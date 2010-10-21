Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 171 (24.10.2017)]

 Спорт-тайм 
Стать лучше

Норильск присоединился к всероссийским спортивным акциям «Я выбираю спорт!» и «Зарядка с чемпионом».
Школу № 17 посетили представители Норильской федерации армейского рукопашного боя (АРБ) во главе с председателем федерации Виктором Диконенко. Семиклассникам рассказали о набирающем популярность виде спорта и провели с ними занятие.
— Мы с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в этих акциях, — говорит Виктор Диконенко. — Обычный школьник, конечно, не подготовлен к нашим тренировкам, но в целом физическая форма у этих ребят неплохая, некоторые из них уже сегодня могли бы приступить к обучению.
Виктор Диконенко считает, что под лежачий камень вода не течет. Федерация регулярно проводит работу среди молодежи — семинары и открытые уроки. Сегодня отделения АРБ функционируют во всех района Норильска и в Дудинке, они объединяют более 200 человек, из них около 170 — школьники. Как и в любом виде единоборств, в АРБ достаточно серьезные физические нагрузки, а значит, и отсев участников в течение спортивного сезона неизбежен, хотя он незначителен.
— Количество желающих заниматься АРБ с каждым годом растет, к нам приходят не только дети, но и взрослые, которые уже попробовали себя в других видах единоборств и имеют хоть какое–то представление о рукопашном бое или, к примеру, о борьбе. Оптимальный возраст для начала занятий — 10 лет, к соревнованиям ребята допускаются с 13–14 лет. Если хотя бы каждый десятый школьник, побывав на наших тренировках или семинарах, запишется к нам, то для нас это будет уже победой, — отмечает председатель Норильской федерации АРБ. — К слову, сегодня достаточно много спортивных секций, поэтому у ребят есть больше выбора. Очень хорошо, что к этим акциям подключились и другие федерации. Занятия со школьниками уже провели боксеры, тхэквондисты, кроссфитовцы, хоккеисты и акробаты.
Семиклассник Николай Рязанцев не первый год занимается карате, является призером городских соревнований, поэтому физические нагрузки, которые он испытал во время открытого урока по рукопашному бою, ему показалась недостаточными. А вот на некоторых друзей, говорит он, было жалко смотреть, хотя это была ознакомительная тренировка.
— Очень плохо, что кому–то даже элементарный урок физкультуры не по силам. Для кого–то побегать по залу пару минут — уже подвиг. Поэтому пусть такие уроки будут чаще, ведь, кто знает, может, кто–то захочет измениться, стать лучше, — делится школьник.
— Ребят, особенно в таком возрасте, нужно нацеливать на победу, — считает Светлана Дармограй, заместитель директора школы по воспитательной работе. — Здоровый образ жизни должен играть важную роль в жизни любого человека, но опять же если говорить о молодежи, то нужно плотно заниматься и военно–патриотическим воспитанием. Именно поэтому система подготовки, которую предоставляет АРБ, на мой взгляд, одна из наиболее перспективных. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили в школах как можно чаще.
Ближайшие соревнования у Федерации АРБ запланированы на 12 ноября в рамках спартакиады силовых структур и пройдут в спортивном зале «Геркулес». 17 ноября лучшие спортсмены отправятся в Канск на традиционный межрегиональный турнир. А 2 и 3 декабря в «Геркулесе» состоится первенство Норильска.

Смена растет
В спортивном комплексе «Талнах» прошел турнир по мини–футболу, посвященный памяти жертв политических репрессий.
В соревнованиях, ставших традиционными, приняли участие команды 2007–2008 годов рождения из всех районов города. Сильнейших выявляли по круговой системе.
В первый игровой день «Норильск–1» разгромил «Оганер» — 7:0, «Норильск–2» без особых усилий разобрался с «Талнахом» — 7:2, а «Кайеркан» также непринужденно переиграл «Оганер» — 9:2.
Во втором туре «Норильск–2» продолжил победную серию: поочередно были повержены «Кайеркан» — 6:0 и «Норильск–1» — 6:3. В свою очередь «Талнах» уступил дважды: сверстникам из Кайеркана и первой команде Норильска — 2:3 и 3:6 соответственно.
В заключительный день состязаний «Оганер» с боем уступил сверстникам из «Норильска–2» — 3:4 и «Талнаха» — 1:3, а «Норильск–1» уверенно обошел «Кайеркан» — 4:1.
Таким образом, победу в турнире праздновал «Норильск–2», второе место за «Норильском–1», призовую тройку замкнул «Кайеркан».
Кроме того, в своих номинациях были отмечены: лучший вратарь — Дементий Казанов, «Оганер»; лучший защитник — Никита Коваленко, «Кайеркан»; лучший нападающий — Артур Овсянников, «Талнах»; полезный игрок — Владислав Боев, «Норильск–1»; лучший бомбардир — Константин Ялынбаев, «Норильск–2», забивший шесть мячей.

Шаг вперёд
Во Дворце спорта «Арктика» прошли соревнования по кроссфиту в рамках корпоративного проекта «Движение молодых специалистов «Лидер».
В состязаниях приняли участие девять смешанных команд по четыре спортсмена в каждой, в том числе из Дудинки. Сильнейших отбирали по типичной для кроссфита системе: прыжки со скакалкой, отжимания, пресс, приседания, упражнения с медболом, бег со стронгбэгом и прочее.
По словам президента Норильской спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константина Кочана, на протяжении двух лет, что существует местная федерация, организаторы стараются разнообразить соревнования. Вот и на этот раз в комплекс упражнений были добавлены новые элементы.
— Поскольку количество участников растет, при этом все они показывают различный уровень подготовки, со следующего года мы намерены разделить соревнующихся на две группы (атлеты и любители) и постепенно переводить лучших спортсменов в группу сильнейших. Таким образом, мы сможем выстроить слаженную систему и выставить сборную города для участия во всероссийских и международных состязаниях — с недавнего времени функциональное многоборье решено внести в реестр официальных видов спорта. Безусловно, для нас это серьезный шаг вперед, — отметил Константин Кочан.
По итогам прошедших состязаний первое место занял «Норильскникельремонт», вторыми стали участники из Заполярной строительной компании, третьими — из Заполярного транспортного филиала. В личном зачете победу праздновали дудинчане Анастасия Рябикова и Антон Козловский.

Михаил Туаев
Фото автора и участников соревнований
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
В Молодежном центре при поддержке администрации города прошел фестиваль научных открытий Arctic Wave, организованный компанией «Норникель». Его участниками стали более двух тысяч человек.

Чем занята власть 
Сегодня депутаты Норильского городского Совета должны утвердить корректировку бюджета на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. За внесение соответствующих изменений проголосовали на комиссии по бюджету и собственности. Депутаты решили утвердить предложенные администрацией города изменения.

Закон и порядок 
Норильск снова попал в криминальные сводки. Новость о том, что работы по перинатальному центру принимали за взятки, облетела все СМИ. Строительство столь важного и ожидаемого объекта обернулось не только очередным скандалом, но и уголовным делом. Об этом на пресс–конференции рассказал начальник норильского ОМВД Геннадий Маслов.

Невредно знать 
В прошлом году постановлением правительства РФ были утверждены Правила реализации пилотного проекта по введению маркировки меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками. То есть шубы и другие изделия из меха стали чипировать. Теперь покупатель, поднеся к чипу телефон с программой, считывающей QR–коды, может узнать всю информацию о товаре, в том числе и о том, где он был произведен. И выяснилась любопытная вещь: большинство якобы импортных шуб, и чаще всего, согласно заявлениям продавцов, производства Греции, сшиты в России.

Парк культуры 
В Норильском колледже искусств открылась выставка выпускницы Дарьи Завориной.

Спорт-тайм 
Норильск присоединился к всероссийским спортивным акциям «Я выбираю спорт!» и «Зарядка с чемпионом».

Новости:
 24 октября 2017 
15:38 Музей Норильска предлагает норильчанам спектакль, посвященный 105-летию Льва Гумилева.
15:05 Веселый сюрприз ждет участников и призеров онлайн-конкурса «Дары осени» 4 ноября в конференц-зале публичной библиотеки.
14:04 В аэропорту «Норильск» обнаружены нарушения пожарной безопасности.
12:54 Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России.
12:41 По факту получения взятки при строительстве перинатального центра в городе Норильске возбуждено уголовное дело.
12:19 Культурно-досуговые учреждения Норильска 4 и 5 ноября проведут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.
12:06 Во Дворце спорта «Арктика» состоится торжественное открытие ежегодной XXIX городской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх