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[Индекс номера 178 (03.11.2017)]

 В старом городе 
Именем революции

Начало ноября, как и первомайские праздники, и апрельские Ленинские дни, в советские времена всегда было урожайным на новостройки. В Норильске к Дню Великой Октябрьской революции один за другим открывали бассейн, каток, гастроном, кинотеатр, в город пришло центральное телевидение. 80 лет назад был построен и Дудинский морской порт.
3 ноября 1937 года
Эта дата считается днем образования Дудинского морского порта. На это указывает самое раннее упоминание о нем в официальных документах: в Приказе по «Норильстрою» и ИТЛ НКВД от 3 ноября 1937 года одним из пунктов значилось: «Начальником Дудинской товарной экспедиции ТРО назначить тов. Антонова Семена Анатольевича. Начальником порта на правах помощника начальника экспедиции назначить тов. Ускова Федора Вавиловича». Приказ этот был найден в архивах сравнительно недавно, раньше портовики отсчитывали свои круглые даты от 8 декабря 1944 года, от распоряжения Совета Народных Комиссаров. В 1944 году грузооборот Дудинского порта уже составлял 371,2 тысячи тонн. А 40 лет спустя, в 1984 году, порт впервые перешагнул планку в 6 миллионов тонн груза. С 1 мая 1978 года, когда на воду спустили ледоколы с малой осадкой, способные заходить в Енисей, арктическая линия Мурманск — Дудинка стала работать круглогодично. Дудинский порт и сегодня остается самым большим транспортным узлом на Таймыре и является одним из важнейших подразделений «Норникеля».
Растет грузооборот. 1950–е годы
Причал в Дудинском порту. 1940–е годы

4 ноября 1938 года
В этот день получили свои имена первые улицы поселка Норильск в Старом городе. Через три года после подписания приказа о создании Норильского комбината поселковые постройки сформировались в городские линии. В наименованиях фигурировали местные координаты и ориентиры:
– Горная улица, идущая от Угольного ручья к новому лагерю;
– Заводская улица, идущая с запада на восток от нового лагеря к заводу;
– Пясинская улица, идущая вдоль обрыва по северной и западной стороне нового лагеря, направленная на озеро Пясино;
– улица им. Мельниченко, идущая параллельно Заводской улице в новом лагере севернее нее. Наименование улицы присваивается в честь стрелка ВОХР тов. Мельниченко, убитого при поимке сбежавших лагерников;
– Озерная улица, идущая вдоль школы, гипсовых домов, двух двухквартирок и двух двухэтажных домов;
– Октябрьская улица, идущая по левому берегу Медвежьего ручья мимо дома ВОХР;
– озеро у подножья горы Рудной назвать «Рудное озеро».
Улица Заводская. 1950–е годы
Гастроном на улице Горной

А еще в ноябре
4 ноября 1945 года подписан приказ по Норильскому комбинату о строительстве карьера рудника «Медвежий ручей».
5 ноября 1959 года открыт Норильский плавательный бассейн.
6 ноября 1941 года впервые был поднят занавес Норильского Заполярного театра.
6 ноября 1941 года приступил к пассажирским перевозкам первый городской автобус.
6 ноября 1977 года открылся кинотеатр «60 лет Октября».
6 ноября 1958 года начал свою работу молокозавод, и с декабря в норильских магазинах был снят лимит на продажу молока.
6 ноября 1966 года открылся гастроном «Октябрь».
7 ноября 1935 года в «Норильстрое» 18–ю годовщину Октябрьской революции отметили вводом в строй временной электростанции.
7 ноября 1965 года открыли движение через Норилку по автодорожной части моста.
7 ноября 1967 года официально вступила в строй наземная станция спутниковой связи «Орбита». А в тестовом режиме центральное телевидение пришло на экраны Норильска еще 2 ноября.
7 ноября 1974 года открыли крытый каток «Льдинка».
8 ноября 1948 года был открыт Большой спортзал, сейчас — Дом физической культуры.
Тарелка «Орбиты». 1967 год
Строится плавательный бассейн.
1958 год

Светлана Гунина
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