[Индекс номера 173 (26.10.2017)]



Повесть о Настоящем Человеке

Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Конопля получил поздравление с 90–летием от президента России. Послание ему вручил глава Норильска Ринат Ахметчин.

Глава города зачитал ветерану письмо президента и пожелал Дмитрию Ивановичу Конопле крепкого здоровья, сил, энергии и долгих лет жизни. Ринат Ахметчин отметил, что люди, однажды выбравшие профессию военного, всю жизнь с честью несут звание офицера, сохраняя воинскую выправку и высокую самодисциплину. Главе Норильска было интересно послушать воспоминания о военных буднях майора Конопли, об особенностях службы в различных регионах России и работе в структурных подразделениях «Норникеля», в штабе гражданской обороны. – В этих воспоминаниях, как в зеркале, отражается история нашей страны, история людей, живущих в России, — поделился Ринат Ахметчин. Дмитрий Конопля был призван в ряды Красной Армии в январе 1945 года и прошел путь от рядового до майора. Говорит, что годы воинской службы — более 30 лет — пролетели быстро. Да, порой было непросто, но трудности еще больше раззадоривали, не давали опустить руки. В армейских буднях можно найти свои плюсы, говорит ветеран. Это верные товарищи, признание важности и ценности их общих усилий. Когда в 1980–е годы Дмитрий Иванович приехал на Север, он понял, что обрел здесь вторую родину. Лучше Норильска и мест, где я родился и провел детство и юность, нет и не будет, — говорит Дмитрий Конопля. — Я объездил много городов, но самым любимым стал именно Норильск. Я люблю, когда на улице пурга, когда ветер свистит за окнами, покрытыми инеем. До сих пор не верится, что мне уже 90, жизнь пролетела незаметно. Хочется еще пожить. Кажется, что не все успел сделать, не все успел рассказать, да и сам еще многого не увидел. В свой день рождения Дмитрий Иванович Конопля принимал заслуженные поздравления не только от официальных лиц, но и — в первую очередь — от самых близких людей: супруги Валентины Ивановны, четырех дочерей, пятерых внуков и десяти правнуков. Дочери, памятуя о боевом прошлом любимого отца, преподнесли юбиляру сувенирную медаль. А из Новосибирска навестить главу большой семьи приехала одна из внучек — Алена Николаева. – Наш дедушка — добрый, заботливый, понимающий и справедливый, — говорит она. — Когда мы были детьми, он старался ответить нам на все вопросы, да и позже не уставал делиться житейской мудростью. Годы на нем практически не сказываются: он все такой же порывистый, быстрый. Для нас он — человек с большой буквы. Я желаю ему крепкого здоровья и хочу, чтобы он и дальше оставался таким же бодрым и жизнерадостным.

Наталья Черкашина Фото Елены ХУДАНОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Глава города зачитал ветерану письмо президента и пожелалкрепкого здоровья, сил, энергии и долгих лет жизни.отметил, что люди, однажды выбравшие профессию военного, всю жизнь с честью несут звание офицера, сохраняя воинскую выправку и высокую самодисциплину. Главе Норильска было интересно послушать воспоминания о военных буднях майора Конопли, об особенностях службы в различных регионах России и работе в структурных подразделениях «Норникеля», в штабе гражданской обороны.– В этих воспоминаниях, как в зеркале, отражается история нашей страны, история людей, живущих в России, — поделился Ринат Ахметчин.Дмитрий Конопля был призван в ряды Красной Армии в январе 1945 года и прошел путь от рядового до майора. Говорит, что годы воинской службы — более 30 лет — пролетели быстро. Да, порой было непросто, но трудности еще больше раззадоривали, не давали опустить руки. В армейских буднях можно найти свои плюсы, говорит ветеран. Это верные товарищи, признание важности и ценности их общих усилий. Когда в 1980–е годы Дмитрий Иванович приехал на Север, он понял, что обрел здесь вторую родину.Лучше Норильска и мест, где я родился и провел детство и юность, нет и не будет, — говорит Дмитрий Конопля. — Я объездил много городов, но самым любимым стал именно Норильск. Я люблю, когда на улице пурга, когда ветер свистит за окнами, покрытыми инеем. До сих пор не верится, что мне уже 90, жизнь пролетела незаметно. Хочется еще пожить. Кажется, что не все успел сделать, не все успел рассказать, да и сам еще многого не увидел.В свой день рождения Дмитрий Иванович Конопля принимал заслуженные поздравления не только от официальных лиц, но и — в первую очередь — от самых близких людей: супруги Валентины Ивановны, четырех дочерей, пятерых внуков и десяти правнуков. Дочери, памятуя о боевом прошлом любимого отца, преподнесли юбиляру сувенирную медаль. А из Новосибирска навестить главу большой семьи приехала одна из внучек —– Наш дедушка — добрый, заботливый, понимающий и справедливый, — говорит она. — Когда мы были детьми, он старался ответить нам на все вопросы, да и позже не уставал делиться житейской мудростью. Годы на нем практически не сказываются: он все такой же порывистый, быстрый. Для нас он — человек с большой буквы. Я желаю ему крепкого здоровья и хочу, чтобы он и дальше оставался таким же бодрым и жизнерадостным.

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