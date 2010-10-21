[Индекс номера 170 (20.10.2017)]



Мысли вслух

Губернатор накануне

Волна отставок и последующих замен руководителей регионов настигла Красноярский край неожиданно, словно опережая расписание. Казалось бы, вектор президентского внимания сосредоточен на центральной части страны, и вдруг такое. Как бы то ни было, откатившись на запад, волна оставила на шахматной доске края главную политическую фигуру, странным образом новую–старую, а рядом, скажу мягко, несколько удивленных кадровым решением жителей территории.

Именно в Красноярском крае Путин изменил парадигме выдвижения на столь значимые посты тщательно выпестованных молодых технократов. Александр Усс в эту шеренгу категорически не вписывается. «Так вот вы какие, молодые технократы!» — шутили красноярцы. Закономерно сформировался первый общественный вопрос: что повлияло на решение президента? Конечно, смена первых лиц широко анонсировалась, однако скорость, с которой это произошло у нас, равно как и сам выбор, заставляет задуматься: это долгосрочный вариант или же передержка места? Версий много. Есть народные, ничем не отличающиеся от предположений политологов. Есть официальная: «Спикер Законодательного собрания лучше всех знает наши беды». Наверняка существует и кулуарная, которую не озвучивают. А теперь я упомяну — внимание! — еще об одной, настоящей. Той самой, о которой ведает один Путин. Собственно, в этом и есть его характерная особенность: никто не может прочесть его соображения и предсказать последующие шаги. Вот и сейчас политологи оказались перед напрасно вылитой на блюдце кофейной гущей. Удивляться не нужно. Если уж планы президента России не может разгадать мировое разведывательное сообщество, то единичным экспертам ошибка простительна тем более. В качестве возможного преемника Виктора Толоконского называли Сокола, Бударгина, Томенко, Текслера, но чаще всего утверждалось, что врио губернатора Красноярского края станет Михаил Котюков. А в кресло сел Александр Усс. Все, расходимся, товарищи разведчики. Он — губернатор накануне, есть в этой истории что–то от произведений Умберто Эко. Я не буду озвучивать все версии причин отставки и назначения, хотя среди них есть интересные. Но одну из них все–таки стоит привести, чтобы показать богатство фантазии региональных политологов. Ту, в которой бывший губернатор, как и Красноярский край, якобы послужили разменной монетой в борьбе за отечественную науку. Толоконского вызвали в Москву, где ему сообщили об уже принятом решении — он должен уйти. Дело в том, что сентябрем в Москве состоялись выборы руководителя академии наук. Борьба за должность главы РАН была нешуточной, но в итоге в ней уверенно победил Александр Сергеев, который и будет ставить на ответственные посты своих людей. Казалось бы, причем тут наш край и отставка губернатора? Дело в том, что Михаил Котюков руководил Федеральным агентством научных организаций, которое распоряжается всем имуществом структуры. Вот и решили назначить его на должность главы края, чтобы освободить в ФАНО должность для нового человека — ничего личного, извините, у нас сложная многоходовая рокировочка. Но Толоконский словно спутал эти планы: отказался от предложенной должности и вернулся в Красноярск, где объявил правительству о своей отставке еще до официального решения Кремля. В общем, что–то пошло не так. Ну, как вам? По–моему, здорово, смело, интересно. Наука, опять же, красиво звучит. Признаюсь, я в этой прогностике тоже выгляжу не самым лучшим образом. Всегда озвучивал мысль, что главное в столь массированной смене руководителей регионов — предстоящая масштабная реструктуризация всех региональных долгов. Напомню, цифра долга нашего края просто чудовищна — 100 миллиардов рублей. Мне представляется, что Владимир Путин не намерен оставлять освобожденные от оков финансовые потоки в старых руках — вот в чем причина, вот зачем ему нужны молодые технократы. Президент хочет сделать так, чтобы помимо рационального использования средств новый губернаторский корпус обходился стране существенно дешевле и приносил минимум имиджевых потерь. Новые деньги нужно доверить тем, кто не опутан местными клановыми связями и будет предан исключительно первому лицу страны. Однако красноярское назначение идет поперек такой версии. Что поделать, тут и я разведу руками... Пока что перед краем стоит ряд чисто политических задач: выбрать мэра Красноярска, провести президентскую кампанию, следом грядут выборы Красноярского городского Совета депутатов. Местные политзадачи очевидно важны, а вот президентские выборы — далеко не самое сложное в будущей работе нового руководителя. Электоральная поддержка Путина огромна, и надо еще исхитриться, чтобы организовать провал кампании. Текущие приоритеты объявлены. Впереди пересмотр краевого бюджета, корректировка кадрового состава. Необходимо к зиме закрыть ремонты в краевой столице, улицы которой летом буквально разворотили. Самое же главное — завершение уборочной страды, вот где проблема! Уже потеряно около пятнадцати процентов урожая — на фоне общих успехов страны в сельском хозяйстве это что–то катастрофическое. Врио губернатора уже ищет внешнюю поддержку, нанеся для этого срочный визит в столицу. Ну и в конце перечня ближних дел — Универсиада. Конечно, для решения оперативных проблем краю пригодится сильный управленец, уже имеющий опыт подобной работы. И Александр Усс тут, пожалуй, идеальный кандидат, в его действиях по Красноярску и югу края есть ясность... Однако что будет с северами? Знаете, мне понятно, когда новая метла по–новому метет. А вот старая может начать мести по–новому? Вытянутый меридионально край по–настоящему огромен, и везде он очень разный. Человек извне, может, даже не сибиряк, вполне способен увидеть эту территорию панорамно, целиком и комплексно, свежо, так сказать, незамыленно. А дальше — вопрос инструктажа, настроя и личных качеств. Старая метла умеет ли так? Как произвести внутреннюю перезагрузку системы? Противостояние «север – юг» у нас было всегда. После объединения регионов страсти поутихли, но многие проблемы так и не решились. Вы можете прожить в Красноярске месяц и не увидеть Норильск в телепередачах. Изредка вам попадется сюжет о Дудинке. Складывается впечатление, что Таймыр краевой столице так же не интересен, как и полвека назад. Да, волнение улеглось, но мы–то помним скандальные выборы 2002 года, черный пиар, дикого вида листовки и ролики, лозунги «наши!» и контр-лозунги «нашисты!», помним разнообразные «северные группы» и насмешки над ними. Некрасиво получилось. Как же мела по двору та самая старая метла? А вот как: более полувека все проблемы северных территорий перекладывались на северян. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих: «У вас есть Норильский комбинат, вот он пусть и занимается». И это серьезнейшая политическая ошибка. Не может государство системно перекладывать свои обязанности на местных промышленных гигантов, это очень опасная подмена функционала и прав. Есть ряд характерных наследственных проблем. Например, заполярные аэропорты. Запасной аэропорт в Дудинке так и не был достроен. После того как Хатанга превратилась в заштатный региональный узел, единственной воздушной гаванью полуострова стал Норильск, ВПП которого была убита нагрузкой. Почему проморгали, почему в крае не выполнили стратегический завет предков?.. И вот вам еще одна история — с оптоволокном. Кстати, мало кто осознает, а ведь с советских времен на нашем Севере это была первая ударная стройка, ни много ни мало... Премьер Медведев в свое время громко объявил начало эпохи цифрового равенства, запустив соответствующую программу, вот только Норильск в нее не включили. Когда же стало ясно, что без скоростного интернета регион жить не может, от проблемы отвернулись все. Пропали сотовые операторы, устранились федеральные и краевые власти. В итоге «Норникелю» пришлось тянуть нитку практически самостоятельно. Куда ни глянь, решения северян везде одинаковы. Норильск либо все делал сам, либо покупал профильные активы, занимающиеся коммутацией с материком, вплоть до постройки своего арктического флота. Но где же здесь роль краевых властей? Изредка Красноярск декларирует благие намерения и обозначает конкретные проекты: «Мы завалим севера сельхозпродукцией», «Железногорск создаст для северян уникальные машины»... Потом оказывается, что это «слишком накладно, не выгодно». Красноярской продукции на полках я не вижу, однако вижу продукцию из Хакасии и Новосибирска — удивительным образом им не накладно и выгодно! А пассажирский речной флот? Летом по Енисею с трудом пробираются два теплохода, возраст которых равен возрасту нового врио губернатора. Где новые суда, почему за столько лет их так не заказали? По городу идут разговоры о том, что «Норникель», а следовательно, и Норильск теряют влияние в крае. Неужели настало время создания новых «северных групп» и нового противостояния? Или же врио губернатора найдет в себе силы взглянуть на территорию губернии так, как я и написал выше — панорамно, цельно, комплексно, а не туннельно? Время покажет, причем ближайшее, торопиться не будем. Что бы первым делом сделал человек сторонний, назначенный Москвой на столь важную должность? Первым делом он поехал бы по областям. Именно так, между прочим, поступил Путин, побывав у нас в самом начале президентского правления и начав визит в край именно с посещения Норильска, что объяснилось наличием здесь самого крупного в стране предприятия цветной металлургии. Как скоро приедет в Норильск Александр Усс? Что же, посмотрим. Подождем и сделаем выводы.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Именно в Красноярском крае Путин изменил парадигме выдвижения на столь значимые посты тщательно выпестованных молодых технократов. Александр Усс в эту шеренгу категорически не вписывается. «Так вот вы какие, молодые технократы!» — шутили красноярцы. Закономерно сформировался первый общественный вопрос: что повлияло на решение президента? Конечно, смена первых лиц широко анонсировалась, однако скорость, с которой это произошло у нас, равно как и сам выбор, заставляет задуматься: это долгосрочный вариант или же передержка места?Версий много. Есть народные, ничем не отличающиеся от предположений политологов. Есть официальная: «Спикер Законодательного собрания лучше всех знает наши беды». Наверняка существует и кулуарная, которую не озвучивают. А теперь я упомяну — внимание! — еще об одной, настоящей. Той самой, о которой ведает один Путин. Собственно, в этом и есть его характерная особенность: никто не может прочесть его соображения и предсказать последующие шаги. Вот и сейчас политологи оказались перед напрасно вылитой на блюдце кофейной гущей. Удивляться не нужно. Если уж планы президента России не может разгадать мировое разведывательное сообщество, то единичным экспертам ошибка простительна тем более. В качестве возможного преемника Виктора Толоконского называли Сокола, Бударгина, Томенко, Текслера, но чаще всего утверждалось, что врио губернатора Красноярского края станет Михаил Котюков. А в кресло сел Александр Усс. Все, расходимся, товарищи разведчики.Он — губернатор накануне, есть в этой истории что–то от произведений Умберто Эко. Я не буду озвучивать все версии причин отставки и назначения, хотя среди них есть интересные. Но одну из них все–таки стоит привести, чтобы показать богатство фантазии региональных политологов. Ту, в которой бывший губернатор, как и Красноярский край, якобы послужили разменной монетой в борьбе за отечественную науку. Толоконского вызвали в Москву, где ему сообщили об уже принятом решении — он должен уйти. Дело в том, что сентябрем в Москве состоялись выборы руководителя академии наук. Борьба за должность главы РАН была нешуточной, но в итоге в ней уверенно победил Александр Сергеев, который и будет ставить на ответственные посты своих людей. Казалось бы, причем тут наш край и отставка губернатора? Дело в том, что Михаил Котюков руководил Федеральным агентством научных организаций, которое распоряжается всем имуществом структуры. Вот и решили назначить его на должность главы края, чтобы освободить в ФАНО должность для нового человека — ничего личного, извините, у нас сложная многоходовая рокировочка. Но Толоконский словно спутал эти планы: отказался от предложенной должности и вернулся в Красноярск, где объявил правительству о своей отставке еще до официального решения Кремля. В общем, что–то пошло не так.Ну, как вам? По–моему, здорово, смело, интересно. Наука, опять же, красиво звучит.Признаюсь, я в этой прогностике тоже выгляжу не самым лучшим образом. Всегда озвучивал мысль, что главное в столь массированной смене руководителей регионов — предстоящая масштабная реструктуризация всех региональных долгов. Напомню, цифра долга нашего края просто чудовищна — 100 миллиардов рублей. Мне представляется, что Владимир Путин не намерен оставлять освобожденные от оков финансовые потоки в старых руках — вот в чем причина, вот зачем ему нужны молодые технократы. Президент хочет сделать так, чтобы помимо рационального использования средств новый губернаторский корпус обходился стране существенно дешевле и приносил минимум имиджевых потерь. Новые деньги нужно доверить тем, кто не опутан местными клановыми связями и будет предан исключительно первому лицу страны. Однако красноярское назначение идет поперек такой версии. Что поделать, тут и я разведу руками...Пока что перед краем стоит ряд чисто политических задач: выбрать мэра Красноярска, провести президентскую кампанию, следом грядут выборы Красноярского городского Совета депутатов. Местные политзадачи очевидно важны, а вот президентские выборы — далеко не самое сложное в будущей работе нового руководителя. Электоральная поддержка Путина огромна, и надо еще исхитриться, чтобы организовать провал кампании.Текущие приоритеты объявлены. Впереди пересмотр краевого бюджета, корректировка кадрового состава. Необходимо к зиме закрыть ремонты в краевой столице, улицы которой летом буквально разворотили. Самое же главное — завершение уборочной страды, вот где проблема! Уже потеряно около пятнадцати процентов урожая — на фоне общих успехов страны в сельском хозяйстве это что–то катастрофическое. Врио губернатора уже ищет внешнюю поддержку, нанеся для этого срочный визит в столицу. Ну и в конце перечня ближних дел — Универсиада. Конечно, для решения оперативных проблем краю пригодится сильный управленец, уже имеющий опыт подобной работы. И Александр Усс тут, пожалуй, идеальный кандидат, в его действиях по Красноярску и югу края есть ясность...Однако что будет с северами? Знаете, мне понятно, когда новая метла по–новому метет. А вот старая может начать мести по–новому? Вытянутый меридионально край по–настоящему огромен, и везде он очень разный. Человек извне, может, даже не сибиряк, вполне способен увидеть эту территорию панорамно, целиком и комплексно, свежо, так сказать, незамыленно. А дальше — вопрос инструктажа, настроя и личных качеств. Старая метла умеет ли так? Как произвести внутреннюю перезагрузку системы?Противостояние «север – юг» у нас было всегда. После объединения регионов страсти поутихли, но многие проблемы так и не решились. Вы можете прожить в Красноярске месяц и не увидеть Норильск в телепередачах. Изредка вам попадется сюжет о Дудинке. Складывается впечатление, что Таймыр краевой столице так же не интересен, как и полвека назад. Да, волнение улеглось, но мы–то помним скандальные выборы 2002 года, черный пиар, дикого вида листовки и ролики, лозунги «наши!» и контр-лозунги «нашисты!», помним разнообразные «северные группы» и насмешки над ними. Некрасиво получилось.Как же мела по двору та самая старая метла? А вот как: более полувека все проблемы северных территорий перекладывались на северян. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих: «У вас есть Норильский комбинат, вот он пусть и занимается». И это серьезнейшая политическая ошибка. Не может государство системно перекладывать свои обязанности на местных промышленных гигантов, это очень опасная подмена функционала и прав.Есть ряд характерных наследственных проблем. Например, заполярные аэропорты. Запасной аэропорт в Дудинке так и не был достроен. После того как Хатанга превратилась в заштатный региональный узел, единственной воздушной гаванью полуострова стал Норильск, ВПП которого была убита нагрузкой. Почему проморгали, почему в крае не выполнили стратегический завет предков?..И вот вам еще одна история — с оптоволокном. Кстати, мало кто осознает, а ведь с советских времен на нашем Севере это была первая ударная стройка, ни много ни мало... Премьер Медведев в свое время громко объявил начало эпохи цифрового равенства, запустив соответствующую программу, вот только Норильск в нее не включили. Когда же стало ясно, что без скоростного интернета регион жить не может, от проблемы отвернулись все. Пропали сотовые операторы, устранились федеральные и краевые власти. В итоге «Норникелю» пришлось тянуть нитку практически самостоятельно.Куда ни глянь, решения северян везде одинаковы. Норильск либо все делал сам, либо покупал профильные активы, занимающиеся коммутацией с материком, вплоть до постройки своего арктического флота. Но где же здесь роль краевых властей? Изредка Красноярск декларирует благие намерения и обозначает конкретные проекты: «Мы завалим севера сельхозпродукцией», «Железногорск создаст для северян уникальные машины»... Потом оказывается, что это «слишком накладно, не выгодно». Красноярской продукции на полках я не вижу, однако вижу продукцию из Хакасии и Новосибирска — удивительным образом им не накладно и выгодно! А пассажирский речной флот? Летом по Енисею с трудом пробираются два теплохода, возраст которых равен возрасту нового врио губернатора. Где новые суда, почему за столько лет их так не заказали?По городу идут разговоры о том, что «Норникель», а следовательно, и Норильск теряют влияние в крае. Неужели настало время создания новых «северных групп» и нового противостояния? Или же врио губернатора найдет в себе силы взглянуть на территорию губернии так, как я и написал выше — панорамно, цельно, комплексно, а не туннельно? Время покажет, причем ближайшее, торопиться не будем. Что бы первым делом сделал человек сторонний, назначенный Москвой на столь важную должность? Первым делом он поехал бы по областям. Именно так, между прочим, поступил Путин, побывав у нас в самом начале президентского правления и начав визит в край именно с посещения Норильска, что объяснилось наличием здесь самого крупного в стране предприятия цветной металлургии. Как скоро приедет в Норильск Александр Усс?Что же, посмотрим. Подождем и сделаем выводы.

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