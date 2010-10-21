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[Индекс номера 173 (26.10.2017)]

 Старая гвардия 
Первый среди равных

Талнахский филиал городского музея рассказал своим посетителям историю жизни горняка–проходчика, чье имя когда–то гремело не только на весь Норильск — на всю страну. Евгений Асташин был мастером скоростных проходок, а его бригада на строительстве рудников правобережья заслуженно носила звание передовой. И постоянная экспозиция «Талнах: от первой скважины к новым горизонтам» теперь пополнилась его именным разделом.
Крепление кровли в талнахских рудниках
«Наша фамилия начинается на «А», значит, мы всегда должны быть первыми» — с таким лозунгом приехал в 1956 году в Норильск молодой харьковчанин Евгений Асташин. Он завербовался на Север по объявлению, в Норильске уже работала проектировщиком его старшая сестра. За плечами у 22–летнего Асташина были ремесленное училище и армия. Начинал он рабочим на шахте «Центральная», в 1964–м уже был бригадиром на руднике «Заполярный», а в 1968 году перебрался на правый берег — в «Талнахшахтопроходку». Асташин выучился на проходчика и обосновался на талнахских рудниках всерьез и надолго. Он строил все рудники: сначала «Маяк», за ним «Комсомольский», потом «Октябрьский», «Таймырский»...
Евгений Асташин
Асташин и его бригада очень скоро стали известны на весь Норильск. Причина — скоростные проходки, инициатором которых был Евгений Петрович. Проходчики и так всегда в числе первых — именно они прокладывают новые горизонты, совмещая две непростые профессии — строителя и горняка. Сбойка двух стволов рудника, например, – задача ювелирная, требующая точности до метра.
Вот что говорил начальник норильского шахтопроходческого треста Казбек Каргинов: «Когда строительство рудника вступает в напряженный решающий период, сроки должны обогнать реальное время. И тогда проходчики идут на скоростную. Привлекаются все резервы, готовится и усиливается парк техники, составляются четкие графики работы, настраиваются люди. Но это пик, который не может длиться долго: потребуют ремонта механизмы, устанут люди. Главное — успеть вложиться в этот короткий срок, успеть сделать недостижимый в обычных условиях максимум».
Азарт скоростных проходок захватил бригадира Асташина. Ему хватало личного опыта, авторитета и харизмы, чтобы объединить и воодушевить людей. В конце 1968 года на руднике «Комсомольский» именно бригада Асташина забурила почетный первый шпур. Там же она один за другим ставила рекорды скорости: впервые в истории комбината за месяц ударники прошли 200 погонных метров одним забоем, потом сами же побили этот рекорд — 213 метров, и в июне 1971 года довели показатель до 283,5 метра. Первую очередь «Комсомольского» сдали в марте 1971 года, в чем была немалая заслуга бригады Асташина. Тогда Евгений Петрович получил свой первый орден Ленина.
Сергей Асташин
О том, каким человеком был Асташин, сегодня рассказывает его сын. При этом для Сергея Асташина Евгений Петрович служил авторитетом не только как отец, но и как бригадир.
— Сколько я помню отца, он всегда был лидером. На работу уезжал в шесть утра, возвращался ближе к ночи. А первое время он вообще жил в Талнахе всю рабочую неделю, приезжая домой только на выходные. Когда отец переходил с «Комсомольского» на рудник «Октябрьский» и собирал бригаду, к нашей квартире на четвертом этаже выстроилась целая очередь из проходчиков, которые хотели работать с ним. Она тянулась аж до первого этажа. Бригада была одной большой семьей: они вместе справляли праздники, ходили друг к другу в гости, отмечали получение наград.
Неудивительно, что и я хотел работать под землей — уровень был задан с детства. После армии пошел на «Октябрьский». Единственные «поблажки», которые давала моя фамилия, заключались в том, что меня брали на самые сложные участки, например, на проходку восстающих выработок. Или когда меня, несмотря на молодость, взяли учиться на взрывника — с условием, что я буду работать в бригаде отца и под его присмотром. Работа была непростая — настоящая мужская. Во время тех самых скоростных проходок мы по две смены из шахты не выходили. А когда поднялись наверх, там уже вывесили «молнию» о том, что наша комсомольско–молодежная бригада успешно прошла сбойку стволов.
Я очень многим обязан отцу и сейчас хочу поблагодарить талнахский филиал музея за организацию посвященной ему экспозиции. Но моя цель еще шире: я намерен разместить на доме, где он жил, мемориальную доску.
На «Октябрьском» бригада Асташина также была передовой. Ввод рудника в строй зависел от готовности вентиляционного горизонта. Эту проходку вел Асташин, к нему и его людям было приковано всеобщее внимание. Проходчикам противостояла сама природа: массовые завалы с бортов и кровли выработки, так называемый «мыльник» — порода, которая обрушивается в секунду, без предупреждающего треска. Горняки на «Октябрьском» придумали оригинальные методы крепления — металлические арки и опалубку. Там же асташинская бригада установила рекорд всесоюзного значения: одним забоем за месяц прошли 371 погонный метр — наивысший показатель для Сибири и Дальнего Востока.
За ударный труд полагалось и соответствующее поощрение: большие зарплаты, награды, почет. У Евгения Асташина было два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, госпремия СССР, звания Героя Соцтруда и почетного горняка, золотая медаль «Серп и Молот». Все новейшее подземное оборудование шло его бригаде. Если руднику выделяли квоту на покупку личных автомобилей, то половину из них отдавали проходчикам Асташина. Но как говорил в одном из интервью сам Евгений Петрович: «Мы работали не для славы».
— Мне очень импонируют такие люди, как Евгений Асташин, — говорит заведующая талнахским филиалом музея Норильска Лада Захватихата. — Он был настоящим энтузиастом, горел энергией. Асташин не гнался за деньгами и званиями, они были для него вторичны, его переполнял горняцкий азарт. Как он организовывал скоростные проходки? Превращал свою бригаду — и людей, и технику — в единый, хорошо отлаженный механизм, до минимума сокращая простои. А ведь его бригада на руднике «Октябрьский» насчитывала не десять–двадцать человек, а более ста! Чтобы учесть все детали, нужно было не только знать каждый этап работ, но и добиться полного взаимопонимания внутри коллектива.
Инициатором выставки, повествующей о трудовом пути Асташина, стал Михаил Шевченко, заместитель главы Норильска по району Талнах, который сам когда–то работал вместе с Евгением Петровичем. Сын заслуженного горняка передал в музей две сотни новых экспонатов, которые пополнили коллекцию музея. Это копии медалей и орденов, множество фотографий, горняцкая каска, парадный костюм, даже томик Есенина, который Евгений Петрович читал в последние дни жизни.
Михаил Шевченко:
— Меня назначили начальником участка на «Октябрьский» в 1973 году. Я был зеленым 25–летним специалистом, а под моим началом оказалась знаменитая асташинская бригада. Мы на удивление быстро сработались с Евгением Петровичем, задача у нас была одна — построить и запустить рудник как можно быстрее. Мы стали тесно общаться, Асташин и в быту был приятным человеком, к нему тянуло. Он умел сплотить людей, зажечь их, они понимали его с полуслова.
* * *
В шахтопроходческом тресте Евгений Асташин отработал двадцать лет, а всего на Норильском комбинате — 28. В 1984 году он уехал в родной Харьков, но еще не раз возвращался на Север. Норильск остался главным городом в его жизни. Два года назад Асташина не стало. Евгений Петрович умер во сне, в один день с женой. В таких случаях обычно говорят, что человек прожил правильную жизнь.

Светлана Гунина
Фото предоставлены талнахским филиалом музея
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