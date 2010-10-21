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[Индекс номера 178 (03.11.2017)]

 Ремонты 
Проверка на прочность

Сейчас дорожники восстанавливают остановки, поврежденные в октябре штормовым ветром. В будущем для изготовления остановочных павильонов в Норильске собираются использовать более прочные материалы.
Этим летом красноярская подрядная организация «Красагропромресурс» установила на улично–дорожной сети Большого Норильска 14 остановочных павильонов: десять в Центральном районе, один в Оганере и три в Талнахе. В октябре ураганным ветром было повреждено четыре остановки в Норильске и одна в Оганере. На сегодняшний день три уже отремонтированы, на двух работы завершат в ближайшее время.
Конструкции новых павильонов похожи на те, что были установлены в 2015 году и неплохо себя зарекомендовали в эксплуатации. Разница лишь в материале, который использовали для обшивки каркасов остановок. Вместо оргстекла в этот раз применили поликарбонат. После октябрьских ветров оказались повреждены именно поликарбонатные конструкции.
— В техническом задании было прописано использование поликарбоната толщиной шесть миллиметров. Это соответствует требованиям ГОСТ, согласно которым поликарбонат должен служить до десяти лет, то есть он выдерживает сильные ветровые нагрузки. Но, видимо, в климатических условиях Норильска не все государственные стандарты приемлемы. К сожалению, это выясняется только в процессе эксплуатации, — пояснил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». — Подрядчик выполнил работы в полном соответствии с требованиями контракта, предоставил сертификат качества на материалы. У нас к нему замечаний нет. Средняя стоимость одного остановочного павильона составила 189 тысяч рублей. Это с учетом доставки, монтажа и гарантийного обслуживания. Также были обустроены посадочные площадки и заездные карманы.
Гарантия на все элементы конструкции остановки составляет четыре года, то есть в случае каких–либо повреждений в течение этого времени подрядная организация должна восстанавливать павильоны за свой счет. Никаких проблем с ремонтными работами нет. Подрядчик сразу отреагировал на претензию управления «Норильскавтодор». Единственная заминка была связана с тем, что на территории нет представителя фирмы, и поэтому понадобилось несколько дней, чтобы руководство фирмы договорилось с предприятием «Илан–Норильск» о ремонте. Дорожники закупили оргстекло и сразу приступили к восстановлению поврежденных элементов остановок.
В перспективе для обустройства остановочных пунктов будут выбираться более прочные материалы с учетом места расположения павильона (на открытом пространстве или поблизости от домов).

Наталья Черкашина
Фото Елены Худановой
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