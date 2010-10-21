[Индекс номера 178 (03.11.2017)]



Своя игра

Возьмемся за руки, друзья

В преддверии Дня народного единства в Норильске состоялся ставший традиционным форум «Мир единства молодежи», организованный Молодежным центром и управлением по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями.

Форум, который был задуман семь лет назад первым составом молодежного парламента, на этот раз прошел в измененном формате. Вместо привычного знакомства с различными национальными объединениями гостям предложили принять участие в культурно–историческом квесте и интеллектуальной игре Quiz. Впрочем, и массовость мероприятия претерпела изменения — вместо заявленных нескольких сотен человек форум посетили чуть больше 30 школьников, поделенных на шесть команд. По словам и. о. директора Молодежного центра Романа Столярова, из–за погодных условий многие просто не смогли прийти в центр. — 4 ноября страна отмечает праздник, который занимает особое место у россиян. Это праздник взаимопомощи и солидарности, поэтому примечательно, что сегодня участникам форума выпала возможность продемонстрировать свое умение работать в единой сплоченной команде, — говорит Роман Столяров. — Каждый раз мы пытаемся привнести в форум что–то новое. Если в предыдущие годы представители диаспор и землячеств сами знакомили посетителей с культурными и национальными особенностями своих народов, то на этот раз было решено сделать упор на интеллектуальном состязании. Начальник управления по молодежной политике и работе с общественными организациями Лидия Леу напомнила, что Норильск строили представители различных национальностей, и для нашего города «Мир единства молодежи» — далеко не единственное мероприятие, направленное на воспитание толерантности и взаимоуважения. — Мы более десяти лет проводим фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом», который собирает гостей и участников в апреле. И если этот форум прежде всего нацелен на молодое поколение, в фестивале участвуют люди самых разных возрастов. Сегодня в Норильске действуют 17 национально–культурных объединений, из которых официально зарегистрировано 14. Для нас важно показать, что наша сила в единстве, — отмечает Лидия Леу. — Сам Молодежный центр открыл свои двери после долгой реконструкции не так давно, и сейчас ребята, которые у нас еще не были, совершает своеобразное путешествие по обновленному центру, разгадывая квест. Ученик 1–й школы Данил Моделин в форуме участвует впервые. Восьмиклассник признается, что был приятно удивлен тем, насколько разнообразны культурные особенности и традиции близких нам народов. — У меня есть друзья и просто знакомые разных национальностей, но в общении с ними я, конечно же, не так много узнаю об их обычаях и культуре. Сегодня в игровой форме я получил много полезной информации. Например, нужно было угадать, какой народ сочинил прозвучавшую мелодию, где носят тот или иной национальный костюм, чем известна эта национальность или какой республике принадлежит флаг. В общем, задумка оказалась интересной, — считает Данил Моделин. Завершился форум «Мир единства молодежи» на спортивной площадке Молодежного центра танцевальным флешмобом «Сибирский хоровод». Победителями же стали: в интеллектуальной игре Quiz — команда «Б» из 1–й школы, в квесте — «Олимп» из той же школы.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Форум, который был задуман семь лет назад первым составом молодежного парламента, на этот раз прошел в измененном формате. Вместо привычного знакомства с различными национальными объединениями гостям предложили принять участие в культурно–историческом квесте и интеллектуальной игре Quiz. Впрочем, и массовость мероприятия претерпела изменения — вместо заявленных нескольких сотен человек форум посетили чуть больше 30 школьников, поделенных на шесть команд. По словам, из–за погодных условий многие просто не смогли прийти в центр.— 4 ноября страна отмечает праздник, который занимает особое место у россиян. Это праздник взаимопомощи и солидарности, поэтому примечательно, что сегодня участникам форума выпала возможность продемонстрировать свое умение работать в единой сплоченной команде, — говорит Роман Столяров. — Каждый раз мы пытаемся привнести в форум что–то новое. Если в предыдущие годы представители диаспор и землячеств сами знакомили посетителей с культурными и национальными особенностями своих народов, то на этот раз было решено сделать упор на интеллектуальном состязании.напомнила, что Норильск строили представители различных национальностей, и для нашего города «Мир единства молодежи» — далеко не единственное мероприятие, направленное на воспитание толерантности и взаимоуважения.— Мы более десяти лет проводим фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом», который собирает гостей и участников в апреле. И если этот форум прежде всего нацелен на молодое поколение, в фестивале участвуют люди самых разных возрастов. Сегодня в Норильске действуют 17 национально–культурных объединений, из которых официально зарегистрировано 14. Для нас важно показать, что наша сила в единстве, — отмечает Лидия Леу. — Сам Молодежный центр открыл свои двери после долгой реконструкции не так давно, и сейчас ребята, которые у нас еще не были, совершает своеобразное путешествие по обновленному центру, разгадывая квест.Ученик 1–й школыв форуме участвует впервые. Восьмиклассник признается, что был приятно удивлен тем, насколько разнообразны культурные особенности и традиции близких нам народов.— У меня есть друзья и просто знакомые разных национальностей, но в общении с ними я, конечно же, не так много узнаю об их обычаях и культуре. Сегодня в игровой форме я получил много полезной информации. Например, нужно было угадать, какой народ сочинил прозвучавшую мелодию, где носят тот или иной национальный костюм, чем известна эта национальность или какой республике принадлежит флаг. В общем, задумка оказалась интересной, — считает Данил Моделин.Завершился форум «Мир единства молодежи» на спортивной площадке Молодежного центра танцевальным флешмобом «Сибирский хоровод». Победителями же стали: в интеллектуальной игре Quiz — команда «Б» из 1–й школы, в квесте — «Олимп» из той же школы.

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