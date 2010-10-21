[Индекс номера 178 (03.11.2017)]



Маске рады

Всероссийский театральный фестиваль «Золотая маска» пройдет в Норильске с 18 по 26 ноября. Он проводится при поддержке компании «Норникель».

В этот раз на сцене Заполярного театра драмы состоится показ трех спектаклей, каждый из которых пройдет дважды, остальные мероприятия, включая детский спектакль «Осторожно, эльфы!», зрители увидят на других площадках города. Генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина в интервью «Российской газете» поделилась некоторыми подробностями организации фестиваля: «Региональная программа «Золотой маски» формируется с учетом желания жителей города. В Норильск, например, привезут один премьерный спектакль, который был номинантом, один лауреат и один спектакль–долгожитель, уже проверенный временем. Плюс еще городские мероприятия и поэтические чтения. В те города, которые находятся очень далеко, мы не можем везти «тяжелые» спектакли. До Норильска сложно довезти декорации — это должны быть специальные борта, которые могут их поднять. И мы придумали такую театрально–поэтическую историю, поскольку поэзия — та замечательная часть нашей литературы, которая помогает и помогала нам всегда выжить, даже в самые тяжелые времена. Актер Анатолий Белый на это отозвался, и получился серьезный и хороший подарок городу с очень интеллигентной публикой. У нас всегда программы полноценные, всегда играется несколько спектаклей. Мы еще делаем мастер–классы, творческие встречи, специальные программы, в которых участвуют жители. Поэтому это не просто гастроли. В Норильск везем замечательный спектакль по Булгакову «Записки юного врача» санкт–петербургской «Мастерской» Григория Козлова, мюзикл Пушкинского театра «Рождество О. Генри», «Шведскую спичку» и детский спектакль «Осторожно, эльфы!» Театра наций и уникальный авторский проект Анатолия Белого «Кинопоэзия» — короткометражные поэтические фильмы и стихи в его исполнении прозвучат в Норильске и в Дудинке». 18 и 19 ноября в Заполярном театре драмы покажут постановку «Шведская спичка» по одноименному рассказу А. П. Чехова (Театр наций, Москва). Это веселый, полный юмора и изобретательности музыкальный спектакль. Переплетенные фабулы про пропавшего барина и неверную супругу органично складываются в комическое уголовное расследование с элементами водевиля, мелодрамы, театрального капустника и даже циркового представления. 22 и 23 ноября будет представлен мюзикл Питера Экстрома «Рождество О. Генри» (Театр им. А. С. Пушкина, Москва). Тут тебе и живой оркестр, и трансформирующиеся декорации, яркие хореография и вокал. Спектакль об искренней дружбе, преданности и торжестве любви подарит праздничное настроение не только взрослым ценителям театра, но и юным зрителям. 25 и 26 ноября норильчане увидят спектакль «Записки юного врача», поставленный по ранним рассказам Михаила Булгакова (Театр «Мастерская», Санкт–Петербург). Год жизни вчерашнего студента, только что получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу. Каждый день судьба испытывает его, и, преодолевая страх и сомнения, он принимает этот вызов. Касса театра — 22–68–69; справки по телефону 22–70–43. О других событиях, проходящих в рамках фестиваля «Золотая маска», мы расскажем чуть позже, когда будут окончательно определены даты, время и площадки их проведения.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В этот раз на сцене Заполярного театра драмы состоится показ трех спектаклей, каждый из которых пройдет дважды, остальные мероприятия, включая детский спектакль «Осторожно, эльфы!», зрители увидят на других площадках города.в интервью «Российской газете» поделилась некоторыми подробностями организации фестиваля: «Региональная программа «Золотой маски» формируется с учетом желания жителей города. В Норильск, например, привезут один премьерный спектакль, который был номинантом, один лауреат и один спектакль–долгожитель, уже проверенный временем. Плюс еще городские мероприятия и поэтические чтения. В те города, которые находятся очень далеко, мы не можем везти «тяжелые» спектакли. До Норильска сложно довезти декорации — это должны быть специальные борта, которые могут их поднять. И мы придумали такую театрально–поэтическую историю, поскольку поэзия — та замечательная часть нашей литературы, которая помогает и помогала нам всегда выжить, даже в самые тяжелые времена. Актер Анатолий Белый на это отозвался, и получился серьезный и хороший подарок городу с очень интеллигентной публикой. У нас всегда программы полноценные, всегда играется несколько спектаклей. Мы еще делаем мастер–классы, творческие встречи, специальные программы, в которых участвуют жители. Поэтому это не просто гастроли. В Норильск везем замечательный спектакль по Булгакову «Записки юного врача» санкт–петербургской «Мастерской» Григория Козлова, мюзикл Пушкинского театра «Рождество О. Генри», «Шведскую спичку» и детский спектакль «Осторожно, эльфы!» Театра наций и уникальный авторский проект Анатолия Белого «Кинопоэзия» — короткометражные поэтические фильмы и стихи в его исполнении прозвучат в Норильске и в Дудинке».в Заполярном театре драмы покажут постановку «Шведская спичка» по одноименному рассказу А. П. Чехова (Театр наций, Москва). Это веселый, полный юмора и изобретательности музыкальный спектакль. Переплетенные фабулы про пропавшего барина и неверную супругу органично складываются в комическое уголовное расследование с элементами водевиля, мелодрамы, театрального капустника и даже циркового представления.будет представлен мюзикл Питера Экстрома «Рождество О. Генри» (Театр им. А. С. Пушкина, Москва). Тут тебе и живой оркестр, и трансформирующиеся декорации, яркие хореография и вокал. Спектакль об искренней дружбе, преданности и торжестве любви подарит праздничное настроение не только взрослым ценителям театра, но и юным зрителям.норильчане увидят спектакль «Записки юного врача», поставленный по ранним рассказам Михаила Булгакова (Театр «Мастерская», Санкт–Петербург). Год жизни вчерашнего студента, только что получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу. Каждый день судьба испытывает его, и, преодолевая страх и сомнения, он принимает этот вызов.О других событиях, проходящих в рамках фестиваля «Золотая маска», мы расскажем чуть позже, когда будут окончательно определены даты, время и площадки их проведения.

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