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[Индекс номера 174 (27.10.2017)]

 Мысли вслух 
Плата за риск

Недавно в Госдуме прошло заседание Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, где эксперты рассмотрели вопрос социальных гарантий и компенсаций, способных удержать убывающее население Заполярья. Совет возглавила вице–спикер и представитель «Справедливой России» Ольга Епифанова. Новость эта всколыхнула все северные регионы страны. Еще бы, ведь дело касается самой важной части нашей системы жизнеобеспечения — уровня доходов северян. Слухов и мечтаний много.
Главная идея такова: северяне могут начать получать фиксированное вознаграждение за жизнь в суровых климатических условиях. Чем хуже климат, тем больше выплата. Депутаты совместно с кабмином должны рассмотреть предложенные варианты, и если инициатива будет поддержана, то отток населения с северных территорий прекратится. А он есть, и еще какой! Чукотка за 15 лет лишилась около 70% населения, Магаданская область — 63%, Мурманская — 36%. Молодежь уезжает, средний возраст северных территорий растет, а в итоге зона стратегических интересов РФ может оказаться без трудовых ресурсов, предупреждают в Экспертном совете. С квалифицированными кадрами вопрос стоит особенно остро.
Надо сказать, что скандальная тема отмены северных надбавок и введения новых механизмов стимулирования обсуждается на федеральном уровне не впервые. В 2014 году Минтруда и соцзащиты РФ уже предлагали определить новый порядок начисления размера районных коэффициентов. Тогда сразу же взвилась Югра, для которой районный коэффициент в проекте был снижен. Жители нефтяного края крайне негативно отозвались на инициативу, профсоюзы начали сбор подписей под соответствующей петицией. Губернатор Югры Наталья Комарова написала обращение вице–премьеру Ольге Голодец о вредности подобных решений.
И вот опять... На нынешнем заседании было отмечено, что существующая практика господдержки жителей северных территорий показала свою неэффективность, так как «советская система вошла в противоречие с реальностью». «Нужна корректировка механизма госгарантий», — говорится в рекомендациях совета. Что же, для правильной оценки предлагаемых вариантов давайте попробуем разобраться, в чем корень проблемы. Да, у нас до сих пор действует советская система господдержки. И она действительно уже не способна обеспечить материальный интерес северян. Однако, сказав «а», депутаты забыли сказать «б». Сами по себе северные коэффициенты и полярные надбавки работают прекрасно, все давным–давно отлажено, и в свое время результат был отменным. При социализме! Но дело в том, что у нас одновременно действуют как капиталистические практики, до сих пор не адаптированные к российским реалиям, так и социалистические, которые уже не способны конкурировать с капиталистическими методами стимулирования. В итоге вроде бы все работает, а достойной оплаты труда северян не наблюдается. Такой парадокс объясним. Хорошо, что система не дает платить меньше, чем положено. Именно про это единственно и вспоминают. Но ведь есть и другая сторона. Та же советская система не давала работодателю без строгих регламентов возможности платить больше! Не мог слесарь в Волгограде получать столько же, сколько получал коллега в Заполярье. Никаким образом — не было законодательных оснований. Есть в Волгограде коэффициент и полярки? Нет? До свидания.
Однако времена изменились. Материк давно живет по правилам капиталистическим. Работодатель успешного предприятия, решив платить работникам 60 тысяч в месяц, делает это, не оглядываясь ни на какие законодательные акты. Раньше его наказали бы, а сейчас нет, больше — не меньше... В итоге, чем больше будет появляться этих самых успешных предприятий и целых регионов, тем чаще будет возникать вопрос: почему, выполняя ту же работу при равной квалификации, но живя в тепле, они получает столько же, сколько и мы? Да потому, что не опираются на старую систему коэффициентов и исходят только из прибыльности предприятия. Соответственно, специалист на Севере начинает собирать чемоданы.
К моему глубокому сожалению, этот важнейший момент экспертной группой пока не освещен. В то же время огульно существующую систему отменять глупо, как глупо отказываться от любой отработанной практики. Что же делать? В Госдуме этим озаботились и начали изучать опыт северных стран, чтобы понять, как можно его использовать. Например, в Канаде платят компенсации, не зависящие от уровня зарплат, но с «индексом полярности»: чем экстремальнее условия, тем больше человек получает. При такой системе и директор, и уборщица получают не процент от зарплаты, а зафиксированную одинаковую величину, которая считается достойной компенсацией. На Аляске примерно такая же система. Мало того, жители этого американского штата активно требуют отмены всех льгот с их полной монетизацией. Нет и программы переселения — там очень удивятся, узнав, что у нас она имеется. «Все в деньги! А мы сами решим свои проблемы!». Я не уверен, что данный лозунг полностью нам подойдет. Ни в Канаде, ни на Аляске нет такой стратегии промышленного развития северов, как у нас. Грубо говоря, пока что у них очень мало северной промышленности, что, впрочем, может измениться в ближайшие годы. Не многие знают, но на севере американского континента нет и никогда не было домашнего оленеводства. Этим странам не нужно держать в регионах мало–мальски большое население. А существующее занято мелким бизнесом, промыслами. Нет остроты проблемы. Вместе с тем Ольга Епифанова считает, что именно «фиксированный» механизм отвечает принципу социальной справедливости. Я же вижу, что квалифицированного специалиста такой механизм точно не устроит, он знает себе цену.
Систему коэффициентов нельзя отменять одномоментно еще по одной причине — зарплату, исходя из нормативов, устанавливает работодатель, пересчитывая оклад. По факту она не увеличивается у имеющих «полярки», зато уменьшается у только что приехавших. Многие работодатели манипулируют коэффициентами, снижая налоговое давление. И 90% из них на следующий день после принятия отменяющей нормы пересчитают все еще раз и скажут: «Государство отменило северные надбавки, теперь получать вы будете меньше, а если что–то не нравится — все претензии к Кремлю!».
Из предложения депутатов неясно, как именно их задумки могут быть реализованы: будут ли изменены размеры базовых окладов, кто должен платить фиксированную выплату — бюджет или работодатели? Будет ли градация по регионам и, самое главное, каким станет размер компенсации. Суммы–то серьезные, хотя Экспертный совет указывает основу для подпитки: доля доходов бюджета от минерально–сырьевой базы Севера — выше 40%, а доля валютных поступлений — 80%.
А что думают соседи? В правительстве ЯНАО сомневаются, что сумма компенсации будет равноценна северным надбавкам. Бюджетники, у которых сейчас заработная плата доводится до уровня средней по экономике, в одночасье потеряют в разы.
Профессор Высшей школы экономики Александр Чепуренко считает, что система надбавок характерна для государств с плановым строем, и предлагает рассматривать проблему с точки зрения рынка. «Бизнес должен регулировать условия для привлечения тех работников, которые ему интересны. Кого эта инициатива сейчас может коснуться? Тех, кто работает в госучреждениях, и непонятно, насколько предложение оптимально», — комментирует он.
Но как корректно уместить все это «сырье» в нормативный акт? Фиксированная выплата сразу разгонит инфляцию. Получается, что нужно вообще уходить от окладов и сразу делать американскую систему с почасовой оплатой труда. А это очень существенное изменение.
Не внушает оптимизма и то, что делом занялась не «Единая Россия», а «эсеры». Некоторые даже считают, что это просто вброс, направленный в преддверии выборов президента РФ на повышение рейтинга партии и ее лидера Миронова лично.
Мне представляется, что полумерами уже не обойтись, потребуется комплекс мер с использованием и коэффициентов, и фиксированных выплат. В планах у депутатов — создание Арктического кодекса, объединяющего разрозненные законы, поиск механизмов поддержки малого и среднего северного бизнеса, который сегодня за свой счет выплачивает сотрудникам северные надбавки и жалуется на недостаток информации по этой теме.
Глобальные вопросы всегда пугают. Тем не менее что–то делать надо. Представители территорий ждут приглашения в эксперты, однако боюсь, широкого обсуждения не будет. Не секрет, что на северах очень сильна психология временщика, препятствующая государственному мышлению: «Дайте доработать в существующей схеме и спокойно уехать на материк, а там — хоть трава не расти!». Поэтому решение будет политическим. За определенным порогом оттока населения станет трудно удерживать территории, что в корне противоречит заявленной стратегии развития страны. И лучше бы решить проблему как можно быстрее, не дожидаясь рокового момента, когда придется заново заселять севера России с помощью новых ГУЛАГов. Не верится в такое? Уверяю, что и в 1915 году никто не думал, что всего через 20 лет на далекий Таймыр потянутся баржи с первыми заключенными — строителями Норильска. Так что мы будем и дальше внимательно следить за судьбой инициативы по модификации северных надбавок — наиболее болезненной темой для всех жителей Заполярья.

Вадим Денисов
Фото Владимира Макушкина
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