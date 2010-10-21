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[Индекс номера 17 (07.02.2017)]

 Городские подробности 
Полная переделка

Аварийное здание на улице Комсомольской, 1, может быть демонтировано к концу августа — началу сентября.
Василий Гончаров
Как рассказал «Заполярной правде» Василий ГОНЧАРОВ, директор Научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики — филиала Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, контракт на разработку проектно–сметной документации по демонтажу аварийного лабораторного корпуса заключен с санкт–петербургской компанией «Скип». Согласно ему, работы должны быть начаты 15 мая. Все необходимые чертежи для выполнения контракта уже предоставлены. Средства на работы должны быть выделены на одном из ближайших заседаний финансовой комиссии Федерального агентства научных организаций (ФАНО), являющегося собственником здания, — об этом было сказано на совещании с руководством ФАНО в Красноярске. Предполагается, что заседание состоится уже в феврале.
— На разработку проектно–сметной документации было выделено чуть больше двух миллионов рублей, на сам демонтаж потребуется от 60 до 80 миллионов рублей. Кроме того, нужны средства на установку оградительного забора — от 3 до 4 миллионов рублей, столько же обойдется восстановление тепловодоснабжения, — отметил Василий Гончаров.
Специалисты строительных компаний, предложивших свои услуги по выполнению техзадания на демонтаж, полагают, что работа может быть выполнена за 4–7 месяцев — в зависимости от ее сложности. В дальнейшем на ростверке будет построена многофункциональная теплица — как для научных нужд института, так и для нужд города.
Кроме основного здания будет разобрана и галерея, ведущая к вспомогательному корпусу, где сегодня работает Научно–исследовательский институт сельского хозяйства и экологии Арктики.
— Сам вспомогательный корпус подвергнется реконструкции. Наша задача сейчас — предоставить соответствующую смету. Мы планируем переоборудовать часть помещений под пять–шесть лабораторий. Буквально на днях начнем подготовку двух лабораторий — биологической рекультивации и химлаборатории, — заключил Василий Гончаров.

Татьяна ЗАЧУПЕЙКО
Фото Олега ВАСИЛЬЕВА и Елены ХУДАНОВОЙ

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