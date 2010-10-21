[Индекс номера 174 (27.10.2017)]



Остались в сердце Норильска

30 октября Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий.

В этот день уже более четверти века норильчане приходят к подножию Шмидтихи, чтобы на мемориале «Норильская Голгофа» поклониться памяти безвинных жертв «Норильлага». Здесь в полдень по святой традиции состоится митинг и заупокойная лития, которую отслужит духовенство Свято–Скорбященского собора. Все желающие могут отправиться к мемориальному комплексу на автобусах. Сбор — с 11.00 до 11.20 у здания Музея Норильска на Ленинском проспекте, 14, отправление — в 11.30. Возложение цветов к памятнику «Жертвам Норильлага», что в музейном сквере, состоится в 12.45. В этом году Музей Норильска совместно с Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт–Петербурга подготовил к Дню памяти жертв политических репрессий проект «Гумилевские дни в Норильске». Особый межмузейный замысел, посвященный 105–летию со дня рождения Льва Гумилева и норильскому периоду его жизни, поддержали агентство развития Норильска, благотворительный фонд «Достоинство» и компания «Норильский никель». Выдающийся русский ученый, историк–этнолог, поэт и переводчик Лев Гумилев, сын знаменитых поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева, был заключенным Норильлага. Пять норильских лет, с 1939 по 1943 год, он назвал своей «первой Голгофой». Проект «Гумилевские дни в Норильске» — первая музейная попытка понять, какую же роль в судьбе ученого сыграло заключение в Норильлаге, какой след оставило в его научных и литературных трудах. Выставка «Два сердца» в рамках проекта откроется 27 октября в 18.00. А спектакль — роман в письмах Анны Ахматовой, Льва Гумилева и Натальи Варбанец «Сколько можно лгать?», — созданный в Маленьком театре Фонтанного дома, покажут 29 октября в 18.00. Из Омского лагеря, куда Лев Гумилев попал после нового ареста в 1949 году, заключенный «Б–739» посылал письма своей матери и возлюбленной. Эти послания, а также страницы дневника Натальи Варбанец, строки из записных книжек Анны Ахматовой, воспоминания современников и легли в основу спектакля. Билеты на спектакль можно приобрести в кассе Музея Норильска. В «Гумилевских днях в Норильске» примет участие и Марина Писаренко — заведующая мемориальным музеем–квартирой Л. Н. Гумилева — филиалом Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Ее лекция «И все–таки я счастливый человек...» 27 октября в 19.00 откроет цикл просветительских встреч. В декабре этого года исполняется 110 лет со дня рождения другой знаменитой заключенной Норильлага — Евфросинии Керсновской, оставившей потомкам свои уникальные записи и рисунки о годах репрессий. Ее книги «Наскальная живопись» и «Сколько стоит человек» известны всему миру. 27 октября в 16.00 в Талнахском филиале музея на улице Енисейской, 8а, откроется выставка «Евфросиния Керсновская. Сколько стоит человек?» из фондов Государственного музея истории ГУЛАГа в Москве. Эта экспозиция, ранее представленная в Музее Норильска, знакомит с удивительной судьбой женщины, которая провела в Норильлаге 10 лет. Бесстрашие и внутренняя свобода помогла Евфросинии Керсновской выстоять в нечеловеческих условиях. Историю ее жизни поведают 16 факсимильных копий тетрадей и 40 фотографий. Памятный вечер в музее завершится в 17.00 концертом педагогов и воспитанников Талнахской детской школы искусств.

Ирина Сережина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В этот день уже более четверти века норильчане приходят к подножию Шмидтихи, чтобы на мемориале «Норильская Голгофа» поклониться памяти безвинных жертв «Норильлага». Здесь в полдень по святой традиции состоится митинг и заупокойная лития, которую отслужит духовенство Свято–Скорбященского собора. Все желающие могут отправиться к мемориальному комплексу на автобусах. Сбор — с 11.00 до 11.20 у здания Музея Норильска на Ленинском проспекте, 14, отправление — в 11.30. Возложение цветов к памятнику «Жертвам Норильлага», что в музейном сквере, состоится в 12.45.В этом году Музей Норильска совместно с Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт–Петербурга подготовил к Дню памяти жертв политических репрессий проект «Гумилевские дни в Норильске». Особый межмузейный замысел, посвященный 105–летию со дня рождения Льва Гумилева и норильскому периоду его жизни, поддержали агентство развития Норильска, благотворительный фонд «Достоинство» и компания «Норильский никель».Выдающийся русский ученый, историк–этнолог, поэт и переводчик Лев Гумилев, сын знаменитых поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева, был заключенным Норильлага. Пять норильских лет, с 1939 по 1943 год, он назвал своей «первой Голгофой». Проект «Гумилевские дни в Норильске» — первая музейная попытка понять, какую же роль в судьбе ученого сыграло заключение в Норильлаге, какой след оставило в его научных и литературных трудах.Выставка «Два сердца» в рамках проекта откроется 27 октября в 18.00. А спектакль — роман в письмах Анны Ахматовой, Льва Гумилева и Натальи Варбанец «Сколько можно лгать?», — созданный в Маленьком театре Фонтанного дома, покажут 29 октября в 18.00. Из Омского лагеря, куда Лев Гумилев попал после нового ареста в 1949 году, заключенный «Б–739» посылал письма своей матери и возлюбленной. Эти послания, а также страницы дневника Натальи Варбанец, строки из записных книжек Анны Ахматовой, воспоминания современников и легли в основу спектакля. Билеты на спектакль можно приобрести в кассе Музея Норильска.В «Гумилевских днях в Норильске» примет участие и Марина Писаренко — заведующая мемориальным музеем–квартирой Л. Н. Гумилева — филиалом Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Ее лекция «И все–таки я счастливый человек...» 27 октября в 19.00 откроет цикл просветительских встреч.В декабре этого года исполняется 110 лет со дня рождения другой знаменитой заключенной Норильлага — Евфросинии Керсновской, оставившей потомкам свои уникальные записи и рисунки о годах репрессий. Ее книги «Наскальная живопись» и «Сколько стоит человек» известны всему миру. 27 октября в 16.00 в Талнахском филиале музея на улице Енисейской, 8а, откроется выставка «Евфросиния Керсновская. Сколько стоит человек?» из фондов Государственного музея истории ГУЛАГа в Москве. Эта экспозиция, ранее представленная в Музее Норильска, знакомит с удивительной судьбой женщины, которая провела в Норильлаге 10 лет. Бесстрашие и внутренняя свобода помогла Евфросинии Керсновской выстоять в нечеловеческих условиях. Историю ее жизни поведают 16 факсимильных копий тетрадей и 40 фотографий. Памятный вечер в музее завершится в 17.00 концертом педагогов и воспитанников Талнахской детской школы искусств.

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