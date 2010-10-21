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[Индекс номера 170 (20.10.2017)]

 В старом городе 
Дело было в Норильске

Что происходило в разные годы в Норильске в конце октября? Зашумел городской рынок, открылось новое ПТУ, горняки героически вгрызались в талнахские недра... Но расскажем обо всем по порядку.
Знай наших!
Лидия Миненко
22 октября 1912 года родилась Лидия Владимировна Миненко, один из первых архитекторов Норильска. Фамилию Миненко чаще всего можно увидеть рядом с фамилией мужа — Витольда Непокойчицкого. Но Лидия Владимировна была самостоятельным архитектором, а в некоторых проектах даже руководила коллективами, куда входил и ее муж. Лидия Миненко и Витольд Непокойчицкий вместе приехали в Норильск в 1939 году, через два года после окончания Ленинградского института инженеров промышленного строительства. Лидия Владимировна работала в проектном отделе Норильского комбината, была старшим архитектором, руководила группой архитектурного проектирования. Многие здания, которыми по праву гордятся и любуются норильчане, были спроектированы при ее участии. В первую очередь с ее именем связан Дворец культуры — она была автором этого проекта. Кроме того, в соавторстве с другими архитекторами Лидия Миненко работала над ДИТРом, зданием Норильского индустриального института, Домом техники на улице Комсомольской, 12; перепланировывала под административные функции дома на Севастопольской, 7. Также она проектировала застройку исторической части города: Октябрьскую и Гвардейскую площади, Ленинский проспект, Севастопольскую улицу и улицу 50 лет Октября. В 1973 году Лидия Миненко вместе с мужем уехала в Ленинград, архитектурные традиции которого благодаря ей позаимствовали самые красивые здания Норильска.

Рынок шумел за пожарной каланчой
20 октября 1957 года
Интересная дата — в этот день на улице Кирова (на тот момент Мончегорской) был открыт новый городской рынок, или, как чаще называли его норильчане — базар. Продавались там и продукты питания, включая страшный дефицит (свежие овощи и зелень) и промтовары — от меховых шапок до мочалок. В более поздние времена рынок был прибежищем «фарцы», торговавшей из–под полы джинсами и модными сапогами. Впрочем, сейчас горожане, говоря о норильском базаре, чаще вспоминают сахарных «петушков» на палочке (по 15 копеек за штуку) и жевательную серу по 5 копеек. В конце 1980–х торговые ряды переехали на улицу Нансена, к автовокзалу, где построили новое здание рынка, уже кооперативного.
На городской толкучке. 1983 год
Норильчанки на базаре. 1973 год

А еще в октябре
20 октября 1953 года запущена в эксплуатацию ширококолейная железная дорога Норильск — Дудинка.
21 октября 1983 года впервые по новому расписанию от железнодорожного вокзала отошел электропоезд «Таймыр». Путь до Дудинки стал на час короче.
23 октября 1956 года открылся Норильский городской архив.
23 октября 1978 года образовано ПТУ № 58.
24 октября 1977 года продукции медного завода — катодной меди — присвоен знак качества. В этот день на материк была отправлена первая партия норильской меди, на которой стоял знаменитый пятиугольник.
25 октября 1959 года в Норильске впервые открылась продажа в кредит товаров длительного пользования.
25 октября 1974 года спектаклем по пьесе Ивана Гладких «Последний стык» открыл сезон Норильский драматический театр. Пьеса была посвящена строителям газопровода Мессояха — Норильск. Для ее постановки из Красноярского театра драмы пригласили режиссера и главного художника.
26 октября 1953 года на первой сессии Норильского городского Совета было принято решение о создании городского отдела социального обеспечения, горздравотдела и отдела культуры горисполкома.
Горняки «Маяка». 1967 год
О чем писала газета
«...Клетевой ствол углубился уже на четверть километра, и вдруг на отметке 30 метров от поверхности... вырвался ледяной фонтан, сбивающий с ног человека. Закрыть поток взялись Петр Яновский и Олег Доронин. В бадье на канатах их спустили к месту аварии. Над пропастью под ледяным ливнем смельчаки нечеловеческими усилиями соорудили настил из металлических балок и досок, а затем заделали трещину. Прорыв ликвидировали».
Так 25 октября 1964 года центральная газета «Правда» описывала случай на строительстве первого талнахского рудника «Маяк».
Забурка первого шпура «Маяка». 1965 год

Светлана Гунина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

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