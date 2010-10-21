На этой неделе норильчане празднуют круглую дату — 80–летний юбилей отметит автотранспортное объединение «ЦАТК». А 1 ноября исполнится 75 лет со дня постройки архитектурного памятника — здания ДИТРа.
29 октября
|У въезда в ЦАТК. 1987 год
В последнее воскресенье октября российские автомобилисты отмечают свой профессиональный праздник. К этому дню норильские транспортники приурочили и свой большой юбилей — 80 лет отмечает автотранспортное объединение «ЦАТК». Норильская транспортная контора была создана в 1937 году. Она осуществляла практически все перевозки в Норильске — и пассажирские, и технологические, занималась ремонтом и содержанием дорог. Поначалу в ее состав входила даже конная база, а также гараж, авиапорт и служба погрузо–разгрузочных работ. В 1940–е годы автопарк предприятия состоял всего из 80 автомобилей со средней грузоподъемностью в три тонны. В последующие 20 лет от ЦАТК «отпочковались» несколько самостоятельных автохозяйств: строительное, пассажирское, жилищно–коммунальное и снегоуборочное. Центральная автотранспортная контора стала заниматься основными грузоперевозками комбината. Сегодня АТО «ЦАТК» продолжает развиваться, активно участвуя, например, в реализации проекта реконструкции Талнахской обогатительной фабрики и строительстве нового хвостохранилища в Талнахе.
1 ноября 1942 года
|Рембаза. 1940–е годы
|Отделка здания ДИТРа. 1941 год
В этот день 75 лет назад торжественно открылся Дом инженерно–технических работников и лучших стахановцев — знаменитый ДИТР. Его построили на главной улице поселка тех лет — Октябрьской, и он стал главным центром культуры. Инициировал возведения ДИТРа Авраамий Завенягин. Проектировали здание Витольд Непокойчицкий и Лидия Миненко. Оно стало первым в Норильске, построенным по классическим канонам архитектуры — с лепниной, балконами, пилястрами и капителями — и считалось самым красивым в Норильске образца 1940–х. 31 октября, в ночь перед открытием, члены правления ДИТРа еще шили сценический занавес. А после открытия на сцене показывали спектакли норильского драмтеатра, в ДИТРе работали кинопередвижка и библиотека, собирались самодеятельные кружки, в зале проходили все заседания и конференции, концерты и церемонии награждения. В ДИТРе провожали норильчан на фронт, а в фойе висела карта военных действий. Впоследствии ДИТР утратил статус главной культурной площадки города, появились другие учреждения — музучилище, Дворец культуры, драмтеатр, городской Центр культуры... А здание на Октябрьской, 7, сначала переименовали в Дом культуры металлургов, потом в ДК шахтеров. Но норильчане продолжали смотреть там кино, ходили в столовую «Уголек». Сейчас в ДИТРе размещается управление главного конструктора «Норникеля», а сама постройка до сих пор считается памятником архитектуры местного значения.
Знай наших!
|В актовом зале ДИТРа. Вторая справа – норильчанка Эдита Кучкина. 1963 год
27 октября 1902 года родился Михаил Николаевич Годлевский
, впоследствии геолог–заключенный, составивший прогнозную металлогеническую карту, что поспособствовало открытию Талнахского месторождения. Автор новаторской по тем временам работы «Приложение теории вероятности к решению геологических проблем». Один из минералов, обнаруженных в талнахской руде, в честь Михаила Николаевича назван годлевскитом.А еще в октябре
|Пилястры и капители. 1941 год
Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
|27 октября 1962 года в составе ГМОИЦ организовано отделение вычислительных работ (впоследствии — информационно–вычислительный центр НГМК).29 октября 1938 года приказом начальника Норильского комбината Завенягина создан отдел главного энергетика, в штате которого числились шесть человек.29 октября 1963 года в Талнахе открылись подстанция скорой помощи и школа рабочей молодежи, размещавшаяся в палатках.29 октября 1963 года образована комплексная магнитно–ионосферная станция (космофизический полигон).29 октября 1963 года начала работу художественная студия под руководством Николая Лоя.29 октября 1968 года началось строительство магистрального газопровода Мессояха — Норильск.29 октября 2008 года в Талнахе открылся спортзал «Солнышко».30 октября 1967 года перекрыта Хантайка.