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[Индекс номера 173 (26.10.2017)
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Чем занята власть
Процесс пошёл
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В Норильске прошла вторая сессия депутатов горсовета нового созыва. Если на первой сессии рассматривались скорее кадрово–организационные вопросы, то сейчас депутатам пришлось вникать в особенности бюджетного процесса. Пока речь шла о корректировке текущих параметров, но уже в ноябре народным избранникам нужно будет принимать бюджет города на следующий год.
Процедура корректировки параметров годового бюджета для 14 депутатов горсовета — дело совершенно новое, времени на то, чтобы освоиться, у них, по сути, не было. Но, несмотря на это, заседание прошло спокойно.
Вкратце основные изменения в бюджете выглядят следующим образом: общий объем налоговых и неналоговых поступлений бюджета в 2017 году снизится на 27,4 миллиона рублей. Это вызвано уменьшением поступлений от налога на прибыль, что в свою очередь связано с новшествами в налоговом законодательстве. Произошло перераспределение средств в пользу федерального бюджета, изменился порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых, что тоже повлекло за собой определенное уменьшение налоговых отчислений.
Вместе с тем по другим источникам наблюдается перевыполнение бюджетного плана — это частично компенсирует выпадающие доходы. Основной прибыток дают доходы от использования муниципального имущества и сдачи в аренду земельных участков. В частности, в 2017 году в результате проведения аукционов заключены договоры на аренду земельных участков с условием ее предварительной оплаты либо за один год, либо за весь срок действия договора. Работа по взысканию задолженности по коммерческому найму также дала свои плоды. Ожидается, что объем поступлений в бюджет Норильска увеличится на 73 миллиона рублей.
Уточнен размер безвозмездных краевых субсидий — город получит на 72 миллиона рублей больше, чем планировалось.
После произведенной корректировки расходы бюджета в целом увеличатся на 46,1 миллиона рублей. При этом собственные расходы администрации уменьшены почти на 30 миллионов рублей. В итоге составляющие бюджета на сегодняшний день выглядят так: доходы — 16 миллиардов 872,3 миллиона рублей, расходы — 18 миллиардов 532,1 миллиона рублей. Дефицит — 1 миллиард 600 миллионов рублей. Покрывать его планируется за счет остатков средств на начало года и внешних займов.
*** Из двадцати вопросов, вынесенных на сессию, значительная часть касалась общей деятельности горсовета: прав и обязанностей депутатов и даже получения ими презентов. Все подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей должны сдаваться на ответственное хранение. Молодым депутатам предстоит поработать еще над одним направлением — повышением дисциплины. Председатель горсовета Александр Пестряков ставит задачу по усилению присутствия депутатского корпуса в медийном пространстве, и народным избранникам предстоит немало потрудиться на этом поприще. В будущем Норильский городской Совет должен стать своего рода площадкой для дискуссий. А пока все процессы комментирует спикер, с готовностью отвечающий на самые разные вопросы журналистов.
***Регистрацию партийной фракции «Единой России» в городском Совете депутаты утвердили. На следующей сессии будет утверждена кандидатура руководителя фракции, а представителям других партий предложат зарегистрировать свои фракции в таком же порядке. Напомню, что в нынешнем созыве представлено четыре партии: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и партия «Зеленых». «Единая Россия» намерена отработать каждое обращение, которое получили депутаты от избирателей во время предвыборной кампании, а таких запросов набралось больше тысячи.
Помимо прочего депутаты проголосовали за присвоение 11–й гимназии Кайеркана имени Бориса Ивановича Колесникова и об установлении мемориальной доски Алексею Атланову, погибшему при исполнении воинского долга в Чечне. Кроме того, в Норильске появится 70–й почетный гражданин. Это звание присвоят ветерану норильской системы образования Юрию Губерману.
|Гимназия № 11
Борис Иванович Колесников (1930–2003) приехал в Норильск из Минусинска в 1946 году, окончил Норильский горно–металлургический техникум и Московский всесоюзный заочный политехнический институт. Прошел путь от мастера до директора Норильского горно–металлургического комбината. Он возглавлял НГМК с 1973 по 1988 год. За выдающиеся заслуги в развитии цветной металлургии удостоен звания Героя Социалистического Труда. При Борисе Колесникове были введены в строй Надеждинский металлургический завод, Талнахская обогатительная фабрика, рудник «Таймырский». Было возведено порядка 450 жилых домов в Норильске, Талнахе, Кайеркане и Снежногорске, множество объектов социально–культурного и коммунально–бытового назначения.Имя Бориса Колесникова с 2003 года носит Надеждинский металлургический завод, с которым на протяжении многих лет тесно сотрудничает гимназия № 11. Решение о присвоении ей имени легендарного норильчанина поддержано дочерью Колесникова и управляющим советом гимназии и приурочено к 65–летним юбилеям Норильска и самого образовательного учреждения.
|Борис Колесников
Юрий Давидович Губерман родился 8 ноября 1917 года в Одессе. В 22 года добровольцем ушел на Финский фронт. Дошел до Берлина. После войны решением Центрального комитета рабочих металлургической промышленности Юрия Давидовича направили в Норильск. Здесь он сначала руководил школой–интернатом № 1, а после в течение 17 лет стоял у руля школы № 2. Долгие годы возглавляемое им учебное заведение признавалось одним из лучших в регионе. Переехав в Москву, Юрий Губерман продолжал педагогическую деятельность вплоть до 1998 года. 8 ноября он отметит столетний юбилей.Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, комментируя решение депутатского корпуса, отметила: «Работая в школе, Губерман оказался первым, кто заключил договор о совместной работе школы с Московским институтом имени Эрисмана. Выработанные тогда рекомендации по физическому развитию детей на Крайнем Севере актуальны до настоящего времени».
|Юрий Губерман
Алексей Атланов, 1976 года рождения, был призван в армию 13 июня 1994 года норильским военкоматом. Младший сержант Алтанов погиб 23 декабря 1994 года во время выполнения боевого задания под селением Аргун Республики Чечня. В 1995 году посмертно награжден орденом Мужества.Мемориальная доска в его честь будет установлена на фасаде кайерканской школы № 32 по адресу: ул. Победы, 11. Инициатива об установке памятной таблички поступила в адрес городской администрации этим летом. Предложение было поддержано руководством школы, в которой Алексей Атланов учился с 1983 по 1993 год. Мемориальная доска изготовлена на средства инициатора.
|Алексей Атланов
Татьяна Глебова Фото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
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Чем занята власть
В Норильске прошла вторая сессия депутатов горсовета нового созыва. Если на первой сессии рассматривались скорее кадрово–организационные вопросы, то сейчас депутатам пришлось вникать в особенности бюджетного процесса. Пока речь шла о корректировке текущих параметров, но уже в ноябре народным избранникам нужно будет принимать бюджет города на следующий год.
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