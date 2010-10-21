Среди работников предприятий группы компаний «Норникель» прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии — водитель большегрузных автомобилей от пяти до десяти тонн».
И победа, и участие
Представьте, что сейчас 1940–е, самый разгар Великой Отечественной, вы работаете на Норильском комбинате и в это же время участвуете в конкурсе профмастерства. Лишние хлопоты, скажете вы? А вот руководство комбината так не считало, и работники неустанно совершенствовали свое мастерство, тем самым приближая Победу.
Сейчас хлеб по талонам уже не выдают и войны нет, но мотивирующие конкурсы — практика, проверенная временем, до сих пор актуальны. Ежегодно Заполярный филиал в рамках проекта «Академия наставников» проводит десяток таких мероприятий по различным специальностям. Нынешний конкурс — последний в этом году.
В преддверии профессионального праздника автомобилистов и юбилея ЦАТК за звание сильнейших боролись представители крупнейших транспортных предприятий компании — ЦАТК, «Норильскникельремонт», «Норильский промышленный транспорт», газоспасательная служба. К сожалению, из–за погодных условий до старта не добрались участники из Дудинки — Заполярный транспортный филиал и Норильско–Таймырская энергетическая компания. Тем не менее на площадке второй автоколонны ЦАТК, где прошла практическая часть состязаний, борьба развернулась нешуточная, ведь на кону не только престижный титул чемпиона, но и внушительная денежная премия — 50, 30 и 20 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.Алена Шукшина, куратор корпоративного проекта «Академия наставников», ведущий специалист управления корпоративных проектов Заполярного филиала
, рассказывает, что конкурсы профмастерства проводятся не только ради поощрения лучших работников, но и для того, чтобы продемонстрировать новую технику, взглянуть изнутри на технологические процессы, напомнить о требованиях безопасности.
— Каждый год в рамках корпоративного чемпионата рабочих профессий мы стараемся охватить новые востребованные в компании специальности. В 2017 году впервые был проведен конкурс на звание лучшего аппаратчика–гидрометаллурга исследовательского профиля. В 2018 году к соревнованиям присоединятся флотаторы. Следующий конкурс состоится уже в январе, — отметила Алена Шукшина.
По словам организаторов, за последние три года конкурс спецов–автомобилистов претерпел заметные изменения — лидеров теперь выявляют как среди водителей большегрузов, так и других видов автотранспорта. Это связано с тем, что такие же разграничения были введены на соревнованиях всероссийского уровня, куда компания регулярно отправляет победителей и где наши участники уже становились призерами — в 2014 году победу праздновал Денис Волков из «Норильского промышленного транспорта»
. К слову, в начале ноября норильчане посетят Екатеринбург, где пройдет конкурс среди лаборантов химического анализа и сварщиков.
— Каждый из участников заслуживает победы, ведь каждый из них — лучший в своей области. Но дополнительные знания никогда не помешают, — считает Денис Касимов, председатель конкурсной комиссии, начальник колонны № 2 ЦАТК
. — Допустим, на одном из этапов конкурса требуется обнаружить неисправность автомобиля. И пускай участники достойно справляются с заданием, кое–что они могут упустить лишь по той причине, что они водители, а не механики.И машину завели, и человека спасли
Для преодоления дистанции НПТ любезно предоставил два новеньких КамАЗа 43255-й модели. И если с практикой, в общем–то, все было понятно — движение по боксу, «змейкой», разворот в ограниченном пространстве и так далее, то с теорией — тест состоит из 20 вопросов, подготовленных специалистами Корпоративного университета «Норникеля», — определенные сложности возникли даже у самых опытных водителей. Интересно было наблюдать и за действиями участников во внештатной ситуации — они должны были оказать первую помощь человеку, которого застиг за рулем сердечный приступ. Этот этап конкурса оценивал инженер отдела промышленной безопасности и охраны труда транспортных подразделений управления промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала Николай Татауров
.
|За звание сильнейших боролись представители крупнейших транспортных предприятий компании, лучшие из лучших
По итогам жеребьевки право открыть дистанцию досталось работнику «Норильскникельремонта» Сейпеталу Исмаилову. Как правило, первому участнику всегда приходится сложнее всего, и именно его ошибки учитывают остальные конкурсанты. Тем не менее водитель признается, что особого волнения не испытывал, да и конкурсная комиссия по достоинству оценила его выступление — по итогам первого этапа он немногим отстал от призовой тройки.
— Я впервые участвую в конкурсе, и мне, конечно, хотелось бы выиграть. Вообще, такие конкурсы интересны и полезны, особенно с точки зрения преемственности, ведь как и мы когда–то пришли в профессию благодаря старшим и более опытным товарищам, так и наше дело должны продолжить молодые. Вот мы и соревнуемся в наставничестве, поэтому все правильно и логично. Пускай будет побольше таких поводов собраться вместе. А в профессии я, кстати, больше двадцати лет и работой своей доволен, — говорит Сейпетал Исмаилов.
— Для меня эта машина немного непривычная, она легче и меньше той, на которой я работаю, — рассуждает Александр Васильев из газоспасательной службы
. — Возможно, из–за этого мое прохождение трассы вышло не таким гладким, как у других. Но и мне в общем–то не стыдно сегодня проиграть, ведь на площадку вышли самые опытные водители. В любом случае во время конкурса каждый получит долю позитива, а главное — полезный опыт. Например, для меня самым познавательным оказался этап, где нужно было оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, поскольку на производстве, когда счет идет на минуты, важно не растеряться и переломить ситуацию. В общем, организаторы постарались на славу, разнообразили задания.
Михаил ТуаевФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
|По итогам конкурса убедительную победу одержал Сергей Бордиян, представляющий «Норильский промышленный транспорт», вторым стал Андрей Малютин — газоспасательная служба, третьим — Александр Ращинский, работник ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта».