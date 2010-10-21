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[Индекс номера 171 (24.10.2017)]

 Чем занята власть 
Поправки в бюджет

Сегодня депутаты Норильского городского Совета должны утвердить корректировку бюджета на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. За внесение соответствующих изменений проголосовали на комиссии по бюджету и собственности. Депутаты решили утвердить предложенные администрацией города изменения.
Рассмотрение таблиц поправок никаких дискуссий не вызвало. Аргументированные объяснения управления финансов все «разложили по полочкам». Основания для проведения корректировки вызваны сразу несколькими факторами: уточнением доходов бюджета с учетом ожидаемых поступлений до конца текущего года; уточнением объемов поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, а также изменением объемов привлечения кредитов от кредитных организаций в сторону уменьшения.
Итак, параметры бюджета на 2017 год выглядят следующим образом: доходная часть увеличилась почти на 2 миллиона рублей. Выросли и расходы, их рост составил чуть больше 46 миллионов рублей. Поправками в бюджет этого года предусмотрено внесение изменений в 17 из 16 муниципальных программ. Дополнительные средства необходимы управлению имущества, системе образования, социальному блоку. Корректировка бюджета решается путем так называемого «переброса» средств с одной программы на другую. Бюджет муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» требует пересмотра из–за недостаточного освоения средств. Позднее проведение конкурсов и, соответственно, несвоевременное заключение контрактов приводят к тому, что деньги остаются неосвоенными. В данном случае речь идет о 20 миллионах рублей. Председатель комиссии по бюджету и собственности Виктор Цюпко, анализируя параметры исполнения бюджета со стороны некоторых управлений, указал на необходимость освоения выделенных средств.
— Подобная экономия ни к чему хорошему не приведет, — отметил Виктор Цюпко, — ведь работы, ремонты, окраска фасадов и так далее все равно нужно выполнять. Деньги в бюджете не должны лежать мертвым грузом, для этого и делается корректировка.
Дополнительные средства будут направлены на сокращение объема привлекаемых заемных средств на 199,7 миллиона рублей, а также на уменьшение параметров расходной части бюджета — на 26,4 миллиона рублей. Таким образом, общий объем расходов составит 18 532,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета — 1,6 миллиона рублей. Это чуть больше запланированного показателя. Источником погашения дефицитного бюджета станут остатки средств на начало года и привлечение кредита.

Татьяна Глебова
Фото Владимира Макушкина
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Чем занята власть 
Сегодня депутаты Норильского городского Совета должны утвердить корректировку бюджета на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. За внесение соответствующих изменений проголосовали на комиссии по бюджету и собственности. Депутаты решили утвердить предложенные администрацией города изменения.

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