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[Индекс номера 174 (27.10.2017)]

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Путь к оптимальным решениям

«Норникель» выступил партнером третьей Российской экологической недели, которая прошла в Москве. Компания получила награду «Знак экологической ответственности» за реализацию проекта закрытия никелевого завода.
Организаторами одного из главных событий Года экологии стали Минприроды и Экологическая палата РФ. На церемонии открытия министр природных ресурсов Сергей Донской зачитал приветствие президента России, в котором была подчеркнута особая роль общественных организаций в защите окружающей среды. Он также отметил важность культурной составляющей экологического форума и высокий уровень работы мероприятия.
«Норникель» на форуме представляла вице–президент компании Елена Безденежных. Она отметила, что Российская экологическая неделя — одна из ведущих площадок, на которой развивается конструктивный диалог власти, бизнеса и общества, подводятся первые итоги Года экологии и намечаются новые векторы совместной деятельности по охране окружающей среды.
– Компания всегда открыта для такого диалога и готова к сотрудничеству с государством и партнерами, экспертным и научным сообществом в поиске наиболее оптимальных решений вопросов экологической повестки, — сказала Елена Безденежных.

Формула сотрудничества
Представители «Норникеля» приняли участие в Дне карьеры Московского института стали и сплавов (МИСиС). Они рассказали студентам о перспективных направлениях карьерного роста, а также о возможности пройти производственную практику на предприятиях группы.
Специалисты департамента расследований и экономической защиты «Норникеля» прочли лекцию о роли специалистов инженерно–технического профиля в обеспечении экономической безопасности компании. МИСиС и «Норникель» связывает многолетнее плодо-творное сотрудничество. Директор департамента Павел Серов напомнил, что при участии ведущих ученых МИСиС и специалистов химико–криминалистического бюро «Норникеля» разработана не имеющая аналогов комплексная методика идентификации продуктов, содержащих драгоценные металлы, позволяющая достоверно определять их происхождение вплоть до конкретного предприятия–производителя.
– Эта инновация активно применяется не только в интересах самого «Норникеля», но и при проведении экспертиз по запросам подразделений ФТС и ФСБ России в целях противодействия незаконному обороту драгоценных и цветных металлов, — сказал Павел Серов.
Директор департамента кадровой политики «Норникеля» Дарья Крячкова подтвердила, что компания уделяет пристальное внимание подготовке молодых специалистов в профильных для компании вузах. В свою очередь директор Центра карьеры МИСиС Наталья Максимова отметила, что ведущие российские компании проявляют значительный интерес к выпускникам вуза. А такие мероприятия, как День карьеры, позволяют точнее понимать актуальные потребности рынка труда и совершенствовать подготовку высококлассных специалистов для отечественной металлургической отрасли.

Лучшие в своем деле
В Москве подвели итоги ежегодного конкурса «Лидер конкурентных закупок». «Норникель» завоевал главную награду — Гран–при. Компания намерена и дальше вести работу по оптимизации закупок, так как это одно из ключевых условий выполнения программы повышения эффективности.
В этом году на получение главной в России профессиональной награды для закупщиков претендовали 127 компаний. Профессиональное сообщество высоко оценило проект «Норникеля» по улучшению закупочной функции, стартовавший в 2014 году. Его цель — оптимизировать процесс закупок и тем самым принести максимальную выгоду компании. В результате повышения прозрачности закупочных процедур по итогам 2016 года общую стоимость приобретенных материалов и оборудования удалось снизить на 5%, что ниже отраслевых индексов и показателей Росстата. Кроме того, компания запустила автоматизированную систему управления взаимоотношениями с поставщиками на платформе SAP SRM, что позволило сделать процесс закупок более конкурентным и прозрачным.
Всего компания использует 48 агрегированных закупочных категорий. Только машины и оборудования общепромышленного назначения, которые закупает группа, объединены в 200 подкатегорий.

Полезное знакомство
«Норникель» выступил инициатором проведения слета социальных предпринимателей Севера, который состоится 22–23 ноября в Норильске.
Участники слета обсудят тренды и перспективы развития социального предпринимательства в северных регионах, меры поддержки социального бизнеса, передовой опыт в этой области как в России, так и за рубежом. В ходе мероприятия пройдут открытые дискуссии, презентации, воркшопы и индивидуальные консультации экспертов в области социального предпринимательства. Представители бизнес–сообщества познакомятся со сценариями развития креативной индустрии и экономической модели северных городов, с инфраструктурой поддержки социального предпринимательства, с примерами успешных проектов, в том числе открытых по франшизе. Специалисты компании «Норникель» презентуют новые направления благотворительной программы «Мир новых возможностей». Завершится мероприятие нетворкинг–сессией, которая поможет бизнесменам завести полезные знакомства, найти дополнительные ресурсы и объединиться для реализации совместных проектов.

Фото Владимира МАКУШКИНА
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