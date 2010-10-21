[Индекс номера 170 (20.10.2017)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавня полянка

Привет, мои маленькие читатели! Сегодня я расскажу о том, как проходит конкурс осенних поделок в нашей редакции и на сайте газеты «Заполярная правда», а также о самых интересных моментах из жизни большой и дружной детсадии. Ваша Заполярочка

Рекорды осени Более двухсот работ, выполненных в разных техниках декоративно–прикладного творчества, принесли на конкурс «Дары осени» малыши и школьники. Три десятка ёжиков, полсотни аппликаций, множество птичек, сказочных домиков и прочей милоты красуется на выставке в редакции газеты «зпПЛЮС». Фотографии всех поделок размещены на сайте «Заполярки». Молодцы воспитатели, учителя, ребятишки, а также их родители. Прием работ на конкурс заканчивается сегодня, а вот голосование продлится до 2 ноября. Победителей ждут подарки и дипломы, а участников — сертификаты. О церемонии награждения сообщим на сайте. Ждем очень много гостей, так как конкурс «Дары осени» побил все наши предыдущие рекорды, сравните сами. № Название конкурса К-во голосов К-во фото 1 Карнавальные костюмы 4756 43 2 Подарочек для мамочки 2230 155 3 Подарок к 23 февраля 6233 63 4 Пасхальный декор 7292 131 5 Хранители истории 3901 43 6 Празднуем Пасху 1284 24 7 Дары осени 13000 204

Просто загляденье «Из шишки и ракушки я смастерил игрушки» — выставка с таким названием открылась в детском саду № 46 «Надежда». Родители, дети и педагоги группы «Умка» организовали творческую встречу, где вместе фантазировали и мастерили. Работы получились такие замечательные, что малыши из соседних групп заглядывались. Активные рукодельники Али Алиев, Расул Сафаров, Савелий Исаев, Кирилл Коврига, Алиса Базырбаева, Юля Мирзаева, Дима Рябин с удовольствием раскрывали секреты мастерства маленьким ценителям искусства.

Будьте здоровы! Доктора Пилюлькин и Витаминкин побывали в детском саду № 95 «Снежинка». Гости рассказали ребятишкам много интересного о фруктах и овощах, а также их пользе для нашего организма. К примеру, малыши узнали, что арбуз, тыква и киви — это ягоды, а в кожуре яблока содержится намного больше полезных веществ, чем в мякоти. Очень понравилась ребятам и помогла закрепить полученные знания увлекательная игра «Найди витамин» с раскладыванием муляжей фруктов и овощей по нужным корзинкам. Закончилась встреча зарядкой под веселую музыку и мастер–классом по массажу.

Именины Музыкоши Годик исполнился главному музыкальному символу детсада № 50 «Огонёк». Музыкоша — хозяин музыкального зала и в большом почете у детей. Новый друг появился в саду в октябре прошлого года и быстро здесь прижился. При встрече все здороваются с ним, а уходя — прощаются. Теперь готовиться к утренникам, репетировать стало намного интереснее, говорят ребята. К дню рождения Музыкоши в саду организовали выставку поделок музыкальной тематики: самодельные открытки, гитары, барабаны. В ответ именинник устроил ребятам дискотеку с мыльными пузырями и праздничный квест с увлекательными заданиями.

Все профессии важны... Сегодня Международный день повара — праздник всех кулинаров, поваров, кондитеров и технологов. Предлагаю поздравить с этим праздником всех школьных и детсадовских поваров, которые ежедневно варят нам вкуснейшие борщи, супы, жарят котлетки, стряпают пирожки, пекут булочки. И про мам не забудьте — ведь они на кухне проводят немало времени, чтобы накормить домочадцев. Для мамы можно сделать вкусный сюрприз, порадуйте, например, шоколадной «колбаской» — десертом, легким и быстрым в приготовлении. Измельчите в миске 500 граммов обычного печенья, добавьте столовую ложку какао–порошка, стакан мягкого сливочного масла, полейте вареной сгущенкой. Все перемешайте, уложите в пакет в виде колбаски, затем поместите в морозилку на пару часов. Вечером достаньте, нарежьте красиво и угостите маму. Приятного аппетита!

Богатый урожай В детском саду № 83 «Золотой петушок» прошел фестиваль «Дары осени». Воспитанники подготовительных групп помогали Осени «собирать урожай» на разных «грядках»: «Здоровейкин», «Познавайка», «Музыкальная акварелька», «Очумелые ручки» и «Осенняя полянка». Дети играли в подвижные игры, рисовали, используя нетрадиционные техники изобразительного творчества, играли на музыкальных инструментах. Активными участниками фестиваля стали также и родители воспитанников, которые сделали интересные поделки из овощей и фруктов.

Подари улыбку В детском саду № 66 «Радость» прошла фотовыставка «Подари улыбку миру» в честь всемирного Дня улыбки. Своими необычными, завораживающими, забавными фотографиями и добрыми стихами воспитанники «радостного» детсада спешат поделиться с читателями любимой «Заполярной правды». Есть у «Радости» подруга в виде полукруга. На лице у нас живет, то куда–то вдруг уйдет, То внезапно возвратится — грусть–тоска ее боится! Конечно же, это Улыбка — младшая сестра Радостинки.

Волшебное путешествие «Природу будем мы любить, с природой будем мы дружить!» — под таким девизом прошел осенний праздник в детском саду № 83 «Золотой петушок». Ребята отправились в волшебное путешествие на полянку в сказочный лес. Как вы думаете, кого они там повстречали? Конечно же, сказочных героев: Красную Шапочку и Волка. Дети пели, танцевали, играли, рассказывали стихи. А еще они научили Волка видеть красоту окружающей природы, бережно к ней относиться и рассказали о правилах поведения в лесу.

Благодарим спонсоров конкурса «Дары Осени» • Студия сладких подарков, 8–923–204–40–90. • Товары для творчества и развития ребенка «Чиполлино», ул. Павлова, 10, тел. 22–55–22. • Торговые сети магазинов «Солнечный» и «Океан». • «Магия рукоделия», ТЦ «Таймыр», павильон 48.

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Три десятка ёжиков, полсотни аппликаций, множество птичек, сказочных домиков и прочей милоты красуется на выставке в редакции газеты «зпПЛЮС». Фотографии всех поделок размещены на сайте «Заполярки». Молодцы воспитатели, учителя, ребятишки, а также их родители. Прием работ на конкурс заканчивается сегодня, а вот голосование продлится до 2 ноября. Победителей ждут подарки и дипломы, а участников — сертификаты. О церемонии награждения сообщим на сайте. Ждем очень много гостей, так как конкурс «Дары осени» побил все наши предыдущие рекорды, сравните сами.Родители, дети и педагоги группы «Умка» организовали творческую встречу, где вместе фантазировали и мастерили. Работы получились такие замечательные, что малыши из соседних групп заглядывались. Активные рукодельники Али Алиев, Расул Сафаров, Савелий Исаев, Кирилл Коврига, Алиса Базырбаева, Юля Мирзаева, Дима Рябин с удовольствием раскрывали секреты мастерства маленьким ценителям искусства.Гости рассказали ребятишкам много интересного о фруктах и овощах, а также их пользе для нашего организма. К примеру, малыши узнали, что арбуз, тыква и киви — это ягоды, а в кожуре яблока содержится намного больше полезных веществ, чем в мякоти. Очень понравилась ребятам и помогла закрепить полученные знания увлекательная игра «Найди витамин» с раскладыванием муляжей фруктов и овощей по нужным корзинкам. Закончилась встреча зарядкой под веселую музыку и мастер–классом по массажу.Музыкоша — хозяин музыкального зала и в большом почете у детей. Новый друг появился в саду в октябре прошлого года и быстро здесь прижился. При встрече все здороваются с ним, а уходя — прощаются. Теперь готовиться к утренникам, репетировать стало намного интереснее, говорят ребята. К дню рождения Музыкоши в саду организовали выставку поделок музыкальной тематики: самодельные открытки, гитары, барабаны. В ответ именинник устроил ребятам дискотеку с мыльными пузырями и праздничный квест с увлекательными заданиями.Предлагаю поздравить с этим праздником всех школьных и детсадовских поваров, которые ежедневно варят нам вкуснейшие борщи, супы, жарят котлетки, стряпают пирожки, пекут булочки. И про мам не забудьте — ведь они на кухне проводят немало времени, чтобы накормить домочадцев. Для мамы можно сделать вкусный сюрприз, порадуйте, например, шоколадной «колбаской» — десертом, легким и быстрым в приготовлении.Измельчите в миске 500 граммов обычного печенья, добавьте столовую ложку какао–порошка, стакан мягкого сливочного масла, полейте вареной сгущенкой. Все перемешайте, уложите в пакет в виде колбаски, затем поместите в морозилку на пару часов. Вечером достаньте, нарежьте красиво и угостите маму. Приятного аппетита!Воспитанники подготовительных групп помогали Осени «собирать урожай» на разных «грядках»: «Здоровейкин», «Познавайка», «Музыкальная акварелька», «Очумелые ручки» и «Осенняя полянка». Дети играли в подвижные игры, рисовали, используя нетрадиционные техники изобразительного творчества, играли на музыкальных инструментах. Активными участниками фестиваля стали также и родители воспитанников, которые сделали интересные поделки из овощей и фруктов.Своими необычными, завораживающими, забавными фотографиями и добрыми стихами воспитанники «радостного» детсада спешат поделиться с читателями любимой «Заполярной правды». Есть у «Радости» подруга в виде полукруга. На лице у нас живет, то куда–то вдруг уйдет, То внезапно возвратится — грусть–тоска ее боится! Конечно же, это Улыбка — младшая сестра Радостинки.Ребята отправились в волшебное путешествие на полянку в сказочный лес. Как вы думаете, кого они там повстречали? Конечно же, сказочных героев: Красную Шапочку и Волка. Дети пели, танцевали, играли, рассказывали стихи. А еще они научили Волка видеть красоту окружающей природы, бережно к ней относиться и рассказали о правилах поведения в лесу.

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