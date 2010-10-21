[Индекс номера 170 (20.10.2017)]



Благовест

Там, где учат Любви

В воскресной школе при норильском кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» занятия традиционно начинаются в октябре. Здесь профессионалы и волонтеры в ухоженных и светлых классах учат детей не только основам православия, но еще и рукодельничать, и многому другому. И, наверное, главному — хранить веру предков, любить Родину и семью, помогать ближним. Присутствие родителей на уроках только приветствуется. Многие из этих взрослых благодаря своим детям приходят в храм, начинают заниматься благими делами.

Татьяна Пучканева рассказывает о Сергии Радонежском Профессиональный учитель и мама шести детей Татьяна Пучканева, директор духовно–просветительского центра во имя святителя Луки Войно–Ясенецкого, возглавляет и воскресную школу. Многолетний и весьма плодотворный опыт педагогической работы Татьяны Николаевны и ее самоотверженных коллег изучают по всей стране. Она рассказала нам, что во время записи детей в воскресную школу родители заполняют специальную карточку, в которой необходимо сообщить как можно больше сведений о своем чаде — его привычках, интересах и даже заболеваниях. А вдруг у ребенка есть аллергия на какие–то ингредиенты вкусного торта? Это обязательно учтут во время праздничных чаепитий, столь любимых детьми. Родителям, порой скептически настроенным, предлагают посидеть на уроках и, конечно, дают полезные педагогические советы, чтобы дома они могли обсудить с детьми и закрепить новые знания. Многие родители настолько проникаются доброй атмосферой воскресного познания и сотворчества, что начинают дружить семьями, помогать друг другу. Открылась воскресная школа в 1994 году, она тогда располагалась в крошечном помещении при первом норильском храме Рождества Иоанна Предтечи. После того, как к малому храму на улице Пушкина, 11, стараниями первого настоятеля православного прихода отца Сергия Шачина пристроили красивый кирпичный терем, в новом здании обосновался духовно–просветительский центр, в котором смогли заниматься по разным направлениям — от воскресной школы до детско–юношеского центра туризма и краеведения «Православный Север» — гораздо больше юных норильчан. Но в воскресную школу, где сейчас обучаются около двухсот детей от 5 до 17 лет, уже не так просто попасть. Желающих здесь учиться и с пользой для души проводить время становится все больше. Сейчас на улице Мира, 6, строится храмовый комплекс в честь новомучеников и исповедников Церкви русской, и там обязательно откроется новая воскресная школа. Виктория Скирдачева с дочерьми В этом году в воскресной школе занимается целый класс алтарников — мальчиков–подростков 12–14 лет, которые помогают священникам во время проведения церковных служб. Здесь они становятся серьезнее, стараются искренне жить по заповедям Божиим. Встречи в воскресной школе дают детям не только новые знания, но и тепло, понимание, любовь, которых порой так не хватает в жизни... И, конечно, учат уважению к девочкам. А недавно для старшеклассниц организовали отдельный класс, с ними проводят беседы о семейных ценностях. Оксана Виниченко, профессиональный дефектолог, с этого года по благословению владыки Агафангела занимается с детьми, у которых есть проблемы со здоровьем. Около 20 ребят с ОВЗ по субботам постигают Закон Божий, а еще для них проводятся занятия по декоративно–прикладному искусству. Придумали для особых учеников и театр теней. Оксана Викторовна ведет и группу со старшими учениками воскресной школы, которым нравится заниматься творчеством. Мы как раз застали их в просторном классе, украшенном многочисленными поделками. Ребята, особенно мальчишки, с энтузиазмом осваивали искусство декупажа — стеклянные баночки превращали с помощью декоративных салфеток в подсвечники. Встретили мы в воскресной школе и коллегу из «Заполярного вестника» Татьяну Рычкову, которая несколько лет ведет здесь клуб «Добрая иголочка». Ее подопечные с радостью показали нам пальчиковые куклы из фетра — забавных персонажей мультика «Три кота, три хвоста». Татьяна, которая с малых лет любит рукодельничать, уверена: – Человек должен не только брать, но и обязательно отдавать. И замечено, когда сделал хорошее дело, то это обязательно отзовется добром, в том числе и для собственных детей. Мы пообщались и с мамой четверых ребятишек Викторией Скирдачевой, помощником воспитателя 82–го детсада. Когда–то Виктория только водила детей на занятия, но вскоре поняла, что должна что–то делать и для прихода. И так поступают многие родители: кто–то помогает наводить порядок, мужчины убирают снег в церковном дворе. Людям, благодарным за своих детей, хочется отдавать свой труд и свободное время во славу Божию. Сама же Виктория теперь преподает в воскресной школе Закон Божий. Оксана Виниченко учит искусству декупажа Мы заглянули и к третьеклассникам, которые начали год с изучения жития преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя всех, кто учится и учит. Урок, как и положено, начали с молитвы. И надо было видеть, с каким сочувствием слушали дети рассказ Татьяны Пучканевой о том, что будущему святому в детстве не давалось учение. Теперь они знают, как однажды отроку помог неизвестный инок, помолившись и одарив святым хлебушком — просфорой. После этой чудесной встречи мальчик стал первым учеником, а с годами, благодаря благочестивым трудам и молитвам, — и великим подвижником веры. Побывали мы и в уютном классе, где матушка Светлана Пирогова, у которой шестеро своих детей, вела урок Закона Божия. На нем присутствовали и несколько мамочек. Речь как раз шла о родительской любви, о том, что как бы детки ни шалили, родители их всегда поймут и простят по закону истинной Любви. Мама Наталья Владимировна привела в воскресную школу двоих своих сыновей Диму и Дениса. Прошептала нам, чтобы не нарушить ход урока, что здесь и взрослым так интересно, что и уходить не хочется. А на втором этаже, в актовом зале, как раз шли занятия в театре «Лампадка». Ребята с удовольствием делали этюды — воображали, как наряжают новогоднюю елку. Их руководитель — многодетная мама Ольга Клименко с маленьким сыном на руках, подбадривала юных актеров. Одна из театралок — второклассница Соня Скирдачева из 5–й гимназии поделилась с нами, что ей в воскресной школе больше всего нравится выступать на праздниках. По словам общительной девочки, здесь детям очень интересно рассказывают о православной вере, учат рукоделию, вот сегодня она смастерила из пластилина и бисера миниатюрный храм. Семьи Хачатрян и Фроловых после уроков Мы посочувствовали, что 10–летний Богдан Глыбин пришел в воскресную школу на костылях. Его папа Сергей объяснил: мальчик еще в отпуске повредил коленку, но не хочет пропускать занятия в воскресной школе. Занимается уже второй год, и отец рад, что сын преуспел в познании основ родной веры и стал более собранным. Две мамочки — Анастасия Хачатрян и Марина Фролова — пришли в воскресную школу вместе со своими сыновьями. Мамы, которые подружились благодаря воскресной школе, рады, что их дети тянутся к вере. Они благодарны, что православные педагоги помогают им воспитывать добрых людей. А их отроки Никита и Дмитрий в один голос заявили: – Хорошо, что нам в воскресной школе оценки не ставят! И еще мы любим сюда приходить потому, что узнаем здесь много интересного.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Профессиональный учитель и мама шести детей, возглавляет и воскресную школу. Многолетний и весьма плодотворный опыт педагогической работы Татьяны Николаевны и ее самоотверженных коллег изучают по всей стране. Она рассказала нам, что во время записи детей в воскресную школу родители заполняют специальную карточку, в которой необходимо сообщить как можно больше сведений о своем чаде — его привычках, интересах и даже заболеваниях. А вдруг у ребенка есть аллергия на какие–то ингредиенты вкусного торта? Это обязательно учтут во время праздничных чаепитий, столь любимых детьми. Родителям, порой скептически настроенным, предлагают посидеть на уроках и, конечно, дают полезные педагогические советы, чтобы дома они могли обсудить с детьми и закрепить новые знания. Многие родители настолько проникаются доброй атмосферой воскресного познания и сотворчества, что начинают дружить семьями, помогать друг другу.В этом году в воскресной школе занимается целый класс алтарников — мальчиков–подростков 12–14 лет, которые помогают священникам во время проведения церковных служб. Здесь они становятся серьезнее, стараются искренне жить по заповедям Божиим. Встречи в воскресной школе дают детям не только новые знания, но и тепло, понимание, любовь, которых порой так не хватает в жизни... И, конечно, учат уважению к девочкам. А недавно для старшеклассниц организовали отдельный класс, с ними проводят беседы о семейных ценностях., с этого года по благословению владыки Агафангела занимается с детьми, у которых есть проблемы со здоровьем. Около 20 ребят с ОВЗ по субботам постигают Закон Божий, а еще для них проводятся занятия по декоративно–прикладному искусству. Придумали для особых учеников и театр теней. Оксана Викторовна ведет и группу со старшими учениками воскресной школы, которым нравится заниматься творчеством. Мы как раз застали их в просторном классе, украшенном многочисленными поделками. Ребята, особенно мальчишки, с энтузиазмом осваивали искусство декупажа — стеклянные баночки превращали с помощью декоративных салфеток в подсвечники.Встретили мы в воскресной школе и коллегу из «Заполярного вестника», которая несколько лет ведет здесь клуб «Добрая иголочка». Ее подопечные с радостью показали нам пальчиковые куклы из фетра — забавных персонажей мультика «Три кота, три хвоста». Татьяна, которая с малых лет любит рукодельничать, уверена:– Человек должен не только брать, но и обязательно отдавать. И замечено, когда сделал хорошее дело, то это обязательно отзовется добром, в том числе и для собственных детей.Мы пообщались и с мамой четверых ребятишек, помощником воспитателя 82–го детсада. Когда–то Виктория только водила детей на занятия, но вскоре поняла, что должна что–то делать и для прихода. И так поступают многие родители: кто–то помогает наводить порядок, мужчины убирают снег в церковном дворе. Людям, благодарным за своих детей, хочется отдавать свой труд и свободное время во славу Божию. Сама же Виктория теперь преподает в воскресной школе Закон Божий.Мы заглянули и к третьеклассникам, которые начали год с изучения жития преподобного Сергия Радонежского — небесного покровителя всех, кто учится и учит. Урок, как и положено, начали с молитвы. И надо было видеть, с каким сочувствием слушали дети рассказ Татьяны Пучканевой о том, что будущему святому в детстве не давалось учение. Теперь они знают, как однажды отроку помог неизвестный инок, помолившись и одарив святым хлебушком — просфорой. После этой чудесной встречи мальчик стал первым учеником, а с годами, благодаря благочестивым трудам и молитвам, — и великим подвижником веры.Побывали мы и в уютном классе, где, у которой шестеро своих детей, вела урок Закона Божия. На нем присутствовали и несколько мамочек. Речь как раз шла о родительской любви, о том, что как бы детки ни шалили, родители их всегда поймут и простят по закону истинной Любви. Мама Наталья Владимировна привела в воскресную школу двоих своих сыновей Диму и Дениса. Прошептала нам, чтобы не нарушить ход урока, что здесь и взрослым так интересно, что и уходить не хочется.А на втором этаже, в актовом зале, как раз шли занятия в театре «Лампадка». Ребята с удовольствием делали этюды — воображали, как наряжают новогоднюю елку. Их руководитель — многодетная мамас маленьким сыном на руках, подбадривала юных актеров. Одна из театралок — второклассница Соня Скирдачева из 5–й гимназии поделилась с нами, что ей в воскресной школе больше всего нравится выступать на праздниках. По словам общительной девочки, здесь детям очень интересно рассказывают о православной вере, учат рукоделию, вот сегодня она смастерила из пластилина и бисера миниатюрный храм.Мы посочувствовали, что 10–летний Богдан Глыбин пришел в воскресную школу на костылях. Его папа Сергей объяснил: мальчик еще в отпуске повредил коленку, но не хочет пропускать занятия в воскресной школе. Занимается уже второй год, и отец рад, что сын преуспел в познании основ родной веры и стал более собранным.Две мамочки — Анастасия Хачатрян и Марина Фролова — пришли в воскресную школу вместе со своими сыновьями. Мамы, которые подружились благодаря воскресной школе, рады, что их дети тянутся к вере. Они благодарны, что православные педагоги помогают им воспитывать добрых людей. А их отроки Никита и Дмитрий в один голос заявили:– Хорошо, что нам в воскресной школе оценки не ставят! И еще мы любим сюда приходить потому, что узнаем здесь много интересного.

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