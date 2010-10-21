[Индекс номера 174 (27.10.2017)]



Профи

Рулевые

Среди работников предприятий группы компаний «Норникель» прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии — водитель большегрузных автомобилей от пяти до десяти тонн».

И победа, и участие Представьте, что сейчас 1940–е, самый разгар Великой Отечественной, вы работаете на Норильском комбинате и в это же время участвуете в конкурсе профмастерства. Лишние хлопоты, скажете вы? А вот руководство комбината так не считало, и работники неустанно совершенствовали свое мастерство, тем самым приближая Победу. Сейчас хлеб по талонам уже не выдают и войны нет, но мотивирующие конкурсы — практика, проверенная временем, до сих пор актуальны. Ежегодно Заполярный филиал в рамках проекта «Академия наставников» проводит десяток таких мероприятий по различным специальностям. Нынешний конкурс — последний в этом году. В преддверии профессионального праздника автомобилистов и юбилея ЦАТК за звание сильнейших боролись представители крупнейших транспортных предприятий компании — ЦАТК, «Норильскникельремонт», «Норильский промышленный транспорт», газоспасательная служба. К сожалению, из–за погодных условий до старта не добрались участники из Дудинки — Заполярный транспортный филиал и Норильско–Таймырская энергетическая компания. Тем не менее на площадке второй автоколонны ЦАТК, где прошла практическая часть состязаний, борьба развернулась нешуточная, ведь на кону не только престижный титул чемпиона, но и внушительная денежная премия — 50, 30 и 20 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Алена Шукшина, куратор корпоративного проекта «Академия наставников», ведущий специалист управления корпоративных проектов Заполярного филиала, рассказывает, что конкурсы профмастерства проводятся не только ради поощрения лучших работников, но и для того, чтобы продемонстрировать новую технику, взглянуть изнутри на технологические процессы, напомнить о требованиях безопасности. — Каждый год в рамках корпоративного чемпионата рабочих профессий мы стараемся охватить новые востребованные в компании специальности. В 2017 году впервые был проведен конкурс на звание лучшего аппаратчика–гидрометаллурга исследовательского профиля. В 2018 году к соревнованиям присоединятся флотаторы. Следующий конкурс состоится уже в январе, — отметила Алена Шукшина. По словам организаторов, за последние три года конкурс спецов–автомобилистов претерпел заметные изменения — лидеров теперь выявляют как среди водителей большегрузов, так и других видов автотранспорта. Это связано с тем, что такие же разграничения были введены на соревнованиях всероссийского уровня, куда компания регулярно отправляет победителей и где наши участники уже становились призерами — в 2014 году победу праздновал Денис Волков из «Норильского промышленного транспорта». К слову, в начале ноября норильчане посетят Екатеринбург, где пройдет конкурс среди лаборантов химического анализа и сварщиков. — Каждый из участников заслуживает победы, ведь каждый из них — лучший в своей области. Но дополнительные знания никогда не помешают, — считает Денис Касимов, председатель конкурсной комиссии, начальник колонны № 2 ЦАТК. — Допустим, на одном из этапов конкурса требуется обнаружить неисправность автомобиля. И пускай участники достойно справляются с заданием, кое–что они могут упустить лишь по той причине, что они водители, а не механики. И машину завели, и человека спасли Для преодоления дистанции НПТ любезно предоставил два новеньких КамАЗа 43255-й модели. И если с практикой, в общем–то, все было понятно — движение по боксу, «змейкой», разворот в ограниченном пространстве и так далее, то с теорией — тест состоит из 20 вопросов, подготовленных специалистами Корпоративного университета «Норникеля», — определенные сложности возникли даже у самых опытных водителей. Интересно было наблюдать и за действиями участников во внештатной ситуации — они должны были оказать первую помощь человеку, которого застиг за рулем сердечный приступ. Этот этап конкурса оценивал инженер отдела промышленной безопасности и охраны труда транспортных подразделений управления промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала Николай Татауров. За звание сильнейших боролись представители крупнейших транспортных предприятий компании, лучшие из лучших По итогам жеребьевки право открыть дистанцию досталось работнику «Норильскникельремонта» Сейпеталу Исмаилову. Как правило, первому участнику всегда приходится сложнее всего, и именно его ошибки учитывают остальные конкурсанты. Тем не менее водитель признается, что особого волнения не испытывал, да и конкурсная комиссия по достоинству оценила его выступление — по итогам первого этапа он немногим отстал от призовой тройки. — Я впервые участвую в конкурсе, и мне, конечно, хотелось бы выиграть. Вообще, такие конкурсы интересны и полезны, особенно с точки зрения преемственности, ведь как и мы когда–то пришли в профессию благодаря старшим и более опытным товарищам, так и наше дело должны продолжить молодые. Вот мы и соревнуемся в наставничестве, поэтому все правильно и логично. Пускай будет побольше таких поводов собраться вместе. А в профессии я, кстати, больше двадцати лет и работой своей доволен, — говорит Сейпетал Исмаилов. — Для меня эта машина немного непривычная, она легче и меньше той, на которой я работаю, — рассуждает Александр Васильев из газоспасательной службы. — Возможно, из–за этого мое прохождение трассы вышло не таким гладким, как у других. Но и мне в общем–то не стыдно сегодня проиграть, ведь на площадку вышли самые опытные водители. В любом случае во время конкурса каждый получит долю позитива, а главное — полезный опыт. Например, для меня самым познавательным оказался этап, где нужно было оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, поскольку на производстве, когда счет идет на минуты, важно не растеряться и переломить ситуацию. В общем, организаторы постарались на славу, разнообразили задания. По итогам конкурса убедительную победу одержал Сергей Бордиян, представляющий «Норильский промышленный транспорт», вторым стал Андрей Малютин — газоспасательная служба, третьим — Александр Ращинский, работник ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта».

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Представьте, что сейчас 1940–е, самый разгар Великой Отечественной, вы работаете на Норильском комбинате и в это же время участвуете в конкурсе профмастерства. Лишние хлопоты, скажете вы? А вот руководство комбината так не считало, и работники неустанно совершенствовали свое мастерство, тем самым приближая Победу.Сейчас хлеб по талонам уже не выдают и войны нет, но мотивирующие конкурсы — практика, проверенная временем, до сих пор актуальны. Ежегодно Заполярный филиал в рамках проекта «Академия наставников» проводит десяток таких мероприятий по различным специальностям. Нынешний конкурс — последний в этом году.В преддверии профессионального праздника автомобилистов и юбилея ЦАТК за звание сильнейших боролись представители крупнейших транспортных предприятий компании — ЦАТК, «Норильскникельремонт», «Норильский промышленный транспорт», газоспасательная служба. К сожалению, из–за погодных условий до старта не добрались участники из Дудинки — Заполярный транспортный филиал и Норильско–Таймырская энергетическая компания. Тем не менее на площадке второй автоколонны ЦАТК, где прошла практическая часть состязаний, борьба развернулась нешуточная, ведь на кону не только престижный титул чемпиона, но и внушительная денежная премия — 50, 30 и 20 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно., рассказывает, что конкурсы профмастерства проводятся не только ради поощрения лучших работников, но и для того, чтобы продемонстрировать новую технику, взглянуть изнутри на технологические процессы, напомнить о требованиях безопасности.— Каждый год в рамках корпоративного чемпионата рабочих профессий мы стараемся охватить новые востребованные в компании специальности. В 2017 году впервые был проведен конкурс на звание лучшего аппаратчика–гидрометаллурга исследовательского профиля. В 2018 году к соревнованиям присоединятся флотаторы. Следующий конкурс состоится уже в январе, — отметила Алена Шукшина.По словам организаторов, за последние три года конкурс спецов–автомобилистов претерпел заметные изменения — лидеров теперь выявляют как среди водителей большегрузов, так и других видов автотранспорта. Это связано с тем, что такие же разграничения были введены на соревнованиях всероссийского уровня, куда компания регулярно отправляет победителей и где наши участники уже становились призерами — в 2014 году победу праздновал. К слову, в начале ноября норильчане посетят Екатеринбург, где пройдет конкурс среди лаборантов химического анализа и сварщиков.— Каждый из участников заслуживает победы, ведь каждый из них — лучший в своей области. Но дополнительные знания никогда не помешают, — считает. — Допустим, на одном из этапов конкурса требуется обнаружить неисправность автомобиля. И пускай участники достойно справляются с заданием, кое–что они могут упустить лишь по той причине, что они водители, а не механики.Для преодоления дистанции НПТ любезно предоставил два новеньких КамАЗа 43255-й модели. И если с практикой, в общем–то, все было понятно — движение по боксу, «змейкой», разворот в ограниченном пространстве и так далее, то с теорией — тест состоит из 20 вопросов, подготовленных специалистами Корпоративного университета «Норникеля», — определенные сложности возникли даже у самых опытных водителей. Интересно было наблюдать и за действиями участников во внештатной ситуации — они должны были оказать первую помощь человеку, которого застиг за рулем сердечный приступ. Этот этап конкурса оценивалПо итогам жеребьевки право открыть дистанцию досталось работнику «Норильскникельремонта» Сейпеталу Исмаилову. Как правило, первому участнику всегда приходится сложнее всего, и именно его ошибки учитывают остальные конкурсанты. Тем не менее водитель признается, что особого волнения не испытывал, да и конкурсная комиссия по достоинству оценила его выступление — по итогам первого этапа он немногим отстал от призовой тройки.— Я впервые участвую в конкурсе, и мне, конечно, хотелось бы выиграть. Вообще, такие конкурсы интересны и полезны, особенно с точки зрения преемственности, ведь как и мы когда–то пришли в профессию благодаря старшим и более опытным товарищам, так и наше дело должны продолжить молодые. Вот мы и соревнуемся в наставничестве, поэтому все правильно и логично. Пускай будет побольше таких поводов собраться вместе. А в профессии я, кстати, больше двадцати лет и работой своей доволен, — говорит Сейпетал Исмаилов.— Для меня эта машина немного непривычная, она легче и меньше той, на которой я работаю, — рассуждает. — Возможно, из–за этого мое прохождение трассы вышло не таким гладким, как у других. Но и мне в общем–то не стыдно сегодня проиграть, ведь на площадку вышли самые опытные водители. В любом случае во время конкурса каждый получит долю позитива, а главное — полезный опыт. Например, для меня самым познавательным оказался этап, где нужно было оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, поскольку на производстве, когда счет идет на минуты, важно не растеряться и переломить ситуацию. В общем, организаторы постарались на славу, разнообразили задания.

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