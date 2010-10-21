[Индекс номера 171 (24.10.2017)]



Спорт-тайм

Стать лучше

Норильск присоединился к всероссийским спортивным акциям «Я выбираю спорт!» и «Зарядка с чемпионом».

Школу № 17 посетили представители Норильской федерации армейского рукопашного боя (АРБ) во главе с председателем федерации Виктором Диконенко. Семиклассникам рассказали о набирающем популярность виде спорта и провели с ними занятие. — Мы с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в этих акциях, — говорит Виктор Диконенко. — Обычный школьник, конечно, не подготовлен к нашим тренировкам, но в целом физическая форма у этих ребят неплохая, некоторые из них уже сегодня могли бы приступить к обучению. Виктор Диконенко считает, что под лежачий камень вода не течет. Федерация регулярно проводит работу среди молодежи — семинары и открытые уроки. Сегодня отделения АРБ функционируют во всех района Норильска и в Дудинке, они объединяют более 200 человек, из них около 170 — школьники. Как и в любом виде единоборств, в АРБ достаточно серьезные физические нагрузки, а значит, и отсев участников в течение спортивного сезона неизбежен, хотя он незначителен. — Количество желающих заниматься АРБ с каждым годом растет, к нам приходят не только дети, но и взрослые, которые уже попробовали себя в других видах единоборств и имеют хоть какое–то представление о рукопашном бое или, к примеру, о борьбе. Оптимальный возраст для начала занятий — 10 лет, к соревнованиям ребята допускаются с 13–14 лет. Если хотя бы каждый десятый школьник, побывав на наших тренировках или семинарах, запишется к нам, то для нас это будет уже победой, — отмечает председатель Норильской федерации АРБ. — К слову, сегодня достаточно много спортивных секций, поэтому у ребят есть больше выбора. Очень хорошо, что к этим акциям подключились и другие федерации. Занятия со школьниками уже провели боксеры, тхэквондисты, кроссфитовцы, хоккеисты и акробаты. Семиклассник Николай Рязанцев не первый год занимается карате, является призером городских соревнований, поэтому физические нагрузки, которые он испытал во время открытого урока по рукопашному бою, ему показалась недостаточными. А вот на некоторых друзей, говорит он, было жалко смотреть, хотя это была ознакомительная тренировка. — Очень плохо, что кому–то даже элементарный урок физкультуры не по силам. Для кого–то побегать по залу пару минут — уже подвиг. Поэтому пусть такие уроки будут чаще, ведь, кто знает, может, кто–то захочет измениться, стать лучше, — делится школьник. — Ребят, особенно в таком возрасте, нужно нацеливать на победу, — считает Светлана Дармограй, заместитель директора школы по воспитательной работе. — Здоровый образ жизни должен играть важную роль в жизни любого человека, но опять же если говорить о молодежи, то нужно плотно заниматься и военно–патриотическим воспитанием. Именно поэтому система подготовки, которую предоставляет АРБ, на мой взгляд, одна из наиболее перспективных. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили в школах как можно чаще. Ближайшие соревнования у Федерации АРБ запланированы на 12 ноября в рамках спартакиады силовых структур и пройдут в спортивном зале «Геркулес». 17 ноября лучшие спортсмены отправятся в Канск на традиционный межрегиональный турнир. А 2 и 3 декабря в «Геркулесе» состоится первенство Норильска.

Смена растет В спортивном комплексе «Талнах» прошел турнир по мини–футболу, посвященный памяти жертв политических репрессий. В соревнованиях, ставших традиционными, приняли участие команды 2007–2008 годов рождения из всех районов города. Сильнейших выявляли по круговой системе. В первый игровой день «Норильск–1» разгромил «Оганер» — 7:0, «Норильск–2» без особых усилий разобрался с «Талнахом» — 7:2, а «Кайеркан» также непринужденно переиграл «Оганер» — 9:2. Во втором туре «Норильск–2» продолжил победную серию: поочередно были повержены «Кайеркан» — 6:0 и «Норильск–1» — 6:3. В свою очередь «Талнах» уступил дважды: сверстникам из Кайеркана и первой команде Норильска — 2:3 и 3:6 соответственно. В заключительный день состязаний «Оганер» с боем уступил сверстникам из «Норильска–2» — 3:4 и «Талнаха» — 1:3, а «Норильск–1» уверенно обошел «Кайеркан» — 4:1. Таким образом, победу в турнире праздновал «Норильск–2», второе место за «Норильском–1», призовую тройку замкнул «Кайеркан». Кроме того, в своих номинациях были отмечены: лучший вратарь — Дементий Казанов, «Оганер»; лучший защитник — Никита Коваленко, «Кайеркан»; лучший нападающий — Артур Овсянников, «Талнах»; полезный игрок — Владислав Боев, «Норильск–1»; лучший бомбардир — Константин Ялынбаев, «Норильск–2», забивший шесть мячей.

Шаг вперёд Во Дворце спорта «Арктика» прошли соревнования по кроссфиту в рамках корпоративного проекта «Движение молодых специалистов «Лидер». В состязаниях приняли участие девять смешанных команд по четыре спортсмена в каждой, в том числе из Дудинки. Сильнейших отбирали по типичной для кроссфита системе: прыжки со скакалкой, отжимания, пресс, приседания, упражнения с медболом, бег со стронгбэгом и прочее. По словам президента Норильской спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константина Кочана, на протяжении двух лет, что существует местная федерация, организаторы стараются разнообразить соревнования. Вот и на этот раз в комплекс упражнений были добавлены новые элементы. — Поскольку количество участников растет, при этом все они показывают различный уровень подготовки, со следующего года мы намерены разделить соревнующихся на две группы (атлеты и любители) и постепенно переводить лучших спортсменов в группу сильнейших. Таким образом, мы сможем выстроить слаженную систему и выставить сборную города для участия во всероссийских и международных состязаниях — с недавнего времени функциональное многоборье решено внести в реестр официальных видов спорта. Безусловно, для нас это серьезный шаг вперед, — отметил Константин Кочан. По итогам прошедших состязаний первое место занял «Норильскникельремонт», вторыми стали участники из Заполярной строительной компании, третьими — из Заполярного транспортного филиала. В личном зачете победу праздновали дудинчане Анастасия Рябикова и Антон Козловский.

Михаил Туаев Фото автора и участников соревнований www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Школу № 17 посетили представители Норильской федерации армейского рукопашного боя (АРБ) во главе с. Семиклассникам рассказали о набирающем популярность виде спорта и провели с ними занятие.— Мы с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в этих акциях, — говорит Виктор Диконенко. — Обычный школьник, конечно, не подготовлен к нашим тренировкам, но в целом физическая форма у этих ребят неплохая, некоторые из них уже сегодня могли бы приступить к обучению.Виктор Диконенко считает, что под лежачий камень вода не течет. Федерация регулярно проводит работу среди молодежи — семинары и открытые уроки. Сегодня отделения АРБ функционируют во всех района Норильска и в Дудинке, они объединяют более 200 человек, из них около 170 — школьники. Как и в любом виде единоборств, в АРБ достаточно серьезные физические нагрузки, а значит, и отсев участников в течение спортивного сезона неизбежен, хотя он незначителен.— Количество желающих заниматься АРБ с каждым годом растет, к нам приходят не только дети, но и взрослые, которые уже попробовали себя в других видах единоборств и имеют хоть какое–то представление о рукопашном бое или, к примеру, о борьбе. Оптимальный возраст для начала занятий — 10 лет, к соревнованиям ребята допускаются с 13–14 лет. Если хотя бы каждый десятый школьник, побывав на наших тренировках или семинарах, запишется к нам, то для нас это будет уже победой, — отмечает председатель Норильской федерации АРБ. — К слову, сегодня достаточно много спортивных секций, поэтому у ребят есть больше выбора. Очень хорошо, что к этим акциям подключились и другие федерации. Занятия со школьниками уже провели боксеры, тхэквондисты, кроссфитовцы, хоккеисты и акробаты.не первый год занимается карате, является призером городских соревнований, поэтому физические нагрузки, которые он испытал во время открытого урока по рукопашному бою, ему показалась недостаточными. А вот на некоторых друзей, говорит он, было жалко смотреть, хотя это была ознакомительная тренировка.— Очень плохо, что кому–то даже элементарный урок физкультуры не по силам. Для кого–то побегать по залу пару минут — уже подвиг. Поэтому пусть такие уроки будут чаще, ведь, кто знает, может, кто–то захочет измениться, стать лучше, — делится школьник.— Ребят, особенно в таком возрасте, нужно нацеливать на победу, — считает. — Здоровый образ жизни должен играть важную роль в жизни любого человека, но опять же если говорить о молодежи, то нужно плотно заниматься и военно–патриотическим воспитанием. Именно поэтому система подготовки, которую предоставляет АРБ, на мой взгляд, одна из наиболее перспективных. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили в школах как можно чаще.Ближайшие соревнования у Федерации АРБ запланированы на 12 ноября в рамках спартакиады силовых структур и пройдут в спортивном зале «Геркулес». 17 ноября лучшие спортсмены отправятся в Канск на традиционный межрегиональный турнир. А 2 и 3 декабря в «Геркулесе» состоится первенство Норильска.В соревнованиях, ставших традиционными, приняли участие команды 2007–2008 годов рождения из всех районов города. Сильнейших выявляли по круговой системе.В первый игровой день «Норильск–1» разгромил «Оганер» — 7:0, «Норильск–2» без особых усилий разобрался с «Талнахом» — 7:2, а «Кайеркан» также непринужденно переиграл «Оганер» — 9:2.Во втором туре «Норильск–2» продолжил победную серию: поочередно были повержены «Кайеркан» — 6:0 и «Норильск–1» — 6:3. В свою очередь «Талнах» уступил дважды: сверстникам из Кайеркана и первой команде Норильска — 2:3 и 3:6 соответственно.В заключительный день состязаний «Оганер» с боем уступил сверстникам из «Норильска–2» — 3:4 и «Талнаха» — 1:3, а «Норильск–1» уверенно обошел «Кайеркан» — 4:1.Таким образом, победу в турнире праздновал «Норильск–2», второе место за «Норильском–1», призовую тройку замкнул «Кайеркан».Кроме того, в своих номинациях были отмечены: лучший вратарь — Дементий Казанов, «Оганер»; лучший защитник — Никита Коваленко, «Кайеркан»; лучший нападающий — Артур Овсянников, «Талнах»; полезный игрок — Владислав Боев, «Норильск–1»; лучший бомбардир — Константин Ялынбаев, «Норильск–2», забивший шесть мячей.В состязаниях приняли участие девять смешанных команд по четыре спортсмена в каждой, в том числе из Дудинки. Сильнейших отбирали по типичной для кроссфита системе: прыжки со скакалкой, отжимания, пресс, приседания, упражнения с медболом, бег со стронгбэгом и прочее.По словам, на протяжении двух лет, что существует местная федерация, организаторы стараются разнообразить соревнования. Вот и на этот раз в комплекс упражнений были добавлены новые элементы.— Поскольку количество участников растет, при этом все они показывают различный уровень подготовки, со следующего года мы намерены разделить соревнующихся на две группы (атлеты и любители) и постепенно переводить лучших спортсменов в группу сильнейших. Таким образом, мы сможем выстроить слаженную систему и выставить сборную города для участия во всероссийских и международных состязаниях — с недавнего времени функциональное многоборье решено внести в реестр официальных видов спорта. Безусловно, для нас это серьезный шаг вперед, — отметил Константин Кочан.По итогам прошедших состязаний первое место занял «Норильскникельремонт», вторыми стали участники из Заполярной строительной компании, третьими — из Заполярного транспортного филиала. В личном зачете победу праздновали дудинчане Анастасия Рябикова и Антон Козловский.

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