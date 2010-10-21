[Индекс номера 173 (26.10.2017)]



Вопрос недели

Чем занять ребёнка?

Как известно, таланты есть у каждого ребенка, важно их разглядеть. И это в первую очередь зависит от родителей, как и развитие выявленных способностей и интересов их чад. Благо в нашем городе есть много мест, где можно раскрыть этот потенциал. Мы попросили норильчан поделиться своим опытом и спросили у них:

Любовь Реннер, любящая бабушка: – Так получилось, что единственная внучка–третьеклассница живет со мной. Недавно мы вернулись из долгого отпуска, догоняем школьную программу и еще решаем, в какой кружок пойти. Внучка плотненькая, а хочет заняться балетом. Я, понятно, отговариваю. Недавно к ним в класс приходил тренер, предлагал пойти на самбо, она загорелась, почему–то решила, что это близко к балету — мол, тоже руками и ногами махать. Я же ей советую в театральный кружок, потому что она хорошо стихи читает, но пока не могу найти место, где принимают девятилетние таланты. А еще мне очень важно, чтобы девочка понимала веру своих предков и училась рукоделию, поэтому записала ее в воскресную школу в православном духовно–просветительском центре. Мне как пенсионерке важно и то, что занятия там бесплатные.

Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра»: – Легче сказать, куда не ходит моя дочь–одиннадцатиклассница. Она настолько занята, что нет ни минутки свободного времени, и чтобы все успеть, четко планирует свой день, встает в шесть утра, а ложится, бывает, и за полночь, но в выходные обязательно дает себе отдыхать. На первом месте, конечно, стоит учеба. Кроме этого дочь посещает дополнительные занятия по математике, потому что предстоит ЕГЭ по этому предмету. Два раза в неделю занимается современными танцами и столько же — фитнесом. На выходных с подругой бегают на стадионе «Заполярник». Еще планирует пойти на курсы визажистов. При всей своей загруженности она успевает читать и хочет прочитать какую–нибудь книгу на английском языке. Дети обязательно должны заниматься чем–либо еще, помимо школы и учебы. Это дисциплинирует, учит грамотно распоряжаться своим временем и ценить чужое. Дополнительные увлечения расширяют их кругозор, круг общения.

Елизавета Добронравина, коренная норильчанка: – Я в своем норильском детстве, похоже, во всех кружках была — от юных друзей милиции до горнистов. Очень хороши были детские игровые комнаты при жэках, которые спасли от дурного влияния улицы многих ребятишек. Став бабушкой, я много внимания уделяю воспитанию внуков, тоже хочу, чтобы они всесторонне развивались. Старший Леня, он уже собирается в армию, в восемь лет начал писать стихи, и я отвела его в литературный центр «Водолей» к Татьяне Шайбулатовой, а потом он пел в клубе «Горница» у Елены Залазаевой. Спасибо всем, кто вложил душу в парня, он вырос хорошим человеком. А однажды «Заполярка» написала про мою внучку, которая занималась туризмом у Татьяны Бичиной в 41–й школе. В восемь лет внучка стала самой юной покорительницей вершины горы Сокол. Мы стараемся, чтобы все дети в нашей большой и дружной семье были чем–то интересным заняты, это помогает нам их уберечь от зла. Сейчас подрастают детсадовцы — младшие внуки и правнучка, и мы уже думаем, куда направить их интересы. Благо что в Норильске для этого есть много возможностей.

Джавид, молодой папа: – Для меня это сейчас очень актуальный вопрос: моему сыну исполнилось четыре года, и я решил, что это подходящий возраст для занятий в кружках или секциях. Мыслей было много: спорт, английский язык, рисование или музыка — что выбрать? Методом проб остановились пока на спорте. В Норильске в последние годы стали появляться спортивные центры для детей как раз с четырех лет. Когда подрастет, хочу отвести его на плавание, в бассейн принимают с шести лет. От рисования сын наотрез отказался, посетив несколько занятий. Посмотрим, может, подрастет, и еще раз попробуем. Английский тоже пока в проекте: не хочу перегружать ребенка, будем вводить занятия постепенно. Пусть пока к спорту привыкнет, а там уже и «расширяться» можно.

Ирина, мама 11–летней Алены: – Моя дочь–пятиклассница уже самостоятельная, я никуда ее не вожу — сама ходит. И сама выбирает кружки. Ей интересно и петь, и выжигать, и альпинизмом заниматься — какое занятие ни предложи, она с воодушевлением хватается за все. Мое мнение тут носит исключительно рекомендательный характер. А рекомендую я английский язык — для общего развития интеллекта, и танцы — для физического развития, пластики и профилактики гиподинамии. Все остальные увлечения — если остается время. Конечно же, его уже ни на что больше не остается. Так, по мелочи: в выходные — кружок кройки и шитья и изредка альпинизм в Доме спорта. При таком режиме дети, безусловно, очень устают, и наступает момент, когда нужно выдохнуть и никуда не бежать, а просто заняться ничегонеделанием дома. Иногда мы с дочкой устраиваем ей такие выходные, на день–два, чтобы набраться сил, перезагрузиться. Как правило, этого хватает потом надолго, чтобы она снова, как белка, скакала между школой и кружками.

Алексей Арлюков, отец троих сыновей и дважды дедушка: – Мы всячески поощряем занятия наших ребят после школы. У взрослого сына две дочки, старшая занимается танцами, уже выступает на сцене ГЦК. Младшие мои сыновья увлечены каждый своим делом: 8–летний Афанасий ходит в бассейн, а 12–летний Арсений любит свой туристический кружок в школе. И оба они бегают в клуб «Фортуна» по месту жительства, где проходит много интересных мероприятий для детей. Старший увлекся там изготовлением сувениров из дерева, сейчас пытается шкатулку мастерить, у него даже есть свой слесарный инструмент. Нам очень важно, чтобы сыновья не заигрывались в гаджеты, а постоянно развивались. Семья дает многое, но не все, новые познания всегда пригодятся. Я сам в детстве очень любил ходить в библиотеку, жаль, что наши дети туда особо не рвутся. Но мы стараемся их и на это всячески стимулировать. И еще, думаю, родителям надо подмечать, что детям особенно интересно. Своих мы сумели увлечь тундрой. Походы на природу — самое любимое дело, старший этой осенью поймал свою первую рыбу, теперь просит купить спиннинг.

Маша, живет в Кайеркане: – Я хожу в художку в общей сложности уже семь лет, первые два года были дополнительными — для малышей. В прошлом году сдавала экзамены, хорошо справилась. Помимо этого много лет подряд участвовала в различных конкурсах, занимала там призовые места, мои работы отправляли в другие города. Сейчас учусь в профильном классе, где уклон идет на творческие профессии, а живописью в Кайерканской детской школе искусств занимаюсь только по выходным.

Оксана Серова, ведущая телеканала «Северный город»: – Моей дочери восемь лет, и у нее немало увлечений, но занимается только тем, что любит. Во–первых, мы посещаем занятия по косики карате. Мы долго выбирали вид спорта, в результате пошли в эту секцию: дочке понравилось быть в образе такой самурайки–амазонки, еще кимоно и прочие атрибуты. Я считаю, дети, особенно на Севере, обязательно должны развиваться физически. Кстати, недавно на городских соревнованиях мой ребенок занял первое место среди девочек в своей возрастной и весовой категории, так что все не зря. Кроме того, интеллектуально развиваемся на курсах по робототехнике, организованных при нашей 4–й гимназии центром «Чудо–дети». Этот вид деятельности дочь буквально завораживает, ведь там есть возможность конструировать и затем оживлять фигуры, изучать в игре программы, создавать целые игрушки. В ближайшее время планируем заняться изобразительным искусством: на базе художественной галереи вскоре заработает студия, где детям будут преподавать основы живописи. Мы уже записались. Ждем.

Елена, мама четырехлетнего Ильи: – Мы многое уже попробовали и еще обязательно попробуем, причем в разных направлениях, потому что интересы у ребенка меняются, он узнает новое и с увлечением занимается различной деятельностью. Например, познакомились с карате, горными лыжами, сейчас планируем научиться кататься на коньках. На днях сын увидел программу типа «Танцев со звездами», загорелся танцевать. Так что, думаю, и туда нам дорога. А из культурного направления — уже почти год с удовольствием ходит в изостудию. Рисует пастелью, красками, карандашами. И уже полгода сын посещает уроки пения, пока доволен. Мне нравится, что там детям дают в том числе представление о нотах, сольфеджио. Так что пробуем разное, и у сына многое получается, думаю, некоторые увлечения останутся на всю жизнь.

Светлана, работает в детсаду: – Моя средняя дочь занимается фигурным катанием, воплотила мечту мамы. Я в детстве очень хотела быть фигуристкой, но родители не смогли водить меня на каток. Так что когда в пять лет моя дочь сказала, что хочет кататься, я была очень рада. Младшая занимается спортивной гимнастикой, свой выбор тоже сделала самостоятельно. И тут уже был рад папа, который в свое время занимался этим видом спорта. А еще мои девочки являются членами клуба «Моржи Таймыра» и дважды в неделю, независимо от погоды, окунаются в ледяную воду озера Долгого.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда – Так получилось, что единственная внучка–третьеклассница живет со мной. Недавно мы вернулись из долгого отпуска, догоняем школьную программу и еще решаем, в какой кружок пойти. Внучка плотненькая, а хочет заняться балетом. Я, понятно, отговариваю. Недавно к ним в класс приходил тренер, предлагал пойти на самбо, она загорелась, почему–то решила, что это близко к балету — мол, тоже руками и ногами махать. Я же ей советую в театральный кружок, потому что она хорошо стихи читает, но пока не могу найти место, где принимают девятилетние таланты. А еще мне очень важно, чтобы девочка понимала веру своих предков и училась рукоделию, поэтому записала ее в воскресную школу в православном духовно–просветительском центре. Мне как пенсионерке важно и то, что занятия там бесплатные.– Легче сказать, куда не ходит моя дочь–одиннадцатиклассница. Она настолько занята, что нет ни минутки свободного времени, и чтобы все успеть, четко планирует свой день, встает в шесть утра, а ложится, бывает, и за полночь, но в выходные обязательно дает себе отдыхать. На первом месте, конечно, стоит учеба. Кроме этого дочь посещает дополнительные занятия по математике, потому что предстоит ЕГЭ по этому предмету. Два раза в неделю занимается современными танцами и столько же — фитнесом. На выходных с подругой бегают на стадионе «Заполярник». Еще планирует пойти на курсы визажистов. При всей своей загруженности она успевает читать и хочет прочитать какую–нибудь книгу на английском языке. Дети обязательно должны заниматься чем–либо еще, помимо школы и учебы. Это дисциплинирует, учит грамотно распоряжаться своим временем и ценить чужое. Дополнительные увлечения расширяют их кругозор, круг общения.– Я в своем норильском детстве, похоже, во всех кружках была — от юных друзей милиции до горнистов. Очень хороши были детские игровые комнаты при жэках, которые спасли от дурного влияния улицы многих ребятишек. Став бабушкой, я много внимания уделяю воспитанию внуков, тоже хочу, чтобы они всесторонне развивались. Старший Леня, он уже собирается в армию, в восемь лет начал писать стихи, и я отвела его в литературный центр «Водолей» к Татьяне Шайбулатовой, а потом он пел в клубе «Горница» у Елены Залазаевой. Спасибо всем, кто вложил душу в парня, он вырос хорошим человеком. А однажды «Заполярка» написала про мою внучку, которая занималась туризмом у Татьяны Бичиной в 41–й школе. В восемь лет внучка стала самой юной покорительницей вершины горы Сокол. Мы стараемся, чтобы все дети в нашей большой и дружной семье были чем–то интересным заняты, это помогает нам их уберечь от зла. Сейчас подрастают детсадовцы — младшие внуки и правнучка, и мы уже думаем, куда направить их интересы. Благо что в Норильске для этого есть много возможностей.– Для меня это сейчас очень актуальный вопрос: моему сыну исполнилось четыре года, и я решил, что это подходящий возраст для занятий в кружках или секциях. Мыслей было много: спорт, английский язык, рисование или музыка — что выбрать? Методом проб остановились пока на спорте. В Норильске в последние годы стали появляться спортивные центры для детей как раз с четырех лет. Когда подрастет, хочу отвести его на плавание, в бассейн принимают с шести лет. От рисования сын наотрез отказался, посетив несколько занятий. Посмотрим, может, подрастет, и еще раз попробуем. Английский тоже пока в проекте: не хочу перегружать ребенка, будем вводить занятия постепенно. Пусть пока к спорту привыкнет, а там уже и «расширяться» можно.– Моя дочь–пятиклассница уже самостоятельная, я никуда ее не вожу — сама ходит. И сама выбирает кружки. Ей интересно и петь, и выжигать, и альпинизмом заниматься — какое занятие ни предложи, она с воодушевлением хватается за все. Мое мнение тут носит исключительно рекомендательный характер. А рекомендую я английский язык — для общего развития интеллекта, и танцы — для физического развития, пластики и профилактики гиподинамии. Все остальные увлечения — если остается время. Конечно же, его уже ни на что больше не остается. Так, по мелочи: в выходные — кружок кройки и шитья и изредка альпинизм в Доме спорта. При таком режиме дети, безусловно, очень устают, и наступает момент, когда нужно выдохнуть и никуда не бежать, а просто заняться ничегонеделанием дома. Иногда мы с дочкой устраиваем ей такие выходные, на день–два, чтобы набраться сил, перезагрузиться. Как правило, этого хватает потом надолго, чтобы она снова, как белка, скакала между школой и кружками.– Мы всячески поощряем занятия наших ребят после школы. У взрослого сына две дочки, старшая занимается танцами, уже выступает на сцене ГЦК. Младшие мои сыновья увлечены каждый своим делом: 8–летний Афанасий ходит в бассейн, а 12–летний Арсений любит свой туристический кружок в школе. И оба они бегают в клуб «Фортуна» по месту жительства, где проходит много интересных мероприятий для детей. Старший увлекся там изготовлением сувениров из дерева, сейчас пытается шкатулку мастерить, у него даже есть свой слесарный инструмент. Нам очень важно, чтобы сыновья не заигрывались в гаджеты, а постоянно развивались. Семья дает многое, но не все, новые познания всегда пригодятся. Я сам в детстве очень любил ходить в библиотеку, жаль, что наши дети туда особо не рвутся. Но мы стараемся их и на это всячески стимулировать. И еще, думаю, родителям надо подмечать, что детям особенно интересно. Своих мы сумели увлечь тундрой. Походы на природу — самое любимое дело, старший этой осенью поймал свою первую рыбу, теперь просит купить спиннинг.– Я хожу в художку в общей сложности уже семь лет, первые два года были дополнительными — для малышей. В прошлом году сдавала экзамены, хорошо справилась. Помимо этого много лет подряд участвовала в различных конкурсах, занимала там призовые места, мои работы отправляли в другие города. Сейчас учусь в профильном классе, где уклон идет на творческие профессии, а живописью в Кайерканской детской школе искусств занимаюсь только по выходным.– Моей дочери восемь лет, и у нее немало увлечений, но занимается только тем, что любит. Во–первых, мы посещаем занятия по косики карате. Мы долго выбирали вид спорта, в результате пошли в эту секцию: дочке понравилось быть в образе такой самурайки–амазонки, еще кимоно и прочие атрибуты. Я считаю, дети, особенно на Севере, обязательно должны развиваться физически. Кстати, недавно на городских соревнованиях мой ребенок занял первое место среди девочек в своей возрастной и весовой категории, так что все не зря. Кроме того, интеллектуально развиваемся на курсах по робототехнике, организованных при нашей 4–й гимназии центром «Чудо–дети». Этот вид деятельности дочь буквально завораживает, ведь там есть возможность конструировать и затем оживлять фигуры, изучать в игре программы, создавать целые игрушки. В ближайшее время планируем заняться изобразительным искусством: на базе художественной галереи вскоре заработает студия, где детям будут преподавать основы живописи. Мы уже записались. Ждем.– Мы многое уже попробовали и еще обязательно попробуем, причем в разных направлениях, потому что интересы у ребенка меняются, он узнает новое и с увлечением занимается различной деятельностью. Например, познакомились с карате, горными лыжами, сейчас планируем научиться кататься на коньках. На днях сын увидел программу типа «Танцев со звездами», загорелся танцевать. Так что, думаю, и туда нам дорога. А из культурного направления — уже почти год с удовольствием ходит в изостудию. Рисует пастелью, красками, карандашами. И уже полгода сын посещает уроки пения, пока доволен. Мне нравится, что там детям дают в том числе представление о нотах, сольфеджио. Так что пробуем разное, и у сына многое получается, думаю, некоторые увлечения останутся на всю жизнь.– Моя средняя дочь занимается фигурным катанием, воплотила мечту мамы. Я в детстве очень хотела быть фигуристкой, но родители не смогли водить меня на каток. Так что когда в пять лет моя дочь сказала, что хочет кататься, я была очень рада. Младшая занимается спортивной гимнастикой, свой выбор тоже сделала самостоятельно. И тут уже был рад папа, который в свое время занимался этим видом спорта. А еще мои девочки являются членами клуба «Моржи Таймыра» и дважды в неделю, независимо от погоды, окунаются в ледяную воду озера Долгого.

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