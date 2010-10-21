Начало ноября, как и первомайские праздники, и апрельские Ленинские дни, в советские времена всегда было урожайным на новостройки. В Норильске к Дню Великой Октябрьской революции один за другим открывали бассейн, каток, гастроном, кинотеатр, в город пришло центральное телевидение. 80 лет назад был построен и Дудинский морской порт.
3 ноября 1937 года
Эта дата считается днем образования Дудинского морского порта. На это указывает самое раннее упоминание о нем в официальных документах: в Приказе по «Норильстрою» и ИТЛ НКВД от 3 ноября 1937 года одним из пунктов значилось: «Начальником Дудинской товарной экспедиции ТРО назначить тов. Антонова Семена Анатольевича. Начальником порта на правах помощника начальника экспедиции назначить тов. Ускова Федора Вавиловича». Приказ этот был найден в архивах сравнительно недавно, раньше портовики отсчитывали свои круглые даты от 8 декабря 1944 года, от распоряжения Совета Народных Комиссаров. В 1944 году грузооборот Дудинского порта уже составлял 371,2 тысячи тонн. А 40 лет спустя, в 1984 году, порт впервые перешагнул планку в 6 миллионов тонн груза. С 1 мая 1978 года, когда на воду спустили ледоколы с малой осадкой, способные заходить в Енисей, арктическая линия Мурманск — Дудинка стала работать круглогодично. Дудинский порт и сегодня остается самым большим транспортным узлом на Таймыре и является одним из важнейших подразделений «Норникеля».
|Растет грузооборот. 1950–е годы
4 ноября 1938 года
|Причал в Дудинском порту. 1940–е годы
В этот день получили свои имена первые улицы поселка Норильск в Старом городе. Через три года после подписания приказа о создании Норильского комбината поселковые постройки сформировались в городские линии. В наименованиях фигурировали местные координаты и ориентиры:
– Горная улица, идущая от Угольного ручья к новому лагерю;
– Заводская улица, идущая с запада на восток от нового лагеря к заводу;
– Пясинская улица, идущая вдоль обрыва по северной и западной стороне нового лагеря, направленная на озеро Пясино;
– улица им. Мельниченко, идущая параллельно Заводской улице в новом лагере севернее нее. Наименование улицы присваивается в честь стрелка ВОХР тов. Мельниченко, убитого при поимке сбежавших лагерников;
– Озерная улица, идущая вдоль школы, гипсовых домов, двух двухквартирок и двух двухэтажных домов;
– Октябрьская улица, идущая по левому берегу Медвежьего ручья мимо дома ВОХР;
– озеро у подножья горы Рудной назвать «Рудное озеро».
|Улица Заводская. 1950–е годы
А еще в ноябре4 ноября 1945 года
|Гастроном на улице Горной
подписан приказ по Норильскому комбинату о строительстве карьера рудника «Медвежий ручей».5 ноября 1959 года
открыт Норильский плавательный бассейн.6 ноября 1941 года
впервые был поднят занавес Норильского Заполярного театра.6 ноября 1941 года
приступил к пассажирским перевозкам первый городской автобус.6 ноября 1977 года
открылся кинотеатр «60 лет Октября».6 ноября 1958 года
начал свою работу молокозавод, и с декабря в норильских магазинах был снят лимит на продажу молока.6 ноября 1966 года
открылся гастроном «Октябрь».7 ноября 1935 года
в «Норильстрое» 18–ю годовщину Октябрьской революции отметили вводом в строй временной электростанции.7 ноября 1965 года
открыли движение через Норилку по автодорожной части моста.7 ноября 1967 года
официально вступила в строй наземная станция спутниковой связи «Орбита». А в тестовом режиме центральное телевидение пришло на экраны Норильска еще 2 ноября.7 ноября 1974 года
открыли крытый каток «Льдинка».8 ноября 1948 года
был открыт Большой спортзал, сейчас — Дом физической культуры.
|Тарелка «Орбиты». 1967 год
Светлана Гунинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
|Строится плавательный бассейн. 1958 год