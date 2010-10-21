[Индекс номера 170 (20.10.2017)]



Таймыр – наш общий дом

Стратегический ресурс Таймыра

Нынешний год для заповедников Таймыра выдался весьма продуктивным, а главное его событие — вторая Пясинская экспедиция. О проведенных исследованиях и, в частности, таймырской популяции северного оленя рассказал начальник научного отдела «Объединенной дирекции заповедников Таймыра» Михаил Бондарь.

Во время этой экспедиции были обследованы практически все охраняемые территории объединенной дирекции: материковые участки Большого Арктического заповедника, площади Таймырского заповедника и Пуринского заказника, удалось захватить даже материковую часть архипелага Норденшельда, не дотянулись лишь до Североземельского заказника. Маршруты ученых были как пешими, так и с использованием техники всех видов — от самолетов и вертолетов до катеров и квадроциклов. — Настолько масштабная экспедиция в истории заповедников Таймыра была проведена впервые, — отмечает Михаил Бондарь. — Длилась она полтора месяца. Мы изучали как наши заповедные территории, так и сопредельные участки. Маршрут проходил по реке Пясине и побережью Карского моря. Экспедиция была комплексной, это значит, что мы по ходу движения вели различные исследования: ихтиологические, орнитологические, зоологические, геохимические, брали пробы воды, почвы. Велись учетные работы по копытным животным (дикому северному оленю и овцебыку), по хищникам (белому медведю), по хищным птицам (полярной сове, орлану–белохвосту, канюку, сапсану, кречету) и по водоплавающим (лебедям, гусям, казаркам). Сегодня подробнее остановлюсь на диком северном олене, можно сказать, это стратегический ресурс Таймыра. Для определения численности таймырской популяции мы использовали авиаучет. По ходу самолета в радиусе четырех километров производилась постоянная фотофиксация встречных стад на путях миграции и на местах их постоянного обитания. Таким образом, мы пролетели более 13 тысяч километров по Таймыру и сделали около 30 тысяч фотографий, потому что стада занимают огромные территории. Могу смело сказать, что нам удалось зафиксировать все основные крупные стада таймырской популяции. Не захватили мы лишь небольшой слабо населенный оленем район на востоке Таймыра, но в первую очередь нас интересовали группировки оленя, обитающие на наших заповедных территориях. Сейчас мы занимаемся обработкой собранных материалов, и, учитывая их количество, говорить о конкретных цифрах численности таймырской популяции дикого северного оленя пока прежде- временно. Но уже сейчас можно сказать, что идет тенденция к сокращению. Мы основываемся на величине мигрирующих стад и на плотности миграции. В 2014 году нашим южным соседом — Центральносибирским заповедником — был проведен учет дикого северного оленя, и, по их оценкам, численность таймырской популяции — 417 582 головы. Мы предполагаем, что в настоящее время эта цифра меньше. Причины снижения поголовья дикого оленя — как искусственные, так и естественные. Влияют и природные, солнечные, климатические циклы, которые запускают экосистемные процессы, нами еще малоизученные. И никуда не деться от основного фактора снижения численности — антропогенного, то есть человеческого фактора. Это прежде всего беспрецедентное браконьерство, деградация пастбищ северного оленя и искусственные препятствия на путях его миграции. На территории обитания таймырской популяции — на Таймыре, в Эвенкии, Туруханском районе и в Якутии — доля браконьерского отстрела животных, по нашим данным, может превышать официально выделяемую промысловую квоту. Сейчас квота на отстрел оленя на Таймыре — 33 тысячи голов в год и еще 19 тысяч голов — для Эвенкии. То есть свыше 50 тысяч особей в год легально выбывает. А в Якутии, кстати, своя квота, но стреляют они тех же самых оленей, только мигрировавших на их территорию. Это значит, двойная нагрузка на одну популяцию. Кроме того, установлено, что нормальная промысловая доля по половозрастному принципу без ущерба для популяции — это добыча 10 (до 15) процентов от общей численности популяции. Пиковыми были 1986–1988 годы, когда в год добывалось по 120–130 тысяч особей. Но в те времена и численность популяции была высока, а сейчас она минимум вполовину меньше. Да плюс к этому идет нелегальный отстрел. Так что защита дикого северного оленя — непосредственная задача дирекции заповедников, ведь именно на нашей заповедной территории находятся и основные места отёла, летние нагульные пастбища, проходят пути миграции. Авиаучет во время второй Пясинской экспедиции — важный шаг на этом пути, и надеемся, краевые власти нас поддержат в проблеме изучения и рационального использования уникального биологического ресурса. Думаю, что первые его результаты мы получим уже к концу этого года.

Беседовала Светлана Гунина Фото Михаила Бондаря www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Во время этой экспедиции были обследованы практически все охраняемые территории объединенной дирекции: материковые участки Большого Арктического заповедника, площади Таймырского заповедника и Пуринского заказника, удалось захватить даже материковую часть архипелага Норденшельда, не дотянулись лишь до Североземельского заказника. Маршруты ученых были как пешими, так и с использованием техники всех видов — от самолетов и вертолетов до катеров и квадроциклов.— Настолько масштабная экспедиция в истории заповедников Таймыра была проведена впервые, — отмечает Михаил Бондарь. — Длилась она полтора месяца. Мы изучали как наши заповедные территории, так и сопредельные участки. Маршрут проходил по реке Пясине и побережью Карского моря. Экспедиция была комплексной, это значит, что мы по ходу движения вели различные исследования: ихтиологические, орнитологические, зоологические, геохимические, брали пробы воды, почвы. Велись учетные работы по копытным животным (дикому северному оленю и овцебыку), по хищникам (белому медведю), по хищным птицам (полярной сове, орлану–белохвосту, канюку, сапсану, кречету) и по водоплавающим (лебедям, гусям, казаркам).Сегодня подробнее остановлюсь на диком северном олене, можно сказать, это стратегический ресурс Таймыра. Для определения численности таймырской популяции мы использовали авиаучет. По ходу самолета в радиусе четырех километров производилась постоянная фотофиксация встречных стад на путях миграции и на местах их постоянного обитания. Таким образом, мы пролетели более 13 тысяч километров по Таймыру и сделали около 30 тысяч фотографий, потому что стада занимают огромные территории. Могу смело сказать, что нам удалось зафиксировать все основные крупные стада таймырской популяции. Не захватили мы лишь небольшой слабо населенный оленем район на востоке Таймыра, но в первую очередь нас интересовали группировки оленя, обитающие на наших заповедных территориях.Сейчас мы занимаемся обработкой собранных материалов, и, учитывая их количество, говорить о конкретных цифрах численности таймырской популяции дикого северного оленя пока прежде-временно. Но уже сейчас можно сказать, что идет тенденция к сокращению. Мы основываемся на величине мигрирующих стад и на плотности миграции. В 2014 году нашим южным соседом — Центральносибирским заповедником — был проведен учет дикого северного оленя, и, по их оценкам, численность таймырской популяции — 417 582 головы. Мы предполагаем, что в настоящее время эта цифра меньше.Причины снижения поголовья дикого оленя — как искусственные, так и естественные. Влияют и природные, солнечные, климатические циклы, которые запускают экосистемные процессы, нами еще малоизученные. И никуда не деться от основного фактора снижения численности — антропогенного, то есть человеческого фактора. Это прежде всего беспрецедентное браконьерство, деградация пастбищ северного оленя и искусственные препятствия на путях его миграции. На территории обитания таймырской популяции — на Таймыре, в Эвенкии, Туруханском районе и в Якутии — доля браконьерского отстрела животных, по нашим данным, может превышать официально выделяемую промысловую квоту.Сейчас квота на отстрел оленя на Таймыре — 33 тысячи голов в год и еще 19 тысяч голов — для Эвенкии. То есть свыше 50 тысяч особей в год легально выбывает. А в Якутии, кстати, своя квота, но стреляют они тех же самых оленей, только мигрировавших на их территорию. Это значит, двойная нагрузка на одну популяцию. Кроме того, установлено, что нормальная промысловая доля по половозрастному принципу без ущерба для популяции — это добыча 10 (до 15) процентов от общей численности популяции. Пиковыми были 1986–1988 годы, когда в год добывалось по 120–130 тысяч особей. Но в те времена и численность популяции была высока, а сейчас она минимум вполовину меньше. Да плюс к этому идет нелегальный отстрел. Так что защита дикого северного оленя — непосредственная задача дирекции заповедников, ведь именно на нашей заповедной территории находятся и основные места отёла, летние нагульные пастбища, проходят пути миграции. Авиаучет во время второй Пясинской экспедиции — важный шаг на этом пути, и надеемся, краевые власти нас поддержат в проблеме изучения и рационального использования уникального биологического ресурса. Думаю, что первые его результаты мы получим уже к концу этого года.

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