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[Индекс номера 175 (31.10.2017)]

 Кому, зачем, сколько 
Бюджет позволяет

Пенсионные и социальные выплаты в новом году существенно вырастут.
В соответствии с проектом бюджета Пенсионного фонда России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в следующем году расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 миллиарда рублей и составят 981 миллиард рублей.
Проект бюджета ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учетом временного изменения порядка их индексации. Так, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%, включая фиксированную выплату, что выше показателя прогнозной инфляции на 0,5%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 руб. (в 2017 году — 78,58 руб.). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера).
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей–инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.
Как и ранее, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП.
В соответствии с проектом бюджета 14,7 миллиарда рублей планируется направить на выплату средств пенсионных накоплений в виде накопительной пенсии, срочной и единовременной выплат.
С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2017 году — 3,2%. Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 450,6 миллиарда рублей.
Россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей в месяц, при этом неработающим родителям детей–инвалидов и инвалидов с детства Пенсионный фонд будет производить ежемесячные выплаты в размере 5,5 тысячи рублей. Расходы на эти выплаты в 2018 году запланированы на уровне 73,2 миллиарда рублей.
В 2018 году Пенсионный фонд продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. По этому направлению в бюджете ПФР предусмотрено 341,4 миллиарда рублей. Размер материнского капитала в следующем году не изменится и составит 453 026 рублей.
Основным видом пенсий в России в 2018 году по–прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей составит более 40 миллионов человек. Еще почти 3,7 миллиона человек — получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В 2018 году ПФР продолжит выделять субъектам РФ субсидии на реализацию социальных программ в части строительства, реконструкции и ремонта социальных учреждений для граждан старшего поколения и инвалидов, развития их материально–технической базы, а также на обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Субсидии Пенсионный фонд выделяет на условиях софинансирования расходов на реализацию соцпрограмм субъектами РФ. На эти цели в бюджете ПФР на 2018 год предусмотрен 1 миллиард рублей.

По информации ПФР
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