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[Индекс номера 175 (31.10.2017)]

 Парк культуры 
Два сердца

Выставка под таким названием открылась в Музее Норильска. Это совместная работа нашего музея и Музея Анны Ахматовой Санкт–Петербурга. Выставка повествует о норильском периоде жизни Льва Гумилева. Здесь не так уж много экспонатов, это, скорее, выставка–инсталляция — попытка передать атмосферу, в которой пришлось жить и работать «сидельцам Норильска», среди которых был и Лев Гумилев.
Надо сказать, что такой формат выставки необычен для Норильска. В ней нет традиционности. Здесь пахнет деревом и очень уединенно. Это не массовая выставка. Чтобы понять ее суть, надо пройти по длинному узкому коридору. Коридор — это путь. Неслучайно художник проекта Никита Сазонов называет выставку путешествием. Это путешествие по заданному вектору, когда у тебя нет возможности свернуть, когда ты должен делать то, что ты не хочешь, и при этом еще думать, создавать, фантазировать, учиться, используя лишь те возможности, которые есть вокруг тебя. На выставке можно увидеть рукописи, услышать голос Гумилева, но главное все же — атмосфера. Художники и технические специалисты попытались передать ощущение гулаговского времени, гулаговской системы, очень удачно используя для этого непростое пространство музея.
Выставка сопровождается циклом лекций и спектаклем Маленького театра Фонтанного дома. Впервые так масштабно, как того заслуживает Гумилев, норильчанам попытались рассказать о том, что, собственно, он сделал для науки, для России. Как и над чем он работал в Норильске.
Лев Гумилев провел в Заполярье пять лет — с 1939 по 1943 год. Только человек такого масштаба мог творить за колючей проволокой, сердцем уходя от окружающей действительности и погружаясь в горячо любимую науку и поэзию.
Два музея реализовали этот проект своими силами, но опираясь на помощь партнеров. Цикл лекций поддержал Фонд Потанина, Краснодарский благотворительный фонд «Достоинство» выделил средства для того, чтобы к нам смогли приехать артисты. Они представили спектакль «Зачем было столько лгать?» — пронзительную постановку, основанную на письмах и дневниках Анны Ахматовой, Льва Гумилева и его возлюбленной Натальи Варбанец. Это удивительное произведение, сочетающее историческую достоверность с рассказом о любви. И любовь эта оказывается в прямой зависимости от происходящих событий. Спектакль смотрится на одном дыхании. И молодые актеры, и актриса, играющая Ахматову 1950–х годов, составляют единый ансамбль, что вызывает горячий эмоциональный отклик зала.
С Санкт–Петербургом Норильск объединяет много разных тем, и тема ГУЛАГа в том числе. Марина Писаренко, директор штаб–квартиры Анны Ахматовой, говорит:
– Как же наших два города похожи. Казалось бы, разная архитектура, разная история, и, тем нем менее, оба города существуют не благодаря чему–то, а вопреки. Важно передавать молодому поколению историю. Честную, справедливую, правдивую, какой бы страшной и трагичной она ни была. Это необходимо для того, чтобы мрачный период истории не повторился.
Отзывы о выставке посетителей просят оставлять не в книге записей, а выцарапывать их на специальном столе, чтобы впоследствии этот объект тоже стал своего рода экспонатом. Выставка сложна в техническом исполнении, поэтому и демонстрироваться будет долго. Три месяца, до 28 января.

Татьяна Глебова
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Выставка под таким названием открылась в Музее Норильска. Это совместная работа нашего музея и Музея Анны Ахматовой Санкт–Петербурга. Выставка повествует о норильском периоде жизни Льва Гумилева. Здесь не так уж много экспонатов, это, скорее, выставка–инсталляция — попытка передать атмосферу, в которой пришлось жить и работать «сидельцам Норильска», среди которых был и Лев Гумилев.

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