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В канун Дня жертв политических репрессий в Норильск пришла книга «Жизнь как подвиг» Эдгарта Альтшулера. Трагические судьбы героев этого романа связаны с Норильлагом.
Старым норильчанам хорошо знакомо имя автора, который около 30 лет работал в Норильске. В свое время доктор технических наук, профессор Эдгарт Альтшулер возглавлял один из факультетов Норильского индустриального института. Последние четверть века он живет и трудится в Израиле, но человеческие и творческие связи его с норильчанами по–прежнему прочны и плодотворны. В 2011 году «Заполярная правда» познакомила норильчан с фрагментами его книги «От ректора до ректора». Эта юбилейная публикация, рассказавшая о многих выдающихся норильчанах — людях науки, посвящалась 50–летию Норильского индустриального института. Свой новый роман Эдгарт Альтшулер посвятил памяти тех людей, которые в трагическое время сталинских репрессий самоотверженно создавали наш город и комбинат. Все действующие лица имеют реальных прототипов.
|Эдгарт Альтшулер
В предисловии к роману «Жизнь как подвиг» Эдгарт Альтшулер делится с читателями:
— Эпоха ГУЛАГа завершилась в Норильске де–юре в 1956 году, но де–факто она существует в памяти людей до сегодняшнего дня. Норильск — это коллективный памятник вольнонаемным и заключенным, жившим и работавшим в экстремальных условиях Крайнего Севера... В Норильске я встретился с удивительными людьми, которые пройдя через страшные испытания сталинской эпохи, сумели сохранить человечность и порядочность, честь и жизнелюбие. Благодаря этим людям суровый северный край стал для меня на долгие годы родным домом. Памяти своих замечательных норильских друзей, многих из которых, к глубокому сожалению, уже нет в живых, я посвящаю эту книгу.
|...Такие книги не пишутся за один присест. Они плод многолетних раздумий и размышлений... Поражают трагические судьбы и характеры героев, переплетение сюжетных линий, география повествования, детали жизни — бытовой, лагерной, военной. Все это основывается на личных наблюдениях автора и рассказах норильских сидельцев — героев книги. Такое вряд ли придумаешь, сидя за письменным столом... Книга потрясает различными событиями и подробнейшими деталями, но эти потрясения вызывают главный вопрос: не велика ли цена стройкам, достижениям, рекордам, созданным в неволе? Зачем вероисповедальная нетерпимость культивировалась от семьи до государственных органов? Почему герой войны, дошедший до Берлина, вернувшись на Родину, оказывается в лагере? И много, много других вопросов. Книга Эдгарта Альтшулера дает точный на них ответ: несмотря на нечеловеческие условия жизни, работы и существования за колючей проволокой, большинство людей оставались людьми, сохраняя свое достоинство и веру в будущее. Автор прав. Эту жизнь по праву можно назвать подвигом.Александр Просеков, член Союза журналистов Москвы
Роман «Жизнь как подвиг» вышел в издательстве «Просеков» пока тиражом 100 экземпляров. Издание поддержали известные руководители Норильского горно–металлургического комбината имени А. П. Завенягина, которые сейчас живут в Москве, — Владимир Механик и Владимир Полищук, они сочли это делом своей чести и памяти. В Норильск автор передал часть первого тиража. Книгу уже читают в Норильском индустриальном институте, «Заполярной правде», управлении культуры города Норильска. Свои экземпляры получит Музей Норильска, библиотеки города, Заполярный театр драмы. По словам Эдгарта Бенционовича, он писал книгу не для специалистов, а для простых людей. Возможно, со временем тираж ее будет увеличен.Ирина Даниленкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда