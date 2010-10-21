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Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 17 (07.02.2017)]

 Благовест 
Все гости к нам!

Страница для тех, кто хочет больше узнать о православной жизни в городе и крае
В Норильской епархии в минувшее воскресенье состоялся день открытых дверей.

Пес Зандо с организаторами и участниками
Это уже второй опыт, и, по мнению многочисленных посетителей, весьма удачный. Все желающие, а особенно много было детей и молодежи, смогли познакомиться с различными направлениями деятельности епархии, увидеть книжные и фотовыставки, среди которых есть и посвящения Новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Епархиальный отдел под руководством отца Димитрия Харцыз при взаимодействии с силовыми структурами и правоохранительными органами организовал встречу с экипажем ГИБДД, пожарным расчетом. Особенно впечатлили норильчан умения поисковой овчарки по кличке Зандо, с которой работает инструктор–кинолог ОИК–30 Наталья Симоненко.
На встрече с горожанами секция туризма и краеведения организовала интерактивный шалаш. Свою деятельность презентовали также молодежный отдел, сестричество милосердия, а любители рукоделия посетили мастер–классы по изготовлению сувениров из фетра. Книгочеи познакомились в епархиальной библиотеке со старинными церковными книгами и литературой по истории Норильской и Туруханской епархии. С концертными номерами выступили детский фольклорный ансамбль «Казачок» и хор «Вдохновение». А в трапезной можно было угоститься разнообразной выпечкой. Гости праздника отметили его отличную организацию и дружескую атмосферу.
Первый бал
В Норильске готовится первый Сретенский бал православной молодежи.
Готовимся к балу
В Норильской епархии решили возродить старинную традицию балов в России, которые посвящались празднику Сретения Господня. Этот праздник отмечается по церковному календарю 15 февраля и напоминает о библейском событии — встрече (сретении) в храме праведного старца Симеона с Богомладенцем, что символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. Бал посвящают и празднованию Дня православной молодежи, который приходится на праздник Сретения. Подготовкой Сретенского танцевального вечера занимается отдел по делам молодежи Норильской епархии во главе с дьяконом Дмитрием Прохоровым.
А помощник благочинного города Норильска Ольга Кирпиченкова рассказала «ЗП», что в празднике примут участие школьники, студенты, православные волонтеры в возрасте от 16 до 30 лет, молодые семейные пары. В эти дни в актовом зале епархии под руководством профессионального хореографа проходят репетиции трех основных бальных танцев — польки, вальса и полонеза. Конечно, предусмотрен особый дресс–код для участников и гостей. Для девушек и дам — длинные вечерние платья, для юношей и мужчин — строгие костюмы с бабочкой, фраки и смокинги. В программе праздника — традиционные бальные игры, безалкогольный фуршет.
Сретенский бал пройдет 19 февраля в актовом зале Норильского епархиального управления по адресу: улица Пушкина, 11. Начало в 16 часов. Все желающие принять участие могут обратиться по телефону 8–913–168–41–60 (Ольга Кирпиченкова).

Наши отличились
В конце января делегация Норильской и Туруханской епархии во главе с владыкой Агафангелом принимала участие в работе двух значимых православных форумов — «Рождественских чтений» в Красноярске и Москве.
Татьяна Мазуренко и Татьяна Пучканева
В столице нашего края состоялась межрегиональная научно–практическая конференция — XVII Красноярские краевые рождественские образовательные чтения «1917–2017: уроки столетия» под председательством митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона. Работа форума была организована по направлениям: «Церковь и общество», «Церковь и образование», «Церковь и культура» и «Церковь и история Приенисейской Сибири» с проведением специализированных секций, встреч, круглых столов. Сразу две презентационные площадки направления «Церковь и образование» прошли в конгресс–холле Сибирского федерального университета. Педагоги общей и высшей школ, сотрудники библиотек и архивов, представители духовенства поделились опытом духовно–нравственного воспитания подрастающего поколения. В этом году большинство докладчиков представили не просто уникальные педагогические разработки, а проекты, завязанные на взаимодействии множества организаций из различных сфер общественной жизни.
Так, представители отдела религиозного образования и катехизации Норильской епархии и школы № 6 г. Норильска презентовали образовательную программу «От детства — к отрочеству: от пяти до семнадцати». Суть программы — выстраивание системы непрерывной воспитательной работы в духе православия, от детского сада до старшей школы, во взаимодействии с епархиальными и культурными учреждениями.
На форуме прошла и церемония награждения победителей регионального этапа XI Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». Норильчане — среди победителей в номинации «Лучшая программа духовно–нравственного и гражданско–патриотического воспитания детей и молодежи». Благодарственные письма и памятные подарки были вручены Татьяне Мазуренко, педагогу–психологу норильской школы № 6, а также Татьяне Пучканевой, директору Духовно–просветительского центра г. Норильска во имя святителя Луки (Войно–Ясенецкого).

Святая память
В этом году 5 февраля Русская православная церковь отметила особый праздник — Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Святитель Лука (Войно–Ясенецкий)
Для Норильска — это особенный день. Наш город и комбинат создавали и безвинные узники ГУЛАГа, среди которых было немало пострадавших за веру в Христа. В их честь сейчас возводится храмовый комплекс на улице Мира, 6. Во всех приходах Норильской и Туруханской епархии 5 февраля помянули всех пострадавших на нашей земле от безбожных гонений. Нам уже известны имена украинских священников Иоанна Приходько и Антония Хвостика, причислены к лику святых выдающийся врач–хирург и епископ Лука (Войно–Ясенецкий), новомученик Стефан Наливайко, исповедник Иов Угольский.
В Норильской епархии работает епархиальная комиссия по канонизации святых и церковно–историческому наследию. Недавно глава этой комиссии монахиня Иллариона (Сухова) побывала в Дудинке, где познакомила ребят из таймырского колледжа с документальными материалами, относящимися к пребыванию на территории епархии в 1924–1925 годах святителя Луки (Войно–Ясенецкого). На этой встрече молодежь узнала также о судьбе последнего священника Туруханского края – иерее Мартине Римша, о репрессиях, которые ему пришлось перенести в годы богоборчества, его верности своему пастырскому долгу, взаимоотношениях со святителем Лукой в период его туруханской ссылки. Монахиня Иллариона рассказала о том, как шел процесс поиска фактов биографии отца Мартина и какие эпизоды его жизни еще требуют выяснения и уточнения. Она пригласила учащихся колледжа совместно с епархией продолжить работу. Во встрече принимала участие директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева. Она дала молодым исследователям много ценных советов по работе с архивами, документальными материалами и формированию музейной экспозиции.

Подготовила Ирина ДАНИЛЕНКО. Фото автора. Благодарим за сотрудничество пресс–службу Норильской епархии.

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