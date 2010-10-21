[Индекс номера 17 (07.02.2017)]



Спорт–тайм

Спортивные горизонты

В Доме спорта «БОКМО» прошла торжественная церемония закрытия 55–й и открытия 56–й спартакиады работников филиалов и РОКС «Норникеля».

Целая эпоха Для людей, живущих на Крайнем Севере, здоровый образ жизни — не дань моде, как и борьба за пьедестал почета — не самоцель. Сегодня спорт в «Норникеле» — важнейшая часть корпоративной культуры, а тысячи его приверженцев — убедительный пример того, что работники компании умеют добиваться успехов не только на производственной, но и на спортивной площадке. Прошедшую спартакиаду многие называют одной из самых напряженных и принципиальных за многолетнюю историю состязаний. И это неудивительно. Каждый год в Норильск приезжают специалисты с материка, которые с большим энтузиазмом вливаются и в спортивную жизнь города. Продолжают пополнять ряды спортсменов–производственников выпускники местных детско–юношеских спортивных школ, всевозможных спортивных и оздоровительных секций. Прекрасно работают инструкторы и на самих предприятиях. Вообще, 55 лет — это, конечно, целая эпоха. Каждый соревновательный год наполнен яркими победами, отмечен индивидуальным и командным мастерством участников спартакиады. Сейчас вряд ли уже кто–то сможет подсчитать точное количество проведенных за эти десятилетия состязаний, но сам факт того, что спартакиада продолжает жить и здравствовать, уже говорит о многом. Да и надежный фундамент, заложенный больше полувека назад пионерами норильского спорта, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Вячеслав Щукин вручает награды По словам Вячеслава ЩУКИНА, заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам, успехи спортсменов тесно связаны с повышенным вниманием к этой сфере руководителей города и компании, которые активно поддерживают развитие спорта в Заполярье. Вячеслав Щукин поздравил спортсменов с завершением спартакиады и выразил уверенность, что новый, 56–й сезон принесет им еще больше побед и достижений. Лучшим участникам соревнований он вручил благодарственные письма от директора Заполярного филиала.

Залог успеха Вячеслав ИВЧЕНКО, старший инструктор по спорту «Норильскникельремонта», считает, что к будущей победе нужно тщательно готовиться — не просто оттачивать свои навыки в зале, но и пройти через внутреннюю конкуренцию, отбор, после чего сильнейших можно выставлять на общую спартакиаду. Пять лет назад руководство «Норильскникельремонта» приняло решение целенаправленно развивать физкультуру и спорт в подразделении, проводить и поддерживать состязания среди всех восьми предприятий ремонтников. И результат не заставил себя долго ждать. «Норильскникельремонт» четвертый год подряд занимает первое место в основной группе и столько же лет входит в призовую тройку среди ветеранов. — Самые высокие результаты, безусловно, показывают спортсмены, специализирующиеся в каком–то одном виде спорта, — говорит Вячеслав Ивченко. — Однако есть ребята, которых можно назвать универсалами. Так, наши футболисты, ко всему прочему, еще и прекрасные спринтеры, поэтому мы выставляем их в забегах на короткие дистанции. Волейболисты обладают отличной прыгучестью и способны взять призовые места в прыжках в длину. А лыжники хороши в длинных забегах. Все это нужно учитывать, и тогда общий уровень спартакиады будет и дальше расти. Бороться и побеждать Даниил КОТ, директор спорткомплекса медного завода, президент Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра, выступавший на спартакиаде главным судьей по этому виду спорта, с полной ответственностью заявляет, что мини–футбол является визитной карточкой всего спортивного Норильска. — Уровень нашего мини–футбола постоянно растет, — считает Даниил Васильевич. — Большую роль в этом играет и присутствие в Норильске профессионального клуба, играющего в Суперлиге. МФК «Норильский никель» поставляет нам игроков, которые по тем или иным причинам решили завершить профессиональную карьеру и теперь работают на предприятиях компании. Естественно, это позволяет нам отлично показывать себя не только в рамках спартакиады, но и на чемпионатах Норильска и Таймыра. Много перспективных и талантливых ребят приходят к нам из ДЮСШ–6. На вопрос, почему спартакиада «Норникеля» пользуется столь большой популярностью, Даниил Васильевич ответил, что участие в соревнованиях помогает укрепить чувство корпоративной солидарности. Спартакиада, по его мнению, — отдушина для любого работника. — Конечно, с 1980–х годов, когда я впервые принял участие в спартакиаде комбината, многое изменилось. Однако стремление бороться и побеждать никуда не пропало. Я рад, что помимо молодежи, которая ярко себя проявляет, остаются в строю и люди старшего возраста, и именно это поколение, искренне преданное делу спорта, меня особенно радует, — подчеркнул Даниил Кот. В 55–й спартакиаде «Норникеля» приняли участие 4746 человек из 25 команд. Они выявляли сильнейших в 14 видах спорта в основной спартакиаде, а также в шести видах среди ветеранов. По итогам соревнований в основной спартакиаде в первой группе предприятий (с численностью работников до четырех тысяч человек) первое место заняла команда «Норильскникельремонта», вторыми стали спортсмены медного завода, третьими — представители «Надежды». Во второй группе предприятий (численность работников менее двух тысяч человек) на первом месте оказалась сборная контрольно–аналитического управления и управления промбезопасности, на втором — управление Заполярного филиала, на третьем — предприятие технологического и железнодорожного транспорта. В спартакиаде среди ветеранов в первой группе предприятий победу праздновал медный завод, серебро у «Норильскникельремонта», бронза — у «Надежды». Во второй группе предприятий победил Заполярный транспортный филиал, за ним расположились участники из управления Заполярного филиала и команда КАУ и УПБ.

Михаил ТУАЕВ. Фото автора и участников спартакиады

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