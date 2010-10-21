[Индекс номера 17 (07.02.2017)]



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Спокойствие, только спокойствие

В последнее время участились случаи нападения на врачей. Особенно часто достается докторам неотложки. В связи с этим законодатели стали всерьез поговаривать о том, чтобы приравнять их по статусу к сотрудникам правоохранительных органов и вооружить средствами самообороны. О том, часто ли приходится сталкиваться сотрудникам норильской скорой со случаями агрессии и хамства, мы поговорили с главным врачом Норильской станции скорой медицинской помощи Владимиром МОРОЗОМ.

Система скорой помощи Большого Норильска включает: Центральную станцию скорой помощи, располагающуюся в Норильске и состоящую из 11 бригад; подстанции скорой помощи в Кайеркане (три бригады), в Талнахе (четыре бригады). 18 скорых бригад обслуживают порядка 178 тысяч человек муниципального образования. Из расчета одна бригада на десять тысяч человек. Состав бригады зависит от ее профиля. Так, во врачебную, педиатрическую, линейную входят врач, фельдшер и водитель. В составе специализированных, например, реанимационной и кардиологической бригадах по два врача, два фельдшера и водитель. В шестой, психиатрической бригаде на вызов выезжают врач, фельдшер, санитар. Кстати, водители скорой в обязательном порядке проходят ежегодный спецкурс и в случае необходимости они вместе с медиками участвуют в оказании первой медицинской помощи.

Уйти от конфликта – Что касается Норильска, то скорее можно говорить об оскорблениях и агрессии в адрес медиков, — рассказывает Владимир Мороз. — Чаще всего эти случаи связаны с обычным бытовым хулиганством: выпил — и потянуло на подвиги, или с некоторым недопониманием особенностей профессии врача и недоверием граждан вообще к медицине. Реже агрессия — это следствие заболевания, обычно психического. За 15 лет моей работы в скорой помощи случаев нападения на врачей было не более пяти. Обычно первыми напор агрессии на себя принимают сотрудники диспетчерской службы. Чего им только не приходится выслушивать от горожан! Оскорбления, угрозы, хамство. Люди начинают злиться, когда диспетчер просит назвать свою фамилию, домашний адрес, рассказать о симптомах, что вообще с человеком случилось. Нам эта информация необходима для того, чтобы понимать, какую бригаду следует послать на вызов: линейную, фельдшерскую, кардиологическую, реанимационную или, например, педиатрическую, и позволяет нам распределять вызовы по их профилю и тем самым эффективнее использовать свои возможности. Наши сотрудники всегда стараются уйти от конфликта. Я коллегам говорю, что, если вам кто–то угрожает, пытается причинить вред здоровью, сразу же прекращайте контакт с этими людьми и уходите. Мне здоровье моих работников дороже всего. Если человек способен угрожать, а тем более пытается напасть на врача, значит, никакой угрозы его здоровью уже нет. Исключение составляют лишь те случаи, когда агрессия человека связана с его психическим заболеванием. Но на такие вызовы, как правило, ездит специализированная бригада, в которой помимо врача и фельдшера есть еще и санитар. фельдшеры Ольга Дроздова и Елена Волкова оказывают первую медицинскую помощь Главный врач вспоминает, как пару лет назад врачи скорой приехали на вызов, а их встретил гражданин с довольно крупным псом и заявил им: «Сейчас моя собака будет смотреть, как вы мне оказываете медицинскую помощь». Будучи пьяным, пациент решил покуражиться над врачами. Тогда все обошлось. Сотрудникам скорой удалось донести через алкогольные пары хозяину собаки, что если он не уберет своего охранника, то они просто не смогут оказать ему помощь. Другое развлечение у жертв зеленого змия — пугать врачей тем, что их действия снимают на камеру телефона. Владимир Мороз, главный врач Норильской станции скорой медицинской помощи – 75 процентов проявлений агрессии в адрес медиков происходит под градусом, — поясняет Владимир Мороз. — У нас семь–десять процентов ежедневных вызовов связаны с употреблением алкоголя, а в праздники их еще больше. Хочу отметить, что этот год по сравнению с прошлыми начался относительно спокойно: количество вызовов в новогодние праздники было значительно меньше, чем в 2016 и 2015 годах. Да и пить норильчане стали меньше, если сравнивать с краевыми показателями. После всплеска нападений на врачей и врачей скорой в частности нам из края поступил приказ за подписью министра здравоохранения, обязывающий нас фиксировать все случаи нападений, проявления агрессии и угроз в отношении наших сотрудников и информировать об этом минздрав. Также ведется запись всех звонков, поступающих в нашу диспетчерскую. Диспетчерская

Жалобы есть! Одно время горожане часто жаловались на то, что врачи скорой не надевают бахилы на вызовы. Сейчас, согласно распоряжению министерства здравоохранения, ношение бахил не обязательно, но, если пациент настаивает, сотрудники скорой идут навстречу, чтобы не создавать конфликт на пустом месте. Другим поводом для раздражения недомогающих горожан становятся рекомендации врачей скорой посетить определенных специалистов и получить у них консультацию, сдать дополнительные анализы и так далее. Кроме того, встречаются и пациенты, которым не нравится, когда доктор дает рекомендации, необходимые для дальнейшего лечения и выздоровления, что, собственно, закреплено в должностной инструкции врача неотложки. «Не учите меня жить! Лучше помогите материально», — недовольно отмахиваются такие больные. А между тем нередки случаи, когда человек может месяц недомогать, а в один прекрасный день организм дает острую реакцию, когда без скорой уже не обойтись. И тогда снова звучат обвинения в адрес врачей, теперь уже по поводу того, что не так лечили.

Все мы — люди – Врач, который не поддается на провокации и раздражение пациентов, — очень хороший врач. — говорит Владимир Мороз. — Он анализирует ситуацию, делает свое дело и никогда не вступает в конфликт. И нашим горожанам хорошо бы помнить, что сотрудники скорой — тоже люди, у которых могут быть свои проблемы, и стараться не вываливать на них весь свой негатив. Я считаю, что врачи скорой помощи — уникальные и универсальные специалисты, они всегда должны быть готовы к любым ситуациям. врач-кардиолог Ирина Кулешова Врач–кардиолог Ирина Кулешова подтверждает, что с агрессивным поведением горожан приходится сталкиваться довольно часто. Причем не только в случаях с пьяными пациентами. Бывает, что несдержанны и те, кто вовсе не злоупотребляет. Их поведение она объясняет тем, что человек в ожидании скорой пребывает в стрессе, нервничает и переживает из–за собственного бессилия перед болезнью, его одолевает страх за себя или своих близких. Он как натянутая струна: одно неосторожно сказанное слово — и весь негатив выливается на приехавшего доктора. И если в случаях с пьяными иногда приходится прибегать к помощи полицейских, то с обычными пациентами достаточно просто поговорить и постараться успокоить. – Мы работаем с людьми, это нужно понимать, и следует искать возможность разрядить ситуацию, – считает Ирина Кулешова.

Дорогу скорой Доводилось сотрудникам норильской скорой сталкиваться и с хамством на дороге. Несколько лет назад были зарегистрированы случаи, когда водители на личных или служебных автомобилях не хотели пропускать скорую. Тогда Владимир Мороз обратился в ГИБДД, чтобы там приняли соответствующие меры. Водителей, которые нарушали правила дорожного движения и создавали препятствия для движения машин неотложки, привлекли к административной ответственности, информация прошла в СМИ и вызвала бурю возмущений среди горожан. Приходилось обращаться с официальным письмом и в НПОПАТ. Произошло это после того, как один из автобусов автотранспортного предприятия не предоставил преимущество скорой на трассе. Больше подобных инцидентов не возникало.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Алексея АРЛЮКОВА

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