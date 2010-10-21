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[Индекс номера 175 (31.10.2017)]

 Школьный двор 
Недетский разговор

Больше часа длился разговор учеников педагогических классов гимназии № 5 и школы № 37 и студентов норильского педколледжа с заместителем главы Норильска по социальной политике Натальей Коростелевой, которая отвечала на вопросы молодежи.
Наталья Коростелева
А молодых людей интересовало многое: от ее личных и профессиональных приоритетов до философских тем и новшеств в системе образования.
Началась беседа со знакомства. Наталья Михайловна рассказала, что она родилась в селе Ярцево на берегу Енисея, между Дудинкой и Красноярском, где прожила 17 лет. Гостья поделилась воспоминаниями о своих первых учителях, которые научили не только «вычитать и умножать», но и правильно жить: никогда не зазнаваться и всегда стараться помогать людям. С улыбкой вспомнила, как получила первую двойку в школе за диктант...
В Норильск Наталья Михайловна приехала с мужем, как и многие норильчане в то время, на пять лет, это называлось «заработать на машину». Но буквально послезавтра (так совпало) Коростелевы отметят 30–летие своей жизни в Норильске.
Наталья Михайловна работала по специальности — учителем математики, потом завучем, а затем и директором физико–математического колледжа, сейчас это школа № 1. В декабре 2008 года она была назначена начальником управления соцполитики, а в 2013–м – заместителем главы администрации города Норильска по социальной политике. После биографических и философских вопросов, таких как «что лучше — матриархат или патриархат», учащиеся перешли к конкретным темам и проблемам. Вот некоторые из них.
Сейчас стоимость комплекта всех выданных мне учебников примерно семь тысяч, а цена электронной книги — 3–5 тысяч. Когда в школах появятся электронные учебники?
– Сейчас практически все учебники уже имеют электронную версию. Вопрос — в техническом оснащении школ, грубо говоря, в деньгах. Я думаю, это вопрос времени, и лет через пять наши школьники начнут учиться по планшетам. Но есть серьезный аспект — зрение. На глаза детей и так серьезно влияют компьютеры, смартфоны, телевизоры, другие электронные устройства, что будет, если еще и учебники заменят планшеты.
Я выпускница педагогического класса, сейчас студентка педколледжа. В будущем планирую получить логопедическое образование. Слышала, что в дальнейшем логопедическая помощь детям будет оказываться в специализированных логопунктах. Расскажите о них подробнее.
– Логопеды и дефектологи сейчас требуются везде: в садиках, в школах, в центрах реабилитации, так что без работы вы не останетесь. Что касается логопунктов, то пока известно только, что они будут организовываться в учебных заведениях.
Как вы относитесь к реализации инклюзивного образования в школах?
– Безусловно, все дети должны социализироваться, но у этого вопроса есть и другая сторона — нагрузка на педагогов и одноклассников. Если ребенок может осваивать программу, он должен учиться в школе. Если же проблемы слишком серьезны и они мешают обучаться и самому ребенку, и окружающим, то тогда нужно искать другие варианты. Есть и такие примеры, когда ребенку предписано домашнее обучение, а он ходит в обычную школу — и ему нравится, и у него получается. Я уверена, что инклюзия не должна заключаться во внешней атрибутике вроде устройства пандусов, но к каждой ситуации нужно подходить индивидуально.
Почему Норильск не отправляет своих выпускников в вузы на целевое обучение?
– Мы не можем заключать договоры со студентами на целевое обучение, потому что в городском бюджете не предусмотрены средства на ежемесячную стипендию для них. Но мы пошли по другому пути: молодых специалистов — медиков и педагогов — после окончания вуза приглашаем работать в наш город — в конкретную школу или больницу с предоставлением жилья и ста тысяч рублей «подъемных». На мой взгляд, эта программа не хуже, чем целевое обучение. Ведь за пять лет в вузе у студентов, тем более у студенток, может очень многое измениться: семья, брак, дети, а тут над человеком довлеет обязательство вернуться в город, который отправил его учиться. Наша программа, я уверена, более гибкая и удобная.
***
Наталья Коростелева откровенно ответила на все заданные вопросы и пообещала при необходимости помочь с трудоустройством каждому из будущих педагогов.

Светлана Гунина
Фото Светланы ГУНИНОЙ
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30 октября Норильск помянул безвинных жертв ГУЛАГа.

Школьный двор 
Больше часа длился разговор учеников педагогических классов гимназии № 5 и школы № 37 и студентов норильского педколледжа с заместителем главы Норильска по социальной политике Натальей Коростелевой, которая отвечала на вопросы молодежи.

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