[Индекс номера 171 (24.10.2017)]



Парк культуры

Полёт Жар-птицы

В Норильском колледже искусств открылась выставка выпускницы Дарьи Завориной.

Дарья Заворина Сейчас талантливая и целеустремленная Дарья, которая в 2015 году окончила отделение декоративно–прикладного искусства и народных промыслов НКИ, успешно учится на втором курсе столичной Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Свою первую персональную выставку «Академические ступени мастерства» она посвятила 50–летию родного колледжа. Колледж Дарья Заворина окончила с отличием. Ее дипломным проектом был оригинальный комплект одежды «Вселенная» на северные темы. Эта работа, как и другие ее творения из замши и бисера, представлена на выставке. Но основное содержание экспозиции — акварели и карандашные наброски, созданные студенткой в Москве. На открытие выставки собрались выпускники, студенты и педагоги НКИ, с которыми начинающая художница поделилась творческими достижениями и впечатления от учебы в столице. Педагог и председатель цикловой комиссии отделения «ДПИ и народные промыслы» Елена Бачинская, которая учила Дарью живописи, поделилась: – Наше родное отделение мы называем гнездом, а студентов — птицами. У нас царит коллективный интеллект, но без ущемления индивидуальности. Дарья, которая уже вылетела из гнезда, всегда была яркой и неугомонной, все хотела делать по–своему. Ее всегда переполняла жажда любого вида художественной деятельности всегда — от резьбы по дереву до художественной вышивки. Мы всегда старались понять и направить ее, творения девушки хранятся в фондах колледжа. Она еще умудрялась участвовать в студенческих конкурсах журналистики, интересовалась поэзией, фольклором. Начала рисовать песком. Сейчас Дарья учится в сильном учебном заведении, куда не так–то просто попасть. Работы, которые она привезла в Норильск, говорят о том, что художница не утрачивает своей колоссальной работоспособности. Чувствуется, что взмахи крыльев нашего птенца становятся все увереннее. «Письма актрисе» Сама Дарья поблагодарила педагогов за поддержку и пообещала, что ее чувства выльются в новые работы. Она призналась, что вышла из колледжа чрезмерно самонадеянной. Весь первый курс в академии она постигала технику акварели, делала сотни набросков. Эти занятия она назвала «вымучиванием руки», но, судя по ее работам, усердие пошло ей только на пользу. Впереди еще четыре года учебы, и за это время Дарья надеется стать настоящим профессионалом. Она часто бывает в художественных музеях, увлечена творчеством русского живописца Ивана Крамского, который вдохновляет ее на изучение искусства портрета. Говорит, что проводит в штудиях бессонные ночи. А еще Дарья старается обрастать творческими связями, принимать участие в новых проектах. Недавно отличилась в молодом проекте «Русские сезоны», который объединил мастеров декоративно– прикладного искусства из разных регионов. В соавторстве Дарья создала вечернее платье «Жар–птица», которое расшила мулине и бисером. Эта работа представлена на страницах журнала Vogue. Не зря ее учила художественной вышивке в колледже замечательный педагог Елена Сотникова. Набор украшений по ненецким мотивам. Из фонда НКИ Дарья сама провела экскурсию по своей выставке. Среди гостей было много студентов колледжа, с которыми художница делилась полученными знаниями: «Натюрморт с ковром» – Педагоги академии часто говорят мне, что главный след, оставленный колледжем в моих работах, — это любовь к декоративному оформлению. И это мне очень пригодится: как раз сейчас мы будем осваивать технику мозаики. Советую всем — не бойтесь новых материалов. И не надо расстраиваться, если у вас что–то не получается. Колледж меня в свое время буквально разбудил, я здесь многое попробовала, и сейчас стараюсь не распыляться и все время учиться. Недавно мы ездили в Санкт–Петербург, рисовали в знаменитом художественном институте имени Репина. Приятно, что некоторые мои первые, пока ученические, работы уже заняли место в фондах академии. Светлана Кудряшова, которая вместе с Дарьей оканчивала НКИ, сейчас руководит киновидеоклубом «Экран» кинокомплекса «Родина». Она вместе с другими выпускниками пришла поздравить подругу с первой выставкой: – Мы рады были жить с тобой под крышей колледжа, который стал нам вторым домом. Всегда было интересно наблюдать за твоим творчеством. Мы очень радуемся твоему явному росту в искусстве, ты — настоящая гордость нашего курса. Совершенствуйся! И не заканчивай творить никогда! Дипломная работа «Вселенная» хранится в фонде НКИ 26 октября Дарье исполнится 22 года. День рождения она встретит в кругу родных. Разделить радость с внучкой из Белгорода приехала и ее бабушка Галина Фроловна Вольных, которая в прошлые годы трудилась машинистом подъема на «Скалистом». Гордится сестрой и брат–шестиклассник Паша, который тоже любить рисовать, но предпочтение отдает спорту. Даша считает Заполярье местом своей силы. Начинающая художница не исключает, что со временем вернется в Норильск, чтобы здесь преподавать: «Я очень хочу делиться с людьми идеей свободного творчества!». Она уже провела мастер–класс для первокурсников НКИ, и готова поделиться своим опытом со всеми желающими. Очередной мастер–класс пройдет на ее родном отделении завтра, в 14.15. На все вопросы о посещении урока искусства и выставки «Академические ступени мастерства» вам ответят по телефону куратора 8–905–093–83–71. А после знакомства с выставкой Дарьи Завориной можно будет посмотреть и инсценировку студенческого театра НКИ «Перечитывая Чехова» по мотивам рассказов классика. Интересно, что серию разнообразных юбилейных мероприятий, посвященных золотому юбилею Норильского колледжа искусств, продолжит вернисаж педагогов — выпускников НКИ «Вчера, сегодня, завтра...», который состоится 1 ноября в 18 часов в выставочном зале колледжа на улице Комсомольской, 10. Свои работы представят Виктория Попова, Ольга Поротова, Елена Мусина, Светлана Сениченко. А 11 ноября в 18 часов здесь состоится показ этномоделей студенческого театра мод «Бараксан».

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Сейчас талантливая и целеустремленная Дарья, которая в 2015 году окончила отделение декоративно–прикладного искусства и народных промыслов НКИ, успешно учится на втором курсе столичной Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Свою первую персональную выставку «Академические ступени мастерства» она посвятила 50–летию родного колледжа.Колледжокончила с отличием. Ее дипломным проектом был оригинальный комплект одежды «Вселенная» на северные темы. Эта работа, как и другие ее творения из замши и бисера, представлена на выставке. Но основное содержание экспозиции — акварели и карандашные наброски, созданные студенткой в Москве. На открытие выставки собрались выпускники, студенты и педагоги НКИ, с которыми начинающая художница поделилась творческими достижениями и впечатления от учебы в столице., которая учила Дарью живописи, поделилась:– Наше родное отделение мы называем гнездом, а студентов — птицами. У нас царит коллективный интеллект, но без ущемления индивидуальности. Дарья, которая уже вылетела из гнезда, всегда была яркой и неугомонной, все хотела делать по–своему. Ее всегда переполняла жажда любого вида художественной деятельности всегда — от резьбы по дереву до художественной вышивки. Мы всегда старались понять и направить ее, творения девушки хранятся в фондах колледжа. Она еще умудрялась участвовать в студенческих конкурсах журналистики, интересовалась поэзией, фольклором. Начала рисовать песком. Сейчас Дарья учится в сильном учебном заведении, куда не так–то просто попасть. Работы, которые она привезла в Норильск, говорят о том, что художница не утрачивает своей колоссальной работоспособности. Чувствуется, что взмахи крыльев нашего птенца становятся все увереннее.Сама Дарья поблагодарила педагогов за поддержку и пообещала, что ее чувства выльются в новые работы. Она призналась, что вышла из колледжа чрезмерно самонадеянной. Весь первый курс в академии она постигала технику акварели, делала сотни набросков. Эти занятия она назвала «вымучиванием руки», но, судя по ее работам, усердие пошло ей только на пользу. Впереди еще четыре года учебы, и за это время Дарья надеется стать настоящим профессионалом. Она часто бывает в художественных музеях, увлечена творчеством русского живописца Ивана Крамского, который вдохновляет ее на изучение искусства портрета. Говорит, что проводит в штудиях бессонные ночи.А еще Дарья старается обрастать творческими связями, принимать участие в новых проектах. Недавно отличилась в молодом проекте «Русские сезоны», который объединил мастеров декоративно– прикладного искусства из разных регионов. В соавторстве Дарья создала вечернее платье «Жар–птица», которое расшила мулине и бисером. Эта работа представлена на страницах журнала Vogue. Не зря ее учила художественной вышивке в колледже замечательный педагог Елена Сотникова.Дарья сама провела экскурсию по своей выставке. Среди гостей было много студентов колледжа, с которыми художница делилась полученными знаниями:– Педагоги академии часто говорят мне, что главный след, оставленный колледжем в моих работах, — это любовь к декоративному оформлению. И это мне очень пригодится: как раз сейчас мы будем осваивать технику мозаики. Советую всем — не бойтесь новых материалов. И не надо расстраиваться, если у вас что–то не получается. Колледж меня в свое время буквально разбудил, я здесь многое попробовала, и сейчас стараюсь не распыляться и все время учиться. Недавно мы ездили в Санкт–Петербург, рисовали в знаменитом художественном институте имени Репина. Приятно, что некоторые мои первые, пока ученические, работы уже заняли место в фондах академии., которая вместе с Дарьей оканчивала НКИ, сейчас руководит киновидеоклубом «Экран» кинокомплекса «Родина». Она вместе с другими выпускниками пришла поздравить подругу с первой выставкой:– Мы рады были жить с тобой под крышей колледжа, который стал нам вторым домом. Всегда было интересно наблюдать за твоим творчеством. Мы очень радуемся твоему явному росту в искусстве, ты — настоящая гордость нашего курса. Совершенствуйся! И не заканчивай творить никогда!26 октября Дарье исполнится 22 года. День рождения она встретит в кругу родных. Разделить радость с внучкой из Белгорода приехала и ее бабушка Галина Фроловна Вольных, которая в прошлые годы трудилась машинистом подъема на «Скалистом». Гордится сестрой и брат–шестиклассник Паша, который тоже любить рисовать, но предпочтение отдает спорту. Даша считает Заполярье местом своей силы. Начинающая художница не исключает, что со временем вернется в Норильск, чтобы здесь преподавать: «Я очень хочу делиться с людьми идеей свободного творчества!». Она уже провела мастер–класс для первокурсников НКИ, и готова поделиться своим опытом со всеми желающими. Очередной мастер–класс пройдет на ее родном отделении завтра, в 14.15. На все вопросы о посещении урока искусства и выставки «Академические ступени мастерства» вам ответят по телефону куратора 8–905–093–83–71. А после знакомства с выставкой Дарьи Завориной можно будет посмотреть и инсценировку студенческого театра НКИ «Перечитывая Чехова» по мотивам рассказов классика.Интересно, что серию разнообразных юбилейных мероприятий, посвященных золотому юбилею Норильского колледжа искусств, продолжит вернисаж педагогов — выпускников НКИ «Вчера, сегодня, завтра...», который состоится 1 ноября в 18 часов в выставочном зале колледжа на улице Комсомольской, 10. Свои работы представят Виктория Попова, Ольга Поротова, Елена Мусина, Светлана Сениченко. А 11 ноября в 18 часов здесь состоится показ этномоделей студенческого театра мод «Бараксан».

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