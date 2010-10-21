[Индекс номера 171 (24.10.2017)]



Закон и порядок

Оперативная сводка

Норильск снова попал в криминальные сводки. Новость о том, что работы по перинатальному центру принимали за взятки, облетела все СМИ. Строительство столь важного и ожидаемого объекта обернулось не только очередным скандалом, но и уголовным делом. Об этом на пресс–конференции рассказал начальник норильского ОМВД Геннадий Маслов.

Расследованием уголовного дела занимаются специалисты краевого управления следственного комитета. Дело возбуждено по факту получения крупной взятки. Подозреваемый — ведущий инженер краевого управления капитального строительства. Как сообщили в право-охранительных органах, он неоднократно получал от руководства компании–подрядчика деньги за подписание приемо–сдаточных документов и за неприменение к фирме, нарушившей условия договора, штрафных санкций. В общей сложности ему было передано 450 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый взят под стражу. Тему мошеннических действий при строительстве перинатального центра комментировал также Юрий Магаськин, заместитель начальника ОМВД — начальник следственного отдела. На стройплощадке были выявлены дефектные материалы — в частности, установлено, что качество бетона не соответствует требованиям ГОСТа. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся экспертизы, нанесенный ущерб оценивается в сумме более 70 тысяч рублей. В целом, как отметил начальник ОМВД Геннадий Маслов, уровень преступности в Норильске снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение уровня преступности произошло за счет уменьшения количества преступлений против жизни и здоровья граждан, в том числе тяжких и особо тяжких — с 411 до 360; убийств — с 23 до 21 случая; хищений чужого имущества — с 563 до 490. Число преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось с 601 до 468. Благодаря успешной профилактической и оперативной работе увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — с 253 в 2016 году до 260 в 2017-м. Во время пресс– конференции Михаил Батырев, и. о. заместителя начальника – начальника полиции норильского ОМВД, опроверг слухи о распространении в городе нового синтетического наркотика с названием «земляника», внешне напоминающего конфету. – Ничего подобного в Норильске нет. Все наркотические средства, которые когда–либо появлялись у нас на территории, идентифицированы, — сказал Михаил Батырев. Увеличилась в нашем городе и раскрываемость мошенничеств — со 121 случая в 2016 году до 133 в 2017–м. Большая часть мошеннических действий по–прежнему осуществляется с помощью интернета — через сайт Avito и другие электронные площадки купли–продажи всевозможных товаров. По словам Геннадия Маслова, есть вероятность, что количество подобных преступлений будет расти, поскольку сейчас норильчане стали гораздо более активно пользоваться ресурсами Всемирной сети. Число разбойных нападений за год возросло с четырех до шести эпизодов. Случаев грабежа зафиксировано 48 против 47 в 2016 году. В основном нападению подвергались торговые точки с круглосуточным режимом работы. Работа по данному направлению является для полиции приоритетной. На скорость раскрытия таких преступлений значительно влияет наличие в магазинах видеокамер, ведущих наблюдение как за внутренними помещениями, так и за прилегающей территорией. Владельцам павильонов рекомендовано дооснастить их системой видеонаблюдения, тревожной сигнализацией, а также поставить их под централизованную охрану национальной гвардии и частных охранных структур. В этом году было проведено 630 проверок торговых павильонов. На двадцати объектах, ранее не оснащенных системой видеонаблюдения вообще или оснащенных в неполном объеме, проведены все необходимые работы.

Наталья Черкашина Фото Михаила Назарова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Расследованием уголовного дела занимаются специалисты краевого управления следственного комитета. Дело возбуждено по факту получения крупной взятки. Подозреваемый — ведущий инженер краевого управления капитального строительства. Как сообщили в право-охранительных органах, он неоднократно получал от руководства компании–подрядчика деньги за подписание приемо–сдаточных документов и за неприменение к фирме, нарушившей условия договора, штрафных санкций. В общей сложности ему было передано 450 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый взят под стражу.Тему мошеннических действий при строительстве перинатального центра комментировал такжеНа стройплощадке были выявлены дефектные материалы — в частности, установлено, что качество бетона не соответствует требованиям ГОСТа. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся экспертизы, нанесенный ущерб оценивается в сумме более 70 тысяч рублей.В целом, как отметил, уровень преступности в Норильске снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение уровня преступности произошло за счет уменьшения количества преступлений против жизни и здоровья граждан, в том числе тяжких и особо тяжких — с 411 до 360; убийств — с 23 до 21 случая; хищений чужого имущества — с 563 до 490. Число преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось с 601 до 468.Благодаря успешной профилактической и оперативной работе увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — с 253 в 2016 году до 260 в 2017-м. Во время пресс– конференции, опроверг слухи о распространении в городе нового синтетического наркотика с названием «земляника», внешне напоминающего конфету.– Ничего подобного в Норильске нет. Все наркотические средства, которые когда–либо появлялись у нас на территории, идентифицированы, — сказал Михаил Батырев.Увеличилась в нашем городе и раскрываемость мошенничеств — со 121 случая в 2016 году до 133 в 2017–м. Большая часть мошеннических действий по–прежнему осуществляется с помощью интернета — через сайт Avito и другие электронные площадки купли–продажи всевозможных товаров. По словам Геннадия Маслова, есть вероятность, что количество подобных преступлений будет расти, поскольку сейчас норильчане стали гораздо более активно пользоваться ресурсами Всемирной сети.Число разбойных нападений за год возросло с четырех до шести эпизодов. Случаев грабежа зафиксировано 48 против 47 в 2016 году. В основном нападению подвергались торговые точки с круглосуточным режимом работы. Работа по данному направлению является для полиции приоритетной. На скорость раскрытия таких преступлений значительно влияет наличие в магазинах видеокамер, ведущих наблюдение как за внутренними помещениями, так и за прилегающей территорией. Владельцам павильонов рекомендовано дооснастить их системой видеонаблюдения, тревожной сигнализацией, а также поставить их под централизованную охрану национальной гвардии и частных охранных структур. В этом году было проведено 630 проверок торговых павильонов. На двадцати объектах, ранее не оснащенных системой видеонаблюдения вообще или оснащенных в неполном объеме, проведены все необходимые работы.

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