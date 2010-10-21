[Индекс номера 170 (20.10.2017)]



Взвешенное решение

Депутаты Законодательного собрания края выбрали нового спикера. Им стал норильчанин Дмитрий Свиридов, заместитель председателя регионального парламента, председатель комиссии по бюджету и налоговой политике. За него проголосовали 38 из 49 присутствовавших депутатов.

На первой в этом сезоне сессии депутаты Заксобрания Красноярского края отправили в досрочную отставку Александра Усса с поста спикера краевого парламента в связи с его назначением на пост врио губернатора. На заседании присутствовали 49 из 51 депутатов. Для тайного голосования было выдвинуто четыре кандидатуры: единороссы Алексей Клешко и Дмитрий Свиридов, Алексей Кулеш от ЛДПР и руководитель фракции «Патриоты России» Иван Серебряков. Ведущий заседание Алексей Клешко сразу взял самоотвод, отметив, что его позиция не изменилась со вчерашнего дня, когда проходила конференция «Единой России», и призвал депутатов поддержать своего коллегу по партии — Свиридова. В результате тайного голосования новым председателем избран выходец из «Норникеля» Дмитрий Свиридов, получивший 38 голосов. За Алексея Кулеша проголосовали восемь депутатов, за Ивана Серебрякова — два. Против всех отдал свой голос один парламентарий. Первым заместителем председателя Заксобрания избран глава фракции «Единой России» в парламенте Алексей Клешко. За его кандидатуру проголосовали 41 из 49 депутатов, против высказались два парламентария. Дмитрий Свиридов родился в 1970 году в кузбасском городе Белово. Окончил Черноморское высшее военно–морское училище. С 1992 по 2004 год был офицером Военно–морского флота России. С 2004 по 2016 год занимал различные руководящие посты в структурах «Норникеля». В 2012 году стал депутатом горсовета Норильска и секретарем местного отделения «Единой России», в 2016 году — депутатом Заксобрания Красноярского края. После голосования Дмитрий Свиридов поблагодарил коллег за столь высокое доверие: «Хотел бы выразить благодарность всем, кто поддержал и выдвинул мою кандидатуру. Безусловно, планка, установленная Александром Викторовичем, — на очень высоком уровне, и каждый кандидат понимает ответственность». Чуть позже, на встрече с журналистами уже в новом качестве, на вопрос, какими качествами должен обладать председатель Законодательного собрания, Дмитрий Cвиридов отметил: «Спикер является координатором всех решений и взаимоотношений, какие существуют между группами, фракциями, депутатами. Конечно, он должен обладать дипломатическими качествами, но в случае необходимости уметь настоять на позиции, которая позволит разрешить ту или иную ситуацию в интересах края. В любом случае все это должно происходить в конструктивном ключе, уважительном по отношению к тем, кто имеет иное мнение, чтобы мы все чувствовали себя представителями огромной красноярской земли, членами одной большой команды. Несмотря на то что депутаты принадлежат к тем или иным фракциям, каждое решение Законодательного собрания должно работать на благо всего края и его жителей». Что касается приоритетных вопросов, то Дмитрий Свиридов отметил, что к концу года необходимо принять стратегию социально–экономического развития края до 2030 года, которую он назвал «серьезным векторным документом». Норильские политики уже прокомментировали избрание нового председателя Законодательного собрания края. Его коллега по законотворческой деятельности, спикер Норильского городского Совета Александр Пестряков считает, что избрание спикером Законодательного собрания Красноярского края норильчанина Дмитрия Свиридова — взвешенное и правильное решение: «Дмитрий Свиридов не понаслышке знаком с северной проблематикой и неоднократно принимал важные для территории решения на посту заместителя председателя краевого парламента. В то же время значительный багаж знаний и опыт работы в различных сферах помогает ему рассматривать социально–экономическую ситуацию в регионе в целом и конструктивно подходить к решению всех вопросов Красноярья. Убежден, что взаимодействие с региональным парламентом качественно изменится в лучшую для Норильска сторону. Как и все норильчане, я горжусь тем, что наш город остается «кузницей кадров» не только для Красноярского края, но и для России в целом».

Татьяна Глебова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда На первой в этом сезоне сессии депутаты Заксобрания Красноярского края отправили в досрочную отставку Александра Усса с поста спикера краевого парламента в связи с его назначением на пост врио губернатора. На заседании присутствовали 49 из 51 депутатов. Для тайного голосования было выдвинуто четыре кандидатуры: единороссы Алексей Клешко и Дмитрий Свиридов, Алексей Кулеш от ЛДПР и руководитель фракции «Патриоты России» Иван Серебряков. Ведущий заседание Алексей Клешко сразу взял самоотвод, отметив, что его позиция не изменилась со вчерашнего дня, когда проходила конференция «Единой России», и призвал депутатов поддержать своего коллегу по партии — Свиридова.В результате тайного голосования новым председателем избран выходец из «Норникеля» Дмитрий Свиридов, получивший 38 голосов. За Алексея Кулеша проголосовали восемь депутатов, за Ивана Серебрякова — два. Против всех отдал свой голос один парламентарий. Первым заместителем председателя Заксобрания избран глава фракции «Единой России» в парламенте Алексей Клешко. За его кандидатуру проголосовали 41 из 49 депутатов, против высказались два парламентария.После голосования Дмитрий Свиридов поблагодарил коллег за столь высокое доверие: «Хотел бы выразить благодарность всем, кто поддержал и выдвинул мою кандидатуру. Безусловно, планка, установленная Александром Викторовичем, — на очень высоком уровне, и каждый кандидат понимает ответственность».Чуть позже, на встрече с журналистами уже в новом качестве, на вопрос, какими качествами должен обладать председатель Законодательного собрания, Дмитрий Cвиридов отметил: «Спикер является координатором всех решений и взаимоотношений, какие существуют между группами, фракциями, депутатами. Конечно, он должен обладать дипломатическими качествами, но в случае необходимости уметь настоять на позиции, которая позволит разрешить ту или иную ситуацию в интересах края. В любом случае все это должно происходить в конструктивном ключе, уважительном по отношению к тем, кто имеет иное мнение, чтобы мы все чувствовали себя представителями огромной красноярской земли, членами одной большой команды. Несмотря на то что депутаты принадлежат к тем или иным фракциям, каждое решение Законодательного собрания должно работать на благо всего края и его жителей».Что касается приоритетных вопросов, то Дмитрий Свиридов отметил, что к концу года необходимо принять стратегию социально–экономического развития края до 2030 года, которую он назвал «серьезным векторным документом».Норильские политики уже прокомментировали избрание нового председателя Законодательного собрания края. Его коллега по законотворческой деятельности, спикер Норильского городского Совета Александр Пестряков считает, что избрание спикером Законодательного собрания Красноярского края норильчанина Дмитрия Свиридова — взвешенное и правильное решение: «Дмитрий Свиридов не понаслышке знаком с северной проблематикой и неоднократно принимал важные для территории решения на посту заместителя председателя краевого парламента. В то же время значительный багаж знаний и опыт работы в различных сферах помогает ему рассматривать социально–экономическую ситуацию в регионе в целом и конструктивно подходить к решению всех вопросов Красноярья. Убежден, что взаимодействие с региональным парламентом качественно изменится в лучшую для Норильска сторону. Как и все норильчане, я горжусь тем, что наш город остается «кузницей кадров» не только для Красноярского края, но и для России в целом».

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