[Индекс номера 170 (20.10.2017)]



Чем занята власть

Пройдемся по списку

В преддверии второй сессии Норильского городского Совета традиционно прошли заседания постоянных действующих комиссий, на которых народные избранники обсуждают вопросы, требующие дальнейшего утверждения. Журналисты «Заполярной правды» побывали на комиссиях по социальной политике и городскому хозяйству.

На комиссии по социальной политике депутаты одобрили изменения в части расходования и перераспределения бюджетных средств. Корректировки — где–то в минус, где–то в плюс — шли в течение 2017 года в управлениях культуры, социальной и молодежной политики. Они касались вопросов занятости, привлечения в город необходимых специалистов, срочных выплат и так далее. Нескольким учреждениям, в частности Комплексному центру социального обслуживания населения, понадобились дополнительные средства на выплату северных надбавок в связи с увеличением числа молодых специалистов и работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Почти на два миллиона рублей уменьшилось финансирование ряда программ, связанных с разными видами материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, и это печальный, хотя и естественный процесс — в документах он коротко обозначен фразой «Образовавшаяся экономия обусловлена снижением количества получателей». Больше, чем запланировано, потратили из бюджета на меры социальной поддержки семей с детьми, беременных женщин, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание материальной помощи на оплату лечения, проезда к месту лечения, покупку лекарственных препаратов и так далее. На 513 тысяч рублей предложено увеличить расходы на поддержку инвалидов, повышение их социально–культурной адаптации и качества жизни. По программе переселения для выезжающих из города норильчан за счет средств местного бюджета была предусмотрена субсидия в размере 2,5 миллиона рублей — на пятерых ветеранов и участников Великой Отечественной войны (по 500 тысяч рублей на человека). Однако очередь немного сдвинулась, и министерством строительства и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края были выданы свидетельства шести участникам программы. По словам и. о. председателя комиссии Татьяны Скорик, руководители учреждений и управлений очень рационально тратили бюджетные средства. Депутаты согласовали корректировки не только по детскому отдыху, но и по проведению культурных мероприятий, например фестиваля северной ягоды. Проголосовали народные избранники и за изменения по оплате некоторых дополнительных услуг, оказанных управляющими компаниями. В частности, в Талнахе потребовалось увеличить расходы на очистку кровель и территории. Особое внимание уделили социально незащищенным гражданам — речь шла об установке дымоизвещателей в квартирах, где проживают одинокие старики, инвалиды, многодетные семьи. Также на комиссии были рассмотрены вопросы о награждении почетными грамотами городского Совета сотрудников норильского детского дома и межрайонной поликлиники № 1. *** На первой для нового депутатского созыва комиссии по городскому хозяйству парламентарии обсудили корректировку ряда муниципальных программ, подведя итоги летних ремонтных работ. Как рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, существенная экономия сложилась по муниципальной программе поддержания сохранности действующих и строительства новых объектов социальной инфраструктуры. С одной стороны, в нее были включены расходы на погашение кредиторской задолженности по выполненным работам за прошлый год, а также дополнительные расходы по текущим техзаданиям. Но в то же время существенная экономия образовалась по итогам торгов, а также из–за переноса сроков проведения ряда работ. — Экономия по этим статьям составит более 87 миллионов рублей. Поясню, с чем были связаны самые крупные несостоявшиеся ремонты. В этом году планировалось снять старую облицовку фасада здания КЦСОН, затем оштукатурить его, утеплить и покрасить. Но подрядчик поздно приступил к работе, так что на зиму здание решили не оголять. Ремонт перенесен на весенне–летний период 2018 года. Кроме того, в планах значилось устройство спортивного покрытия в манеже Дворца спорта «Арктика». Мы четыре раза объявляли аукцион по выбору подрядчика, и в результате работы также перенесли на будущий год, — сообщил Дмитрий Самородов. Депутаты сочли, что аукционы на производство ремонтов зачастую объявляются слишком поздно, из–за чего подрядчики не вовремя заступают на объекты. На это специалисты администрации пояснили, что размещение заявок на определение подрядчиков по линии горхоза решено начать уже с первого рабочего дня будущего года. *** Корректировке предлагается подвергнуть и программу «Благоустройство территории на 2017–2019 годы». По словам Елены Федоровой, и. о. начальника управления городского хозяйства, общий объем финансирования программы на три года составляет 695,9 миллиона рублей. Депутатам предложено утвердить корректировку в размере 22,5 миллиона рублей — также связанную с экономией по аукционным процедурам. Елена Федорова также добавила, что в этом году не был выполнен целиком план по установке и обустройству детских игровых площадок: — В Центральном районе подрядчик ООО «Гамбит» нарушил обязательства по муниципальному контракту, в результате на площадках по адресам: ул. Талнахская, 66, Ленинский проспект, 48, и ул. Лауреатов, 33, не было полностью уложено резиновое покрытие. Мы выставили подрядчику пени за просрочку, и в следующем году будем выставлять эти территории на новые торги, — пояснила она. *** Одной из самых масштабных стала корректировка сводного титульного списка на проведение ремонта многоквартирных домов и муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Финансирование работ согласно списку на 2017 год было утверждено в размере 393 171,7 тысячи рублей. С учетом корректировки сумма уменьшится на 4 736,0 тысячи рублей. Евгений Войник, начальник управления жилищно–коммунального хозяйства: — Корректировка сводного титульного списка производится в связи с необходимостью включения в него дополнительных объектов, выполнением ремонта несущих конструкций нулевого цикла, проектных работ, а также с уточнением объемов работ и сметной стоимости ремонтов. Так, в связи с аварийным состоянием кровельного покрытия, фонарей и дефлекторов на доме № 30 на ул. Талнахской необходимо произвести дополнительные кровельные работы на площади 1 484 кв. м. Также требуется устранить провал, образовавшийся в результате разлива реки Талнахской вдоль здания на ул. Кравца, 22. Помимо этого для предотвращения дальнейшей деформации несущих и ограждающих конструкций и стабилизации температурного состояния грунтового основания здания на ул. Дзержинского, 3 (корпус 1), необходимо разработать проект по проморозке грунтового основания. Корректировка коснулась и мероприятий по установке пластинчатых теплообменников в кайерканских домах. Экономия средств образовалась по итогам конкурсного отбора подрядных организаций. По словам Евгения Войника, теплообменники будут установлены до декабря примерно в половине домов Кайеркана, в остальных домах — в следующем году. Это позволит решить проблему качества воды в районе. В муниципальную программу «Развитие транспортной системы» в результате экономии средств включены дополнительные работы по засыпке провалов и ремонту покрытия придомовой территории многоквартирных домов на ул. Бауманской, 33, и Космонавтов, 41. Общий объем работ увеличился на 287 кв. м. и составил 68 450 кв. м. При этом стоимость работ не изменилась — 99 329,2 тысячи рублей. Евгений Войник: — В этом году из–за погодных условий мы не успели заасфальтировать ряд дворов. Что до резонансного участка на ул. Тахнахской, 48–52, работы приняты и оплачены не будут. Асфальт там уложен с нарушением технологии. Экспертиза будет проведена в следующем году.

Марина Хорошевская и Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда На комиссии по социальной политике депутаты одобрили изменения в части расходования и перераспределения бюджетных средств. Корректировки — где–то в минус, где–то в плюс — шли в течение 2017 года в управлениях культуры, социальной и молодежной политики. Они касались вопросов занятости, привлечения в город необходимых специалистов, срочных выплат и так далее.Нескольким учреждениям, в частности Комплексному центру социального обслуживания населения, понадобились дополнительные средства на выплату северных надбавок в связи с увеличением числа молодых специалистов и работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Почти на два миллиона рублей уменьшилось финансирование ряда программ, связанных с разными видами материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, и это печальный, хотя и естественный процесс — в документах он коротко обозначен фразой «Образовавшаяся экономия обусловлена снижением количества получателей».Больше, чем запланировано, потратили из бюджета на меры социальной поддержки семей с детьми, беременных женщин, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание материальной помощи на оплату лечения, проезда к месту лечения, покупку лекарственных препаратов и так далее. На 513 тысяч рублей предложено увеличить расходы на поддержку инвалидов, повышение их социально–культурной адаптации и качества жизни.По программе переселения для выезжающих из города норильчан за счет средств местного бюджета была предусмотрена субсидия в размере 2,5 миллиона рублей — на пятерых ветеранов и участников Великой Отечественной войны (по 500 тысяч рублей на человека). Однако очередь немного сдвинулась, и министерством строительства и жилищно–коммунального хозяйства Красноярского края были выданы свидетельства шести участникам программы.По словам, руководители учреждений и управлений очень рационально тратили бюджетные средства. Депутаты согласовали корректировки не только по детскому отдыху, но и по проведению культурных мероприятий, например фестиваля северной ягоды. Проголосовали народные избранники и за изменения по оплате некоторых дополнительных услуг, оказанных управляющими компаниями. В частности, в Талнахе потребовалось увеличить расходы на очистку кровель и территории.Особое внимание уделили социально незащищенным гражданам — речь шла об установке дымоизвещателей в квартирах, где проживают одинокие старики, инвалиды, многодетные семьи. Также на комиссии были рассмотрены вопросы о награждении почетными грамотами городского Совета сотрудников норильского детского дома и межрайонной поликлиники № 1.

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