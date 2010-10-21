[Индекс номера 175 (31.10.2017)]



Проекты

Хорошие идеи

Сразу семь новых проектов, победивших в конкурсах среди социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), будет реализовано в Норильске до конца этого года.

Арка на Завенягина, 7 Опыт участия в городском конкурсе у наших СОНКО есть: целый ряд организаций уже несколько лет уверенно представляет на нем проекты самой разной направленности. В этом году, рассказывает Анна Иванова, начальник отдела по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями, на конкурс было подано пять заявок: от Центра развития личности «Старт», спортивной Федерации функционального многоборья «Кроссфит», Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица», местного общественного Фонда поддержки молодежи «Возможность» и Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». По результатам экспертной оценки победителями конкурса стали проекты «Кроссфит – доступный спорт», а также «Краски города» фонда «Возможность». Занятия по кроссфиту — Каждый победитель получил по 200 тысяч рублей на реализацию своих идей. Благодаря проекту «Краски города» в Норильске появился новый яркий уличный объект — арка на улице Завенягина, 7а. Ее расписали молодые художники–граффитисты, для которых это был первый опыт. Проект Федерации кроссфита направлен на развитие физкультуры и спорта, он дает возможность приобщиться к здоровому образу жизни людям всех возрастов. Сейчас кроссфит очень популярен, и сейчас федерация может проводить бесплатные тренировки во Дворце спорта «Арктика» по отдельному расписанию, в Молодежном центре по воскресеньям и в школе № 45 Кайеркана по субботам, — рассказывает Анна Иванова. Помимо этого в нынешнем году Норильск участвовал в конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов края на реализацию муниципальных программ поддержки СОНКО. Нашему городу была предоставлена субсидия в размере одного миллиона рублей, участие в конкурсе, где распределялась эта сумма, приняли десять организаций. Победителями конкурса стали проекты: «Игренок» Центра милосердия Норильска, «Заполярный цирк» Центра развития личности «Старт», «Зал борьбы для малышей» Фонда поддержки спорта города Норильска, «Штаб «Юнармия» Фонда поддержки молодежи «Возможность», а также детский клуб дополнительного физического развития «Малыш–крепыш» региональной Таймырской федерации тхэквондо ВТФ. Анна Иванова: — Наши программы хороши тем, что не ограничивают участников рамками расходования средств. Участники сами расставляют приоритеты, что позволяет им более свободно подходить к воплощению своих идей в жизнь. В цирковую студию «Заполярный цирк» уже набирают детей с шести лет. Обучение бесплатное. Открытие студии запланировано на 4 декабря. — С детьми будут заниматься педагоги, имеющие специальное образование или подготовку. Среди них — выпускники циркового училища, тренеры по акробатике и спортивной гимнастике, педагог, работавший в Цирке на Цветном бульваре, и другие. В ближайшее время в нескольких школах города пройдут открытые уроки, на которых ученики смогут попробовать свои силы в цирковом искусстве и понять, интересно ли им это, — говорят специалисты управления молодежной политики. Еще один проект будет реализован на базе новенького Молодежного центра. Вскоре там появится комната–музей юнармии. В помещении установят витрины для различных экспонатов, юнармейцев оденут в форму. — В комнате–музее будут проводиться собрания, уроки истории и краеведения, тренировки по сборке и разборке автомата и другое. Мы надеемся, что помещение станет для юнармейцев настоящим штабом, как это и задумано, — подчеркивают в Молодежном центре. Организовать досуг детей берется и Центр милосердия, придумавший проект «Игренок». — Для женской консультации при роддоме будет приобретен детский сенсорный терминал, где дети смогут поиграть, пока мамы находятся на приеме у врачей. За детьми будут присматривать аниматор и психолог. Это очень удобно, поскольку ситуация, когда мама приходит к врачу, а ребенка отвести некуда, встречается часто. Думаю, мамочки оценят нововведение. Проект рассчитан на детей 3–6 лет, — делится Анна Иванова. Обладателями гранта стали и два схожих проекта: зал борьбы для малышей Центра единоборств и фитнеса «Олимп» (ул. Лауреатов, 27) и детский клуб дополнительного физического развития «Малыш–крепыш» (ул. Талнахская, 51). «Заполярка» уже писала о том, как идут дела в детском зале борьбы. Напомним, сейчас на 70 квадратных метрах площадки завершается ремонт, в помещении установлены стеклопакеты, сделана перепланировка, отремонтированы душевые для девочек и мальчиков. — На грантовые средства приобретены борцовский ковер, маты на стены (для защиты спортсменов от травм), шведские стенки, а также чучела малого веса для отработки бросковой техники. Поставка ожидается в ближайшее время. В наших планах установить в зале рукоход, подвесить канаты. Занятия для ребят в рамках гранта будут бесплатными, — рассказал Алексей Нуркенов, директор Центра «Олимп». Тренировка по тхэквондо Привлечь малышей к занятиям спортом решила и Таймрская федерация тхэквондо ВТФ. Как поделился с «Заполяркой» ее президент Сергей Никуличев, задача проекта — повысить двигательную активность маленьких северян, значительно сниженную по сравнению с их материковскими сверстниками в силу особенностей местного климата: – Хочу подчеркнуть: проект «Малыш–крепыш», предназначенный для ребят от четырех лет, подразумевает создание групп дополнительного физического развития. Речь идет не о конкретном виде спорта, а о занятиях по развитию двигательных навыков, скоростных качеств, выносливости. Многие тренерские разработки — авторские, они основаны на многолетней практике. После такого «вводного» курса дети к 6–7 годам смогут пойти в любой выбранный ими вид спорта, уже обладая серьезными навыками. Ремонт в помещении федерации велся с прошлого года, на средства гранта для него закупили оборудование. Посещение групп до конца учебного года будет бесплатным. Организаторы проекта обещают постараться, чтобы так продолжалось и дальше, ведь спрос на такие занятия в городе очень велик.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина и Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Опыт участия в городском конкурсе у наших СОНКО есть: целый ряд организаций уже несколько лет уверенно представляет на нем проекты самой разной направленности. В этом году, рассказывает, на конкурс было подано пять заявок: от Центра развития личности «Старт», спортивной Федерации функционального многоборья «Кроссфит», Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица», местного общественного Фонда поддержки молодежи «Возможность» и Благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».По результатам экспертной оценки победителями конкурса стали проекты «Кроссфит – доступный спорт», а также «Краски города» фонда «Возможность».— Каждый победитель получил по 200 тысяч рублей на реализацию своих идей. Благодаря проекту «Краски города» в Норильске появился новый яркий уличный объект — арка на улице Завенягина, 7а. Ее расписали молодые художники–граффитисты, для которых это был первый опыт. Проект Федерации кроссфита направлен на развитие физкультуры и спорта, он дает возможность приобщиться к здоровому образу жизни людям всех возрастов. Сейчас кроссфит очень популярен, и сейчас федерация может проводить бесплатные тренировки во Дворце спорта «Арктика» по отдельному расписанию, в Молодежном центре по воскресеньям и в школе № 45 Кайеркана по субботам, — рассказывает Анна Иванова.Помимо этого в нынешнем году Норильск участвовал в конкурсе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов края на реализацию муниципальных программ поддержки СОНКО. Нашему городу была предоставлена субсидия в размере одного миллиона рублей, участие в конкурсе, где распределялась эта сумма, приняли десять организаций.Победителями конкурса стали проекты: «Игренок» Центра милосердия Норильска, «Заполярный цирк» Центра развития личности «Старт», «Зал борьбы для малышей» Фонда поддержки спорта города Норильска, «Штаб «Юнармия» Фонда поддержки молодежи «Возможность», а также детский клуб дополнительного физического развития «Малыш–крепыш» региональной Таймырской федерации тхэквондо ВТФ.— Наши программы хороши тем, что не ограничивают участников рамками расходования средств. Участники сами расставляют приоритеты, что позволяет им более свободно подходить к воплощению своих идей в жизнь.В цирковую студию «Заполярный цирк» уже набирают детей с шести лет. Обучение бесплатное. Открытие студии запланировано на 4 декабря.— С детьми будут заниматься педагоги, имеющие специальное образование или подготовку. Среди них — выпускники циркового училища, тренеры по акробатике и спортивной гимнастике, педагог, работавший в Цирке на Цветном бульваре, и другие. В ближайшее время в нескольких школах города пройдут открытые уроки, на которых ученики смогут попробовать свои силы в цирковом искусстве и понять, интересно ли им это, — говорят специалисты управления молодежной политики.Еще один проект будет реализован на базе новенького Молодежного центра. Вскоре там появится комната–музей юнармии. В помещении установят витрины для различных экспонатов, юнармейцев оденут в форму.— В комнате–музее будут проводиться собрания, уроки истории и краеведения, тренировки по сборке и разборке автомата и другое. Мы надеемся, что помещение станет для юнармейцев настоящим штабом, как это и задумано, — подчеркивают в Молодежном центре.Организовать досуг детей берется и Центр милосердия, придумавший проект «Игренок».— Для женской консультации при роддоме будет приобретен детский сенсорный терминал, где дети смогут поиграть, пока мамы находятся на приеме у врачей. За детьми будут присматривать аниматор и психолог. Это очень удобно, поскольку ситуация, когда мама приходит к врачу, а ребенка отвести некуда, встречается часто. Думаю, мамочки оценят нововведение. Проект рассчитан на детей 3–6 лет, — делится Анна Иванова.Обладателями гранта стали и два схожих проекта: зал борьбы для малышей Центра единоборств и фитнеса «Олимп» (ул. Лауреатов, 27) и детский клуб дополнительного физического развития «Малыш–крепыш» (ул. Талнахская, 51).«Заполярка» уже писала о том, как идут дела в детском зале борьбы. Напомним, сейчас на 70 квадратных метрах площадки завершается ремонт, в помещении установлены стеклопакеты, сделана перепланировка, отремонтированы душевые для девочек и мальчиков.— На грантовые средства приобретены борцовский ковер, маты на стены (для защиты спортсменов от травм), шведские стенки, а также чучела малого веса для отработки бросковой техники. Поставка ожидается в ближайшее время. В наших планах установить в зале рукоход, подвесить канаты. Занятия для ребят в рамках гранта будут бесплатными, — рассказалПривлечь малышей к занятиям спортом решила и Таймрская федерация тхэквондо ВТФ. Как поделился с «Заполяркой» ее, задача проекта — повысить двигательную активность маленьких северян, значительно сниженную по сравнению с их материковскими сверстниками в силу особенностей местного климата:– Хочу подчеркнуть: проект «Малыш–крепыш», предназначенный для ребят от четырех лет, подразумевает создание групп дополнительного физического развития. Речь идет не о конкретном виде спорта, а о занятиях по развитию двигательных навыков, скоростных качеств, выносливости. Многие тренерские разработки — авторские, они основаны на многолетней практике. После такого «вводного» курса дети к 6–7 годам смогут пойти в любой выбранный ими вид спорта, уже обладая серьезными навыками.Ремонт в помещении федерации велся с прошлого года, на средства гранта для него закупили оборудование. Посещение групп до конца учебного года будет бесплатным. Организаторы проекта обещают постараться, чтобы так продолжалось и дальше, ведь спрос на такие занятия в городе очень велик.

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