[Индекс номера 174 (27.10.2017)]



Конкурсы

Гордость школы

Норильская художественная школа и Талнахская детская школа искусств получили высокое признание на всероссийском уровне: художка стала абсолютным победителем Всероссийского чемпионата детских школ искусств, ТДШИ — лучшим образовательным учреждением XXI века.

Анастасия Коваленко. Прогулка. Весенний день Триумфальный дебют Успехи художественной школы подтверждены многочисленными дипломами и наградами федеральных и международных конкурсов. Во Всероссийском чемпионате детских школ искусств художка участвовала впервые, и дебют оказался триумфальным: школа стала победителем в номинации «Изобразительное искусство» сразу в двух зачетах — индивидуальном (где оценивались работы воспитанников школы) и общем (по итогам представленного портфолио, рассказывающего о достижениях учреждения за последние три года). – Искусству мы обучаем всех, кто видит мир глазами художника. Одаренных детей «открываем» в процессе реализации предпрофессиональных и развивающих программ «Живопись» и «Дизайн», позволяющих в индивидуальном общении с учеником рассмотреть его уникальность. При этом наши преподаватели не ограничены рамками профессиональных обязанностей. На традиционных уроках живописи, рисунка, станковой композиции, декоративно–прикладного искусства и скульптуры используются и инновационные технологии: компьютерная графика, мультимедиа, дизайн–проектирование, — рассказывает директор школы Татьяна Мозговая. Екатерина Гущина. Рождение олененка Учредителем Всероссийского чемпионата детских школ искусств является Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи. К участию приглашаются детские школы искусств, детские художественные и музыкальные школы. В этом году набралось 27 учреждений из разных регионов страны — от Калининграда до Забайкальского края. В индивидуальном зачете от Норильска выступали три воспитанницы художки: Анастасия Коваленко, ставшая победительницей, а также Екатерина Гущина и Ирина Козлова, которые завоевали серебро и бронзу соответственно. – Настя, старшая из них, прекрасно работает в разных техниках, она в этом году выпускается и планирует поступить в профильный вуз в Санкт–Петербурге на архитектора. Катя и Ира — тоже очень способные девочки, участницы конкурсов различного уровня, уже начиная с младших классов. С конкурсантками работали преподаватели Наталья Мороз и Дмитрий Тимофеев. На чемпионат девочки подготовили по четыре работы каждая. Поскольку тематика была свободная, мы постарались представить работы, отражающие культуру нашего края, выполненные в различных техниках, — поясняет директор школы. Конкурс проходил поэтапно, работы принимались заочно. Татьяна Мозговая подчеркивает, что наши участницы основательно к нему подготовились: над каждой работой они корпели по две–три недели. На днях Анастасия Коваленко и еще одна ученица, Наталья Кравченко, выезжают на III Всероссийский конкурс–пленэр в Крым, где вместе с преподавателем Натальей Федотовой примут участие в международной стажировке для педагогов–художников и их учеников International training for teachers–artists and students. Ирина Козлова. Синий натюрморт Что же до самой школы, то в этом году она стала официальным представительством Международного союза педагогов–художников, а традиционный региональный конкурс «Северная палитра» вырос до всероссийского уровня, и в этот раз на нем будет представлено порядка 600 работ из 20 регионов страны, что лишний раз подчеркивает значимость Норильской художественной школы среди ее российских «коллег».

Директор ТДШИ Сергей Ужегов Подарок к юбилею Талнахская детская школа искусств в этом году приняла участие во всероссийском конкурсе «Лучшая образовательная организация XXI века. Лидеры будущего» в рамках Образовательной ассамблеи в Казани. Конкурс был призван определить лучшее образовательное учреждение в двух направлениях — общеобразовательное и в области дополнительного образования. – Этот конкурс существует для совершенствования профессионального мастерства педагогических коллективов, обмена опытом между школами, а также внедрения инновационных форм и методов в образовательную деятельность. Согласно условиям, мы сначала отправили на конкурс пакет документов о школе, ее достижениях, формах работы, специализации — словом, обо всех тонкостях деятельности ТДШИ. На втором, очном, этапе в Казани встретились представители и руководители школ, чтобы совместно обсудить результаты своей работы, планы на будущее. Я почерпнул там много полезного — будем теперь воплощать у себя. Особенно приятно, что такую награду мы получили в год юбилея школы — ей исполнилось 50 лет, — поделился директор ТДШИ Сергей Ужегов. Такая высокая награда далеко не единственная в истории ТДШИ. Два года назад школа вошла в число 50 лучших школ искусств России. Это отличный результат, учитывая, что в стране сегодня работают более 6000 таких образовательных учреждений.

