу свою оберегал, сопротивлялся немного, не скрою. Но потом сдался и угомонился. Пришло понимание нужности семьи. И любовь пришла, а как же! Теперь, когда Настя подарила мне продолжателя рода, она мне тем более дорога...
— Он избаловался, засиделся в женихах, а тут появилась настойчивая, целеустремленная девушка, и слава богу, ведь в результате получилась хорошая крепкая семья, — добавляет мама Руслана, Надежда Михайловна
, которая специально приехала из Красноярска на выписку внука.
Пожелаем этой замечательной семье всего самого хорошего. В том числе исполнения желаний.Марина ХорошевскаяФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда