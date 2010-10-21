Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 169 (19.10.2017)]

 Человек родился 
Даниил КОСТЕРОВ

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 53 малыша: 19 девочек и 34 мальчика. В их числе — Даниил Костеров.
Родился 14 октября в 07.25 Рост — 51 см Вес — 3340 г
Родители новорожденного Даниила, Руслан и Анастасия, познакомились на производстве. Оба — и 31–летний Руслан, и 25–летняя Настя — трудятся в ООО «Норильский промышленный транспорт»: наш герой — водитель грузовой машины, перевозит руду, а его супруга — диспетчер.
Руслан приехал в Норильск из Красноярска к брату, который расписал ему все прелести и возможности Севера. Настя — из Омска, прилетела сюда к подруге — счастья искать. Нашла довольно быстро. А именно: в базе данных своего предприятия. Просматривая ее с дальним прицелом, она сразу же выделила для себя мужчину: молодого, стабильного, положительного, не имевшего ни семьи, ни детей, то есть холостого и по всем статьям перспективного. О, женский ум, он вовсе не коварство, в нем соль земли... Если так до сих пор не писал какой–нибудь поэт, то обязательно напишет... Что самое интересное: эта простая, но очень дальновидная схема, разработанная предприимчивой Настей, сработала: Руслан, как и хотела девушка, действительно стал ее мужем! 28 апреля этого года, когда маленький Даня уже был у мамы в животе, ребята сыграли свадьбу.
Руслан Костеров:
— Я какое–то время «держал броню», свободу свою оберегал, сопротивлялся немного, не скрою. Но потом сдался и угомонился. Пришло понимание нужности семьи. И любовь пришла, а как же! Теперь, когда Настя подарила мне продолжателя рода, она мне тем более дорога...
— Он избаловался, засиделся в женихах, а тут появилась настойчивая, целеустремленная девушка, и слава богу, ведь в результате получилась хорошая крепкая семья, — добавляет мама Руслана, Надежда Михайловна, которая специально приехала из Красноярска на выписку внука.
Пожелаем этой замечательной семье всего самого хорошего. В том числе исполнения желаний.

Марина Хорошевская
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Многодетная семья Мацепуро получила новенький автомобиль. Это совместный подарок от муниципалитета и Заполярного филиала «Норникеля».

Чем занята власть 
Состоялось первое заседание комиссии по законности и местному самоуправлению горсовета нового созыва.

Выставки 
Музей Норильска представил новый выставочный проект «Россия. 1917» из собрания «Мультимедиа Арт–музея/Московского дома фотографии».

Ситуация 
В середине прошлой недели группы WhatsApp облетело сообщение с просьбой помочь вылететь из Красноярска в Норильск папе с десятилетним сыном–инвалидом, которому недавно была сделана операция на ногах. Благодаря участию неравнодушных горожан эта история закончилась благополучно, но при этом она вскрыла ряд законодательных проблем.

От сердца к сердцу 
Маленькая норильчанка Маша Стаханова стала участницей фестиваля конного спорта для детей с ограниченными возможностями «Золотая осень», который прошел в подмосковных Котельниках, и заняла четвертое место.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 53 малыша: 19 девочек и 34 мальчика. В их числе — Даниил Костеров.

Новости:
 19 октября 2017 
15:50 На комиссии горсовета по городскому хозяйству предложено скорректировать муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск" на 2017-2019 годы.
15:27 Впервые в истории Большого Норильска и современной России девять бывших иностранных граждан принесли присягу гражданина РФ и стали полноправными россиянами.
15:16 Сборная края примет участие во всероссийском фестивале ГТО.
14:14 В Норильске побывала делегация из города Сатка Челябинской области.
13:16 Любителей фото- и видеоискусства приглашают принять участие в конкурсе «Арктика и Сибирь в объективе аборигена».
12:56 Экология Таймыра: настоящее и будущее. 20 октября в публичной библиотеке в рамках фестиваля научных открытий Arctic Wave пройдет круглый стол «Экология Таймыра: настоящее и будущее».
12:35 Председателем Заксобрания Красноярского края стал Дмитрий Свиридов.
11:16 В Норильске впервые пройдет этнографический диктант.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх