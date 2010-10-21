Норильск присоединился к всероссийским спортивным акциям «Я выбираю спорт!» и «Зарядка с чемпионом».
Школу № 17 посетили представители Норильской федерации армейского рукопашного боя (АРБ) во главе с председателем федерации Виктором Диконенко
. Семиклассникам рассказали о набирающем популярность виде спорта и провели с ними занятие.
— Мы с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в этих акциях, — говорит Виктор Диконенко. — Обычный школьник, конечно, не подготовлен к нашим тренировкам, но в целом физическая форма у этих ребят неплохая, некоторые из них уже сегодня могли бы приступить к обучению.
Виктор Диконенко считает, что под лежачий камень вода не течет. Федерация регулярно проводит работу среди молодежи — семинары и открытые уроки. Сегодня отделения АРБ функционируют во всех района Норильска и в Дудинке, они объединяют более 200 человек, из них около 170 — школьники. Как и в любом виде единоборств, в АРБ достаточно серьезные физические нагрузки, а значит, и отсев участников в течение спортивного сезона неизбежен, хотя он незначителен.
— Количество желающих заниматься АРБ с каждым годом растет, к нам приходят не только дети, но и взрослые, которые уже попробовали себя в других видах единоборств и имеют хоть какое–то представление о рукопашном бое или, к примеру, о борьбе. Оптимальный возраст для начала занятий — 10 лет, к соревнованиям ребята допускаются с 13–14 лет. Если хотя бы каждый десятый школьник, побывав на наших тренировках или семинарах, запишется к нам, то для нас это будет уже победой, — отмечает председатель Норильской федерации АРБ. — К слову, сегодня достаточно много спортивных секций, поэтому у ребят есть больше выбора. Очень хорошо, что к этим акциям подключились и другие федерации. Занятия со школьниками уже провели боксеры, тхэквондисты, кроссфитовцы, хоккеисты и акробаты.Семиклассник Николай Рязанцев
не первый год занимается карате, является призером городских соревнований, поэтому физические нагрузки, которые он испытал во время открытого урока по рукопашному бою, ему показалась недостаточными. А вот на некоторых друзей, говорит он, было жалко смотреть, хотя это была ознакомительная тренировка.
— Очень плохо, что кому–то даже элементарный урок физкультуры не по силам. Для кого–то побегать по залу пару минут — уже подвиг. Поэтому пусть такие уроки будут чаще, ведь, кто знает, может, кто–то захочет измениться, стать лучше, — делится школьник.
— Ребят, особенно в таком возрасте, нужно нацеливать на победу, — считает Светлана Дармограй, заместитель директора школы по воспитательной работе
. — Здоровый образ жизни должен играть важную роль в жизни любого человека, но опять же если говорить о молодежи, то нужно плотно заниматься и военно–патриотическим воспитанием. Именно поэтому система подготовки, которую предоставляет АРБ, на мой взгляд, одна из наиболее перспективных. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили в школах как можно чаще.
Ближайшие соревнования у Федерации АРБ запланированы на 12 ноября в рамках спартакиады силовых структур и пройдут в спортивном зале «Геркулес». 17 ноября лучшие спортсмены отправятся в Канск на традиционный межрегиональный турнир. А 2 и 3 декабря в «Геркулесе» состоится первенство Норильска.Смена растетВ спортивном комплексе «Талнах» прошел турнир по мини–футболу, посвященный памяти жертв политических репрессий.
В соревнованиях, ставших традиционными, приняли участие команды 2007–2008 годов рождения из всех районов города. Сильнейших выявляли по круговой системе.
В первый игровой день «Норильск–1» разгромил «Оганер» — 7:0, «Норильск–2» без особых усилий разобрался с «Талнахом» — 7:2, а «Кайеркан» также непринужденно переиграл «Оганер» — 9:2.
Во втором туре «Норильск–2» продолжил победную серию: поочередно были повержены «Кайеркан» — 6:0 и «Норильск–1» — 6:3. В свою очередь «Талнах» уступил дважды: сверстникам из Кайеркана и первой команде Норильска — 2:3 и 3:6 соответственно.
В заключительный день состязаний «Оганер» с боем уступил сверстникам из «Норильска–2» — 3:4 и «Талнаха» — 1:3, а «Норильск–1» уверенно обошел «Кайеркан» — 4:1.
Таким образом, победу в турнире праздновал «Норильск–2», второе место за «Норильском–1», призовую тройку замкнул «Кайеркан».
Кроме того, в своих номинациях были отмечены: лучший вратарь — Дементий Казанов, «Оганер»; лучший защитник — Никита Коваленко, «Кайеркан»; лучший нападающий — Артур Овсянников, «Талнах»; полезный игрок — Владислав Боев, «Норильск–1»; лучший бомбардир — Константин Ялынбаев, «Норильск–2», забивший шесть мячей.Шаг вперёдВо Дворце спорта «Арктика» прошли соревнования по кроссфиту в рамках корпоративного проекта «Движение молодых специалистов «Лидер».
В состязаниях приняли участие девять смешанных команд по четыре спортсмена в каждой, в том числе из Дудинки. Сильнейших отбирали по типичной для кроссфита системе: прыжки со скакалкой, отжимания, пресс, приседания, упражнения с медболом, бег со стронгбэгом и прочее.
По словам президента Норильской спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константина Кочана
, на протяжении двух лет, что существует местная федерация, организаторы стараются разнообразить соревнования. Вот и на этот раз в комплекс упражнений были добавлены новые элементы.
— Поскольку количество участников растет, при этом все они показывают различный уровень подготовки, со следующего года мы намерены разделить соревнующихся на две группы (атлеты и любители) и постепенно переводить лучших спортсменов в группу сильнейших. Таким образом, мы сможем выстроить слаженную систему и выставить сборную города для участия во всероссийских и международных состязаниях — с недавнего времени функциональное многоборье решено внести в реестр официальных видов спорта. Безусловно, для нас это серьезный шаг вперед, — отметил Константин Кочан.
По итогам прошедших состязаний первое место занял «Норильскникельремонт», вторыми стали участники из Заполярной строительной компании, третьими — из Заполярного транспортного филиала. В личном зачете победу праздновали дудинчане Анастасия Рябикова и Антон Козловский.Михаил ТуаевФото автора и участников соревнованийwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда