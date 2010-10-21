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[Индекс номера 175 (31.10.2017)]

 Проекты 
Хорошие идеи

Сразу семь новых проектов, победивших в конкурсах среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), будет реализовано в Норильске до конца этого года.
Арка на Завенягина, 7
Опыт участия в городском конкурсе у наших СОНКО есть: целый ряд организаций уже несколько лет уверенно представляет на нем проекты самой разной направленности. В этом году, рассказывает Анна Иванова, начальник отдела по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями, на конкурс было подано пять заявок: от Центра развития личности «Старт», спортивной Федерации функционального многоборья «Кроссфит», Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица», местного общественного Фонда поддержки молодежи «Возможность» и Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».
По результатам экспертной оценки победителями конкурса стали проекты «Кроссфит – доступный спорт», а также «Краски города» фонда «Возможность».
Занятия по кроссфиту
— Каждый победитель получил по 200 тысяч рублей на реализацию своих идей. Благодаря проекту «Краски города» в Норильске появился новый яркий уличный объект — арка на улице Завенягина, 7а. Ее расписали молодые художники–граффитисты, для которых это был первый опыт. Проект Федерации кроссфита направлен на развитие физкультуры и спорта, он дает возможность приобщиться к здоровому образу жизни людям всех возрастов. Сейчас кроссфит очень популярен, и сейчас федерация может проводить бесплатные тренировки во Дворце спорта «Арктика» по отдельному расписанию, в Молодежном центре по воскресеньям и в школе № 45 Кайеркана по субботам, — рассказывает Анна Иванова.
Помимо этого в нынешнем году Норильск участвовал в конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов края на реализацию муниципальных программ поддержки СОНКО. Нашему городу была предоставлена субсидия в размере одного миллиона рублей, участие в конкурсе, где распределялась эта сумма, приняли десять организаций.
Победителями конкурса стали проекты: «Игренок» Центра милосердия Норильска, «Заполярный цирк» Центра развития личности «Старт», «Зал борьбы для малышей» Фонда поддержки спорта города Норильска, «Штаб «Юнармия» Фонда поддержки молодежи «Возможность», а также детский клуб дополнительного физического развития «Малыш–крепыш» региональной Таймырской федерации тхэквондо ВТФ.
Анна Иванова:
— Наши программы хороши тем, что не ограничивают участников рамками расходования средств. Участники сами расставляют приоритеты, что позволяет им более свободно подходить к воплощению своих идей в жизнь.
В цирковую студию «Заполярный цирк» уже набирают детей с шести лет. Обучение бесплатное. Открытие студии запланировано на 4 декабря.
— С детьми будут заниматься педагоги, имеющие специальное образование или подготовку. Среди них — выпускники циркового училища, тренеры по акробатике и спортивной гимнастике, педагог, работавший в Цирке на Цветном бульваре, и другие. В ближайшее время в нескольких школах города пройдут открытые уроки, на которых ученики смогут попробовать свои силы в цирковом искусстве и понять, интересно ли им это, — говорят специалисты управления молодежной политики.
Еще один проект будет реализован на базе новенького Молодежного центра. Вскоре там появится комната–музей юнармии. В помещении установят витрины для различных экспонатов, юнармейцев оденут в форму.
— В комнате–музее будут проводиться собрания, уроки истории и краеведения, тренировки по сборке и разборке автомата и другое. Мы надеемся, что помещение станет для юнармейцев настоящим штабом, как это и задумано, — подчеркивают в Молодежном центре.
Организовать досуг детей берется и Центр милосердия, придумавший проект «Игренок».
— Для женской консультации при роддоме будет приобретен детский сенсорный терминал, где дети смогут поиграть, пока мамы находятся на приеме у врачей. За детьми будут присматривать аниматор и психолог. Это очень удобно, поскольку ситуация, когда мама приходит к врачу, а ребенка отвести некуда, встречается часто. Думаю, мамочки оценят нововведение. Проект рассчитан на детей 3–6 лет, — делится Анна Иванова.
Обладателями гранта стали и два схожих проекта: зал борьбы для малышей Центра единоборств и фитнеса «Олимп» (ул. Лауреатов, 27) и детский клуб дополнительного физического развития «Малыш–крепыш» (ул. Талнахская, 51).
«Заполярка» уже писала о том, как идут дела в детском зале борьбы. Напомним, сейчас на 70 квадратных метрах площадки завершается ремонт, в помещении установлены стеклопакеты, сделана перепланировка, отремонтированы душевые для девочек и мальчиков.
— На грантовые средства приобретены борцовский ковер, маты на стены (для защиты спортсменов от травм), шведские стенки, а также чучела малого веса для отработки бросковой техники. Поставка ожидается в ближайшее время. В наших планах установить в зале рукоход, подвесить канаты. Занятия для ребят в рамках гранта будут бесплатными, — рассказал Алексей Нуркенов, директор Центра «Олимп».
Тренировка по тхэквондо
Привлечь малышей к занятиям спортом решила и Таймрская федерация тхэквондо ВТФ. Как поделился с «Заполяркой» ее президент Сергей Никуличев, задача проекта — повысить двигательную активность маленьких северян, значительно сниженную по сравнению с их материковскими сверстниками в силу особенностей местного климата:
– Хочу подчеркнуть: проект «Малыш–крепыш», предназначенный для ребят от четырех лет, подразумевает создание групп дополнительного физического развития. Речь идет не о конкретном виде спорта, а о занятиях по развитию двигательных навыков, скоростных качеств, выносливости. Многие тренерские разработки — авторские, они основаны на многолетней практике. После такого «вводного» курса дети к 6–7 годам смогут пойти в любой выбранный ими вид спорта, уже обладая серьезными навыками.
Ремонт в помещении федерации велся с прошлого года, на средства гранта для него закупили оборудование. Посещение групп до конца учебного года будет бесплатным. Организаторы проекта обещают постараться, чтобы так продолжалось и дальше, ведь спрос на такие занятия в городе очень велик.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира Макушкина и Елены Худановой
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