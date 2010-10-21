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[Индекс номера 175 (31.10.2017)]

 Спорт–тайм 
Идем дальше

МФК «Норильский никель» победил «Новую генерацию» (5:2) и вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.
Михаил Туаев
Игра прошла на домашней площадке норильчан. В составе хозяев отличились Пономарев на 6–й, 13–й и 18–й, Канивец на 14–й и Сучилин на 41–й минутах матча. За гостей голы забили Обжорин — 16–я и Коданев — 38–я минуты. Таким образом, по сумме двух матчей — в первой игре в Сыктывкаре победу также праздновала наша команда (5:3) — в 1/4 финала вышел «Норникель», который сразится с «Диной».
Примечательно, что наилучшим достижением северян в Кубке России является выход в финал розыгрыша в сезонах 1999/2000 и 2014/2015.
На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов отметил, что первую победу в родных стенах его команда посвятила болельщикам:
— Мы благодарим всех, кто поддерживал нас. Хочу сказать также спасибо «Новой генерации», которая показала характер и настоящую игру. Что касается нашей команды, то игра прошла по нашему плану. Правда, во втором тайме все было не так гладко, соперник нас держал в напряжении. Впрочем, ребята постарались на славу.
А игрок «Норникеля» Сергей Пономарев подчеркнул, что голы забивает вся команда, а не отдельно взятый игрок:
— Мне сегодня повезло. Мы давно здесь не играли, и победа эта очень важна. Хотели, конечно, побольше забить... Но нужно отдать должное сопернику, особенно во втором тайме. Команда посвящает эту победу болельщикам. А также хотелось бы почтить память отца менеджера нашей команды Дмитрия Апраксина. У Димы ушел из жизни отец... Дима, мы с тобой.
2 и 3 ноября северяне выйдут на паркет в рамках шестого тура Суперлиги против «Тюмени». Игра пройдет во Дворце спорта «Акртика», начало в 19.00. На данный момент у норильчан 11 очков и седьмая строчка турнирной таблицы, тюменцы на третьем месте с 17 очками.

Есть над чем работать
Сборная Норильска по боксу приняла участие в турнире ЦС ФСО профсоюзов России в Ачинске.
Татьяна Зачупейко
Богдан Андреянов с тренером Максимом Трофимовым
Турнир был представлен очень широкой географией: Москва, Курган, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Кемерово, Барнаул, Иркутск, республика Бурятия. Уровень участников — на уровне первенства России.
По итогам Богдан Андреянов, выступавший в категории 57 кг, занял второе место. Он провел четыре боя: поочередно одолел соперников из Красноярска, Минусинска и Кургана и лишь в финале в абсолютно равном бою уступил боксеру из Новосибирска.
Александр Люфт и Владислав Миленький заняли третьи места — каждый в своей категории (70 кг и 66 кг соответственно).
— Для обоих это были первые старты такого высокого уровня. Ребята проявили себя достойно. Еще один наш спортсмен, Илья Андреянов (63 кг), уступил на стадии 1/4 финала, не справившись больше с собой, чем с соперником. Теперь ребятам и их тренерам предстоит работа над ошибками и усилением своих лучших качеств, — отмечают тренеры спортсменов Денис Дурасов и Максим Трофимов.
10 ноября состоится открытое первенство ДЮСШ–4 по боксу, а в конце декабря пройдет самый крупный боксерский турнир на территории — чемпионат и первенство Норильска памяти Евгения Темина.

Боевой настрой
Норильчане успешно выступили на всероссийском турнире по боксу памяти Леонида Пивоварова в Санкт–Петербурге.
Татьяна Сергеева
Турнир собрал рекордное количество участников — 375 боксеров. Норильская команда была представлена воспитанниками тренеров Максима Трофимова и Владимира Лазника.
В возрастной группе 2006–2007 г. р. победителем стал норильчанин Денис Карасев (весовая категория 29 кг). Он выиграл два боя у боксеров из Твери и Санкт–Петербурга.
В группе 2004–2005 г. р. первое место занял еще один наш спортсмен Игорь Пряников (весовая категория 43 кг), который провел три боя, победив боксеров из Твери и Москвы.
Еще двое норильчан — Богдан Ковальчук и Данил Горяников — проиграли на предварительной стадии турнира.


Спорт круглый год
На новой спортивной площадке во дворе школы № 9 состоялся первый турнир по футболу между учителями и школьниками.
Наталья Черкашина
Валенки не помеха для хорошей подачи
Напомним, эта спортивная площадка была открыта в конце сентября. Ее строительство стало возможным благодаря поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей». К услугам любителей спорта здесь поля для футбола и баскетбола, воркаут–зона, тренажеры. А недавно появилась и подсветка, и даже в полярную ночь на площадках будет светло.
Главное условие первого футбольного турнира — играть в валенках. Собственно, и морозная погода этому поспособствовала. Организатором состязаний выступила школа № 9, соответственно и участниками турнира стали ее ученики и педагоги. В итоге в этих состязаниях победил опыт. Учителя в непростой борьбе со своими подопечными заняли первое место. Впрочем, школьники не в обиде. Турнир носил дружеский характер, и здесь было важно именно чувство товарищеского плеча. Так, директор школы, увидев, что у одного из вратарей кожаные перчатки не по погоде, отдала ему свои теплые варежки. В общей сложности игра длилась почти два часа. В перерывах игроки отогревались горячим чаем с лимоном.
Гость турнира депутат городского Совета Денис Каминский оценил мастерство игроков и их стремление к победе. Он отметил, что такого рода мероприятия эффективнее любых слов демонстрируют пользу здорового образа жизни и командных состязаний. Все участники футбольного турнира были награждены памятными кубками и почетными грамотами.
В планах у школы проводить на базе площадки спортивные и семейные мероприятия ежемесячно. Так, в следующем месяце, если не подкачает погода, запланировано провести конкурс снеговиков. А накануне Нового года есть желание установить елку и устроить праздник для учеников школы и жителей окрестных домов.

Фото с официального сайта МФК «Норильский никель», участников соревнований и Натальи Черкашиной
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Спорт–тайм 
МФК «Норильский никель» победил «Новую генерацию» (5:2) и вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.

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 31 октября 2017 
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