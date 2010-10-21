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[Индекс номера 17 (07.02.2017)]

 Коммунальная проза 
Принуждение к порядку

Специалисты утверждают, что 2016 год в системе ЖКХ Норильска был отмечен приостановкой роста задолженностей за коммунальные услуги. Однако ситуация все еще остается сложной.
С нынешнего года меры по отношению к должникам еще больше ужесточились: теперь сроки предъявления исков, взыскания средств и ограничения предоставляемых услуг сократились с двух месяцев до 20 дней. При этом Верховый суд признал возможным списание средств в счет долга с банковских карт должников в упрощенном порядке.
Александр Пестряков
По словам председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета Александра ПЕСТРЯКОВА, норильчане — в целом люди дисциплинированные: исправно оплачивают коммунальные услуги порядка 85% горожан. Еще около 15% платят с задержкой в два–три месяца, и только три–четыре процента горожан не платят вовсе. При этом многим стоит задуматься, чем в новых условиях может обернуться незначительная, на первый взгляд, просрочка. А тем, кто вообще не способен платить за жилье, стоит быть готовыми к переселению и уменьшению жилплощади, или, что сегодня уже оговорено законодательством, к перспективе вовсе лишиться жилья.
Впрочем, в условиях Заполярья выселять на улицу вряд ли кого–то станут. Специалисты называют такое развитие событий крайней мерой, которая применяется лишь в случае, когда все остальные методы воздействия исчерпаны. Коммунальники стараются в первую очередь договориться с должниками, понять причину возникновения задолженности, рассмотреть варианты ее реструктуризации, ввести рассрочку и так далее. Правда, как уже говорилось, теперь управляющие компании имеют право сократить длительность переговоров до 20 дней.
По информации газеты «Московский комсомолец», в настоящий момент задолженность собственников жилья перед управляющими компаниями и операторами коммунальных услуг в масштабах всей страны — около 270 миллиардов рублей. В Норильске этот показатель составляет порядка трех с половиной миллиардов. Около трех миллиардов рублей управляющие компании города должны поставщику энергоресурсов в лице НТЭК.
Василий Шефер
Как отмечает заместитель генерального директора НТЭК по правовым вопросам Василий ШЕФЕР, ничего неожиданного в недавнем решении Верховного суда России нет — практика судебного взыскания средств с должников отработана, и сейчас ее сделали еще более эффективной. В этой же связи широко применяются арест имущества, выявление должников в аэропортах для оперативного взыскания с них задолженности и даже поиск по базе данных совместно с Госавтоинспекцией на трассах.
Важную роль в нормализации ситуации играет формирование единого городского информационного пространства вокруг деятельности расчетно–кассового центра. Его создание позволило привести к единообразию алгоритм по начислению платы за жилищно–коммунальные услуги, сформировать единый платежный документ, направлять средства за коммунальные услуги напрямую поставщику и приучить всех участников процесса к соблюдению определенной финансовой дисциплины.
— Следует понимать, что за любым долгом стоят обязательства управляющей компании по налогам, зарплатам, развитию производственной базы, — говорит Василий Шефер. — Поэтому, так или иначе, задолженность должна быть взыскана. И ужесточение мер должно заставить неплательщиков серьезно задуматься над последствиями их безответственного отношения к этой проблеме.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Фото Владимира МАКУШКИНА

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