Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 170 (20.10.2017)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавня полянка

Привет, мои маленькие читатели! Сегодня я расскажу о том, как проходит конкурс осенних поделок в нашей редакции и на сайте газеты «Заполярная правда», а также о самых интересных моментах из жизни большой и дружной детсадии. Ваша Заполярочка
Рекорды осени
Более двухсот работ, выполненных в разных техниках декоративно–прикладного творчества, принесли на конкурс «Дары осени» малыши и школьники.
Три десятка ёжиков, полсотни аппликаций, множество птичек, сказочных домиков и прочей милоты красуется на выставке в редакции газеты «зпПЛЮС». Фотографии всех поделок размещены на сайте «Заполярки». Молодцы воспитатели, учителя, ребятишки, а также их родители. Прием работ на конкурс заканчивается сегодня, а вот голосование продлится до 2 ноября. Победителей ждут подарки и дипломы, а участников — сертификаты. О церемонии награждения сообщим на сайте. Ждем очень много гостей, так как конкурс «Дары осени» побил все наши предыдущие рекорды, сравните сами.
Название конкурсаК-во голосовК-во фото
1Карнавальные костюмы475643
2Подарочек для мамочки2230155
3Подарок к 23 февраля623363
4Пасхальный декор7292131
5Хранители истории390143
6Празднуем Пасху128424
7Дары осени 13000204

Просто загляденье
«Из шишки и ракушки я смастерил игрушки» — выставка с таким названием открылась в детском саду № 46 «Надежда».
Родители, дети и педагоги группы «Умка» организовали творческую встречу, где вместе фантазировали и мастерили. Работы получились такие замечательные, что малыши из соседних групп заглядывались. Активные рукодельники Али Алиев, Расул Сафаров, Савелий Исаев, Кирилл Коврига, Алиса Базырбаева, Юля Мирзаева, Дима Рябин с удовольствием раскрывали секреты мастерства маленьким ценителям искусства.

Будьте здоровы!
Доктора Пилюлькин и Витаминкин побывали в детском саду № 95 «Снежинка».
Гости рассказали ребятишкам много интересного о фруктах и овощах, а также их пользе для нашего организма. К примеру, малыши узнали, что арбуз, тыква и киви — это ягоды, а в кожуре яблока содержится намного больше полезных веществ, чем в мякоти. Очень понравилась ребятам и помогла закрепить полученные знания увлекательная игра «Найди витамин» с раскладыванием муляжей фруктов и овощей по нужным корзинкам. Закончилась встреча зарядкой под веселую музыку и мастер–классом по массажу.

Именины Музыкоши
Годик исполнился главному музыкальному символу детсада № 50 «Огонёк».
Музыкоша — хозяин музыкального зала и в большом почете у детей. Новый друг появился в саду в октябре прошлого года и быстро здесь прижился. При встрече все здороваются с ним, а уходя — прощаются. Теперь готовиться к утренникам, репетировать стало намного интереснее, говорят ребята. К дню рождения Музыкоши в саду организовали выставку поделок музыкальной тематики: самодельные открытки, гитары, барабаны. В ответ именинник устроил ребятам дискотеку с мыльными пузырями и праздничный квест с увлекательными заданиями.

Все профессии важны...
Сегодня Международный день повара — праздник всех кулинаров, поваров, кондитеров и технологов.
Предлагаю поздравить с этим праздником всех школьных и детсадовских поваров, которые ежедневно варят нам вкуснейшие борщи, супы, жарят котлетки, стряпают пирожки, пекут булочки. И про мам не забудьте — ведь они на кухне проводят немало времени, чтобы накормить домочадцев. Для мамы можно сделать вкусный сюрприз, порадуйте, например, шоколадной «колбаской» — десертом, легким и быстрым в приготовлении.
Измельчите в миске 500 граммов обычного печенья, добавьте столовую ложку какао–порошка, стакан мягкого сливочного масла, полейте вареной сгущенкой. Все перемешайте, уложите в пакет в виде колбаски, затем поместите в морозилку на пару часов. Вечером достаньте, нарежьте красиво и угостите маму. Приятного аппетита!

Богатый урожай
В детском саду № 83 «Золотой петушок» прошел фестиваль «Дары осени».
Воспитанники подготовительных групп помогали Осени «собирать урожай» на разных «грядках»: «Здоровейкин», «Познавайка», «Музыкальная акварелька», «Очумелые ручки» и «Осенняя полянка». Дети играли в подвижные игры, рисовали, используя нетрадиционные техники изобразительного творчества, играли на музыкальных инструментах. Активными участниками фестиваля стали также и родители воспитанников, которые сделали интересные поделки из овощей и фруктов.

Подари улыбку
В детском саду № 66 «Радость» прошла фотовыставка «Подари улыбку миру» в честь всемирного Дня улыбки.
Своими необычными, завораживающими, забавными фотографиями и добрыми стихами воспитанники «радостного» детсада спешат поделиться с читателями любимой «Заполярной правды». Есть у «Радости» подруга в виде полукруга. На лице у нас живет, то куда–то вдруг уйдет, То внезапно возвратится — грусть–тоска ее боится! Конечно же, это Улыбка — младшая сестра Радостинки.

Волшебное путешествие
«Природу будем мы любить, с природой будем мы дружить!» — под таким девизом прошел осенний праздник в детском саду № 83 «Золотой петушок».
Ребята отправились в волшебное путешествие на полянку в сказочный лес. Как вы думаете, кого они там повстречали? Конечно же, сказочных героев: Красную Шапочку и Волка. Дети пели, танцевали, играли, рассказывали стихи. А еще они научили Волка видеть красоту окружающей природы, бережно к ней относиться и рассказали о правилах поведения в лесу.

Благодарим спонсоров конкурса «Дары Осени»
• Студия сладких подарков, 8–923–204–40–90.
• Товары для творчества и развития ребенка «Чиполлино», ул. Павлова, 10, тел. 22–55–22.
• Торговые сети магазинов «Солнечный» и «Океан».
• «Магия рукоделия», ТЦ «Таймыр», павильон 48.

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Депутаты Законодательного собрания края выбрали нового спикера. Им стал норильчанин Дмитрий Свиридов, заместитель председателя регионального парламента, председатель комиссии по бюджету и налоговой политике. За него проголосовали 38 из 49 присутствовавших депутатов.

Чем занята власть 
В преддверии второй сессии Норильского городского Совета традиционно прошли заседания постоянных действующих комиссий, на которых народные избранники обсуждают вопросы, требующие дальнейшего утверждения. Журналисты «Заполярной правды» побывали на комиссиях по социальной политике и городскому хозяйству.

В старом городе 
Что происходило в разные годы в Норильске в конце октября? Зашумел городской рынок, открылось новое ПТУ, горняки героически вгрызались в талнахские недра... Но расскажем обо всем по порядку.

Благовест 
В воскресной школе при норильском кафедральном соборе «Всех скорбящих Радость» занятия традиционно начинаются в октябре. Здесь профессионалы и волонтеры в ухоженных и светлых классах учат детей не только основам православия, но еще и рукодельничать, и многому другому. И, наверное, главному — хранить веру предков, любить Родину и семью, помогать ближним. Присутствие родителей на уроках только приветствуется. Многие из этих взрослых благодаря своим детям приходят в храм, начинают заниматься благими делами.

Таймыр – наш общий дом 
Нынешний год для заповедников Таймыра выдался весьма продуктивным, а главное его событие — вторая Пясинская экспедиция. О проведенных исследованиях и, в частности, таймырской популяции северного оленя рассказал начальник научного отдела «Объединенной дирекции заповедников Таймыра» Михаил Бондарь.

Мысли вслух 
Волна отставок и последующих замен руководителей регионов настигла Красноярский край неожиданно, словно опережая расписание. Казалось бы, вектор президентского внимания сосредоточен на центральной части страны, и вдруг такое. Как бы то ни было, откатившись на запад, волна оставила на шахматной доске края главную политическую фигуру, странным образом новую–старую, а рядом, скажу мягко, несколько удивленных кадровым решением жителей территории.

Газета для детей, а также их родителей 
Привет, мои маленькие читатели! Сегодня я расскажу о том, как проходит конкурс осенних поделок в нашей редакции и на сайте газеты «Заполярная правда», а также о самых интересных моментах из жизни большой и дружной детсадии. Ваша Заполярочка

Новости:
 20 октября 2017 
17:10 Красноярский край просит у правительства новые суда
16:40 Сегодня во всех школах Норильска для родителей 9-ти и 11-тиклассников пройдет краевое родительское собрание с участием представителей центра занятости нашего города.
16:34 Завтра в Норильске пройдет фестиваль научных открытий Arctic Wave «Дополняй реальность».
16:23 Депутаты ЗС края скорректировали бюджет региона.
16:08 Здание Сбербанка выставлено на торги в самом северном городе мира
15:05 Полицейские Норильска продолжают системную работу по пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
14:58 В Норильске с начала текущего года более 190 жителей подверглись административному аресту за появление в общественных местах в нетрезвом виде
14:19 В Красноярском крае работникам здравоохранения повысят заработную плату.
13:40 В Норильском колледже искусств открылась выставка его выпускницы Дарьи Завориной.
13:33 В столице края продолжается XXII Красноярский краевой фестиваль духовной культуры «Покровские встречи», среди почетных гостей которого и епископ Норильский и Туруханский Агафангел.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх