[Индекс номера 174 (27.10.2017)]



В старом городе

От сих до сих

На этой неделе норильчане празднуют круглую дату — 80–летний юбилей отметит автотранспортное объединение «ЦАТК». А 1 ноября исполнится 75 лет со дня постройки архитектурного памятника — здания ДИТРа.

29 октября У въезда в ЦАТК. 1987 год В последнее воскресенье октября российские автомобилисты отмечают свой профессиональный праздник. К этому дню норильские транспортники приурочили и свой большой юбилей — 80 лет отмечает автотранспортное объединение «ЦАТК». Норильская транспортная контора была создана в 1937 году. Она осуществляла практически все перевозки в Норильске — и пассажирские, и технологические, занималась ремонтом и содержанием дорог. Поначалу в ее состав входила даже конная база, а также гараж, авиапорт и служба погрузо–разгрузочных работ. В 1940–е годы автопарк предприятия состоял всего из 80 автомобилей со средней грузоподъемностью в три тонны. В последующие 20 лет от ЦАТК «отпочковались» несколько самостоятельных автохозяйств: строительное, пассажирское, жилищно–коммунальное и снегоуборочное. Центральная автотранспортная контора стала заниматься основными грузоперевозками комбината. Сегодня АТО «ЦАТК» продолжает развиваться, активно участвуя, например, в реализации проекта реконструкции Талнахской обогатительной фабрики и строительстве нового хвостохранилища в Талнахе. Рембаза. 1940–е годы

1 ноября 1942 года Отделка здания ДИТРа. 1941 год В этот день 75 лет назад торжественно открылся Дом инженерно–технических работников и лучших стахановцев — знаменитый ДИТР. Его построили на главной улице поселка тех лет — Октябрьской, и он стал главным центром культуры. Инициировал возведения ДИТРа Авраамий Завенягин. Проектировали здание Витольд Непокойчицкий и Лидия Миненко. Оно стало первым в Норильске, построенным по классическим канонам архитектуры — с лепниной, балконами, пилястрами и капителями — и считалось самым красивым в Норильске образца 1940–х. 31 октября, в ночь перед открытием, члены правления ДИТРа еще шили сценический занавес. А после открытия на сцене показывали спектакли норильского драмтеатра, в ДИТРе работали кинопередвижка и библиотека, собирались самодеятельные кружки, в зале проходили все заседания и конференции, концерты и церемонии награждения. В ДИТРе провожали норильчан на фронт, а в фойе висела карта военных действий. Впоследствии ДИТР утратил статус главной культурной площадки города, появились другие учреждения — музучилище, Дворец культуры, драмтеатр, городской Центр культуры... А здание на Октябрьской, 7, сначала переименовали в Дом культуры металлургов, потом в ДК шахтеров. Но норильчане продолжали смотреть там кино, ходили в столовую «Уголек». Сейчас в ДИТРе размещается управление главного конструктора «Норникеля», а сама постройка до сих пор считается памятником архитектуры местного значения. В актовом зале ДИТРа. Вторая справа – норильчанка Эдита Кучкина. 1963 год

Знай наших! 27 октября 1902 года родился Михаил Николаевич Годлевский, впоследствии геолог–заключенный, составивший прогнозную металлогеническую карту, что поспособствовало открытию Талнахского месторождения. Автор новаторской по тем временам работы «Приложение теории вероятности к решению геологических проблем». Один из минералов, обнаруженных в талнахской руде, в честь Михаила Николаевича назван годлевскитом.

А еще в октябре Пилястры и капители. 1941 год 27 октября 1962 года в составе ГМОИЦ организовано отделение вычислительных работ (впоследствии — информационно–вычислительный центр НГМК). 29 октября 1938 года приказом начальника Норильского комбината Завенягина создан отдел главного энергетика, в штате которого числились шесть человек. 29 октября 1963 года в Талнахе открылись подстанция скорой помощи и школа рабочей молодежи, размещавшаяся в палатках. 29 октября 1963 года образована комплексная магнитно–ионосферная станция (космофизический полигон). 29 октября 1963 года начала работу художественная студия под руководством Николая Лоя. 29 октября 1968 года началось строительство магистрального газопровода Мессояха — Норильск. 29 октября 2008 года в Талнахе открылся спортзал «Солнышко». 30 октября 1967 года перекрыта Хантайка.

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В последнее воскресенье октября российские автомобилисты отмечают свой профессиональный праздник. К этому дню норильские транспортники приурочили и свой большой юбилей — 80 лет отмечает автотранспортное объединение «ЦАТК». Норильская транспортная контора была создана в 1937 году. Она осуществляла практически все перевозки в Норильске — и пассажирские, и технологические, занималась ремонтом и содержанием дорог. Поначалу в ее состав входила даже конная база, а также гараж, авиапорт и служба погрузо–разгрузочных работ. В 1940–е годы автопарк предприятия состоял всего из 80 автомобилей со средней грузоподъемностью в три тонны. В последующие 20 лет от ЦАТК «отпочковались» несколько самостоятельных автохозяйств: строительное, пассажирское, жилищно–коммунальное и снегоуборочное. Центральная автотранспортная контора стала заниматься основными грузоперевозками комбината. Сегодня АТО «ЦАТК» продолжает развиваться, активно участвуя, например, в реализации проекта реконструкции Талнахской обогатительной фабрики и строительстве нового хвостохранилища в Талнахе.В этот день 75 лет назад торжественно открылся Дом инженерно–технических работников и лучших стахановцев — знаменитый ДИТР. Его построили на главной улице поселка тех лет — Октябрьской, и он стал главным центром культуры. Инициировал возведения ДИТРа Авраамий Завенягин. Проектировали здание Витольд Непокойчицкий и Лидия Миненко. Оно стало первым в Норильске, построенным по классическим канонам архитектуры — с лепниной, балконами, пилястрами и капителями — и считалось самым красивым в Норильске образца 1940–х. 31 октября, в ночь перед открытием, члены правления ДИТРа еще шили сценический занавес. А после открытия на сцене показывали спектакли норильского драмтеатра, в ДИТРе работали кинопередвижка и библиотека, собирались самодеятельные кружки, в зале проходили все заседания и конференции, концерты и церемонии награждения. В ДИТРе провожали норильчан на фронт, а в фойе висела карта военных действий. Впоследствии ДИТР утратил статус главной культурной площадки города, появились другие учреждения — музучилище, Дворец культуры, драмтеатр, городской Центр культуры... А здание на Октябрьской, 7, сначала переименовали в Дом культуры металлургов, потом в ДК шахтеров. Но норильчане продолжали смотреть там кино, ходили в столовую «Уголек». Сейчас в ДИТРе размещается управление главного конструктора «Норникеля», а сама постройка до сих пор считается памятником архитектуры местного значения.27 октября 1902 года родился, впоследствии геолог–заключенный, составивший прогнозную металлогеническую карту, что поспособствовало открытию Талнахского месторождения. Автор новаторской по тем временам работы «Приложение теории вероятности к решению геологических проблем». Один из минералов, обнаруженных в талнахской руде, в честь Михаила Николаевича назван годлевскитом.

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