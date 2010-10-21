Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 170 (20.10.2017)]

 Таймыр – наш общий дом 
Стратегический ресурс Таймыра

Нынешний год для заповедников Таймыра выдался весьма продуктивным, а главное его событие — вторая Пясинская экспедиция. О проведенных исследованиях и, в частности, таймырской популяции северного оленя рассказал начальник научного отдела «Объединенной дирекции заповедников Таймыра» Михаил Бондарь.
Во время этой экспедиции были обследованы практически все охраняемые территории объединенной дирекции: материковые участки Большого Арктического заповедника, площади Таймырского заповедника и Пуринского заказника, удалось захватить даже материковую часть архипелага Норденшельда, не дотянулись лишь до Североземельского заказника. Маршруты ученых были как пешими, так и с использованием техники всех видов — от самолетов и вертолетов до катеров и квадроциклов.
— Настолько масштабная экспедиция в истории заповедников Таймыра была проведена впервые, — отмечает Михаил Бондарь. — Длилась она полтора месяца. Мы изучали как наши заповедные территории, так и сопредельные участки. Маршрут проходил по реке Пясине и побережью Карского моря. Экспедиция была комплексной, это значит, что мы по ходу движения вели различные исследования: ихтиологические, орнитологические, зоологические, геохимические, брали пробы воды, почвы. Велись учетные работы по копытным животным (дикому северному оленю и овцебыку), по хищникам (белому медведю), по хищным птицам (полярной сове, орлану–белохвосту, канюку, сапсану, кречету) и по водоплавающим (лебедям, гусям, казаркам).
Сегодня подробнее остановлюсь на диком северном олене, можно сказать, это стратегический ресурс Таймыра. Для определения численности таймырской популяции мы использовали авиаучет. По ходу самолета в радиусе четырех километров производилась постоянная фотофиксация встречных стад на путях миграции и на местах их постоянного обитания. Таким образом, мы пролетели более 13 тысяч километров по Таймыру и сделали около 30 тысяч фотографий, потому что стада занимают огромные территории. Могу смело сказать, что нам удалось зафиксировать все основные крупные стада таймырской популяции. Не захватили мы лишь небольшой слабо населенный оленем район на востоке Таймыра, но в первую очередь нас интересовали группировки оленя, обитающие на наших заповедных территориях.
Сейчас мы занимаемся обработкой собранных материалов, и, учитывая их количество, говорить о конкретных цифрах численности таймырской популяции дикого северного оленя пока прежде-
временно. Но уже сейчас можно сказать, что идет тенденция к сокращению. Мы основываемся на величине мигрирующих стад и на плотности миграции. В 2014 году нашим южным соседом — Центральносибирским заповедником — был проведен учет дикого северного оленя, и, по их оценкам, численность таймырской популяции — 417 582 головы. Мы предполагаем, что в настоящее время эта цифра меньше.
Причины снижения поголовья дикого оленя — как искусственные, так и естественные. Влияют и природные, солнечные, климатические циклы, которые запускают экосистемные процессы, нами еще малоизученные. И никуда не деться от основного фактора снижения численности — антропогенного, то есть человеческого фактора. Это прежде всего беспрецедентное браконьерство, деградация пастбищ северного оленя и искусственные препятствия на путях его миграции. На территории обитания таймырской популяции — на Таймыре, в Эвенкии, Туруханском районе и в Якутии — доля браконьерского отстрела животных, по нашим данным, может превышать официально выделяемую промысловую квоту.
Сейчас квота на отстрел оленя на Таймыре — 33 тысячи голов в год и еще 19 тысяч голов — для Эвенкии. То есть свыше 50 тысяч особей в год легально выбывает. А в Якутии, кстати, своя квота, но стреляют они тех же самых оленей, только мигрировавших на их территорию. Это значит, двойная нагрузка на одну популяцию. Кроме того, установлено, что нормальная промысловая доля по половозрастному принципу без ущерба для популяции — это добыча 10 (до 15) процентов от общей численности популяции. Пиковыми были 1986–1988 годы, когда в год добывалось по 120–130 тысяч особей. Но в те времена и численность популяции была высока, а сейчас она минимум вполовину меньше. Да плюс к этому идет нелегальный отстрел. Так что защита дикого северного оленя — непосредственная задача дирекции заповедников, ведь именно на нашей заповедной территории находятся и основные места отёла, летние нагульные пастбища, проходят пути миграции. Авиаучет во время второй Пясинской экспедиции — важный шаг на этом пути, и надеемся, краевые власти нас поддержат в проблеме изучения и рационального использования уникального биологического ресурса. Думаю, что первые его результаты мы получим уже к концу этого года.

Беседовала Светлана Гунина
Фото Михаила Бондаря
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Депутаты Законодательного собрания края выбрали нового спикера. Им стал норильчанин Дмитрий Свиридов, заместитель председателя регионального парламента, председатель комиссии по бюджету и налоговой политике. За него проголосовали 38 из 49 присутствовавших депутатов.

Чем занята власть 
В преддверии второй сессии Норильского городского Совета традиционно прошли заседания постоянных действующих комиссий, на которых народные избранники обсуждают вопросы, требующие дальнейшего утверждения. Журналисты «Заполярной правды» побывали на комиссиях по социальной политике и городскому хозяйству.

В старом городе 
Что происходило в разные годы в Норильске в конце октября? Зашумел городской рынок, открылось новое ПТУ, горняки героически вгрызались в талнахские недра... Но расскажем обо всем по порядку.

Благовест 
В воскресной школе при норильском кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» занятия традиционно начинаются в октябре. Здесь профессионалы и волонтеры в ухоженных и светлых классах учат детей не только основам православия, но еще и рукодельничать, и многому другому. И, наверное, главному — хранить веру предков, любить Родину и семью, помогать ближним. Присутствие родителей на уроках только приветствуется. Многие из этих взрослых благодаря своим детям приходят в храм, начинают заниматься благими делами.

Таймыр – наш общий дом 
Нынешний год для заповедников Таймыра выдался весьма продуктивным, а главное его событие — вторая Пясинская экспедиция. О проведенных исследованиях и, в частности, таймырской популяции северного оленя рассказал начальник научного отдела «Объединенной дирекции заповедников Таймыра» Михаил Бондарь.

Мысли вслух 
Волна отставок и последующих замен руководителей регионов настигла Красноярский край неожиданно, словно опережая расписание. Казалось бы, вектор президентского внимания сосредоточен на центральной части страны, и вдруг такое. Как бы то ни было, откатившись на запад, волна оставила на шахматной доске края главную политическую фигуру, странным образом новую–старую, а рядом, скажу мягко, несколько удивленных кадровым решением жителей территории.

Газета для детей, а также их родителей 
Привет, мои маленькие читатели! Сегодня я расскажу о том, как проходит конкурс осенних поделок в нашей редакции и на сайте газеты «Заполярная правда», а также о самых интересных моментах из жизни большой и дружной детсадии. Ваша Заполярочка

Новости:
 20 октября 2017 
17:10 Красноярский край просит у правительства новые суда
16:40 Сегодня во всех школах Норильска для родителей 9-ти и 11-тиклассников пройдет краевое родительское собрание с участием представителей центра занятости нашего города.
16:34 Завтра в Норильске пройдет фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность».
16:23 Депутаты ЗС края скорректировали бюджет региона.
16:08 Здание Сбербанка выставлено на торги в самом северном городе мира
15:05 Полицейские Норильска продолжают системную работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
14:58 В Норильске с начала текущего года более 190 жителей подверглись административному аресту за появление в общественных местах в нетрезвом виде
14:19 В Красноярском крае работникам здравоохранения повысят заработную плату.
13:40 В Норильском колледже искусств открылась выставка его выпускницы Дарьи Завориной.
13:33 В столице края продолжается XXII Красноярский краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи», среди почетных гостей которого и епископ Норильский и Туруханский Агафангел.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх