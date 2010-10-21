[Индекс номера 173 (26.10.2017)]



От сердца к сердцу

Использовать любой шанс

Израильский доктор дает оптимистичный прогноз по реабилитации десятилетнего норильчанина Владислава Якушева, страдающего аутизмом.

Владик Якушев Кроме того, у ребенка имеются нарушения речи. По словам мамы Лилии, серьезные проблемы с речью начались у мальчика, когда ему было три года, после плановой прививки. Понимая, что адаптироваться к жизни Владу помогут только регулярные курсы реабилитации, мама в 2013 году обратилась за помощью в благотворительный фонд «Территория добра». Маленькая семья Якушевых использует любую возможность для реабилитации и маленькими шажками движется к своей цели, к тому, чтобы Влад в этом большом мире нашел свое место и смог обходиться без помощи мамы. Помогают им в этом и учеба в специализированной школе, и занятия в центре «Виктория», и поездки на лечение в другие города. В 2014 году они дважды летали в Самару на восстановительный курс лечения. В 2016-м прошли курс дельфинотерапии в сочинском дельфинарии «Ривьера». После общения с дельфинами Влад стал более открытым, и у него появилась потребность в общении. Но Лилию очень волновали проблемы с речью. В соцсетях и WatsApp она через группы общения родителей детей–аутистов узнала об израильском докторе Левите, который успешно занимается реабилитацией детей–аутистов уже более 25 лет и ежегодно приезжает в Санкт–Петербург для консультирования российских пациентов. В этом году, благодаря средствам, собранным в рамках благотворительной акции «Норильск, беги со мной!», Якушевы смогли съездить в Питер и встретиться с этим доктором. Он не только дал ценные рекомендации маме по воспитанию сына и взаимодействию с ним, но и провел для Влада восьмидневный курс восстановительного лечения по авторской остеопатической методике. С мамой Остеопатия — это метод диагностики и оздоровления организма, который основывается на воздействии врача–остеопата на центральную нервную систему, внутренние органы человека с помощью механических манипуляций руками. После таких процедур исчезают функциональные нарушения, включается механизм саморегуляции и запускаются внутренние резервы организма, что дает ему возможность самостоятельно нормализовать свою деятельность и излечиться от недуга. Лилия говорит, что такие консультации полезны не только детям, но и — в большей степени — их родителям. Врач рассказал, как правильно строить отношения с таким ребенком, как воспитывать, на что обращать внимание в поведении. Кроме того, он отметил, что не надо без конца потакать желаниям ребенка, в общении с ним следует быть тверже и конкретнее. Но самое главное — доктор Левит заверил Лилию, что Влад небезнадежен, но, чтобы был результат, они с сыном должны стать командой и кропотливо работать во имя будущего. Сейчас важно сделать упор на его адаптацию к жизни, умение взаимодействовать с людьми, а параллельно с этим — заниматься речью. Так что шанс есть, и надо его использовать.

Наталья Черкашина Фото из архива семьи Якушевых www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Кроме того, у ребенка имеются нарушения речи. По словам мамы Лилии, серьезные проблемы с речью начались у мальчика, когда ему было три года, после плановой прививки. Понимая, что адаптироваться к жизни Владу помогут только регулярные курсы реабилитации, мама в 2013 году обратилась за помощью в благотворительный фонд «Территория добра».Маленькая семья Якушевых использует любую возможность для реабилитации и маленькими шажками движется к своей цели, к тому, чтобы Влад в этом большом мире нашел свое место и смог обходиться без помощи мамы. Помогают им в этом и учеба в специализированной школе, и занятия в центре «Виктория», и поездки на лечение в другие города. В 2014 году они дважды летали в Самару на восстановительный курс лечения. В 2016-м прошли курс дельфинотерапии в сочинском дельфинарии «Ривьера». После общения с дельфинами Влад стал более открытым, и у него появилась потребность в общении. Но Лилию очень волновали проблемы с речью. В соцсетях и WatsApp она через группы общения родителей детей–аутистов узнала об израильском докторе Левите, который успешно занимается реабилитацией детей–аутистов уже более 25 лет и ежегодно приезжает в Санкт–Петербург для консультирования российских пациентов. В этом году, благодаря средствам, собранным в рамках благотворительной акции «Норильск, беги со мной!», Якушевы смогли съездить в Питер и встретиться с этим доктором. Он не только дал ценные рекомендации маме по воспитанию сына и взаимодействию с ним, но и провел для Влада восьмидневный курс восстановительного лечения по авторской остеопатической методике.Лилия говорит, что такие консультации полезны не только детям, но и — в большей степени — их родителям. Врач рассказал, как правильно строить отношения с таким ребенком, как воспитывать, на что обращать внимание в поведении. Кроме того, он отметил, что не надо без конца потакать желаниям ребенка, в общении с ним следует быть тверже и конкретнее. Но самое главное — доктор Левит заверил Лилию, что Влад небезнадежен, но, чтобы был результат, они с сыном должны стать командой и кропотливо работать во имя будущего. Сейчас важно сделать упор на его адаптацию к жизни, умение взаимодействовать с людьми, а параллельно с этим — заниматься речью. Так что шанс есть, и надо его использовать.

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