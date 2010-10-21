[Индекс номера 175 (31.10.2017)]



Парк культуры

В авангарде новой жизни

«Вся власть искусству!» — под таким девизом с 3 на 4 ноября 2017 года в Норильске пройдет «Ночь искусств».

В залах Музея Норильска (Ленинский проспект, 14) и художественной галереи (ул. Талнахская, 78) состоится многочасовой марафон, во время которого посетителям предложат осмыслить события вековой давности. Акция в Норильске посвящена 100–летию Октябрьской революции. 4 ноября норильчан ждет дополнительная просветительская программа. Марафон начнется в художественной галерее в 18.00 и продлится до 22.00. Акцент сделан на трансформации русского искусства начала прошлого века в области поэзии, музыки, театра, изобразительного искусства. Здесь же, в галерее, откроется крупнейший в истории Норильска межмузейный выставочный проект «В авангарде новой жизни». Экспозиция охватывает практически все виды и жанры русского искусства периода пред– и послереволюционных лет отечественной истории, с 1907 по 1922 год. В ней представлены произведения из собраний Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова и ряда крупных частных собраний Москвы. Всего в залах художественной галереи будет выставлено около 70 работ 25 авторов, в числе которых Константин Коровин, Любовь Попова, Александр Родченко, Анна Голубкина, Валентин Серов, Павел Трубецкой, Александр Яковлев и другие. Также для посетителей галереи будет организована интерактивная программа, мастер–классы, музыкальные и театрализованные выступления от творческой группы «Дети Данко» и других творческих партнеров акции. Революционный шум, гам и полный фурор на вечере произведет шумовой оркестр — сборная группа норильских музыкантов BOOM BANDA. Самые неожиданные «инструменты» зазвучат на специальной программе в духе популярного музыкального направления 20–х годов прошлого века. Продолжится «Ночь искусств» в Музее Норильска — с 21.00 до 1.00. Там посетители будут вовлечены в «строительство нового мира» под непосредственным руководством главного героя эпохи — Владимира Ленина. Музейная публика пройдет сквозь все необходимые этапы построения «светлого будущего» — от выстрела «Авроры» до полного преображения — через разруху, уборку на субботниках, агитацию, ликбез. А вот к чему придет ночное общество, пойдя по проторенному пути, — вопрос открытый. С энтузиазмом революционеров–подпольщиков и большевиков смелые духом смогут поучаствовать в работе музейного ревподполья. В «ленинской комнате» можно будет отдать дань памяти вождю мирового пролетариата. Норильское товарищество артистов (НОТА) продемонстрирует, что «Ленин жив и живее всех живых». Революционные листовки и транспаранты на новый лад норильчане изготовят на мастер–классе вместе с Ассоциацией норильских дизайнеров (АНОД). На базе кочевого учреждения культуры — в «красном чуме» — предусмотрена программа для юных революционеров. Реальное погружение в эпоху будет создавать выставка фотографий «Россия. 1917» из коллекции «Мультимедиа Арт–музея/Московского дома фотографии».

Татьяна Глебова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В залах Музея Норильска (Ленинский проспект, 14) и художественной галереи (ул. Талнахская, 78) состоится многочасовой марафон, во время которого посетителям предложат осмыслить события вековой давности. Акция в Норильске посвящена 100–летию Октябрьской революции. 4 ноября норильчан ждет дополнительная просветительская программа.Марафон начнется в художественной галерее в 18.00 и продлится до 22.00. Акцент сделан на трансформации русского искусства начала прошлого века в области поэзии, музыки, театра, изобразительного искусства. Здесь же, в галерее, откроется крупнейший в истории Норильска межмузейный выставочный проект «В авангарде новой жизни». Экспозиция охватывает практически все виды и жанры русского искусства периода пред– и послереволюционных лет отечественной истории, с 1907 по 1922 год. В ней представлены произведения из собраний Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова и ряда крупных частных собраний Москвы. Всего в залах художественной галереи будет выставлено около 70 работ 25 авторов, в числе которых Константин Коровин, Любовь Попова, Александр Родченко, Анна Голубкина, Валентин Серов, Павел Трубецкой, Александр Яковлев и другие. Также для посетителей галереи будет организована интерактивная программа, мастер–классы, музыкальные и театрализованные выступления от творческой группы «Дети Данко» и других творческих партнеров акции.Революционный шум, гам и полный фурор на вечере произведет шумовой оркестр — сборная группа норильских музыкантов BOOM BANDA. Самые неожиданные «инструменты» зазвучат на специальной программе в духе популярного музыкального направления 20–х годов прошлого века.Продолжится «Ночь искусств» в Музее Норильска — с 21.00 до 1.00. Там посетители будут вовлечены в «строительство нового мира» под непосредственным руководством главного героя эпохи — Владимира Ленина. Музейная публика пройдет сквозь все необходимые этапы построения «светлого будущего» — от выстрела «Авроры» до полного преображения — через разруху, уборку на субботниках, агитацию, ликбез. А вот к чему придет ночное общество, пойдя по проторенному пути, — вопрос открытый.С энтузиазмом революционеров–подпольщиков и большевиков смелые духом смогут поучаствовать в работе музейного ревподполья. В «ленинской комнате» можно будет отдать дань памяти вождю мирового пролетариата. Норильское товарищество артистов (НОТА) продемонстрирует, что «Ленин жив и живее всех живых». Революционные листовки и транспаранты на новый лад норильчане изготовят на мастер–классе вместе с Ассоциацией норильских дизайнеров (АНОД). На базе кочевого учреждения культуры — в «красном чуме» — предусмотрена программа для юных революционеров. Реальное погружение в эпоху будет создавать выставка фотографий «Россия. 1917» из коллекции «Мультимедиа Арт–музея/Московского дома фотографии».

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