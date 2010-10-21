[Индекс номера 171 (24.10.2017)]



Сделать мир лучше

В Молодежном центре при поддержке администрации города прошел фестиваль научных открытий Arctic Wave, организованный компанией «Норникель». Его участниками стали более двух тысяч человек.

«Дополняй реальность» — такой слоган стал лейтмотивом нынешнего фестиваля. Мастер–классы, открытые лекции и образовательные сессии были призваны поменять действительность вокруг себя на уровне идей и изобретений. Впрочем, целая череда событий прошла еще до старта фестиваля. Так, в сентябре начал свою работу образовательный проект «Кинолаб»: команда специалистов в области журналистики, съемки и монтажа обучала школьников искусству создания качественного видеоконтента и его раскрутки в соцсетях. По словам главы Норильска Рината Ахметчина, который также посетил фестиваль, в годы его юности подобные мероприятия тоже проводились, но время не стоит на месте, технологии шагнули далеко вперед, а значит, и погружение в мир науки стало более интересным и захватывающим. — Что–то из того, что я сегодня увидел, меня поразило, — отметил градоначальник. — Фестиваль проходит в замечательном здании, площадки интересные, участники довольны. Я уверен, что многие из пришедших сюда не только весело проведут время, но и узнают много полезного. Глава города Ринат Ахметчин остался доволен и зданием МЦ, и фестивалем В свою очередь Светлана Рубашкина, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля», выразила надежду, что посетители фестиваля действительно дополнят реальность: — Без ваших идей и предложений город будет медленнее развиваться. Нам же хочется, чтобы он каждый день становился ярким и красивым, и вы, молодое поколение, стали самыми активными участниками этого процесса. Есть идеи Впервые Arctic Wave состоялся в 2015 году в Норильске и Мончегорске, а в 2016–м уже в трех городах — Норильске, Дудинке и Заполярном. В этом году, помимо Норильска, фестиваль также пройдет в Мончегорске 29 октября. По задумке организаторов, он должен пробудить интерес к науке среди молодежи, поддержать креативные инженерные идеи и инновационную активность школьников, показать перспективы развития отечественной и мировой науки и технологий. Ирина Жуйкова, главный менеджер управления благотворительных программ департамента социальной политики «Норникеля», подчеркнула, что градообразующее предприятие традиционно поддерживает большое фестивальное движение, ведь это отличная возможность не только рассказать о научных достижениях, но и в первую очередь сделать это доступно. Ирина Жуйкова: – Мы надеемся, что фестиваль в будущем поможет ребятам самоопределиться. Компания нуждается в думающих и способных анализировать специалистах, появление которых во многом зависит от подобных инициатив. Каждый раз мы сталкивались с проблемой выбора площадки. В этом году благодаря обновленному и просторному зданию Молодежного центра, к счастью, вопрос решен. Изменить мир вокруг себя к лучшему стало проще, считает директор Молодежного центра Артем Савченко. По его мнению, Arctic Wave — это идеальный пример совместной работы градообразующего предприятия и городских властей. – Для нас вдвойне приятно, что такой крупный фестиваль проходит именно на базе нашего центра. Благодаря этому мы, в общем–то, тестируем здание, которое не так давно было открыто после серьезной реконструкции. По итогам работы обязательно сделаем соответствующие выводы, но уже и так ясно — с наплывом посетителей мы справились, а сами площадки исправно работают. Кроме того, кое–что из привезенных в Норильск задумок мы обязательно реализуем в стенах центра, — пообещал Артем Савченко. Научно–популярно На всех пяти этажах Молодежного центра были размещены тематические площадки. К примеру, спортзал переоборудовали в концертную площадку, на которой зрителей во время торжественного открытия знакомили с космосом и вселенной. В зоне «Спрашивай» с лекциями выступали известные в своих кругах специалисты. Например, популяризатор науки, писатель и редактор журнала «Популярная механика» Тим Скоренко рассказал, как стать изобретателем, а социальный психолог и специалист в области исследования интерфейсов Алексей Шипулин — про «опасные связи в соцсетях». Довольно интересными показались и лекции научного журналиста Алексея Водовозова — «Медсериалы: искаженная реальность», химика–технолога Сергея Белкова — «Правильная еда для умных людей» и психотерапевта Екатерины Дьячковой — «Профессии будущего». Лектор Кирилл Гаврилов, кандидат искусствоведения, профессор, член научного комитета CSAR при венецианском университете Ка Фоскари отметил, что благодаря таким фестивалям норильская молодежь должна себя почувствовать не только на «арктической», но и на мировой волне. Его выступление было посвящено новейшему искусству и дизайну, взаимодействию художественного творчества и науки. В качестве примера он привел великого Леонардо да Винчи, который был и художником, и изобретателем, и мыслителем, в общем — универсальным человеком. Гаврилов уверен, что современное искусство — это уже не кисти и краски, а совершенно другой уровень, другие технологии и материалы, порой даже совершенно неожиданные, будто из фантастических фильмов. – Формат, формы и содержание искусства стремительно меняются. Наступило то время, когда многое создается и существует на грани и пересечении различных областей, поэтому обойтись без взаимодействия стало просто невозможно. Многие современные художники и изобретатели по сути дела обогащают наше будущее своими смелыми идеями, они подобны Леонардо да Винчи, — рассказывает Кирилл Гаврилов. — Моногорода большую часть своей силы отдавали индустриальному развитию, при этом долгое время забывали о самом человеке. Но, как мне кажется, в последнее время благодаря таким прогрессивным производителям, как «Норникель», моногорода стали меняться. Я думаю, что если подойти к вопросу правильно, то в будущем Норильск ждет реновация городского пространства, что, в общем–то, воспитывает человека, вдохновляет его. Кстати, сегодня я увидел несколько довольно интересных идей у норильчан, которые выступали на фестивале. Их работы как раз таки связаны с городской средой и пространством, что для вашей территории очень актуально. Михаил Демидов, представляющий новосибирскую компанию «Простая наука», в фестивале участвовал второй раз. Пожалуй, его площадка вызвала наибольший интерес у зрителей. Он проводил такие эксперименты, как, например: реакция жидкого азота при взаимодействии с кипятком, заморозка цветов жидким азотом или электрическая дуга. Публику его выступление потрясло, при этом сам Михаил считает, что в последнее время наука в молодежной среде стала более популярной. – Интересуются и взрослые, и дети. На последних, конечно же, возлагаются большие надежды, поскольку после таких выступлений они по–настоящему могут погрузиться в мир научных исследований, — отмечает ученый. — Если вспомнить то время, когда я сам был студентом, и посмотреть на сегодняшние учебные программы, то мы сделали серьезный уклон в сторону западной модели обучения, что не так уж и плохо. По ней наука — это не только скучное переписывание лекций в тетрадь, но и захватывающая, а порой и развлекательная подача научного материала, наглядная практика. Другим приглашенным гостем стал Александр Светлаков, представитель казанской студии пилотирования квадрокоптеров «Коптер файт». Вместе со своей командой он не только демонстрировал набирающие популярность «машины», но и отвечал на вопросы по проектированию и обслуживанию этой техники. – Вообще в России не так давно появились люди, которые серьезно и на профессиональном уровне увлекаются данной темой. Ведь что такое квадрокоптер? Это не только аппарат для видеосъемки с высоты, но и вид спорта, который в нашу страну пришел года три назад. Сегодня проводятся регулярные соревнования в Москве и других крупных городах. Норильск, по понятным причинам, пока что не активен. Этот вид спорта хоть и прогрессивный, но затратный. Тем не менее, если увлечься им на любительском уровне, то можно получить море полезных эмоций, — убежден Александр Светлаков.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда «Дополняй реальность» — такой слоган стал лейтмотивом нынешнего фестиваля. Мастер–классы, открытые лекции и образовательные сессии были призваны поменять действительность вокруг себя на уровне идей и изобретений. Впрочем, целая череда событий прошла еще до старта фестиваля. Так, в сентябре начал свою работу образовательный проект «Кинолаб»: команда специалистов в области журналистики, съемки и монтажа обучала школьников искусству создания качественного видеоконтента и его раскрутки в соцсетях.По словам, который также посетил фестиваль, в годы его юности подобные мероприятия тоже проводились, но время не стоит на месте, технологии шагнули далеко вперед, а значит, и погружение в мир науки стало более интересным и захватывающим.— Что–то из того, что я сегодня увидел, меня поразило, — отметил градоначальник. — Фестиваль проходит в замечательном здании, площадки интересные, участники довольны. Я уверен, что многие из пришедших сюда не только весело проведут время, но и узнают много полезного.В свою очередь, выразила надежду, что посетители фестиваля действительно дополнят реальность:— Без ваших идей и предложений город будет медленнее развиваться. Нам же хочется, чтобы он каждый день становился ярким и красивым, и вы, молодое поколение, стали самыми активными участниками этого процесса.Впервые Arctic Wave состоялся в 2015 году в Норильске и Мончегорске, а в 2016–м уже в трех городах — Норильске, Дудинке и Заполярном. В этом году, помимо Норильска, фестиваль также пройдет в Мончегорске 29 октября. По задумке организаторов, он должен пробудить интерес к науке среди молодежи, поддержать креативные инженерные идеи и инновационную активность школьников, показать перспективы развития отечественной и мировой науки и технологий., подчеркнула, что градообразующее предприятие традиционно поддерживает большое фестивальное движение, ведь это отличная возможность не только рассказать о научных достижениях, но и в первую очередь сделать это доступно.– Мы надеемся, что фестиваль в будущем поможет ребятам самоопределиться. Компания нуждается в думающих и способных анализировать специалистах, появление которых во многом зависит от подобных инициатив. Каждый раз мы сталкивались с проблемой выбора площадки. В этом году благодаря обновленному и просторному зданию Молодежного центра, к счастью, вопрос решен.Изменить мир вокруг себя к лучшему стало проще, считает. По его мнению, Arctic Wave — это идеальный пример совместной работы градообразующего предприятия и городских властей.– Для нас вдвойне приятно, что такой крупный фестиваль проходит именно на базе нашего центра. Благодаря этому мы, в общем–то, тестируем здание, которое не так давно было открыто после серьезной реконструкции. По итогам работы обязательно сделаем соответствующие выводы, но уже и так ясно — с наплывом посетителей мы справились, а сами площадки исправно работают. Кроме того, кое–что из привезенных в Норильск задумок мы обязательно реализуем в стенах центра, — пообещал Артем Савченко.На всех пяти этажах Молодежного центра были размещены тематические площадки. К примеру, спортзал переоборудовали в концертную площадку, на которой зрителей во время торжественного открытия знакомили с космосом и вселенной.В зоне «Спрашивай» с лекциями выступали известные в своих кругах специалисты. Например, популяризатор науки, писатель и редактор журнала «Популярная механика» Тим Скоренко рассказал, как стать изобретателем, а социальный психолог и специалист в области исследования интерфейсов Алексей Шипулин — про «опасные связи в соцсетях». Довольно интересными показались и лекции научного журналиста Алексея Водовозова — «Медсериалы: искаженная реальность», химика–технолога Сергея Белкова — «Правильная еда для умных людей» и психотерапевта Екатерины Дьячковой — «Профессии будущего». Лектор Кирилл Гаврилов, кандидат искусствоведения, профессор, член научного комитета CSAR при венецианском университете Ка Фоскари отметил, что благодаря таким фестивалям норильская молодежь должна себя почувствовать не только на «арктической», но и на мировой волне. Его выступление было посвящено новейшему искусству и дизайну, взаимодействию художественного творчества и науки. В качестве примера он привел великого Леонардо да Винчи, который был и художником, и изобретателем, и мыслителем, в общем — универсальным человеком. Гаврилов уверен, что современное искусство — это уже не кисти и краски, а совершенно другой уровень, другие технологии и материалы, порой даже совершенно неожиданные, будто из фантастических фильмов.– Формат, формы и содержание искусства стремительно меняются. Наступило то время, когда многое создается и существует на грани и пересечении различных областей, поэтому обойтись без взаимодействия стало просто невозможно. Многие современные художники и изобретатели по сути дела обогащают наше будущее своими смелыми идеями, они подобны Леонардо да Винчи, — рассказывает Кирилл Гаврилов. — Моногорода большую часть своей силы отдавали индустриальному развитию, при этом долгое время забывали о самом человеке. Но, как мне кажется, в последнее время благодаря таким прогрессивным производителям, как «Норникель», моногорода стали меняться. Я думаю, что если подойти к вопросу правильно, то в будущем Норильск ждет реновация городского пространства, что, в общем–то, воспитывает человека, вдохновляет его. Кстати, сегодня я увидел несколько довольно интересных идей у норильчан, которые выступали на фестивале. Их работы как раз таки связаны с городской средой и пространством, что для вашей территории очень актуально., в фестивале участвовал второй раз. Пожалуй, его площадка вызвала наибольший интерес у зрителей. Он проводил такие эксперименты, как, например: реакция жидкого азота при взаимодействии с кипятком, заморозка цветов жидким азотом или электрическая дуга. Публику его выступление потрясло, при этом сам Михаил считает, что в последнее время наука в молодежной среде стала более популярной.– Интересуются и взрослые, и дети. На последних, конечно же, возлагаются большие надежды, поскольку после таких выступлений они по–настоящему могут погрузиться в мир научных исследований, — отмечает ученый. — Если вспомнить то время, когда я сам был студентом, и посмотреть на сегодняшние учебные программы, то мы сделали серьезный уклон в сторону западной модели обучения, что не так уж и плохо. По ней наука — это не только скучное переписывание лекций в тетрадь, но и захватывающая, а порой и развлекательная подача научного материала, наглядная практика.Другим приглашенным гостем стал. Вместе со своей командой он не только демонстрировал набирающие популярность «машины», но и отвечал на вопросы по проектированию и обслуживанию этой техники.– Вообще в России не так давно появились люди, которые серьезно и на профессиональном уровне увлекаются данной темой. Ведь что такое квадрокоптер? Это не только аппарат для видеосъемкис высоты, но и вид спорта, который в нашу страну пришел года три назад. Сегодня проводятся регулярные соревнования в Москве и других крупных городах. Норильск, по понятным причинам, пока что не активен. Этот вид спорта хоть и прогрессивный, но затратный. Тем не менее, если увлечься им на любительском уровне, то можно получить море полезных эмоций, — убежден Александр Светлаков.

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