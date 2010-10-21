Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 174 (27.10.2017)]

Остались в сердце Норильска

30 октября Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий.
В этот день уже более четверти века норильчане приходят к подножию Шмидтихи, чтобы на мемориале «Норильская Голгофа» поклониться памяти безвинных жертв «Норильлага». Здесь в полдень по святой традиции состоится митинг и заупокойная лития, которую отслужит духовенство Свято–Скорбященского собора. Все желающие могут отправиться к мемориальному комплексу на автобусах. Сбор — с 11.00 до 11.20 у здания Музея Норильска на Ленинском проспекте, 14, отправление — в 11.30. Возложение цветов к памятнику «Жертвам Норильлага», что в музейном сквере, состоится в 12.45.
В этом году Музей Норильска совместно с Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт–Петербурга подготовил к Дню памяти жертв политических репрессий проект «Гумилевские дни в Норильске». Особый межмузейный замысел, посвященный 105–летию со дня рождения Льва Гумилева и норильскому периоду его жизни, поддержали агентство развития Норильска, благотворительный фонд «Достоинство» и компания «Норильский никель».
Выдающийся русский ученый, историк–этнолог, поэт и переводчик Лев Гумилев, сын знаменитых поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева, был заключенным Норильлага. Пять норильских лет, с 1939 по 1943 год, он назвал своей «первой Голгофой». Проект «Гумилевские дни в Норильске» — первая музейная попытка понять, какую же роль в судьбе ученого сыграло заключение в Норильлаге, какой след оставило в его научных и литературных трудах.
Выставка «Два сердца» в рамках проекта откроется 27 октября в 18.00. А спектакль — роман в письмах Анны Ахматовой, Льва Гумилева и Натальи Варбанец «Сколько можно лгать?», — созданный в Маленьком театре Фонтанного дома, покажут 29 октября в 18.00. Из Омского лагеря, куда Лев Гумилев попал после нового ареста в 1949 году, заключенный «Б–739» посылал письма своей матери и возлюбленной. Эти послания, а также страницы дневника Натальи Варбанец, строки из записных книжек Анны Ахматовой, воспоминания современников и легли в основу спектакля. Билеты на спектакль можно приобрести в кассе Музея Норильска.
В «Гумилевских днях в Норильске» примет участие и Марина Писаренко — заведующая мемориальным музеем–квартирой Л. Н. Гумилева — филиалом Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Ее лекция «И все–таки я счастливый человек...» 27 октября в 19.00 откроет цикл просветительских встреч.
В декабре этого года исполняется 110 лет со дня рождения другой знаменитой заключенной Норильлага — Евфросинии Керсновской, оставившей потомкам свои уникальные записи и рисунки о годах репрессий. Ее книги «Наскальная живопись» и «Сколько стоит человек» известны всему миру. 27 октября в 16.00 в Талнахском филиале музея на улице Енисейской, 8а, откроется выставка «Евфросиния Керсновская. Сколько стоит человек?» из фондов Государственного музея истории ГУЛАГа в Москве. Эта экспозиция, ранее представленная в Музее Норильска, знакомит с удивительной судьбой женщины, которая провела в Норильлаге 10 лет. Бесстрашие и внутренняя свобода помогла Евфросинии Керсновской выстоять в нечеловеческих условиях. Историю ее жизни поведают 16 факсимильных копий тетрадей и 40 фотографий. Памятный вечер в музее завершится в 17.00 концертом педагогов и воспитанников Талнахской детской школы искусств.

Ирина Сережина
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
30 октября Норильск отметит День памяти жертв политических репрессий.

Память 
В канун Дня жертв политических репрессий в Норильск пришла книга «Жизнь как подвиг» Эдгарта Альтшулера. Трагические судьбы героев этого романа связаны с Норильлагом.

Память 
Норильское общество защиты жертв политических репрессий давно вынашивало идею создания на центральной турбазе «Лама» передвижного музея, который бы рассказывал в летний период отдыхающим, а затем и горожанам об уникальной истории этого места.

В старом городе 
На этой неделе норильчане празднуют круглую дату — 80–летний юбилей отметит автотранспортное объединение «ЦАТК». А 1 ноября исполнится 75 лет со дня постройки архитектурного памятника — здания ДИТРа.

Главная страница 
«Норникель» выступил партнером третьей Российской экологической недели, которая прошла в Москве. Компания получила награду «Знак экологической ответственности» за реализацию проекта закрытия никелевого завода.

Профи 
Среди работников предприятий группы компаний «Норникель» прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии — водитель большегрузных автомобилей от пяти до десяти тонн».

Мысли вслух 
Недавно в Госдуме прошло заседание Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, где эксперты рассмотрели вопрос социальных гарантий и компенсаций, способных удержать убывающее население Заполярья. Совет возглавила вице–спикер и представитель «Справедливой России» Ольга Епифанова. Новость эта всколыхнула все северные регионы страны. Еще бы, ведь дело касается самой важной части нашей системы жизнеобеспечения — уровня доходов северян. Слухов и мечтаний много.

Конкурсы 
Норильская художественная школа и Талнахская детская школа искусств получили высокое признание на всероссийском уровне: художка стала абсолютным победителем Всероссийского чемпионата детских школ искусств, ТДШИ — лучшим образовательным учреждением XXI века.

Новости:
 27 октября 2017 
17:39 «Вся власть искусству!» - под таким девизом с 3 на 4 ноября 2017 года в Норильске пройдет «Ночь искусств»
17:23 Больше часа шел «Недетский разговор» между учениками педагогических классов гимназии № 5 и школы № 27 и замом главы Норильска Натальей Коростелевой
16:29 Госавтоинспекторы проведут рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель»
16:19 Отныне норильские предприниматели могут подать заявки на технологическое подключение к коммунальным ресурсам в электронном виде
16:10 В Норильске прошла премьера скандального фильма «Матильда». Обошлось без происшествий
16:01 В Следственном комитете Российской Федерации состоялось совещание, посвященное разработке алгоритма межведомственного взаимодействия при розыске пропавших детей
15:34 Бюджет ПФР 2018: пенсионные и социальные выплаты в новом году существенно вырастут
13:05 До ответного матча 1/8 финала Кубка России с участием МФК «Норильский никель» остается меньше шести часов.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх