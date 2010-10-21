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[Индекс номера 173 (26.10.2017)]

 Человек родился 
Евгений КАРТАВОВ

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 44 малыша: 18 девочек и 26 мальчиков. В их числе — Евгений Картавов.
Родился 20 октября в 17.40 Рост — 55 см Вес — 4100 г
У Евгения Евгеньевича Картавова родился сын Евгений Евгеньевич Картавов. Что ж, такая в этой семье традиция. Есть и еще одна: мама с папой договорились, что имена мальчикам дает жена, а девочкам — муж. Маленький Женечка у них — второй ребенок, старшей дочке Кате — три года.
Таких позитивных родителей, как Анастасия и Евгений, мы редко встречали. Они улыбаются самой жизни. И оба считают, что счастье — «оно же в детях, в чем же еще, и еще когда тебя дома ждут».
Настя работает учителем английского в школе № 38, Женя — один из учредителей строительной фирмы «Баска». Наш герой говорит, что сейчас всю душу и все силы вкладывает в ремонт талнахской детской поликлиники, всего на счету его предприятия много объектов — от садов и школ до филиалов Сбербанка, главный же заказчик «Баски» — Заполярный филиал «Норникеля».
Ребята вместе семь лет. Их познакомили друзья. После прогулки всей компанией встретились уже вдвоем, потом еще раз и еще... Одно из первых свиданий прошло в ресторане «Чумовой» — оба жили в Талнахе. Евгений признается: он с первых минут понял, что перед ним девушка порядочная, серьезная, добрая, с которой можно строить отношения и семью. Ну и внешность, безусловно, привлекла молодого человека.
Евгений Картавов:
– К тому моменту, а нам было по 23 года, мы оба уже созрели для семейной жизни, создания своего гнезда, очага — как хотите, это называйте. Встречались около года: проверяли, так сказать, друг друга на прочность, подлинность, ведь в человеке надо разобраться, понять, что ты не ошибаешься. Я не ошибся. Со временем все лучшие качества моей жены раскрылись еще больше и глубже. То, на что «клюнул» в первую встречу, подтвердилось...
Они любят одно и то же и смотрят в одном направлении. Даже свою детскую мечту побывать в Диснейленде осуществили, когда отдыхали в Гонконге. Теперь хотят свозить туда деток. И еще 30–летние родители двух прекрасных малышей готовы прийти в наш роддом за третьим и даже за четвертым ребенком. Надо отметить, что с каждым годом таких молодых семей становится все больше. Во всяком случае, в нашей рубрике «Человек родился» — это точно.

Марина Хорошевская
Фото Владимира Макушкина
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