[Индекс номера 17 (07.02.2017)]



Сотрудничество

Союзники

В этом году исполняется пять лет Союзу предпринимателей «Поддержка». Его председатель Владимир ПОТЕРЯХИН рассказал «Заполярной правде» о проделанной за это время работе и призвал местных предпринимателей не оставаться безучастными к благотворительной деятельности.

Владимир Потеряхин Владимир Потеряхин, генеральный директор ООО «Холод», уже более десяти лет занимается благотворительностью. Подарить детскому дому игрушки или приобрести форму для спортсменов — а почему бы и нет? Дело–то правильное и благородное. И такие, как он, рассказывает предприниматель, в Норильске были всегда. Не хватало лишь системных действий. Однако в декабре 2012 года по инициативе главы Норильска Олега Курилова был создан Союз предпринимателей «Поддержка». Тогда же первые пятеро предпринимателей подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. Председателем союза был избран Владимир Потеряхин. Союз работает в тесном взаимодействии с отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями городской администрации. Сотрудники отдела, в частности, принимают заявки, организуют заседания союза, работают с соискателями и предпринимателями. Заявочная кампания проходит два раза в год, а в конце декабря в администрации города проходит открытое собрание с участием главы Норильска, на котором подводятся итоги работы за истекший период. В течение четырех лет союзом было поддержано 114 заявок, оказана финансовая или предметная поддержка многим детским объединениям, клубам, общественным организациям... В прошлом году в союз было подано 54 заявки, из которых 34 были одобрены. 20 организациям была оказана поддержка на сумму более 700 тысяч рублей, еще с 14 ведется активная работа. Всего же с конца 2012 года соискателям была оказана помощь на сумму около 4 миллионов 300 тысяч рублей. — Мы помогаем людям, которые хотят заниматься чем–то действительно интересным, увлекательным и полезным. Как правило, это небольшие объединения, не имеющие статуса юридического лица и не рассчитывающие на грантовую помощь со стороны «Норникеля». Принцип нашей работы строится на абсолютной прозрачности: каждый делится, чем может, а помощь распределяется по–честному. Часто нас просят помочь стройматериалами, как, например, в случае с кайерканским скейт–парком. Особое внимание мы уделяем детским и молодежным инициативам, спортивным и физкультурным направлениям, творчеству... Мы с удовольствием откликнулись на идею инициативной группы по раскраске детской больницы на улице 50 лет Октября. А не так давно спонсировали выезд на крупные международные соревнования нашего прославленного спортсмена, ветерана–тяжелоатлета Геннадия Мурашова, который завоевал на них золотую медаль, — рассказывает Владимир Потеряхин. Естественно, чтобы расширить поле деятельности союза, необходимо увеличивать число его участников. Сегодня в союз входят 16 предпринимателей, представляющих различные слои норильского бизнес–сообщества. Любого, кто готов сделать жизнь города и горожан лучше и привлекательней, с удовольствием примут в ряды «Поддержки», уверяет Владимир Потеряхин, ведь вместе можно будет достичь гораздо большего социального эффекта.

Для получения консультативной помощи или для связи с представителями Союза предпринимателей «Поддержка» следует обращать в отдел по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями администрации города Норильска по телефону 43–70–70.

Михаил ТУАЕВ. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА и Елены ХУДАНОВОЙ , уже более десяти лет занимается благотворительностью. Подарить детскому дому игрушки или приобрести форму для спортсменов — а почему бы и нет? Дело–то правильное и благородное. И такие, как он, рассказывает предприниматель, в Норильске были всегда. Не хватало лишь системных действий. Однако в декабре 2012 года по инициативе главы Норильска Олега Курилова был создан Союз предпринимателей «Поддержка». Тогда же первые пятеро предпринимателей подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. Председателем союза был избран Владимир Потеряхин.Союз работает в тесном взаимодействии с отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями городской администрации. Сотрудники отдела, в частности, принимают заявки, организуют заседания союза, работают с соискателями и предпринимателями. Заявочная кампания проходит два раза в год, а в конце декабря в администрации города проходит открытое собрание с участием главы Норильска, на котором подводятся итоги работы за истекший период.В течение четырех лет союзом было поддержано 114 заявок, оказана финансовая или предметная поддержка многим детским объединениям, клубам, общественным организациям... В прошлом году в союз было подано 54 заявки, из которых 34 были одобрены. 20 организациям была оказана поддержка на сумму более 700 тысяч рублей, еще с 14 ведется активная работа. Всего же с конца 2012 года соискателям была оказана помощь на сумму около 4 миллионов 300 тысяч рублей.— Мы помогаем людям, которые хотят заниматься чем–то действительно интересным, увлекательным и полезным. Как правило, это небольшие объединения, не имеющие статуса юридического лица и не рассчитывающие на грантовую помощь со стороны «Норникеля». Принцип нашей работы строится на абсолютной прозрачности: каждый делится, чем может, а помощь распределяется по–честному. Часто нас просят помочь стройматериалами, как, например, в случае с кайерканским скейт–парком.Особое внимание мы уделяем детским и молодежным инициативам, спортивным и физкультурным направлениям, творчеству... Мы с удовольствием откликнулись на идею инициативной группы по раскраске детской больницы на улице50 лет Октября. А не так давно спонсировали выезд на крупные международные соревнования нашего прославленного спортсмена, ветерана–тяжелоатлета Геннадия Мурашова, который завоевал на них золотую медаль, — рассказывает Владимир Потеряхин.Естественно, чтобы расширить поле деятельности союза, необходимо увеличивать число его участников. Сегодня в союз входят 16 предпринимателей, представляющих различные слои норильского бизнес–сообщества. Любого, кто готов сделать жизнь города и горожан лучше и привлекательней, с удовольствием примут в ряды «Поддержки», уверяет Владимир Потеряхин, ведь вместе можно будет достичь гораздо большего социального эффекта.

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