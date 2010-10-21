[Индекс номера 17 (07.02.2017)]



Огневой рубеж

В тире Дворца спорта «Арктика» прошли традиционные мобилизационные сборы с участием руководителей служб и управлений администрации города, различных предприятий и учреждений, территориальных управлений федеральных органов власти.

Олег Курилов Такие сборы проходят два раза в год. Летом на стрельбище ОИК–30 участники оттачивают навыки стрельбы из автоматического оружия, а зимой поражают мишени в тире из пистолета. В нынешних стрельбах приняли участие порядка 80 человек, в том числе и глава Норильска Олег КУРИЛОВ. Стрелкам необходимо было с расстояния 25 метров «выбить» пятью выстрелами как можно больше баллов. Оружие — пистолет Grand Power К–100. Олег Курилов высоко оценил степень важности подобных мероприятий и особо подчеркнул, что в работе с огнестрельным оружием на первом месте должна стоять безопасность. — Во время обязательных сборов мы не только стреляем по мишеням, но и проводим теоретические занятия. Стрельба из боевого оружия — это не развлечение, а серьезное ответственное дело. Для того чтобы избежать каких–либо срывов, проводится тщательная подготовительная работа, а на огневом рубеже рядом с каждым из стрелков находится инструктор, который контролирует ход стрельб, — рассказал градоначальник. Евгений Поздняков Руководитель администрации Норильска Евгений ПОЗДНЯКОВ в свою очередь отметил, что залог успешной стрельбы — предельная концентрация внимания: — Наверняка у всех, кто служил в армии, остались базовые знания о правильном ведении огня — как надо выбрать позицию, как удерживать дыхание и так далее. Для многих победа в зачете — не самое главное, но, я уверен, все стараются улучшить свои предыдущие показатели. Стрельбы из боевого оружия для многих полезны еще и тем, что здесь есть возможность преодолеть эмоции и справиться с волнением, полностью сосредоточившись на цели. По итогам стрельб лучшей среди женщин стала Ольга Кротова, начальник контрольно–ревизионного отдела администрации города. Второе место завоевала Евгения Сидорук, начальник Норильского городского архива. Бронза — у Татьяны Мельниковой, начальника организационного отдела управления обеспечения деятельности администрации города. Среди мужчин самым метким оказался Дмитрий Лапшин, начальник ОИК–30. За ним расположились Денис Сапечев, старший инспектор направления мобилизационной подготовки и мобилизации Норильского ОМВД, и Григорий Галыга, заместитель начальника управления ГО и ЧС. Такие сборы проходят два раза в год. Летом на стрельбище ОИК–30 участники оттачивают навыки стрельбы из автоматического оружия, а зимой поражают мишени в тире из пистолета.В нынешних стрельбах приняли участие порядка 80 человек, в том числе и. Стрелкам необходимо было с расстояния 25 метров «выбить» пятью выстрелами как можно больше баллов. Оружие — пистолет Grand Power К–100.Олег Курилов высоко оценил степень важности подобных мероприятий и особо подчеркнул, что в работе с огнестрельным оружием на первом месте должна стоять безопасность.— Во время обязательных сборов мы не только стреляем по мишеням, но и проводим теоретические занятия. Стрельба из боевого оружия — это не развлечение, а серьезное ответственное дело. Для того чтобы избежать каких–либо срывов, проводится тщательная подготовительная работа, а на огневом рубеже рядом с каждым из стрелков находится инструктор, который контролирует ход стрельб, — рассказал градоначальник.в свою очередь отметил, что залог успешной стрельбы — предельная концентрация внимания:— Наверняка у всех, кто служил в армии, остались базовые знания о правильном ведении огня — как надо выбрать позицию, как удерживать дыхание и так далее. Для многих победа в зачете — не самое главное, но, я уверен, все стараются улучшить свои предыдущие показатели. Стрельбы из боевого оружия для многих полезны еще и тем, что здесь есть возможность преодолеть эмоции и справиться с волнением, полностью сосредоточившись на цели.

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