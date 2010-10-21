[Индекс номера 174 (27.10.2017)]



Память

Музей на Ламе

Норильское общество защиты жертв политических репрессий давно вынашивало идею создания на центральной турбазе «Лама» передвижного музея, который бы рассказывал в летний период отдыхающим, а затем и горожанам об уникальной истории этого места.

Турбаза на озере Лама. 1970 год Члены общества предприняли экспедицию на турбазу «Лама» вместе с представителями Музея Норильска, творческой мастерской «Архбюро», «Заполярной правды», учителями истории 23–й школы и волонтерами из «Молодой гвардии». Этот «Рейс памяти», организованный с помощью управления по делам культуры города Норильска, позволил не только по традиции поклониться на известном мемориале памяти репрессированных прибалтийских офицеров, но и с помощью специалистов исследовать здание турбазы, близлежащую территорию, чтобы обдумать все необходимые вопросы, связанные с реализацией идеи по созданию музея. В процессе обсуждения решили, что для того чтобы получить необходимые средства для создания экспозиции, необходимо подготовить материалы для участия в грантовом конкурсе «Норникеля» «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс возрождения». Проект назвали «Лама. Возвращение к памяти. 1939–2018». Члены Общества защиты жертв политических репрессий на Ламе. 2017 год Вдохновитель проекта Елизавета Обст, руководитель Общества защиты жертв политических репрессий, поделилась с «Заполярной правдой»: Елизавета Обст — Без сомнения, дом отдыха «Лама», возведенный заключенными по проекту архитектора Федора Усова, является объектом уникального исторического наследия. Это одно из самых притягательных мест для туристов. В предполагаемой музейной экспозиции хотелось бы отразить основные периоды, связанные с лагерной зоной (1939–1941), пионерским лагерем (1941–1945), домом отдыха норильчан (1945–1952) и турбазой НГМК, а теперь и Заполярного филиала «Норникеля» — с 1967 года и по сегодняшний день. В истории турбазы «Лама» отражается история Норильска, который в следующем году готовится отметить свое 65–летие. Очень жаль, что многие норильчане, не говоря об иногородних туристах, не имеют представления об исторических и архитектурных особенностях турбазы «Лама». Главная цель нашего проекта — посвятить людей в ее уникальную историю, помочь им осознать ценность этого места. Мы предполагаем, что экспозиция будет состоять из оригинальной мини–выставки и берегового оформления. Специалисты «Архбюро» уже подготовили свой проект. Надеюсь, что нашу идею поддержат. Кроме уже заявленных партнеров, все желающие могут стать единомышленниками в столь благородном и социально значимом деле, актуальность которого выходит далеко за рамки территории.

Ирина Даниленко Фото автора и из архива «Заполярной правды» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Члены общества предприняли экспедицию на турбазу «Лама» вместе с представителями Музея Норильска, творческой мастерской «Архбюро», «Заполярной правды», учителями истории 23–й школы и волонтерами из «Молодой гвардии». Этот «Рейс памяти», организованный с помощью управления по делам культуры города Норильска, позволил не только по традиции поклониться на известном мемориале памяти репрессированных прибалтийских офицеров, но и с помощью специалистов исследовать здание турбазы, близлежащую территорию, чтобы обдумать все необходимые вопросы, связанные с реализацией идеи по созданию музея.В процессе обсуждения решили, что для того чтобы получить необходимые средства для создания экспозиции, необходимо подготовить материалы для участия в грантовом конкурсе «Норникеля» «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс возрождения». Проект назвали «Лама. Возвращение к памяти. 1939–2018».Вдохновитель проекта, поделилась с «Заполярной правдой»:— Без сомнения, дом отдыха «Лама», возведенный заключенными по проекту архитектора Федора Усова, является объектом уникального исторического наследия. Это одно из самых притягательных мест для туристов. В предполагаемой музейной экспозиции хотелось бы отразить основные периоды, связанные с лагерной зоной (1939–1941), пионерским лагерем (1941–1945), домом отдыха норильчан (1945–1952) и турбазой НГМК, а теперь и Заполярного филиала «Норникеля» — с 1967 года и по сегодняшний день. В истории турбазы «Лама» отражается история Норильска, который в следующем году готовится отметить свое 65–летие. Очень жаль, что многие норильчане, не говоря об иногородних туристах, не имеют представления об исторических и архитектурных особенностях турбазы «Лама». Главная цель нашего проекта — посвятить людей в ее уникальную историю, помочь им осознать ценность этого места. Мы предполагаем, что экспозиция будет состоять из оригинальной мини–выставки и берегового оформления. Специалисты «Архбюро» уже подготовили свой проект. Надеюсь, что нашу идею поддержат. Кроме уже заявленных партнеров, все желающие могут стать единомышленниками в столь благородном и социально значимом деле, актуальность которого выходит далеко за рамки территории.

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