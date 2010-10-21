Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 178 (03.11.2017)]

Маске рады

Всероссийский театральный фестиваль «Золотая маска» пройдет в Норильске с 18 по 26 ноября. Он проводится при поддержке компании «Норникель».
В этот раз на сцене Заполярного театра драмы состоится показ трех спектаклей, каждый из которых пройдет дважды, остальные мероприятия, включая детский спектакль «Осторожно, эльфы!», зрители увидят на других площадках города.
Генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина в интервью «Российской газете» поделилась некоторыми подробностями организации фестиваля: «Региональная программа «Золотой маски» формируется с учетом желания жителей города. В Норильск, например, привезут один премьерный спектакль, который был номинантом, один лауреат и один спектакль–долгожитель, уже проверенный временем. Плюс еще городские мероприятия и поэтические чтения. В те города, которые находятся очень далеко, мы не можем везти «тяжелые» спектакли. До Норильска сложно довезти декорации — это должны быть специальные борта, которые могут их поднять. И мы придумали такую театрально–поэтическую историю, поскольку поэзия — та замечательная часть нашей литературы, которая помогает и помогала нам всегда выжить, даже в самые тяжелые времена. Актер Анатолий Белый на это отозвался, и получился серьезный и хороший подарок городу с очень интеллигентной публикой. У нас всегда программы полноценные, всегда играется несколько спектаклей. Мы еще делаем мастер–классы, творческие встречи, специальные программы, в которых участвуют жители. Поэтому это не просто гастроли. В Норильск везем замечательный спектакль по Булгакову «Записки юного врача» санкт–петербургской «Мастерской» Григория Козлова, мюзикл Пушкинского театра «Рождество О. Генри», «Шведскую спичку» и детский спектакль «Осторожно, эльфы!» Театра наций и уникальный авторский проект Анатолия Белого «Кинопоэзия» — короткометражные поэтические фильмы и стихи в его исполнении прозвучат в Норильске и в Дудинке».
18 и 19 ноября в Заполярном театре драмы покажут постановку «Шведская спичка» по одноименному рассказу А. П. Чехова (Театр наций, Москва). Это веселый, полный юмора и изобретательности музыкальный спектакль. Переплетенные фабулы про пропавшего барина и неверную супругу органично складываются в комическое уголовное расследование с элементами водевиля, мелодрамы, театрального капустника и даже циркового представления.
22 и 23 ноября будет представлен мюзикл Питера Экстрома «Рождество О. Генри» (Театр им. А. С. Пушкина, Москва). Тут тебе и живой оркестр, и трансформирующиеся декорации, яркие хореография и вокал. Спектакль об искренней дружбе, преданности и торжестве любви подарит праздничное настроение не только взрослым ценителям театра, но и юным зрителям.
25 и 26 ноября норильчане увидят спектакль «Записки юного врача», поставленный по ранним рассказам Михаила Булгакова (Театр «Мастерская», Санкт–Петербург). Год жизни вчерашнего студента, только что получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу. Каждый день судьба испытывает его, и, преодолевая страх и сомнения, он принимает этот вызов.
Касса театра — 22–68–69;
справки по телефону 22–70–43.
О других событиях, проходящих в рамках фестиваля «Золотая маска», мы расскажем чуть позже, когда будут окончательно определены даты, время и площадки их проведения.

Марина Андриюк
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Всероссийский театральный фестиваль «Золотая маска» пройдет в Норильске с 18 по 26 ноября. Он проводится при поддержке компании «Норникель».

Ремонты 
Сейчас дорожники восстанавливают остановки, поврежденные в октябре штормовым ветром. В будущем для изготовления остановочных павильонов в Норильске собираются использовать более прочные материалы.

Своя игра 
В преддверии Дня народного единства в Норильске состоялся ставший традиционным форум «Мир единства молодежи», организованный Молодежным центром и управлением по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями.

В старом городе 
Начало ноября, как и первомайские праздники, и апрельские Ленинские дни, в советские времена всегда было урожайным на новостройки. В Норильске к Дню Великой Октябрьской революции один за другим открывали бассейн, каток, гастроном, кинотеатр, в город пришло центральное телевидение. 80 лет назад был построен и Дудинский морской порт.

Общество 
Реабилитационный центр «Виктория» для детей и подростков с ограниченными возможностями ищет новых партнеров для реализации своих проектов и замыслов.

ВЫСТАВКИ 
Кошки против собак - в Норильске прошли сразу две выставки домашних любимцев. Маленькие и большие, пушистые и гладкошерстные, лающие и мяукающие питомцы норильчан демонстрировали судьям и гостям свое воспитание, стать и бесконечное обаяние.

Мысли вслух 
На Таймыре поступь Великой русской революции поначалу никто не услышал. Люди ничего не знали о революционных событиях. Если вы помните кинофильм «Начальник Чукотки», то можете представить атмосферу, царившую на полуострове. В 1917 году деловой промысловый люд уехал на разведку в Енисейск, а власть в селе представлял один урядник. Тогда все дудинские дети учились в Енисейске, приезжая к родным летом, как рассказывала мне внучка Никифора Бегичева. Населению информацию о происходящем никто доводить не собирался. Согласно метрическим книгам Дудинской Свято–Введенской церкви, до революции 1917 года приход составлял 1178 человек, включая 596 человек инородцев, то есть представителей народов Севера, проживавших на огромной территории по Енисею, Пясине и в Затундре.

газета для детей, а также их родителей 
Добрый день, мои дорогие читатели!Сегодня мы подводим итоги творческого конкурса «Дары осени», который проходил на сайте нашей газеты. Вы все — большие фантазеры и талантливые умельцы. Ваши поделки очень достойные — милые, изящные, сложные, яркие... Большое спасибо всем родителям, воспитателям, учителям за помощь и поддержку участников! Ваша Заполярочка

Новости:
 3 ноября 2017 
16:12 Норильск присоединился к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», который в одно время прошел по всей территории России
14:02 Волк Забивака перезимует в столице Таймыра. В Дудинке приступили к строительству снежного городка.
13:46 На площадке III фестиваля Русского географического общества в Москве завершается монтаж таймырской экспозиции.
13:37 Первая партия новобранцев из Норильска уже приступила к службе в армии, призывная комиссия переместилась в Дудинку.
13:12 Прокуратура Норильска выявила нарушение хранений документов одной из управляющих компаний.
13:03 В Норильске в БОКМО 17 декабря пройдет V турнир по карате памяти Ильшата Аюпова.
10:36 Центральный матч шестого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и МФК «Тюмень» победителя не выявил – 3:3.
10:32 «Норникель» завершил прием заявок на конкурс социальных проектов.
10:26 Прокуратура Норильска поддержала обвинение по делу об избиении 1,5-месячной девочки и требует лишить мать малышки родительских прав.
10:18 Ноутбук за регистрацию. Норильчан приглашают принять участие в краевом конкурсе.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх