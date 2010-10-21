Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 171 (24.10.2017)]

 Парк культуры 
Полёт Жар-птицы

В Норильском колледже искусств открылась выставка выпускницы Дарьи Завориной.
Дарья Заворина
Сейчас талантливая и целеустремленная Дарья, которая в 2015 году окончила отделение декоративно–прикладного искусства и народных промыслов НКИ, успешно учится на втором курсе столичной Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Свою первую персональную выставку «Академические ступени мастерства» она посвятила 50–летию родного колледжа.
Колледж Дарья Заворина окончила с отличием. Ее дипломным проектом был оригинальный комплект одежды «Вселенная» на северные темы. Эта работа, как и другие ее творения из замши и бисера, представлена на выставке. Но основное содержание экспозиции — акварели и карандашные наброски, созданные студенткой в Москве. На открытие выставки собрались выпускники, студенты и педагоги НКИ, с которыми начинающая художница поделилась творческими достижениями и впечатления от учебы в столице.
Педагог и председатель цикловой комиссии отделения «ДПИ и народные промыслы» Елена Бачинская, которая учила Дарью живописи, поделилась:
– Наше родное отделение мы называем гнездом, а студентов — птицами. У нас царит коллективный интеллект, но без ущемления индивидуальности. Дарья, которая уже вылетела из гнезда, всегда была яркой и неугомонной, все хотела делать по–своему. Ее всегда переполняла жажда любого вида художественной деятельности всегда — от резьбы по дереву до художественной вышивки. Мы всегда старались понять и направить ее, творения девушки хранятся в фондах колледжа. Она еще умудрялась участвовать в студенческих конкурсах журналистики, интересовалась поэзией, фольклором. Начала рисовать песком. Сейчас Дарья учится в сильном учебном заведении, куда не так–то просто попасть. Работы, которые она привезла в Норильск, говорят о том, что художница не утрачивает своей колоссальной работоспособности. Чувствуется, что взмахи крыльев нашего птенца становятся все увереннее.
«Письма актрисе»
Сама Дарья поблагодарила педагогов за поддержку и пообещала, что ее чувства выльются в новые работы. Она призналась, что вышла из колледжа чрезмерно самонадеянной. Весь первый курс в академии она постигала технику акварели, делала сотни набросков. Эти занятия она назвала «вымучиванием руки», но, судя по ее работам, усердие пошло ей только на пользу. Впереди еще четыре года учебы, и за это время Дарья надеется стать настоящим профессионалом. Она часто бывает в художественных музеях, увлечена творчеством русского живописца Ивана Крамского, который вдохновляет ее на изучение искусства портрета. Говорит, что проводит в штудиях бессонные ночи.
А еще Дарья старается обрастать творческими связями, принимать участие в новых проектах. Недавно отличилась в молодом проекте «Русские сезоны», который объединил мастеров декоративно– прикладного искусства из разных регионов. В соавторстве Дарья создала вечернее платье «Жар–птица», которое расшила мулине и бисером. Эта работа представлена на страницах журнала Vogue. Не зря ее учила художественной вышивке в колледже замечательный педагог Елена Сотникова.
Набор украшений по ненецким мотивам. Из фонда НКИ
Дарья сама провела экскурсию по своей выставке. Среди гостей было много студентов колледжа, с которыми художница делилась полученными знаниями:
«Натюрморт с ковром»
– Педагоги академии часто говорят мне, что главный след, оставленный колледжем в моих работах, — это любовь к декоративному оформлению. И это мне очень пригодится: как раз сейчас мы будем осваивать технику мозаики. Советую всем — не бойтесь новых материалов. И не надо расстраиваться, если у вас что–то не получается. Колледж меня в свое время буквально разбудил, я здесь многое попробовала, и сейчас стараюсь не распыляться и все время учиться. Недавно мы ездили в Санкт–Петербург, рисовали в знаменитом художественном институте имени Репина. Приятно, что некоторые мои первые, пока ученические, работы уже заняли место в фондах академии.
Светлана Кудряшова, которая вместе с Дарьей оканчивала НКИ, сейчас руководит киновидеоклубом «Экран» кинокомплекса «Родина». Она вместе с другими выпускниками пришла поздравить подругу с первой выставкой:
– Мы рады были жить с тобой под крышей колледжа, который стал нам вторым домом. Всегда было интересно наблюдать за твоим творчеством. Мы очень радуемся твоему явному росту в искусстве, ты — настоящая гордость нашего курса. Совершенствуйся! И не заканчивай творить никогда!
Дипломная работа «Вселенная» хранится в фонде НКИ
26 октября Дарье исполнится 22 года. День рождения она встретит в кругу родных. Разделить радость с внучкой из Белгорода приехала и ее бабушка Галина Фроловна Вольных, которая в прошлые годы трудилась машинистом подъема на «Скалистом». Гордится сестрой и брат–шестиклассник Паша, который тоже любить рисовать, но предпочтение отдает спорту. Даша считает Заполярье местом своей силы. Начинающая художница не исключает, что со временем вернется в Норильск, чтобы здесь преподавать: «Я очень хочу делиться с людьми идеей свободного творчества!». Она уже провела мастер–класс для первокурсников НКИ, и готова поделиться своим опытом со всеми желающими. Очередной мастер–класс пройдет на ее родном отделении завтра, в 14.15. На все вопросы о посещении урока искусства и выставки «Академические ступени мастерства» вам ответят по телефону куратора 8–905–093–83–71. А после знакомства с выставкой Дарьи Завориной можно будет посмотреть и инсценировку студенческого театра НКИ «Перечитывая Чехова» по мотивам рассказов классика.
Интересно, что серию разнообразных юбилейных мероприятий, посвященных золотому юбилею Норильского колледжа искусств, продолжит вернисаж педагогов — выпускников НКИ «Вчера, сегодня, завтра...», который состоится 1 ноября в 18 часов в выставочном зале колледжа на улице Комсомольской, 10. Свои работы представят Виктория Попова, Ольга Поротова, Елена Мусина, Светлана Сениченко. А 11 ноября в 18 часов здесь состоится показ этномоделей студенческого театра мод «Бараксан».

Ирина Даниленко
Фото автора
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
В Молодежном центре при поддержке администрации города прошел фестиваль научных открытий Arctic Wave, организованный компанией «Норникель». Его участниками стали более двух тысяч человек.

Чем занята власть 
Сегодня депутаты Норильского городского Совета должны утвердить корректировку бюджета на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. За внесение соответствующих изменений проголосовали на комиссии по бюджету и собственности. Депутаты решили утвердить предложенные администрацией города изменения.

Закон и порядок 
Норильск снова попал в криминальные сводки. Новость о том, что работы по перинатальному центру принимали за взятки, облетела все СМИ. Строительство столь важного и ожидаемого объекта обернулось не только очередным скандалом, но и уголовным делом. Об этом на пресс–конференции рассказал начальник норильского ОМВД Геннадий Маслов.

Невредно знать 
В прошлом году постановлением правительства РФ были утверждены Правила реализации пилотного проекта по введению маркировки меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками. То есть шубы и другие изделия из меха стали чипировать. Теперь покупатель, поднеся к чипу телефон с программой, считывающей QR–коды, может узнать всю информацию о товаре, в том числе и о том, где он был произведен. И выяснилась любопытная вещь: большинство якобы импортных шуб, и чаще всего, согласно заявлениям продавцов, производства Греции, сшиты в России.

Парк культуры 
В Норильском колледже искусств открылась выставка выпускницы Дарьи Завориной.

Спорт-тайм 
Норильск присоединился к всероссийским спортивным акциям «Я выбираю спорт!» и «Зарядка с чемпионом».

Новости:
 24 октября 2017 
15:38 Музей Норильска предлагает норильчанам спектакль, посвященный 105-летию Льва Гумилева.
15:05 Веселый сюрприз ждет участников и призеров онлайн-конкурса «Дары осени» 4 ноября в конференц-зале публичной библиотеки.
14:04 В аэропорту «Норильск» обнаружены нарушения пожарной безопасности.
12:54 Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.
12:41 По факту получения взятки при строительстве перинатального центра в городе Норильске возбуждено уголовное дело.
12:19 Культурно-досуговые учреждения Норильска 4 и 5 ноября проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
12:06 Во Дворце спорта «Арктика» состоится торжественное открытие ежегодной XXIX городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх