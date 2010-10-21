[Индекс номера 17 (07.02.2017)]



Школьный двор

Мастера за работой

В Норильске подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2017». Его абсолютным победителем стала Светлана Юдина, преподаватель русского языка и литературы из лицея № 3.

В этом году конкурсантов принимала гимназия № 1 — по традиции конкурс проходит там, где работает победитель предыдущего состязания. Отметим, что норильский финалист конкурса «Учитель года — 2016» Фаина Кушнир, бывший учитель гимназии № 1, теперь назначена директором школы № 23. Как обычно, муниципальный этап конкурса включал в себя несколько ступеней — сначала учителя писали эссе на заданную тему, потом давали открытые уроки; завершающим испытанием стал мастер–класс. По итогам первого конкурсного мероприятия — написания эссе — из 12 участников были отобраны семь. Авторы лучших работ пробились в очный тур и в январе провели открытые уроки. Оксана Шемрук В итоге в финал вышли четверо педагогов: Виктория Левицкая, математик из 4–й гимназии, Алексей Кабаков, преподаватель истории и обществоведения (школа № 36), русоведы Светлана Юдина (лицей № 3) и Елена Осипова из школы № 13. Все они смогут защищать честь норильских учителей на региональном этапе конкурса в Красноярске. — Определить абсолютного победителя было непросто, — поделилась директор методического центра Норильска Оксана ШЕМРУК. — Все учителя очень разные и очень интересные, и всем им мы будем рекомендовать представлять наш город в Красноярске. Вообще, нынешние конкурсанты ничуть не слабее участников конкурса прошлого или позапрошлого года: наши педагоги всегда идут в ногу со временем и способны показать высокий класс на любом уровне.

Светлана Юдина Светлана ЮДИНА окончила Брянский педагогический университет. Стаж ее работы — 27 лет, в Норильске педагог трудится 15 лет. Тема ее мастер–класса «Мыслить нельзя заучивать». На примере полотен известных художников и творчества великих писателей она умело и логично привела слушателей к пониманию того, что способ восприятия мира и информации через образы гораздо эффективнее, чем просто запоминание и зубрежка: — Наш мир состоит из миллионов фрагментов, восстановив которые, можно получить целостную картину. Так что во фразе «мыслить нельзя заучивать» я уверенно предлагаю поставить запятую после первого слова, — говорит финалист.

Региональный этап конкурса пройдет весной 2017 года. Подготовка и участие в нем потребуют от норильских финалистов много сил, терпения и таланта. Пожелаем им успеха.

Марина ХОРОШЕВСКАЯ. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА В этом году конкурсантов принимала гимназия № 1 — по традиции конкурс проходит там, где работает победитель предыдущего состязания. Отметим, что норильский финалист конкурса «Учитель года — 2016»Фаина Кушнир, бывший учитель гимназии № 1, теперь назначена директором школы № 23.Как обычно, муниципальный этап конкурса включал в себя несколько ступеней — сначала учителя писали эссе на заданную тему, потом давали открытые уроки; завершающим испытанием стал мастер–класс. По итогам первого конкурсного мероприятия — написания эссе — из 12 участников были отобраны семь. Авторы лучших работ пробились в очный тур и в январе провели открытые уроки.В итоге в финал вышли четверо педагогов:Все они смогут защищать честь норильских учителей на региональном этапе конкурса в Красноярске.— Определить абсолютного победителя было непросто, — поделилась. — Все учителя очень разные и очень интересные, и всем им мы будем рекомендовать представлять наш город в Красноярске. Вообще, нынешние конкурсанты ничуть не слабее участников конкурса прошлого или позапрошлого года: наши педагоги всегда идут в ногу со временем и способны показать высокий класс на любом уровне.окончила Брянский педагогический университет. Стаж ее работы — 27 лет, в Норильске педагог трудится 15 лет. Тема ее мастер–класса «Мыслить нельзя заучивать». На примере полотен известных художников и творчества великих писателей она умело и логично привела слушателей к пониманию того, что способ восприятия мира и информации через образы гораздо эффективнее, чем просто запоминание и зубрежка:— Наш мир состоит из миллионов фрагментов, восстановив которые, можно получить целостную картину. Так что во фразе «мыслить нельзя заучивать» я уверенно предлагаю поставить запятую после первого слова, — говорит финалист.

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