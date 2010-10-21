[Индекс номера 175 (31.10.2017)]



Святая память

30 октября Норильск помянул безвинных жертв ГУЛАГа.

Около полудня вереница автобусов отправилась от Музея Норильска на мемориал «Норильска Голгофа» у подножия молчаливой Шмидтихи, где когда–то был старый погост. Этой традиции в нашем городе, построенном заключенными, более четверти века. Поначалу туда приходило немного норильчан, среди которых были и старые политкаторжане. Со временем стало все больше молодежи. Нынче в нашем автобусе ехали старшеклассники из 14–й школы, они пока толком не понимали, куда и зачем едут, — так сказали в школе. Рядом с нами были и сотрудники Центра семьи «Норильский», которым важно было вместе с горожанами поклониться памяти тех, кто прошел Норильлаг. Среди пассажиров оказался и человек, рожденный в Норильске в 1951 году в семье политзаключенного. Он часто бывает в норильских школах, считает своим долгом рассказывать детям о временах репрессий. Леонид Бизер, подполковник милиции в отставке, председатель Совета ветеранов норильской полиции, член Общества защиты жертв политических репрессий, рассказал в пути на «Норильскую Голгофу»: — Еду ради памяти отца — Вениамина Львовича Бизера, которого оговорили и арестовали по политическим мотивам в 1937 году. А до этого его портреты как видного партийного руководителя носили на демонстрациях в Херсоне... Отбыв без вины пятилетний срок в Норильлаге, отец остался в ссылке на Севере с поражением в правах, работал начальником участка в Горстрое. После освобождения познакомился с моей мамой Валентиной Яковлевной, она родом из Красноярска, приехала сюда к родным. В ссылке родились четверо детей, я младший. Полностью отца реабилитировали в 1954–м, злобы у него не было, но говорить о своей жизни в лагере он не хотел. Помню, как в детстве водил меня в гости к своему товарищу по лагерю — бывшему главному редактору газеты «Правда». Отец после реабилитации переехал в Красноярск, куда его пригласили на работу в горком партии Центрального района, но на материке недолго пожил, сказались болезни, которые получил в лагере. Леонид Бизер с детства помнит то скорбное место, где сейчас находится мемориал «Норильская Голгофа». Однажды, когда старое кладбище уже закатали под асфальт, а из памятников была только братская могила под крестом, приехал сюда с товарищами, чтобы помянуть отца и тех, кто отбывал с ним несправедливые сроки... Тогда они удивились тому, что после их первых поминальных слов разошлись тучи и выглянуло солнце. И сегодня, хоть и здорово подморозило, сияло солнце. Леонид Вениаминович заметил: — Это души ушедших благодарят нас за память, а мороз дает хоть немного прочувствовать, какие тяготы им пришлось пережить... На традиционном митинге у мемориала особенно стало заметно, что приехало много молодежи. И Ирина Субочева, начальник управления культуры, прежде всего, обращалась к их сердцу: — Сегодня в нашем городе и стране многое делается, чтобы молодежь не оставалась равнодушной к памяти безвинных жертв ГУЛАГа. Это им в будущем передавать знания о годах репрессий детям и внукам. В Музее Норильска хранится множество материалов о том времени, на днях там открылась выставка «Два сердца» о норильском периоде жизни и творчества Льва Гумилева, она поможет эмоционально прикоснуться новому поколению к тому времени. Сегодня мы, взрослые, а завтра вы, молодые, надеюсь, будете делать все, чтобы история политических репрессий государства против своего народа никогда не повторялась... Среди тех, кто счел своим долгом приехать на «Норильскую Голгофу», был и заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля» Василий Трохов: — Мы отдаем дань памяти людям, которые построили город и комбинат на вечной мерзлоте. Очень важно, что это и напоминание о проблеме нетерпимости и применения насилия к людям с другими политическими взглядами и убеждениями. Хочу призвать всех к тому, чтобы помнили свою историю, правильно извлекали из нее уроки, и самое главное, чтобы воспитывали своих детей в традициях, которые исключают любое насилие. Председатель Общества защиты жертв политических репрессий Елизавета Обст, которая родилась в ссылке, напомнила: — С 1935 года здесь для строительства медно–никелевого комбината был создан норильский лагерь. За 20 лет через него прошли сотни тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий. Давно это было, но память вечна. Сегодня в столице нашей Родины по указу президента открыли мемориал жертвам политических репрессий «Стена скорби», в которой есть и камень с нашей «Норильской Голгофы». Память — это святое, и спасибо всем, кто помнит. Минутой молчания норильчане почтили память жертв Норильлага. Отец Герман совершил заупокойную литию «о упокоении душ во дни лихолетия безвинно убиенных, в лишениях и заключении скончавшихся и на земле сей таймырской и повсюду погребенных, имена которых знает сам Господь». Норильчане возложили цветы к памятникам на мемориале и зажгли поминальные свечи в часовне, которая первой была возведена по инициативе норильской молодежи на этом месте в 1990 году. Дольше всех в часовне задержалась Татьяна Алексеевна Балыкова (на фото) из Общества защиты жертв политических репрессий. Она оставила в часовне по обычаю предков поминальную снедь и письмо, в котором просила помянуть всех погибших в ГУЛАГе своих сродников–калмыков. Она написала, что в лагере было приказано калмыков называть китайцами, а она одна из выживших в своей родне, ее спасла и воспитала простая русская женщина. Перед смертью она рассказала Татьяне, что девочка из репрессированной семьи — родом из Калмыцкого района под Ростовом–на–Дону, где ее предки–калмыки приняли православие и вступили в казачество... В музейном сквере у памятника «Жертвам Норильлага» депутат горсовета Геннадий Енчик от имени норильских парламентариев поклонился тем из 170 членов Общества жертв политических репрессий, которые живут в Норильске: — Память о великой скорби также священна, как и память о великих победах. Пострадавшие от репрессий стали первыми строителями города и комбината, они вложили душу и сердце в его развитие. Среди нас живут их дети, свидетели великого героизма, они тоже потрудились на благо Норильска, создали город, в котором хочется жить и трудиться. Великая им благодарность за то, что свято хранят память о безвинных узниках Норильлага и передают ее молодежи. Когда люди разошлись, в студеном музейном сквере все еще звучали стихи поэтов Осипа Мандельштама и Иосифа Бродского, которые почти в одиночестве читал норильчанин Герман Бородин: «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке...». Эти великие поэты прошли через репрессии, как и ученый, писатель, поэт Лев Гумилев, дни памяти которого начались в Музее Норильска. Пусть наша святая память не заканчивается... Дети помнят В Норильске продолжается декада памяти, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. В музее авиации и космонавтики 8–й школы состоялась встреча школьников с членами общественной организации «Защита жертв политических репрессий». Юные экскурсоводы рассказали о нескольких выдающихся узниках ГУЛАГа, чьи судьбы были связаны с отечественной авиацией и космонавтикой. Несмотря на то что полярный летчик Василий Махоткин и конструктор космических кораблей Сергей Королев прошли через незаконные репрессии, они продолжали созидать на благо Родины. Почетным гостям, среди которых были и представители краевой и городской власти, Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда, презентовали также выставку, посвященную 60–летию запуска первого советского спутника, предоставленную Музеем космонавтики города Москвы. Заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева подарила школьному музею уникальное издание «Миссия «Космос» об истории покорения человечеством Вселенной, а депутат Заксобрания края Виталий Толстов — буклет, который норильчанам просили передать из музея школы № 2 города Дивногорска, где бывал Юрий Гагарин. В 8–й школе продолжает действовать выставка документов и книг, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, с которой на этой неделе познакомятся и ученики близлежащих школ. А 30 октября знаменная группа этой школы с дубликатом знамени 365–го стрелкового полка вместе с офицерами военно–космической части № 40919 побывала на мемориале «Норильская Голгофа», чтобы почтить память жертв Норильлага.

Ирина Даниленко Фото автора и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Около полудня вереница автобусов отправилась от Музея Норильска на мемориал «Норильска Голгофа» у подножия молчаливой Шмидтихи, где когда–то был старый погост. Этой традиции в нашем городе, построенном заключенными, более четверти века. Поначалу туда приходило немного норильчан, среди которых были и старые политкаторжане. Со временем стало все больше молодежи. Нынче в нашем автобусе ехали старшеклассники из 14–й школы, они пока толком не понимали, куда и зачем едут, — так сказали в школе. Рядом с нами были и сотрудники Центра семьи «Норильский», которым важно было вместе с горожанами поклониться памяти тех, кто прошел Норильлаг.Среди пассажиров оказался и человек, рожденный в Норильске в 1951 году в семье политзаключенного.Он часто бывает в норильских школах, считает своим долгом рассказывать детям о временах репрессий., рассказал в пути на «Норильскую Голгофу»:— Еду ради памяти отца — Вениамина Львовича Бизера, которого оговорили и арестовали по политическим мотивам в 1937 году. А до этого его портреты как видного партийного руководителя носили на демонстрациях в Херсоне... Отбыв без вины пятилетний срок в Норильлаге, отец остался в ссылке на Севере с поражением в правах, работал начальником участка в Горстрое. После освобождения познакомился с моей мамой Валентиной Яковлевной, она родом из Красноярска, приехала сюда к родным. В ссылке родились четверо детей, я младший. Полностью отца реабилитировали в 1954–м, злобы у него не было, но говорить о своей жизни в лагере он не хотел. Помню, как в детстве водил меня в гости к своему товарищу по лагерю — бывшему главному редактору газеты «Правда». Отец после реабилитации переехал в Красноярск, куда его пригласили на работу в горком партии Центрального района, но на материке недолго пожил, сказались болезни, которые получил в лагере.Леонид Бизер с детства помнит то скорбное место, где сейчас находится мемориал «Норильская Голгофа». Однажды, когда старое кладбище уже закатали под асфальт, а из памятников была только братская могила под крестом, приехал сюда с товарищами, чтобы помянуть отца и тех, кто отбывал с ним несправедливые сроки... Тогда они удивились тому, что после их первых поминальных слов разошлись тучи и выглянуло солнце. И сегодня, хоть и здорово подморозило, сияло солнце. Леонид Вениаминович заметил:— Это души ушедших благодарят нас за память, а мороз дает хоть немного прочувствовать, какие тяготы им пришлось пережить...На традиционном митинге у мемориала особенно стало заметно, что приехало много молодежи. И, прежде всего, обращалась к их сердцу:— Сегодня в нашем городе и стране многое делается, чтобы молодежь не оставалась равнодушной к памяти безвинных жертв ГУЛАГа. Это им в будущем передавать знания о годах репрессий детям и внукам. В Музее Норильска хранится множество материалов о том времени, на днях там открылась выставка «Два сердца» о норильском периоде жизни и творчества Льва Гумилева, она поможет эмоционально прикоснуться новому поколению к тому времени. Сегодня мы, взрослые, а завтра вы, молодые, надеюсь, будете делать все, чтобы история политических репрессий государства против своего народа никогда не повторялась...Среди тех, кто счел своим долгом приехать на «Норильскую Голгофу», был и— Мы отдаем дань памяти людям, которые построили город и комбинат на вечной мерзлоте. Очень важно, что это и напоминание о проблеме нетерпимости и применения насилия к людям с другими политическими взглядами и убеждениями. Хочу призвать всех к тому, чтобы помнили свою историю, правильно извлекали из нее уроки, и самое главное, чтобы воспитывали своих детей в традициях, которые исключают любое насилие., которая родилась в ссылке, напомнила:— С 1935 года здесь для строительства медно–никелевого комбината был создан норильский лагерь. За 20 лет через него прошли сотни тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий. Давно это было, но память вечна. Сегодня в столице нашей Родины по указу президента открыли мемориал жертвам политических репрессий «Стена скорби», в которой есть и камень с нашей «Норильской Голгофы». Память — это святое, и спасибо всем, кто помнит.Минутой молчания норильчане почтили память жертв Норильлага.совершил заупокойную литию «о упокоении душ во дни лихолетия безвинно убиенных, в лишениях и заключении скончавшихся и на земле сей таймырской и повсюду погребенных, имена которых знает сам Господь». Норильчане возложили цветы к памятникам на мемориале и зажгли поминальные свечи в часовне, которая первой была возведена по инициативе норильской молодежи на этом месте в 1990 году. Дольше всех в часовне задержалась(на фото) из Общества защиты жертв политических репрессий. Она оставила в часовне по обычаю предков поминальную снедь и письмо, в котором просила помянуть всех погибших в ГУЛАГе своих сродников–калмыков. Она написала, что в лагере было приказано калмыков называть китайцами, а она одна из выживших в своей родне, ее спасла и воспитала простая русская женщина. Перед смертью она рассказала Татьяне, что девочка из репрессированной семьи — родом из Калмыцкого района под Ростовом–на–Дону, где ее предки–калмыки приняли православие и вступили в казачество...В музейном сквере у памятника «Жертвам Норильлага»от имени норильских парламентариев поклонился тем из 170 членов Общества жертв политических репрессий, которые живут в Норильске:— Память о великой скорби также священна, как и память о великих победах. Пострадавшие от репрессий стали первыми строителями города и комбината, они вложили душу и сердце в его развитие. Среди нас живут их дети, свидетели великого героизма, они тоже потрудились на благо Норильска, создали город, в котором хочется жить и трудиться. Великая им благодарность за то, что свято хранят память о безвинных узниках Норильлага и передают ее молодежи.Когда люди разошлись, в студеном музейном сквере все еще звучали стихи поэтов Осипа Мандельштама и Иосифа Бродского, которые почти в одиночестве читал норильчанин: «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке...». Эти великие поэты прошли через репрессии, как и ученый, писатель, поэт Лев Гумилев, дни памяти которого начались в Музее Норильска. Пусть наша святая память не заканчивается...В Норильске продолжается декада памяти, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. В музее авиации и космонавтики 8–й школы состоялась встреча школьников с членами общественной организации «Защита жертв политических репрессий».Юные экскурсоводы рассказали о нескольких выдающихся узниках ГУЛАГа, чьи судьбы были связаны с отечественной авиацией и космонавтикой. Несмотря на то что полярный летчик Василий Махоткин и конструктор космических кораблей Сергей Королев прошли через незаконные репрессии, они продолжали созидать на благо Родины. Почетным гостям, среди которых были и представители краевой и городской власти, Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда, презентовали также выставку, посвященную 60–летию запуска первого советского спутника, предоставленную Музеем космонавтики города Москвы.подарила школьному музею уникальное издание «Миссия «Космос» об истории покорения человечеством Вселенной, а— буклет, который норильчанам просили передать из музея школы № 2 города Дивногорска, где бывал Юрий Гагарин.В 8–й школе продолжает действовать выставка документов и книг, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, с которой на этой неделе познакомятся и ученики близлежащих школ. А 30 октября знаменная группа этой школы с дубликатом знамени 365–го стрелкового полка вместе с офицерами военно–космической части № 40919 побывала на мемориале «Норильская Голгофа», чтобы почтить память жертв Норильлага.

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