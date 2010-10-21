В преддверии Дня народного единства в Норильске состоялся ставший традиционным форум «Мир единства молодежи», организованный Молодежным центром и управлением по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями.
Форум, который был задуман семь лет назад первым составом молодежного парламента, на этот раз прошел в измененном формате. Вместо привычного знакомства с различными национальными объединениями гостям предложили принять участие в культурно–историческом квесте и интеллектуальной игре Quiz. Впрочем, и массовость мероприятия претерпела изменения — вместо заявленных нескольких сотен человек форум посетили чуть больше 30 школьников, поделенных на шесть команд. По словам и. о. директора Молодежного центра Романа Столярова
, из–за погодных условий многие просто не смогли прийти в центр.
— 4 ноября страна отмечает праздник, который занимает особое место у россиян. Это праздник взаимопомощи и солидарности, поэтому примечательно, что сегодня участникам форума выпала возможность продемонстрировать свое умение работать в единой сплоченной команде, — говорит Роман Столяров. — Каждый раз мы пытаемся привнести в форум что–то новое. Если в предыдущие годы представители диаспор и землячеств сами знакомили посетителей с культурными и национальными особенностями своих народов, то на этот раз было решено сделать упор на интеллектуальном состязании.Начальник управления по молодежной политике и работе с общественными организациями Лидия Леу
напомнила, что Норильск строили представители различных национальностей, и для нашего города «Мир единства молодежи» — далеко не единственное мероприятие, направленное на воспитание толерантности и взаимоуважения.
— Мы более десяти лет проводим фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом», который собирает гостей и участников в апреле. И если этот форум прежде всего нацелен на молодое поколение, в фестивале участвуют люди самых разных возрастов. Сегодня в Норильске действуют 17 национально–культурных объединений, из которых официально зарегистрировано 14. Для нас важно показать, что наша сила в единстве, — отмечает Лидия Леу. — Сам Молодежный центр открыл свои двери после долгой реконструкции не так давно, и сейчас ребята, которые у нас еще не были, совершает своеобразное путешествие по обновленному центру, разгадывая квест.
Ученик 1–й школы Данил Моделин
в форуме участвует впервые. Восьмиклассник признается, что был приятно удивлен тем, насколько разнообразны культурные особенности и традиции близких нам народов.
— У меня есть друзья и просто знакомые разных национальностей, но в общении с ними я, конечно же, не так много узнаю об их обычаях и культуре. Сегодня в игровой форме я получил много полезной информации. Например, нужно было угадать, какой народ сочинил прозвучавшую мелодию, где носят тот или иной национальный костюм, чем известна эта национальность или какой республике принадлежит флаг. В общем, задумка оказалась интересной, — считает Данил Моделин.
Завершился форум «Мир единства молодежи» на спортивной площадке Молодежного центра танцевальным флешмобом «Сибирский хоровод». Победителями же стали: в интеллектуальной игре Quiz — команда «Б» из 1–й школы, в квесте — «Олимп» из той же школы.Михаил ТуаевФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда