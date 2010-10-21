[Индекс номера 173 (26.10.2017)]



Мир увлечений

Творческое начало

Найти ребенку занятие по душе не проблема. Главное — понять, что именно ему интересно, чтобы не заставить тихоню заниматься спортом или выступать перед публикой, а ребенка, который буквально фонтанирует энергией, прилепить к стулу. Сегодня «Заполярная правда» расскажет о творческом развитии, а именно о том, где наши дети могут научиться рисовать, читать, освоить актерское мастерство, попробовать свои силы в качестве кавээнщиков или знатоков интеллектуального клуба.

Как и танцевальные, и вокальные студии, художественные, интеллектуальные, театральные и прочие творческие кружки, объединения и клубы есть во всех районах Большого Норильска. По интересам Научиться рисовать, а также развить свои художественные таланты и получить предпрофессиональную подготовку для дальнейшего поступления в специализированные вузы, училища можно в Норильской детской художественной школе, а также школах искусств Оганера, Талнаха и Кайеркана. Там преподают живопись, рисунок, композицию, декоративно–прикладное искусство, дизайн и компьютерную графику. В «художке» обучаются дети от семи до 18 лет. Срок обучения зависит от выбранной образовательной программы. Внимание! О поступлении в художественную школу или школу искусств стоит подумать заранее. Прием заявлений по общеразвивающим программам ведется с 15 апреля по 15 мая, отбор по предпрофессиональным программам — с 3 по 20 мая. Однако если ребенок не хочет ждать весны, а вы уже утомились любоваться его живописью на обоях, то выход есть. Например, можно отдать ребенка на обучение в самоокупаемые художественные студии при Норильской школе искусств. В них принимается детвора с семи лет. Занятия проводятся по живописи (изучаются различные направления изобразительного искусства) и лепке каждое воскресенье. Также студии ИЗО, лепки, декоративно–прикладного искусства, компьютерной грамотности, дизайна и многое другое есть во Дворце творчества детей и молодежи, в социально–образовательном центре Норильска, Талнахском центре внешкольной работы, Кайерканском Доме детского творчества. На станции юных техников педагоги работают по декоративно– прикладному направлению. В Норильском социально–образовательном центре можно научиться моделированию и конструированию одежды, стать участником театра моды, освоить актерское мастерство и искусство проведения массовых праздников, сайтостроение и даже азы бухучета. В детско-юношеских центрах, которые работают под эгидой Дома творчества детей и молодежи, ведутся занятия по английскому языку, бисероплетению, развитию речи, макияжу и созданию причесок, авиамоделированию, фитодизайну, журналистике и так далее. А для малышей и в СОЦ, и в ДЮЦ работают школы раннего эстетического развития. В городском Центре культуры, помимо хореографических и вокальных студий, работают клуб веселых и находчивых, клуб интеллектуальных игр, а также клуб самодеятельной песни. В последнем вместе с подрастающим поколением занимаются и взрослые, которых в последние годы становится все больше. Подробную информацию об общеобразовательных программах, по которым работают художественная школа и школы искусств, а также контактные телефоны можно найти на сайте администрации города: www.norilsk–city.ru, во вкладке «Управление по делам культуры и искусства». Информация об учреждениях дополнительного образования, кружках, творческих объединениях и секциях также есть на сайте администрации города, но во вкладке «Управление общего и дошкольного образования», оттуда переходим на страницу «Отделы и подведомственные учреждения», а затем — в «Учреждения дополнительного образования». Всей семьей в библиотеку На базе девяти библиотек Большого Норильска, объединенных в Централизованную библиотечную систему, работают более 20 всевозможных кружков, творческих объединений и клубов для детей. Ребятня там найдет увлечение на любой вкус: занятия по рисованию, в том числе и комиксов, рукоделию и вязанию, оригами, манга и аниме, театральному искусству. В библиотеке детям помогут определиться с выбором будущей профессии, освоить компьютер в совершенстве. Здесь они могут попробовать себя в поэзии. Ну а книг по разным хобби — только выбирай! В Центральном районе работают четыре библиотеки: публичная библиотека, Детская библиотека имени Саши Петряева (Ленинский пр., 20а, тел. 48–34–03); библиотека «Семейного чтения» № 3 (проезд Котульского, 15, тел. 22–64–31); библиотека № 4 (Солнечный проезд, 2, тел. 46–50–22). В районе Талнах любовь к чтению и полезным увлечениям прививают в Талнахской городской библиотеке (ул. Диксона, 9, тел. 37–16–06) и библиотека № 6 (ул. Энтузиастов, 1а, тел. 37–13–31). В Кайеркане — три библиотеки: библиотека № 1 (ул. Первомайская, 42, тел. 39–09–48); детская библиотека № 8 (ул. Строительная, 2а, 2–й этаж, тел. 39–44–28) и библиотека № 10 (ул. Строительная, 2а, 3–й этаж, тел. 39–44–34). Удобно то, что в библиотеку можно ходить всей семьей. Папы и мамы могут заниматься вместе со своими детьми в выбранном кружке либо, пока ребенок творит, посвятить свободное время самообразованию. Библиотечный фонд Центральной библиотечной системы насчитывает более 739 тысяч книг. Также в читальных залах имеется онлайн–доступ к удаленным информационным ресурсам, электронным библиотекам и базам данных, к электронным версиям средств массовой информации (журналам, газетам, статьям), электронной библиотеке диссертаций, формируемой Российской государственной библиотекой и содержащей более 800 000 полных текстов диссертаций и авторефератов, и так далее. Зарегистрированные пользователи библиотек имеют возможность удаленно работать с домашних компьютеров по полученному в библиотеке паролю с ресурсами электронно–библиотечных систем «IPRbooks», «ЛитРес Библиотека». Подробнее узнать о кружках, клубах, а также мероприятиях, конкурсах и праздниках, которые проводятся на базе библиотек, можно узнать на сайте Норильской библиотечной системы: http://www.mucbs.ru/.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Как и танцевальные, и вокальные студии, художественные, интеллектуальные, театральные и прочие творческие кружки, объединения и клубы есть во всех районах Большого Норильска.Научиться рисовать, а также развить свои художественные таланты и получить предпрофессиональную подготовку для дальнейшего поступления в специализированные вузы, училища можно в Норильской детской художественной школе, а также школах искусств Оганера, Талнаха и Кайеркана. Там преподают живопись, рисунок, композицию, декоративно–прикладное искусство, дизайн и компьютерную графику. В «художке» обучаются дети от семи до 18 лет. Срок обучения зависит от выбранной образовательной программы.Однако если ребенок не хочет ждать весны, а вы уже утомились любоваться его живописью на обоях, то выход есть. Например, можно отдать ребенка на обучение в самоокупаемые художественные студии при Норильской школе искусств. В них принимается детвора с семи лет. Занятия проводятся по живописи (изучаются различные направления изобразительного искусства) и лепке каждое воскресенье.Также студии ИЗО, лепки, декоративно–прикладного искусства, компьютерной грамотности, дизайна и многое другое есть во Дворце творчества детей и молодежи, в социально–образовательном центре Норильска, Талнахском центре внешкольной работы, Кайерканском Доме детского творчества. На станции юных техников педагоги работают по декоративно– прикладному направлению.В Норильском социально–образовательном центре можно научиться моделированию и конструированию одежды, стать участником театра моды, освоить актерское мастерство и искусство проведения массовых праздников, сайтостроение и даже азы бухучета.В детско-юношеских центрах, которые работают под эгидой Дома творчества детей и молодежи, ведутся занятия по английскому языку, бисероплетению, развитию речи, макияжу и созданию причесок, авиамоделированию, фитодизайну, журналистике и так далее. А для малышей и в СОЦ, и в ДЮЦ работают школы раннего эстетического развития.В городском Центре культуры, помимо хореографических и вокальных студий, работают клуб веселых и находчивых, клуб интеллектуальных игр, а также клуб самодеятельной песни. В последнем вместе с подрастающим поколением занимаются и взрослые, которых в последние годы становится все больше.На базе девяти библиотек Большого Норильска, объединенных в Централизованную библиотечную систему, работают более 20 всевозможных кружков, творческих объединений и клубов для детей. Ребятня там найдет увлечение на любой вкус: занятия по рисованию, в том числе и комиксов, рукоделию и вязанию, оригами, манга и аниме, театральному искусству. В библиотеке детям помогут определиться с выбором будущей профессии, освоить компьютер в совершенстве. Здесь они могут попробовать себя в поэзии. Ну а книг по разным хобби — только выбирай!В Центральном районе работают четыре библиотеки: публичная библиотека, Детская библиотека имени Саши Петряева (Ленинский пр., 20а, тел.); библиотека «Семейного чтения» № 3 (проезд Котульского, 15, тел.);библиотека № 4 (Солнечный проезд, 2, тел.).В районе Талнах любовь к чтению и полезным увлечениям прививают в Талнахской городской библиотеке (ул. Диксона, 9, тел.) и библиотека № 6(ул. Энтузиастов, 1а, тел.).В Кайеркане — три библиотеки: библиотека № 1 (ул. Первомайская, 42, тел. 39–09–48); детская библиотека № 8 (ул. Строительная, 2а, 2–й этаж, тел.) и библиотека № 10(ул. Строительная, 2а, 3–й этаж, тел.).Удобно то, что в библиотеку можно ходить всей семьей. Папы и мамы могут заниматься вместе со своими детьми в выбранном кружке либо, пока ребенок творит, посвятить свободное время самообразованию.Библиотечный фонд Центральной библиотечной системы насчитывает более 739 тысяч книг. Также в читальных залах имеется онлайн–доступ к удаленным информационным ресурсам, электронным библиотекам и базам данных, к электронным версиям средств массовой информации (журналам, газетам, статьям), электронной библиотеке диссертаций, формируемой Российской государственной библиотекой и содержащей более 800 000 полных текстов диссертаций и авторефератов, и так далее. Зарегистрированные пользователи библиотек имеют возможность удаленно работать с домашних компьютеров по полученному в библиотеке паролю с ресурсами электронно–библиотечных систем «IPRbooks», «ЛитРес Библиотека».

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