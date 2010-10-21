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[Индекс номера 171 (24.10.2017)]

 Невредно знать 
Работа по регламенту

В прошлом году постановлением правительства РФ были утверждены Правила реализации пилотного проекта по введению маркировки меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками. То есть шубы и другие изделия из меха стали чипировать. Теперь покупатель, поднеся к чипу телефон с программой, считывающей QR–коды, может узнать всю информацию о товаре, в том числе и о том, где он был произведен. И выяснилась любопытная вещь: большинство якобы импортных шуб, и чаще всего, согласно заявлениям продавцов, производства Греции, сшиты в России.
Контроль за соблюдением этих правил лежит на Роспотребнадзоре, который ориентируется на определенный технический регламент. Чипирование шуб — лишь одно из направлений работы данного ведомства. Техрегламентов, на основе которых оно проводит проверки, множество, но глобально они делятся на надзор за производством и распространением пищевой и непищевой продукции.
Верь глазам своим
Сегодня на территориях стран–участников Евразийского экономического союза действует несколько технических регламентов с требованиями к пищевой продукции. Основной — №021/2011 от 2011 года «О безопасности пищевой продукции». Он распространяется на все продукты, которые мы можем встретить на прилавках наших магазинов. Есть специальные технические регламенты и на отдельную продукцию: например, соки, мясо, молоко, зерно и так далее.
В Норильске число производителей пищевой продукции относительно невелико. Поэтому по большей части контролируются привозные товары. Тем не менее нарушения выявляются и у тех, и у других, говорит Анна Неизвестных, заместитель начальника территориального отделения управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске:
— Самое частое нарушение — неверная маркировка товара. На ней должны быть указаны основные сведения: производитель, название товара, дата его изготовления, срок годности и так далее. Из–за ошибок в маркировке потребитель делает свой выбор необоснованно и впоследствии недоволен приобретенным товаром. Скажем, хотел купить молоко, а купил молочный продукт. Вкус, согласитесь, разный. Но чаще проблемы возникают с фасованным товаром — творогом, сметаной, упакованными в непроизводственную упаковку. Что там в пакете? Сметана? Или сметанный продукт? Какой жирности? Срок годности? Неизвестно. Кроме того, нарушаются сроки годности, встречаются фальсификаты, чаще всего среди молочных продуктов.
Несколько норильских магазинов давно и систематически допускают подобные нарушения, даже получив предписания Роспотребнадзора и несмотря на административные взыскания.
Кстати
В России доля фальсификата молочной продукции упала до 3,9%. С начала года было исследовано свыше 236 тысяч проб молочной продукции. По физико–химическим показателям не соответствует нормам 6,6 процента проб, при этом признаки фальсификата содержит почти 4 процента продукции. Доля проб молока и молочных продуктов, по микробиологическим показателям не отвечающих норме, в последние годы снижается. В 2001 году таких насчитывалось почти 6 процентов, сейчас — 4,5 процента. За 9 месяцев 2017 года по сравнению с таким же периодом прошлого года почти вдвое сократилось количество фальсифицированных молочных продуктов.
При наличии сомнений в качестве товара покупатель может (и должен!) обратиться в Роспотребнадзор. Если есть основания, специалисты проведут отбор проб на фальсификацию продукции, а также на ее безопасность. Чаще всего, говорят специалисты, вопросы возникают по поводу молока и молочной продукции. Причем как привозного, так и местного производства.
Впрочем, выступить в роли проверяющего каждый покупатель может самостоятельно, ведь и специалисты начинают проверку с визуального осмотра товара: оценивают его маркировку, сроки и условия хранения продукции, и лишь затем проверяют сопроводительные документы.
— В любом случае, если есть претензии, обращайтесь сначала к продавцу, к руководству магазина, а потом уже к нам, — советует Анна Неизвестных.
Детский вопрос
Что касается непищевой продукции, здесь одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является контроль качества и безопасности товаров детского ассортимента.
Текстильные материалы и готовые швейные изделия для детей должны соответствовать требованиям биологической и химической безопасности, а также нормам по гигроскопичности, воздухонепроницаемости, электризуемости, содержанию свободного формальдегида, устойчивости окраски к поту, стирке, сухому трению. Данные требования обусловлены основной задачей — сохранение здоровья ребенка.
Относительно нарушений в Норильске, у нас на первом месте — претензии горожан к качеству сложнобытовой техники.
Услуга за услугу
Отдельно стоит сказать о некачественно оказанных услугах. Норильчане чаще всего жалуются на бытовые, медицинские и жилищно–коммунальные услуги.
— Мы также работаем со всеми сферами потребительских услуг — от банковских до парикмахерских. Причем, если вы только собрались приобрести услугу и считаете, что в чем–то ваши права нарушаются, вы уже можете обратиться к нам. Телефон для консультаций
46–90–83, — отмечает Ольга Мишина, главный специалист–эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске. — Мы ведем контроль за соблюдением законодательства во всех перечисленных сферах и готовы проконсультировать каждого обратившегося в нашу службу гражданина. Но в любом случае, чтобы обезопасить себя, советую людям внимательно читать информацию о товаре или об услугах, а также сведения о предпринимателе, к которому, возможно, потребуется обратиться с претензией.

Татьяна Зачупейко
Фото из архива редакции
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